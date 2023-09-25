Rewrite this title: كم من الوقت قبل أن يقوم Google بفهرسة صفحتي الجديدة (ولماذا يعتمد ذلك)؟

ستساعدك المقالة التالية: كم من الوقت قبل أن يقوم Google بفهرسة صفحتي الجديدة (ولماذا يعتمد ذلك)؟

ألا يمكنك الانتظار حتى تتم فهرسة المحتوى الجديد الخاص بك؟

تعرف على سبب صعوبة تقدير المدة التي قد تستغرقها الفهرسة وما يمكنك فعله لتسريع الأمور.

الفهرسة هي عملية تنزيل المعلومات من موقع الويب الخاص بك وتصنيفها وتخزينها في قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه – فهرس Google – هي مصدر جميع المعلومات التي يمكنك العثور عليها عبر بحث Google.

لا يمكن للصفحات التي لم يتم تضمينها في الفهرس أن تظهر في نتائج البحث، بغض النظر عن مدى مطابقتها لاستعلام معين.

لنفترض أنك قمت مؤخرًا بإضافة صفحة جديدة إلى مدونتك. في مشاركتك الجديدة، تناقش موضوعًا شائعًا، على أمل أن يوفر لك الكثير من الزيارات الجديدة.

ولكن قبل أن تتمكن من رؤية أداء الصفحة على بحث Google، عليك الانتظار حتى تتم فهرستها.

إذن، كم من الوقت تستغرق هذه العملية بالضبط؟ ومتى يجب أن تبدأ بالقلق من أن نقص الفهرسة قد يشير إلى مشاكل فنية في موقعك؟

دعونا التحقيق!

كم من الوقت تستغرق الفهرسة؟ أفضل تخمينات الخبراء

يحتوي فهرس جوجل مئات المليارات من صفحات الويب ويستهلك أكثر من 100 مليون غيغابايت من الذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحدد Google عدد الصفحات التي يمكن فهرستها على موقع الويب. على الرغم من أن بعض الصفحات قد تكون لها الأولوية في قائمة انتظار الفهرسة، إلا أنه ليس من الضروري عمومًا التنافس على الفهرسة.

لا يزال هناك مجال لصفحة صغيرة أخرى في قاعدة البيانات الضخمة هذه، أليس كذلك؟ لا داعي للقلق بشأن إدخال مدونتك؟ لسوء الحظ، قد تضطر إلى ذلك.

جوجل تعترف بذلك لن تتم فهرسة كل صفحة تتم معالجتها بواسطة برامج الزحف الخاصة بها.

في كانون الثاني (يناير) 2021، تناول جون مولر، محامي بحث Google، الموضوع بالتفصيل، وكشف أن من الطبيعي جدًا ألا يقوم Google بفهرسة جميع صفحات موقع الويب الكبير.

وأوضح أن التحدي الذي يواجه Google هو محاولة تحقيق التوازن بين الرغبة في فهرسة أكبر قدر ممكن من المحتوى مع تقدير ما إذا كان سيكون مفيدًا لمستخدمي محركات البحث.

لذلك، في كثير من الحالات، يكون عدم فهرسة جزء معين من المحتوى هو الخيار الاستراتيجي لشركة Google.

لا تريد Google أن يتضمن فهرسها صفحات ذات جودة منخفضة أو محتوى مكررًا أو صفحات من غير المرجح أن يبحث عنها المستخدمون. إن أفضل طريقة لإبعاد الرسائل غير المرغوب فيها عن نتائج البحث هي عدم فهرستها.

ولكن طالما أنك تحافظ على منشورات مدونتك ذات قيمة ومفيدة، فسيتم فهرستها، أليس كذلك؟

الجواب معقد.

توميك رودزكي، خبير الفهرسة في شركة Onely ــ وهي الشركة التي أعمل بها ــ حسب أنه، في المتوسط، 16% لا تتم فهرسة الصفحات القيمة والقابلة للفهرسة على مواقع الويب الشهيرة أبدًا.

هل هناك ضمان بأنه سيتم فهرسة صفحتك؟

كما قد تكون خمنت بالفعل من عنوان هذه المقالة، لا توجد إجابة محددة لسؤال الفهرسة هذا.

لن تتمكن من تعيين تذكير تقويمي لنفسك في اليوم الذي من المقرر أن تتم فيه فهرسة منشور مدونتك.

لكن العديد من الأشخاص طرحوا نفس السؤال من قبل، وحثوا موظفي Google ومحترفي تحسين محركات البحث ذوي الخبرة على تقديم بعض التلميحات.

يقول جون مولر يمكن أن يستغرق الأمر من عدة ساعات إلى عدة أسابيع لتتم فهرسة الصفحة. ويشتبه في أن معظم المحتوى الجيد يتم التقاطه وفهرسته في غضون أسبوع تقريبًا.

وأظهرت الأبحاث التي أجراها رودزكي أنه، في المتوسط، 83% تتم فهرسة الصفحات خلال الأسبوع الأول من النشر.

يتعين على بعض الصفحات الانتظار لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع حتى تتم فهرستها. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا فقط على الصفحات التي تتم فهرستها في نهاية المطاف.

الزحف إلى الطلب والزحف إلى الميزانية

لكي يتم اكتشاف صفحة جديدة في مدونتك وفهرستها، يتعين على Googlebot إعادة الزحف إلى المدونة.

من المؤكد أن عدد المرات التي يعيد فيها Googlebot الزحف إلى موقع الويب الخاص بك يؤثر على مدى سرعة فهرسة صفحتك الجديدة، ويعتمد ذلك على طبيعة المحتوى ومعدل تحديثه.

غالبًا ما تحتاج مواقع الويب الإخبارية التي تنشر محتوى جديدًا إلى إعادة الزحف إليها بشكل متكرر. يمكننا القول إنها مواقع ذات طلب زحف مرتفع.

من أمثلة المواقع ذات الطلب المنخفض على الزحف موقع يتعلق بتاريخ الحدادة، حيث من غير المرجح أن يتم تحديث محتواه بشكل متكرر.

يحدد جوجل تلقائيا ما إذا كان الموقع لديه طلب زحف منخفض أو مرتفع. أثناء الزحف الأولي، فإنه يتحقق من موضوع موقع الويب ومتى تم تحديثه آخر مرة.

إن قرار الزحف إلى الموقع في كثير من الأحيان لا علاقة له بجودة المحتوى – فالعامل الحاسم هو التكرار المقدر للتحديثات.

العامل الثاني المهم هو معدل الزحف. إنه عدد الطلبات التي يمكن لـ Googlebot تقديمها دون إرباك الخادم الخاص بك.

إذا كنت تستضيف مدونتك على خادم ذي نطاق ترددي منخفض ولاحظ Googlebot أن الخادم يتباطأ، فسيقوم بضبط معدل الزحف وتقليله.

ومن ناحية أخرى، إذا استجاب الموقع بسرعة، فسيرتفع الحد، وسيتمكن Googlebot من الزحف إلى المزيد من عناوين URL.

ما الذي يجب أن يحدث قبل فهرسة صفحتك؟

وبما أن الفهرسة تستغرق وقتًا طويلاً، فيمكن للمرء أيضًا أن يتساءل – كيف يتم إنفاق هذا الوقت بالضبط؟

كيف يتم تصنيف المعلومات من موقع الويب الخاص بك وإدراجها في فهرس Google؟

دعونا نناقش الأحداث التي يجب أن تحدث قبل الفهرسة.

اكتشاف المحتوى

دعنا نعود إلى المثال الذي قمت فيه بنشر إدخال مدونة جديد. يحتاج Googlebot إلى اكتشاف عنوان URL لهذه الصفحة في الخطوة الأولى من مسار الفهرسة.

يمكن أن يحدث عن طريق:

متابعة الروابط الداخلية التي قدمتها على صفحات أخرى من مدونتك.

التي قدمتها على صفحات أخرى من مدونتك. متابعة الروابط الخارجية تم إنشاؤها بواسطة الأشخاص الذين وجدوا المحتوى الجديد مفيدًا.

تم إنشاؤها بواسطة الأشخاص الذين وجدوا المحتوى الجديد مفيدًا. المرور عبر خريطة موقع XML التي قمت بتحميلها إلى Google Search Console.

حقيقة اكتشاف الصفحة تعني أن Google على علم بوجودها وعنوان URL الخاص بها.

زحف

الزحف هو عملية زيارة عنوان URL وجلب محتويات الصفحة.

أثناء الزحف، يجمع Googlebot معلومات حول الموضوع الرئيسي لصفحة معينة، والملفات التي تحتوي عليها هذه الصفحة، والكلمات الرئيسية التي تظهر عليها، وما إلى ذلك.

بعد العثور على روابط على إحدى الصفحات، يتبعها الزاحف إلى الصفحة التالية، وتستمر الدورة.

من المهم أن تتذكر أن Googlebot يتبع القواعد التي تم إعدادها بواسطة ملف robots.txt حتى لا يزحف إلى الصفحات المحظورة بواسطة التوجيهات التي تقدمها في هذا الملف.

استدعاء

لقطة شاشة من Google Search Console، سبتمبر 2022

يجب أن يتم العرض حتى يتمكن Googlebot من فهم كل من محتوى JavaScript والصور وملفات الصوت والفيديو.

كانت هذه الأنواع من الملفات تمثل دائمًا صراعًا أكبر بالنسبة لـ Google مقارنة بـ HTML.

قارن مارتن سبليت، المدافع عن مطوري Google، عملية التقديم بطهي طبق.

في هذا التشبيه، يعد ملف HTML الأولي لموقع الويب الذي يحتوي على روابط لمحتويات أخرى بمثابة وصفة. يمكنك الضغط على F12 على لوحة المفاتيح لمشاهدته في متصفحك.

جميع موارد موقع الويب، مثل ملفات CSS وملفات JavaScript والصور ومقاطع الفيديو، هي المكونات اللازمة لمنح موقع الويب مظهره النهائي.

عندما يصل موقع الويب إلى هذه الحالة، فأنت تتعامل مع HTML المعروض، والذي يُسمى غالبًا نموذج كائن المستند.

قال مارتن أيضًا أن تنفيذ JavaScript هو مرحلة العرض الأولى لأن JavaScript تعمل مثل الوصفة داخل الوصفة.

في الماضي غير البعيد، كان Googlebot يستخدم لفهرسة إصدار HTML الأولي للصفحة وترك عرض JavaScript متأخرًا بسبب التكلفة وطبيعة العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً.

أشارت صناعة تحسين محركات البحث (SEO) إلى هذه الظاهرة باسم “موجتي الفهرسة”.

ومع ذلك، يبدو الآن أن الموجتين لم تعدا ضروريتين.

اعترف مولر وسبليت أنه في الوقت الحاضر، يمر كل موقع ويب جديد تقريبًا بمرحلة العرض افتراضيًا.

أحد أهداف Google هو التقريب بين الزحف والعرض والفهرسة.

هل يمكنك فهرسة صفحتك بشكل أسرع؟

لا يمكنك إجبار Google على فهرسة صفحتك الجديدة.

مدى سرعة حدوث ذلك هو أيضًا خارج عن إرادتك. ومع ذلك، يمكنك تحسين صفحاتك بحيث يتم اكتشافها والزحف إليها بسلاسة قدر الإمكان.

إليك ما عليك القيام به:

تأكد من أن صفحتك قابلة للفهرسة

هناك قاعدتان مهمتان يجب اتباعهما لإبقاء صفحاتك قابلة للفهرسة:

يجب عليك تجنب حظرها عن طريق ملف robots.txt أو توجيه noindex.

يجب عليك وضع علامة على الإصدار الأساسي لجزء محتوى معين باستخدام علامة أساسية.

ملف الروبوتات.txt هو ملف يحتوي على تعليمات لبرامج الروبوت التي تزور موقعك.

يمكنك استخدامه لتحديد برامج الزحف التي لا يُسمح لها بزيارة صفحات أو مجلدات معينة. كل ما عليك فعله هو استخدام أمر عدم السماح.

على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أن تقوم برامج الروبوت بزيارة الصفحات والملفات الموجودة في المجلد الذي يحمل عنوان “مثال”، فيجب أن يحتوي ملف robots.txt على التوجيهات التالية:

وكيل المستخدم: * عدم السماح: /example/

في بعض الأحيان، من الممكن منع Googlebot من فهرسة الصفحات القيمة عن طريق الخطأ.

إذا كنت قلقًا بشأن عدم فهرسة صفحتك بسبب مشكلات فنية، فيجب عليك بالتأكيد إلقاء نظرة على ملف robots.txt الخاص بك.

يعد Googlebot مهذبًا ولن يمرر أي صفحة يُطلب منه عدم القيام بها إلى مسار الفهرسة. إحدى الطرق للتعبير عن مثل هذا الأمر هي وضع توجيه noindex في:

تأكد من عدم ظهور هذا التوجيه في الصفحات التي يجب فهرستها.

كما ناقشنا، تريد Google تجنب فهرسة المحتوى المكرر. إذا عثر على صفحتين تبدوان كنسختين من بعضهما البعض، فمن المحتمل أن يقوما بفهرسة إحداهما فقط.

العلامة الأساسية تم إنشاؤه لتجنب سوء الفهم وتوجيه Googlebot على الفور إلى عنوان URL الذي يعتبره مالك موقع الويب هو الإصدار الأصلي للصفحة.

تذكر أن الكود المصدري للصفحة التي تريد أن تكون موجودة في فهرس Google لا ينبغي أن يشير إلى صفحة أخرى باعتبارها صفحة أساسية.

إرسال خريطة الموقع

خريطة الموقع يسرد كل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك ترغب في فهرسته (ما يصل إلى 50000).

يمكنك إرساله إلى Google Search Console لمساعدة Google على اكتشاف خريطة الموقع بسرعة أكبر.

باستخدام خريطة الموقع، يمكنك تسهيل اكتشاف Googlebot لصفحاتك وزيادة فرصة زحفه إلى الصفحات التي لم يعثر عليها أثناء اتباع الروابط الداخلية.

من الممارسات الجيدة الإشارة إلى خريطة الموقع في ملف robots.txt الخاص بك.

اطلب من Google إعادة الزحف إلى صفحاتك

لقطة شاشة من Google Search Console، سبتمبر 2022

يمكنك طلب الزحف إلى عناوين URL الفردية باستخدام أداة فحص URL متوفر في Google Search Console.

لا يزال هذا لا يضمن الفهرسة، وستحتاج إلى بعض الصبر، ولكنها طريقة أخرى للتأكد من أن Google يعرف بوجود صفحتك.

إذا كان ذلك مناسبًا، استخدم Google Indexing API

إن Indexing API هي أداة تتيح لك إخطار Google بالصفحات المضافة حديثًا.

بفضل هذه الأداة، يمكن لـ Google جدولة فهرسة المحتوى الحساس للوقت بشكل أكثر كفاءة.

لسوء الحظ، لا يمكنك استخدامها لمشاركات مدونتك لأن هذه الأداة حاليًا مخصصة فقط للصفحات التي تحتوي على عروض عمل ومقاطع فيديو مباشرة.

في حين أن بعض محترفي تحسين محركات البحث يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات للفهرسة لأنواع أخرى من الصفحات – وقد تعمل على المدى القصير – فمن المشكوك فيه أن تظل حلاً قابلاً للتطبيق على المدى الطويل.

منع التحميل الزائد على الخادم على موقعك

وأخيرًا، تذكر التأكد من وجود نطاق ترددي جيد لخادمك حتى لا يقلل Googlebot من معدل الزحف إلى موقع الويب الخاص بك.

تجنب استخدام موفري الاستضافة المشتركة، وتذكر إجراء اختبار ضغط على خادمك بانتظام للتأكد من قدرته على التعامل مع المهمة.

ملخص

من المستحيل التنبؤ بدقة بالمدة التي ستستغرقها فهرسة صفحتك (أو ما إذا كان ذلك سيحدث على الإطلاق) لأن Google لا يقوم بفهرسة كل المحتوى الذي يعالجه.

عادةً ما تتم الفهرسة بعد ساعات إلى أسابيع من النشر.

أكبر عائق أمام الفهرسة هو الزحف السريع.

إذا كان المحتوى الخاص بك يلبي حدود الجودة ولا توجد عوائق فنية أمام الفهرسة، فيجب عليك في المقام الأول الاطلاع على كيفية قيام Googlebot بالزحف إلى موقعك للحصول على محتوى جديد مفهرس بسرعة.

قبل إعادة توجيه الصفحة إلى مسار الفهرسة، يقوم Googlebot بالزحف إليها، وفي كثير من الحالات، يقوم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو وعناصر JavaScript.

يتم إعادة الزحف إلى مواقع الويب التي تتغير كثيرًا، وبالتالي تتطلب زحفًا أعلى، بشكل أكثر تكرارًا.

عندما يزور Googlebot موقع الويب الخاص بك، فإنه سيطابق معدل الزحف استنادًا إلى عدد الاستعلامات التي يمكنه إرسالها إلى خادمك دون تحميله بشكل زائد.

لذلك، من المفيد الاهتمام بالنطاق الترددي الجيد للخادم.

لا تحظر Googlebot في ملف robots.txt لأنه لن يؤدي بعد ذلك إلى الزحف إلى صفحاتك.

تذكر أن Google تحترم أيضًا العلامة الوصفية لبرامج الروبوت noindex وتقوم بشكل عام بفهرسة الإصدار الأساسي فقط من عنوان URL.

المزيد من الموارد: