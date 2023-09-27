Rewrite this title: كم من الوقت يستغرق تحسين محركات البحث؟

ستساعدك المقالة التالية: كم من الوقت يستغرق تحسين محركات البحث؟

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تصلني كمحترف في مجال تحسين محركات البحث (SEO) هو “كم من الوقت يستغرق تحسين محركات البحث (SEO)؟”

إنه أيضًا أحد أكثر الأسئلة إحباطًا، لأنه على الرغم من أن العملاء يريدون إجابة محددة بشكل مفهوم، إلا أنه ببساطة لا توجد طريقة لتقديم إجابة بسبب جميع المتغيرات المعنية.

وذلك لأنه، بالإضافة إلى جميع المتغيرات التي تلعب دورًا في تحسين موقع الويب الخاص بك، يتعين عليك أيضًا تقييم تلك المتغيرات نفسها في جهود التحسين التي يبذلها منافسوك.

وهذا يمكن أن يجعل الإجابة على سؤال معقد بالفعل أكثر صعوبة.

لسرقة خط من “Pawn Stars”:

“أفضل ما يمكنني فعله هو …”

أفضل ما يمكنني فعله هو أن أعطيك نطاقًا من أربعة أشهر إلى عام.

يعتمد هذا النطاق على ثلاثة متغيرات رئيسية تحدد المدة التي سيستغرقها تحسين محركات البحث، وهي:

مسابقة

روابط متداخلة

محتوى

من المهم الإشارة إلى أنه حتى مع وجود البيانات وراء هذه المتغيرات، لا توجد صيغة للإجابة على هذا السؤال.

ومع ذلك، هناك الكثير للإجابة عليه من مجرد التخمين البسيط.

معرفة كم من الوقت لك تتلخص مهمة تحسين محركات البحث (SEO) أولاً في تقييم البيانات وراء هذه المتغيرات الثلاثة، وبدء العمل وتقييم مدى السرعة التي تبدأ بها في رؤية النتائج، ثم استقراء ذلك للحصول على فكرة عن المدة التي قد يستغرقها الوصول إلى موضع معين.

دور المنافسة في المدة التي يستغرقها تحسين محركات البحث

إذا كنت تبيع شيئًا مثل حبوب الإفطار بنكهة السلمون، فمن المحتمل أنك لن تواجه أي منافسة.

ومع ذلك، فإن أولئك منا الذين يبيعون المنتجات والخدمات التي سيشتريها الأشخاص الحقيقيون سيواجهون درجات متفاوتة من المنافسة بناءً على الطلب.

على سبيل المثال، سيواجه السباك الذي يخدم سوقًا محلية صغيرة منافسة أقل من منافسة الوساطة العقارية التي تخدم مدينة كبيرة، والتي ستواجه منافسة أقل من شركة الرهن العقاري الوطنية.

كما قد تتخيل، كلما زاد عدد صفحات الويب التي تواجهها، كلما استغرق الصعود إلى أعلى نتائج البحث وقتًا أطول.

سيتبع هذا نمطًا ثابتًا حيث يكون من الأسهل والأسرع التفوق على الصفحات السفلية، ولكن مع تقدمك في نتائج البحث، غالبًا ما تستغرق كل خطوة لاحقة مزيدًا من الجهد والوقت بشكل ملحوظ.

ويرجع ذلك إلى حجم المنافسين وحقيقة أن الصفحات ذات التصنيف الأعلى تميل إلى دعم متخصصين ذوي خبرة في تحسين محركات البحث (SEO).

أحد جوانب المنافسة التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو العلاقة بين حجم المنافسة داخل أحد المجالات المتخصصة وكفاءة محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يقفون وراء صفحات الويب الأعلى تصنيفًا في هذا المجال.

فكر بها بهذه الطريقة:

الطلب يدفع الشركات إلى مكانة معينة، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة.

تدفعهم هذه المنافسة إلى تقديم صفقات أكثر تنافسية، مما يعني أنه يجب عليهم الحصول على حصة أكبر من السوق حتى يظلوا مربحين.

هذه بيئة عادة ما تفضل الشركات الكبيرة ذات الموارد المالية الكبيرة – ويمكنها توظيف أفضل المتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) في الصناعة.

إذا كنت تواجه هذا الموقف، فلديك معركة أطول وأكثر صرامة أمامك.

لذلك نحن بحاجة إلى تقييم جميع جوانب تحسين محركات البحث الخاصة بمنافسينا، ولكننا بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من وضعهم الحالي. هذه مجرد نقطة البداية.

علينا أيضًا أن ننظر إلى نشاطهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ثم نواصل تتبع نشاطهم في المستقبل.

وهذا أمر مهم لأنه لكي تتفوق على منافسيك، فإنك تحتاج إلى بذل جهد أكبر مما بذلوه إذا كنت تريد تجاوزهم.

دور الروابط الواردة في المدة التي يستغرقها تحسين محركات البحث

ليس سرا أن الروابط لا تزال تلعب دورا كبيرا في تحسين محركات البحث، ولكن تأثيرها على المدة التي تستغرقها يعتمد على عدة عوامل أعمق.

الأول هو حجم الروابط إلى موقع الويب الخاص بك.

بشكل عام، المزيد من الروابط ستساعدك على تحقيق نجاح تحسين محركات البحث بسرعة أكبر، ولكنها ليست مجرد لعبة أرقام.

بشكل عام، سيكون لعدد أقل من الروابط عالية الجودة من مواقع الويب ذات الصلة تأثير أكبر بكثير على نتائجك مقارنة بكمية أكبر من الروابط منخفضة الجودة من مواقع الويب غير ذات الصلة.

وهذا مهم أيضًا لأن الحصول على الروابط عالية الجودة أكثر صعوبة بشكل عام، وبالتالي سيكون من الصعب على منافسيك تكرارها.

وتميل إلى الاستمرار لفترة أطول، على عكس الروابط التي يتم إنشاؤها باستخدام الطرق الآلية.

لكن السرعة التي تكسب بها الروابط والسرعة التي حصلت بها على الروابط تاريخيًا يمكن أن تكون أيضًا عوامل، لأن الزيادة المفاجئة، بشكل عام، قد تشير إلى محاولة غير طبيعية للتلاعب بالتصنيف.

إذا كنت تستخدم طرقًا لا تتوافق مع إرشادات مشرفي المواقع من Google، و إذا كان لديك زيادة مفاجئة في عدد الروابط الواردة التي تؤدي إلى مراجعة يدوية، فقد ينتهي بك الأمر إلى مواجهة عقوبة.

هذا يبدو طبيعيا:

يبدو هذا أقل طبيعية ولكن اعتمادًا على عوامل أخرى، مثل التغطية الإعلامية الأخيرة، أو إطلاق منتج جديد، أو حملة تسويق مذهلة للمحتوى، قد يكون الأمر طبيعيًا تمامًا:

يبدو هذا طبيعيًا مثل رذاذ التسمير:

لذلك، بشكل عام، كلما تمكنت من الحصول على روابط ذات صلة وعالية الجودة بشكل أسرع، كلما حصلت على تصنيف أسرع، ولكن هذا يأتي مع تحذير.

يجب أن تتمتع سرعة الارتباط الخاصة بك – السرعة التي تكسب بها الروابط – بنمو مستقر نسبيًا.

إذا كانت أساليب بناء الروابط الخاصة بك تتبع إرشادات Google، فمن المفترض أن يحدث ذلك بشكل طبيعي.

عادةً فقط عندما تستخدم تكتيكات القبعة السوداء، فإنك ترى أنماطًا غير طبيعية يمكن أن تضر بتقدمك.

دور المحتوى في المدة التي يستغرقها تحسين محركات البحث

يلعب المحتوى المنشور على موقع الويب الخاص بك أيضًا دورًا في مدى سرعة رؤية النتائج، وأول شيء تحتاج إلى معرفته هو أن الجودة مهمة جدًا.

إن الأيام التي تقضيها في كتابة مئات المقالات المكونة من 300 كلمة والتي طلبتها على Fiverr لن تغير الأمور عندما يتعلق الأمر بتصنيفك.

الآن، لا تفسر هذا على أنه يعني أن كل جزء من المحتوى الذي تنشره يجب أن يكون ضخمًا مكونًا من 4000 كلمة.

في الواقع، لا يوجد حد أدنى أو حتى مثالي للطول – فالمحتوى يحتاج ببساطة إلى أن يكون طويلًا بما يكفي لحل مشكلة الزائر.

هناك أسطورة مفادها أنه يجب عليك نشر محتوى جديد ببطء، والتي تأتي من النظرية القائلة بأن نشر الكثير من المحتوى الجديد في وقت واحد قد يبدو غير طبيعي بالنسبة لـ Google، وبالتالي قد يضر بتصنيفك.

من المفهوم كيف يمكن للناس تصديق هذه الأسطورة، ولكن تم فضحها رسميًا بواسطة Google.

إذا كان لديك محتوى رائع جاهز للنشر، فلا يوجد سبب، من منظور تحسين محركات البحث، لعدم نشره على الفور.

كلما أسرعت في نشرها، كلما كان لها تأثير إيجابي على تصنيفك.

الانتظار يجعل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك يستغرق وقتًا أطول.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف صفحة الويب يرتبط بعمرها.

بمعنى آخر، لا تميل الصفحات الأحدث إلى التصنيف مثل الصفحات الأقدم، ولكن يرجع ذلك إلى عوامل أخرى، وليس العمر.

في هذا الصدد، أوصي بالحفاظ على جدول نشر ثابت، بدلاً من النشر بشكل مفاجئ، وذلك لسببين:

فهو يُظهر لـ Google أنه تتم إضافة محتوى جديد إلى موقع الويب الخاص بك بشكل منتظم، مما يشجع بشكل عام العناكب على الزحف إليه بشكل متكرر. وهذا يساعد على تسريع جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

فهو يشجع المستخدمين على العودة إلى موقع الويب الخاص بك بشكل متكرر، مما قد يساعد في إرسال إشارات تجربة مستخدم إيجابية إلى Google، ونتيجة لذلك، تسريع جهود تحسين محركات البحث (SEO).

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على إنشاء المحتوى فحسب.

يمكن أن يلعب حذف المحتوى دورًا إيجابيًا في المدة التي يستغرقها تحسين محركات البحث لديك أيضًا.

المفتاح هو تحديد المحتوى الذي يجب الاحتفاظ به، والمحتوى الذي يجب تحسينه، والمحتوى الذي يجب حذفه.

داني جودوين استضافت ندوة عبر الإنترنت حول هذا الموضوع، حيث أوضح كيف استخدمت مجلة محرك البحث هذا الأسلوب لتصفية عدد من الصفحات ذات الأداء الضعيف، مما ساعد على تعزيز الأداء العام للموقع في نتائج البحث.

في النهاية، المفتاح هو إنشاء محتوى أصلي ومفيد يلبي احتياجات جمهورك ويتحسن باستمرار.

وإذا كنت بحاجة إلى سبب آخر للقيام بذلك، فإن المحتوى الطويل عالي الجودة يميل إلى كسب المزيد من الروابط مقارنة بالمحتوى منخفض الجودة و/أو المحتوى الأقصر.

في الواقع، قام بريان دين من Backlinko بتحليل 912 مليون منشور مدونة وقرر أن المحتوى الطويل يكسب في المتوسط 77.2% روابط أكثر من المقالات القصيرة.

لذلك، في حين أن المحتوى يلعب دورًا مهمًا في حد ذاته، فإنه يؤثر أيضًا على جهود بناء الروابط الخاصة بك، لذا فهو مثل اثنين مقابل واحد.

إذًا، هل الأمر كله مجرد تخمين متعلم؟

إن عملنا يشبه إلى حد كبير عمل علماء الأرصاد الجوية، حيث على الرغم من كل معرفتنا وخبرتنا وأدواتنا، فإننا غالبًا ما نخطئ في الأمور.

وكما هو الحال مع خبير الأرصاد الجوية المحلي الذي أتعامل معه، والذي أريد خنقه حتى يتحول إلى اللون الأزرق عندما تدمر الأمطار خطط الشاطئ الخاصة بي بسبب المطر الذي وعد بأنه لن يحدث، غالبًا ما يشعر عملاؤنا بالإحباط عندما لا يرون نتائج من حملة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم بالسرعة التي يريدونها.

جزء من وظيفة محترف تحسين محركات البحث (SEO) هو إدارة توقعات العملاء.

وهذا هو المجال الذي يفشل فيه الكثيرون.

بفضل إخبار عدد كبير جدًا من الممارسين بما يريدون سماعه، أصبح لدى العديد من العملاء اليوم توقعات غير واقعية. ونتيجة لذلك، يعتقد الكثير من الناس أن هذا أمر لا يستغرق سوى بضعة أسابيع أو حتى أشهر.

قد تبدأ في رؤية تحسينات في الترتيب العضوي وزيادة في عدد الزيارات لموضوعات الكلمات الرئيسية مع القليل من المنافسة في غضون أسابيع قليلة.

من ناحية أخرى، قد تستغرق الموضوعات ذات التنافسية المعتدلة شهورًا، في حين أن العبارات شديدة التنافسية قد تستغرق عامًا واحدًا أو أكثر!

على سبيل المثال، تمكن فريقي من تصنيف موقع ويب رقم 1 بالنسبة لمصطلح “شركة تسويق”، مما أدى إلى تدفق مستمر من العملاء المحتملين لعدة سنوات.

ومع ذلك، على الرغم من مهاراتنا وقوانا البشرية ومواردنا، فقد استغرق الأمر منا حوالي عام من العمل المتواصل لتحقيق ذلك.

من ناحية أخرى، جاء إلينا عميل معين ليس له أي حضور رقمي تقريبًا عندما نشر أحد مواقع الويب بعض المعلومات غير السارة عنه والتي تم إخراجها تمامًا من سياقها.

وبما أنه احتل المركز الأول في جوجل لاسمه، فقد كلفه هذا قدرًا كبيرًا من الأعمال.

لحسن الحظ، كانت هناك منافسة قليلة على اسمه، ولم يكن موقع الويب هذا يتمتع بقدر كبير من السلطة، لذلك تمكنا من ملء الصفحات العديدة الأولى في نتائج البحث بصفحات تمكنا من التحكم فيها في غضون أسابيع قليلة.

لقد رأيت أيضًا حالات استخدم فيها العملاء وحتى الوكالات أساليب تنتهك إرشادات مشرفي المواقع من Google في محاولة لتسريع العملية.

على الرغم من أن هذا قد ينجح على المدى القصير، إلا أنك ستواجه في النهاية عقوبة وينتهي بك الأمر متخلفًا عن المكان الذي بدأت فيه.

من فم الحصان (جوجل).

يجب أن تكون مستعدًا لاستثمار عدة أشهر إلى عام قبل رؤية نتائج جهود تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن حتى ذلك الحين، لن تكون ملكًا على التل.

وهنا ما قاله جوجل حول هذا الموضوع.

في الواقع، وفقاً لتحليل إحصائي شامل أجراه تيم سولو، فقط 5.7% من جميع الصفحات المنشورة حديثًا ستصل إلى أفضل 10 صفحات في Google خلال عام واحد.

وحتى بمجرد قيامك بذلك، لن تتمكن من الاعتماد على أمجادك لأن منافسيك – الحاليين والجدد على حد سواء – سوف يسعون باستمرار لانتزاع هذا المنصب منك.

وبعبارة أخرى، هذا جهد مستمر ولن يكتمل أبدًا.

خاتمة

لا يمكنك التنبؤ بدقة بالمدة التي يستغرقها تحسين محركات البحث (SEO) حتى تبدأ في العمل.

ومع ذلك، يمكنك إجراء تخمين مدروس جيدًا بناءً على متغيرات معينة. وبعد ذلك، وبمرور الوقت، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن المدة التي قد تستغرقها في مجال تخصصك الخاص ضد منافسيك.