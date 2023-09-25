Rewrite this title: كم من الوقت يستغرق رؤية النتائج من بناء الروابط؟

ستساعدك المقالة التالية: كم من الوقت يستغرق رؤية النتائج من بناء الروابط؟

إنه سؤال قياسي تقريبًا: يريد عملاء تحسين محركات البحث (SEO) معرفة مدى سرعة رؤية النتائج من جهود بناء الروابط.

إنهم يريدون تغييرًا إيجابيًا في أسرع وقت ممكن، وهذا أمر منطقي – حيث يتم إنفاق الكثير من الوقت والعمل والمال لبناء روابط عالية الجودة.

ومع ذلك، فمن الناحية الواقعية، قد يستغرق الأمر من 3 إلى 12 شهرًا لرؤية أي تغيير في ظهور موقعك.

من المفيد أن نأخذ في الاعتبار بعض العوامل المهمة التي تؤثر على سرعة تأثير بناء الروابط أيضًا.

دعونا نلقي نظرة على هذه العوامل وبعض الأمثلة على مدى سرعة بناء الروابط في تحقيق النتائج في مجالات مختلفة.

6 جوانب تؤثر على فعالية بناء الروابط

في تجربتي في بناء الروابط لشركات مختلفة، لاحظت هذه العوامل، لكن النتائج ستختلف حسب الحالات الفردية.

دعونا نحلل هذه العوامل التي تؤثر على فعالية بناء الروابط بمزيد من التفصيل.

1. سلطة الموقع

تصنيف المجال (DR) هو مقياس يتضمن عدد الروابط الخلفية التي تلقاها موقع الويب من الموارد الموثوقة. عادةً، كلما ارتفع مستوى DR، زادت درجة ثقة موقع الويب.

يمكنك التحقق من حالة DR الخاصة بموقعك باستخدام أدوات مثل Ahrefs وSemrush وMOZ وMajestic.

المواقع التي كانت تحتوي في البداية على DR جيد ستشاهد النتائج بشكل أسرع.

كلما انخفض DR الخاص بموقع الويب، كلما طال انتظار الروابط التي تم إنشاؤها لإحداث تغييرات إيجابية. ولكن ذلك يعتمد أيضًا على المكانة المتخصصة.

عادةً، يجب ألا يقل DR عن 60 للعلامات التجارية B2B و30 للشركات B2C. إذا كان تصنيف نطاقك أقل، فسيتعين عليك الانتظار لفترة أطول للحصول على النتائج.

بشكل أساسي، قد يحصل موقع الويب الذي يتمتع بسلطة جيدة عبر الإنترنت على فرص أكبر للتصنيف بشكل أفضل.

2. الاتجاهات المرورية الإيجابية والسلبية

ببساطة، يؤدي الاتجاه الإيجابي إلى تسريع تأثيرات حملة بناء الروابط، في حين أن الاتجاه السلبي يمكن أن يعيق النتائج على المدى القصير.

تتتبع Google الديناميكيات وتعطي الأفضلية لتلك الموارد التي تظهر اتجاهًا مستقرًا للنمو.

إذا كان موقع الويب لديه اتجاه حركة مرور سلبي، فقد يكون من الصعب العودة إلى نقطة النمو الأولية بسبب الأسباب التي أثرت على مدى صلة موقع الويب ودرجة الثقة به.

3. شعبية العلامة التجارية

أحد العوامل الحاسمة في بناء الروابط هو ما إذا كان موقع الويب الذي تحصل على رابط منه علامة تجارية موثوقة أم لا.

من المؤشرات المفيدة على ذلك النسبة المئوية لحركة المرور ذات العلامات التجارية التي يتلقاها موقع ويب معين.

يمكنك التحقق من ذلك باستخدام أدوات مثل Semrush.

4. أنواع الصفحات

عادةً ما تحقق الروابط المبنية على صفحات المحتوى نتائج إيجابية بشكل أسرع من الصفحات التجارية.

بشكل عام، تستهدف الصفحات التجارية عددًا قليلًا فقط من الكلمات الرئيسية، مما يقلل بشكل كبير من فرص نجاحك.

أيضا، تذكر ذلك بحث جوجل يعطي التفضيلات إلى صفحات المحتوى.

5. مستوى المنافسة في المجال المتخصص

في مجال B2B، على سبيل المثال، يعد إنشاء الروابط أمرًا شائعًا، لذا فإن اختيار هذه الإستراتيجية وحدها لتنمية موقع الويب الخاص بك قد لا يكون كافيًا. يجب عليك دمجها مع إنتاج محتوى عالي الجودة وتطوير علامتك التجارية.

ولكن إذا كنت من B2C، فإن بناء الروابط يمكن أن يصبح ميزة تنافسية لك.

6. ميزانية بناء الروابط الشهرية والشاملة

يختلف متوسط ​​التكلفة لكل رابط عبر الصناعة. على سبيل المثال، وجدت Ahrefs أنه حوالي 350 دولارا أثناء الحصار يقدر بنحو 500 دولار.

ومع ذلك، يعتمد السعر لكل رابط على مدى موثوقية موقع معين. على سبيل المثال، الرابط الموجود على موقع بتصنيف نطاق بواسطة Ahrefs يبلغ 50 وحركة مرور عضوية تبلغ 2000 شهريًا لا يساوي رابطًا من موقع ويب به DR 80 وحركة مرور عضوية تزيد عن 100000.

لذلك، غالبًا ما تحدد وكالات بناء الروابط أسعارًا مختلفة بناءً على تصنيف نطاق الموقع وحركة المرور العضوية.

وبناءً على ذلك، قد تتضمن نقطة البداية الجيدة نفقات شهرية قدرها 3000 دولار وميزانية إجمالية قدرها 30000 دولار.

ومع ذلك، قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 10000 دولار شهريًا في بعض المجالات لبدء رؤية النتائج.

ومن الجيد دائمًا أن تظل واقعيًا بشأن وضعك الفردي وأن تركز على استهداف الكلمات الرئيسية الصحيحة بدلاً من تجربة حظك والفشل.

ما هو العامل الأكثر أهمية؟

كل منهم يلعب دورا هاما إلى حد ما.

ومع ذلك، من المهم إنشاء روابط على موقع ويب خاص بالعلامة التجارية يبيع منتجًا أو خدمة حقيقية.

تتمتع مواقع الويب هذه بأعلى إمكانات النمو، ولن ينمو تأثير إنشاء روابط لهذه المواقع إلا بمرور الوقت.

5 أمثلة لكيفية عمل بناء الروابط في مجالات مختلفة

حسنًا، لقد ناقشنا العوامل التي يمكنها تسريع نتائج حملة بناء الروابط أو إبطائها.

ولكن لتجنب تقديم ادعاءات فارغة، دعنا نلقي نظرة على بعض حملات بناء الروابط ومدى سرعة تمكنها من إظهار التغييرات الإيجابية.

المثال الأول هو تحدي حقيقي قد يعتبره الكثير من الناس قضية خاسرة.

لم يكن لهذا الموقع أي حركة مرور عضوية، ولا سلطة، ولا حركة مرور ذات علامة تجارية، وجاء من مجال تنافسي للغاية – التسويق الرقمي.

لذلك، ليس من المستغرب أن موقع الويب لم يُظهر أي تغييرات في حركة المرور العضوية في الأشهر الثمانية الأولى، على الرغم من أن عدد الكلمات الرئيسية التي تم تصنيف موقع الويب لها في SERPs قد زاد قليلاً.

ثم ظهرت المزيد من النتائج الملموسة بعد ما يقرب من 12 شهرًا من العمل. حصل الموقع على أكثر من 250 رابطًا بميزانية إجمالية قدرها 100000 دولار.

إليك ما يبدو عليه اتجاه هذا الموقع الآن. زاد عدد نطاقات الإحالة تدريجيًا بين يناير 2021 ويناير 2022.

يوضح الرسم البياني أدناه الوقت الذي بدأت فيه حركة المرور العضوية إلى هذا الموقع في النمو مقارنة بالوقت الذي بدأ فيه إنشاء الروابط – بعد مرور 10 أشهر تقريبًا.

اعتبارًا من الآن، وفقًا لـ Ahrefs، يبلغ عدد الزيارات العضوية إلى موقع هذه العلامة التجارية 3000.

ومع ذلك، فإن Google Search Console يعرضها بشكل أعلى.

استغرق هذا الموقع أكثر من عام بقليل لإظهار نتائج جهود بناء الروابط.

المثال التالي هو علامة تجارية B2C في مجال تحسين المنزل.

قامت الشركة ببناء 58 رابطًا لموقعها الإلكتروني بميزانية إجمالية تقل عن 20 ألف دولار.

بدأت جهود بناء الروابط في ديسمبر 2021.

بدأت التغييرات المهمة في حركة المرور العضوية تظهر في أقل من خمسة أشهر بعد أن أطلقت العلامة التجارية حملة بناء الروابط الخاصة بها.

يمكنك أن ترى كيف نمت حركة المرور في الرسم البياني أدناه.

فيما يلي بعض الحالات الإضافية لتوضيح كيفية ظهور نتائج بناء الروابط بين B2B وB2C.

هذا موقع ويب جديد لعلامة تجارية B2B دون أي حركة مرور على الإطلاق. حصل موقع الويب هذا على 40 رابطًا بميزانية إجمالية قدرها 15000 دولار أمريكي وتم تصنيفها حسب مصطلحات البحث التي توفر حركة مرور بقيمة 1600 دولار أمريكي.

ظهر التأثير الأول لجهود بناء الروابط بعد ثلاثة أشهر – تقريبًا من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2021.

ومن الجدير بالذكر أنها علامة تجارية جديدة تمامًا.

ولكن هل ستأتي نتائج بناء الروابط بشكل أسرع إذا كانت العلامة التجارية معروفة بالفعل؟

نعم. لقد كانت هذه الشركة موجودة منذ فترة، مع موقع ويب يحصل على عدد كبير من الزيارات والروابط. إنها أيضًا من مجال تنافسي لأدوات تحسين محركات البحث.

في هذه الحالة، حصل الموقع على دفعة طفيفة مع 27 رابطًا فقط لصفحة تحتوي بالفعل على بعض الروابط. لذا، فهي عبارة عن 27 رابطًا مقابل تلك الروابط الأربعين التي كان على الموقع السابق إنشاؤها.

ونتيجة لذلك، تضاعفت حركة المرور العضوية إليها بعد خمسة أشهر.

كان على هذا الموقع إنشاء روابط أقل، لكن تأثيراته جاءت أيضًا بشكل أسرع بكثير. بدأت حملة بناء الروابط في أغسطس 2021، ويمكنك رؤية النتائج الأولى في أكتوبر 2021.

مثال آخر هو العلامة التجارية الجديدة B2C التي تبيع المكملات الغذائية في مجال الرعاية الذاتية.

لقد قامت ببناء أكثر من 50 رابطًا لموقعها بميزانية إجمالية قدرها 12000 دولار.

أما بالنسبة للنتائج، فقد بدأت حملة بناء الروابط قرب نهاية عام 2021، وظهرت التغييرات الأولى في حركة المرور العضوية بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر.

في بعض الأحيان تكون إمكانية تسليم حملات بناء الروابط أسرع بالنسبة للعلامات التجارية B2C، مما يثبت أن بناء الروابط في هذا المجال أقل تنافسية بكثير مما هو عليه في B2B.

ومع ذلك، إذا نظرت إلى جميع الأمثلة، سترى أن الوقت الذي تبدأ فيه الشركة في رؤية نتائجها الملموسة الأولى يعتمد على كل حالة.

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في معظم الحالات، تبدأ نتائج جهود بناء الروابط في الظهور خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى 12 شهرًا.

ومع ذلك، لا يزال الأمر يعتمد على بعض العوامل الحاسمة.

سلطة الموقع.

اتجاهات المرور الإيجابية والسلبية.

شعبية العلامة التجارية.

أنواع الصفحات التي توفر الروابط.

مستوى المنافسة في مكانة معينة.

ميزانية بناء الروابط الخاصة بك.

قم أيضًا ببناء روابط على المواقع التي تمثل علامات تجارية جديرة بالثقة. بهذه الطريقة، ستستمر التغييرات الإيجابية في أداء موقعك.

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