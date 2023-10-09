Rewrite this title: كن حذرًا من شركات تحسين محركات البحث التي تتصل بك أولاً

ستساعدك المقالة التالية: كن حذرًا من شركات تحسين محركات البحث التي تتصل بك أولاً

جوجل تقول ذلك بشكل واضح في إرشادات مشرفي المواقع لتحسين محركات البحث“كن حذرًا من شركات تحسين محركات البحث ومستشاري الويب أو الوكالات التي ترسل لك بريدًا إلكترونيًا فجأة.” هناك الكثير من ممارسي تحسين محركات البحث (SEO) سيئي السمعة والذين يبحثون عن العملاء. سيقولون أي شيء يريدون إقناعك بتسليم أموال تحسين محركات البحث المخصصة لك بعناية. قد يقوم البعض منهم في الواقع بكمية صغيرة من العمل، مهما كانت الرديئة أو السوداء. في كثير من الأحيان ستجد أنك في نهاية المطاف تقوم بتعيين شركة أخرى لتحسين محركات البحث لتنظيف الفوضى التي حدثت في الشركة الأولى. الأشرار حقًا سوف يأخذون أموالك ويهربون دون حتى تزييف محاولة القيام بتحسين محركات البحث لشركتك، ويختفون في فراغ عدم الكشف عن هويتهم عبر الإنترنت.

واحدة من أكبر الهدايا التي يحاول شخص ما خداعك هي عندما يتصل بك فجأة. نأمل أن يعرف معظم الناس الآن أن الحكومة النيجيرية لا تتطلع إلى إيداع مبلغ 100 ألف دولار في حساباتهم المصرفية والتعرف على رسائل البريد الإلكتروني هذه على حقيقتها – وهي خدعة. لا يعتبر البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أسلوبًا تسويقيًا قابلاً للتطبيق، لذا فإن معظم الشركات ذات السمعة الطيبة لا تلمسه بعمود عشرة أقدام. يعد الاشتراك في التسويق عبر البريد الإلكتروني، مثل إعطاء عنوان بريدك الإلكتروني لمتجرك المفضل حتى يتمكنوا من إرسال عروضك الخاصة، أسلوبًا أكثر نجاحًا واحترامًا. مثلما لا تثق في رسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي تبيع حبوب إنقاص الوزن المعجزة، لا تثق في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها من مزود خدمات تحسين محركات البحث (SEO).

العديد من مقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الأقل دقة (أو رجال SEO المحتالين) يجدون شركات لديها بالفعل عقد مع شركة White Hat SEO. أكبر نقطة بيع لديهم هي محاولة إقناعك بأنك تدفع مبالغ زائدة بشكل كبير مقابل خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. سيقولون،

مثل بائع سيارات مستعملة يتحدث بسلاسة ويحاول تقديم ليمونة مقابل الحصول على سيارة فيراري، سيبذل محتالو تحسين محركات البحث (SEO) كل ما يلزم لإقناعك بترك مزود تحسين محركات البحث (SEO) الحالي الخاص بك لهم.

الحقيقة البسيطة هي أن مقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الجيدين لا يحتاجون إلى التوسل لمثل هذه الأعمال. تعتمد أعمالهم على السمعة الطيبة ورضا العملاء والإحالات الواردة من العملاء السعداء. لا يتعين عليهم اللجوء إلى رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها والتكتيكات المخادعة للفوز بالأعمال التجارية.

فكر في الأمر بهذه الطريقة. كم مرة تقوم شركتك بالاتصال بشكل عشوائي بالعملاء المحتملين؟ ليس الأشخاص الذين أوصى العملاء الحاليون بالتواصل معهم، وليس الأشخاص الذين قابلتهم في المؤتمرات أو المعارض التجارية، وليس الأشخاص الذين يتواصلون معك على مواقع التواصل الاجتماعي. كم مرة تتواصل شركتك مع الشركات أو الأفراد الذين ليس لديهم أي فكرة عن هويتك أو سبب مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني؟ ربما ليس في كثير من الأحيان، أليس كذلك؟ إن كونك معروفًا باسم “مرسلي البريد العشوائي” عندما يتعلق الأمر بالحصول على عملاء يضر بشدة بسمعتك ويقلل من قيمة علامتك التجارية. لا ترغب في إزعاج العملاء المحتملين أو إغضابهم، خاصة أولئك الذين ليس لديك اتصال تجاري بهم. لماذا تتصرف الشركات والاستشاريون الجيدون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) بشكل مختلف؟

خلاصة القول هي أنه يجب عليك التعامل مع أي مزود تحسين محركات البحث (SEO) الذي يتصل بك أولاً – دون دعوة أو دعوة – ​​مع بعض التحفظات الجادة. جوجل، عملاق محركات البحث والسبب الرئيسي لوجود تحسين محركات البحث، يعترف حتى بأنه يتلقى رسائل غير مرغوب فيها

من الواضح أن مرسلي البريد العشوائي لا يمارسون التمييز عندما يحاولون الحصول على عمل.

إذا كنت تتطلع إلى الاستعانة بمزود تحسين محركات البحث (SEO)، فعليك إجراء البحث الخاص بك. تحدث إلى الشركات الأخرى التي تعمل معها واعرف من يستخدمون خدمات تحسين محركات البحث الخاصة بهم ولماذا. غالبًا ما يتمتع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) بسمعة سيئة لأن المحتالين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ينتظرون الاستفادة من أصحاب الأعمال غير المطلعين. اقرأ إرشادات مشرفي المواقع من Google حول تحسين محركات البحث. هذه هي القواعد الصارمة والسريعة لتحسين محركات البحث ويجب على مزود تحسين محركات البحث ذو السمعة الطيبة أن يعرف ذلك. يجب أن تكون شركات تحسين محركات البحث الجيدة قادرة على تزويدك بإحالات وتوصيات العملاء. هل تمتلك بحثًا عن مزود تحسين محركات البحث (SEO) المحتمل؟ تعرف على نوع المعلومات التي تظهر عنها عندما تبدأ في البحث عبر الإنترنت. إذا بدأت تلاحظ علامات حمراء، فقد حان الوقت للابتعاد والتأكد من عدم فقدان محفظتك.