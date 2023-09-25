Rewrite this title: كيفية إجراء بحث الكلمات الرئيسية بشكل فعال للتجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إجراء بحث الكلمات الرئيسية بشكل فعال للتجارة الإلكترونية

يعد البحث عن الكلمات الرئيسية عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية لتحسين محركات البحث للتجارة الإلكترونية.

إنه يعطي توجيهات بشأن ما يجب تحسينه ويكشف عن معلومات حيوية حول كيفية تنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت.

كما يساعدك أيضًا على فهم المشهد ومصطلحات البحث التي يستخدمها العملاء للعثور على موقع الويب الخاص بك عبر الإنترنت – والتي يمكن استخدامها للكشف عن فرص جديدة.

من خلال فهم الكلمات الرئيسية التي يصنفها جوجل، يمكنك الاقتراب من أعلى صفحات نتائج محرك البحث (SERPs)، مما يؤدي إلى زيادة الرؤية والزيارات ومعدلات التحويل.

في هذا الدليل، سنناقش كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية.

البحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية 101

قبل البدء في البحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية، من المهم فهم العوامل المختلفة التي تدخل في اختيار أفضل الكلمات الرئيسية.

فيما يلي بعض الاعتبارات المهمة:

حجم البحث

يشير حجم البحث (أو متوسط ​​عمليات البحث الشهرية) إلى إجمالي عدد عمليات البحث كل شهر عن عبارة بحث بكلمة رئيسية معينة.

تريد استهداف الكلمات الرئيسية ذات أحجام البحث الشهرية العالية لأن ذلك يعني أن العديد من المستخدمين يبحثون عن هذا المصطلح المحدد.

ومع ذلك، قد يشير حجم البحث الكبير أيضًا إلى وجود منافسة عالية على التصنيف. إذا كان المحتوى الخاص بك ذا جودة كبيرة وتجذب روابط خلفية، فيمكنك بالتأكيد استهداف هذه المصطلحات الأكبر. ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول ويكون أكثر صعوبة.

Note أنه لا يوجد “رقم سحري” لاستهدافه، حيث أن حجم البحث المناسب سيعتمد على موقع الويب الخاص بك. القاعدة الأساسية لاختيار الكلمات الرئيسية هي أن أي شيء يزيد عن 20 عملية بحث شهرية يستحق النظر فيه على الأقل، طالما أن هذا المصطلح يشير إلى عميل محتمل مؤهل.

هناك العديد من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية التي يمكنك استخدامها لتحديد حجم البحث، على الرغم من أن هذا المؤلف يقسم بالأداة المدفوعة أهريفس.

صعوبة الكلمات الرئيسية

صعوبة الكلمات الرئيسية، والمعروفة أيضًا بصعوبة تحسين محرك البحث (SEO) أو المنافسة على الكلمات الرئيسية، هي نتيجة تتراوح بين صفر و100 والتي تقدر مدى صعوبة التصنيف على Google لكلمة رئيسية معينة.

تعني درجة صعوبة الكلمات الرئيسية الأعلى أنه سيكون من الصعب التنافس مع نتائج البحث الحالية. في النهاية، يتعلق الأمر بجودة موقع الويب الخاص بك وسمعته، بالإضافة إلى المحتوى الذي تقوم بإنشائه لكل كلمة رئيسية مستهدفة.

توفر Ahrefs أداة مفيدة لتحديد موقعك، وتفسير إشارات السلطة على أنها “تصنيف النطاق” استنادًا إلى الروابط الخلفية الموجودة لديك.

بشكل عام، بالنسبة لموقع ويب جديد، ستحتاج إلى البقاء عند الحد الأدنى من صعوبة الكلمات الرئيسية.

مثل نتيجة Klout التي انتهت صلاحيتها الآن، يصبح من الصعب بشكل كبير تطوير البحث ذي الصلة عن المصطلحات حيث تقترب صعوبتها من 100.

صلة البحث

تقيس ملاءمة البحث مدى ارتباط استعلام البحث بنتائج البحث.

يمكنك العثور على كلمة رئيسية ذات حجم بحث مرتفع. ولكن إذا عرضت نتائج لا تصف ما لديك على الصفحة أو ما تبيعه، فمن غير المرجح أن تحقق أي أهداف أو تحويلات ذات معنى.

للسياق، فإن الحصول على 10 عملاء محتملين مؤهلين من البحث العضوي يساوي أكثر من 1000 زائر ارتدوا على الفور لأنهم لم يتمكنوا من العثور على ما كانوا يبحثون عنه في صفحتك.

كيفية القيام بالبحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية

1. تحديد موقعك في البحث ذي الصلة

قبل اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بإستراتيجية الكلمات الرئيسية، يجب عليك إنشاء معايير. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى توجيه جهودك نحو إنشاء محتوى جديد مقابل تحديث المحتوى القديم.

إذا كنت قد بدأت بالفعل في إنشاء موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك وحاولت دمج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، فتأكد من أنك تستخدم أيضًا نوعًا من أدوات تعقب ترتيب الكلمات الرئيسية لتحديد موقعك في البحث ذي الصلة.

مرة أخرى، يمكن لـ Ahrefs إنجاز هذه المهمة نيابةً عنك إلى جانب الوظائف الأخرى المذكورة بالفعل من خلال ميزة Rank Tracker الخاصة بها.

ولكن يمكنك أيضًا الاعتماد على البيانات المجانية المتوفرة بسهولة عن طريق ربط موقع الويب الخاص بك بـ Google Search Console (GSC).

الأداة المقترحة: Google Search Console

تراقب Google Search Console صحة موقعك وأدائه بشكل عام مقارنة ببحث Google.

فهو يتتبع الكلمات الرئيسية التي تم تصنيف موقع الويب الخاص بك بالفعل من أجلها، حتى تتمكن من تحديد موقعك والكلمات الرئيسية التي تستحق التحسين أو الاستهداف. استخدم المعلومات لتحسين المحتوى.

2. فكر في نية البحث

أصبحت نية البحث الآن أساسية في جذب العملاء المستهدفين إلى موقع الويب الخاص بك.

أعطت خوارزمية Google القديمة الأولوية لوضع الكلمات الرئيسية وعدد الروابط الخلفية التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك. ولهذا السبب توصي معظم نصائح البحث عن الكلمات الرئيسية باستخدام الكلمات الرئيسية الطويلة.

ولكن مع انتشار الروابط الخلفية منخفضة الجودة والمقالات المحشوة بالكلمات الرئيسية، تغيرت خوارزمية جوجل لإعطاء الأولوية للدلالات، والنية، والملاءمة – وتغيرت معها استراتيجيات البحث عن الكلمات الرئيسية.

لكن بعض مُحسنات محركات البحث قد لا تزال تتجاهل هدف البحث، وهو ما يعد أحد أكبر أخطاء تحسين محركات البحث التي يمكن أن ترتكبها. يؤدي تجاهل هدف البحث إلى تصنيف صفحات الويب حسب الكلمات الرئيسية الخاطئة أو جذب الجمهور المستهدف الخطأ. كلاهما يمثل الفرص الضائعة والمال الضائع.

على الرغم من أن كل من خبراء تحسين محركات البحث لديهم طرقهم الخاصة لتصنيف النوايا، وفقًا لـ فكر مع جوجل، هناك أربعة أنواع من نية البحث:

معلوماتية.

تجاري.

المعاملات.

ملاحية.

عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية، يمكنك تحديد نية الكلمات الرئيسية باستخدام أدلة مثل الكلمات التعريفية أو صفحات التجارة الإلكترونية المحددة.

على سبيل المثال، غالبًا ما تكون الكلمات الرئيسية المعلوماتية موجودة في صفحات المدونات أو الأسئلة الشائعة، بينما يمكن العثور على الكلمات الرئيسية التجارية في صفحات المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام أداة نية الكلمات الرئيسية مثل Semrush للمساعدة في تحديد النية تلقائيًا.

هناك طريقة أخرى لتحديد نية الكلمات الرئيسية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وهي تحليل مقياس تكلفة النقرة (CPC) في أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المفضلة لديك.

نية إعلامية

يقوم المستخدمون الذين يبحثون عن إجابات بإجراء عمليات بحث معلوماتية. لا تؤدي عمليات البحث هذه عادةً إلى عملية بيع فورية ولكنها تمثل العملاء المحتملين في وقت مبكر من رحلة المشتري أو على رأس مسار تحويل المبيعات. يمكنك غالبًا العثور على هذه الكلمات الرئيسية على:

الصفحة الرئيسية.

صفحات الأسئلة الشائعة.

صفحات المدونة.

وفقًا لإرشادات تقييم جودة البحث من Google، تندرج الكلمات الرئيسية ذات الأغراض المعلوماتية ضمن غرض البحث “أريد أن أعرف”. وعادة ما يجيبون على الأسئلة:

كيف.

كيف.

ماذا يؤدي.

إلى أين.

إن تحسين الهدف المعلوماتي له فائدة إضافية تتمثل في إعطاء المحتوى الخاص بك فرصة للمقتطف المميز (الموضع صفر) لكلماتك الرئيسية المستهدفة.

تظهر المقتطفات المميزة قبل المحتوى الآخر الذي يتم تصنيفه حاليًا في المراكز العشرة الأولى في صفحة نتائج محرك البحث (SERP). ويظل هذا ساريًا حتى إذا لم تكن قادرًا على المنافسة مع نطاقات التصنيف الحالية التي تشارك هذا النوع من المحتوى.

تعد الكلمات الرئيسية ذات الأغراض المعلوماتية هي الأفضل لوضع نفسك كسلطة، وهو أمر مهم بشكل خاص عند بيع المنتجات المعلوماتية مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية.

النية الملاحية

تأتي عمليات البحث التنقلية من المستخدمين الذين يبحثون عن علامة تجارية أو موقع ويب أو شركة أو موقع جغرافي محدد.

على سبيل المثال، عندما يبحث المستخدمون عن موقع ويب، فإنهم غالبًا ما يقومون بإجراء بحث سريع على Google بدلاً من كتابة عنوان URL.

نادرًا ما يتم استخدام الكلمات الرئيسية ذات الأغراض الملاحية في التجارة الإلكترونية.

ومع ذلك، من منظور تسويقي، قد يكون التصنيف في نتائج SERP لعلامتك التجارية أمرًا مهمًا. ولكن تأكد من ملاحظة أي اتجاهات بحث قد تؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة.

النية التجارية

تقع عمليات البحث التجارية بين عمليات البحث المعلوماتية والمعاملات. غالبًا ما يتم استخدامها من قبل الباحثين في منتصف مسار تحويل المبيعات.

إنهم على علم بمنتجك ولكن لم يتم بيعه بعد.

يقوم هؤلاء الباحثون بإجراء المزيد من الأبحاث من خلال مقارنة ميزات المنتج وأسعاره والبحث عن العروض المجانية أو المختبرين أو الخصومات.

تتضمن بعض إشارات الكلمات الرئيسية لهذا النوع من النوايا ما يلي:

يقارن.

للرجال.

للنساء.

بديل.

مراجعة.

أفضل.

عند تحسين هذه الكلمات الرئيسية، قم بإنشاء محتوى يقنع العملاء المحتملين بأنك أفضل من منافسيك. يمكنك إضافة هذه الكلمات الرئيسية في القوائم ومقالات المقارنة ومراجعات المنتجات.

نية المعاملات

تشير عمليات البحث عن المعاملات (أو الكلمات الرئيسية ذات النوايا التجارية العالية) إلى احتمال قوي أن يتخذ الباحث إجراءً. قد يكون ذلك للاستفسار أو الشراء أو مجرد جمع المعلومات، مما قد يؤدي إلى البيع لاحقًا.

تتضمن أمثلة الكلمات الرئيسية ذات نية المعاملة ما يلي:

أُوكَازيُون.

للبيع.

يشتري.

من أين أشتري.

تخفيض.

قسيمة.

سعر.

الكلمات الرئيسية للمنتج ([winter clothing], [coffee maker])، الكلمات الرئيسية ذات العلامات التجارية ([HubSpot], [Ahrefs], [Semrush])، ومنتجات محددة (iPhone 13 وSamsung S22 وMacbook Air M2) تشير إلى هدف البحث عن المعاملات.

يمكنك استخدام هذه الكلمات الرئيسية لصفحات المنتج أو الصفحات التي يمكن للمستخدمين اتخاذ إجراء فوري فيها.

يجب عليك أيضًا استهداف فرص الكلمات الرئيسية من خلال تحليل منافسيك.

احترس من الكلمات الرئيسية الدلالية أو ذات الصلة، والتي تعطي محركات البحث سياقًا حول صفحتك. يمكنك استخدام هذه الكلمات الرئيسية في وصف المنتج.

قم بتجميع كل ذلك معًا من خلال إنشاء تقويم تحريري يعكس استراتيجية تعمل على تحسين كل نوع من أنواع النوايا لجمهورك الأكثر أهمية.

لا تركز فقط على تحسين نية المعاملات. ستنشئ مسار مبيعات أكثر اكتمالاً يصل إلى الأشخاص في مراحل مختلفة من رحلة المشتري من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة لمعالجة كل نوع من أنواع النوايا.

3. ابحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة

هناك طريقتان للبحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة: عن طريق إجراء البحث الخاص بك أو إجراء بحث عن المنافسين. أوصي بالقيام بالأمرين معًا.

لتطوير قائمة بأفكار الكلمات الرئيسية لمتجرك عبر الإنترنت، يمكنك استخدام أدوات Google مثل الإكمال التلقائي، ويسأل الأشخاص أيضًا، وعمليات البحث ذات الصلة. يمكنك حتى التحقق Amazon – أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم – لبدء جلسة العصف الذهني الخاصة بك.

قم بالاطلاع على قائمة الكلمات الرئيسية الخاصة بك لتضييق نطاق اختياراتك للكلمة الرئيسية الرئيسية. تذكر أن هناك العديد من العوامل التي تدخل في البحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية، لذا من المهم التحقق من صحة كلماتك الرئيسية باستخدام البيانات.

استخدم أدوات مثل Ahrefs وSemrush لتحديد:

حجم البحث.

أهمية البحث.

صعوبة الكلمات الرئيسية.

نية البحث.

بعد تحديد بعض الكلمات الرئيسية المستهدفة، تحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك إصدارات طويلة يمكنك إضافتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنشاء صفحات المنتج ومحتوى منشور المدونة لموقع التجارة الإلكترونية الخاص بك.

سيبحث عدد أقل من الأشخاص بالفعل عن هذه الاستعلامات، لكنهم أيضًا مستهلكون أكثر ثقة بما يريدون. ونتيجة لذلك، لديهم نية شراء أعلى.

الأداة المقترحة: الإكمال التلقائي في Google، ويسأل الأشخاص أيضًا، والبحث ذي الصلة

إذا كنت تريد البحث عن اقتراحات الكلمات الرئيسية الطويلة، فإن أدوات بحث Google المدمجة هي مكان رائع للبدء.

يمكنك إقران النتائج من الإكمال التلقائي في Google وعمليات البحث ذات الصلة مع نتائج Surfer’s سيرفر الكلمات الرئيسية مجانا ملحق Google Chrome للاطلاع على بيانات مثل الحجم الشهري المقدر وتكلفة النقرة (CPC).

4. التجسس على المنافسة

الخطوة الأخيرة في البحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية هي التحقق من تصنيف منافسيك. سيساعدك ذلك على تحديد مقدار العمل الذي يتعين عليك القيام به للوصول إلى القمة. ستحصل أيضًا على أفكار لتركيز جهود البحث عن الكلمات الرئيسية.

وهذا مهم بشكل خاص للتجارة الإلكترونية. عدم الترتيب أولاً يترجم بشكل مباشر إلى خسارة التحويلات. أنت ستخسر نصف حركة المرور المحتملة للاستعلام عما إذا كنت في المركز الثاني ومنافسك في الأول.

تتضمن بعض الأشياء التي يجب البحث عنها أثناء عملية البحث عن منافسيك ما يلي:

الكلمات الرئيسية المحددة التي يبحثون عنها.

عدد الروابط الخلفية لديهم.

من أين تأتي الروابط الخلفية الخاصة بهم، والتي يمكن أن تمنحك أفكارًا لنشر الضيف وفرص التعاون الأخرى.

المواضيع التي يغطيها المحتوى وجودته وأي فرص ضائعة يمكنك ملؤها.

ال سمروش أداة الكلمات الرئيسية هي واحدة من أفضل الخدمات المتاحة لإجراء أبحاث المنافسين فيما يتعلق بجهود تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC). يمكن أن يساعدك في تحديد جميع قطع اللغز المذكورة أعلاه.

الأداة المقترحة: أداة الكلمات الرئيسية Semrush

تعد أداة الكلمات الرئيسية Semrush مفيدة لمراقبة موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك والبحث فيه. كما يحبها كبار المسئولين الاقتصاديين لفائدتها في التجسس على المنافسة.

تعد ميزة “نظرة عامة على المجال” الخاصة بها مكانًا جيدًا للبدء.

كل ما عليك فعله هو إدخال عنوان URL، وسيعرض مقاييس مثل:

حجم البحث العضوي.

حركة المرور العضوية مع مرور الوقت.

حجم البحث المدفوع.

عدد الروابط الخلفية.

في اشارة الى المجالات وعناوين IP.

حركة المرور عن طريق القنوات الجغرافية.

يمكنك الاطلاع على هذه الإحصائيات من حيث عمليات البحث على سطح المكتب والهاتف المحمول، بالإضافة إلى فهارس Google في بلدان مختلفة. يمكنك أيضًا إجراء عمليات بحث إقليمية للمناطق المحددة التي تبيع إليها.

يمنحك Semrush أيضًا قائمة بالكلمات الرئيسية ذات الصلة والكلمات الرئيسية ذات مطابقة العبارة.

هذه عبارة عن أشكال مختلفة من الكلمات الرئيسية التي يُدخلها المستخدمون في شريط البحث، لتحديد مواقع الويب الأكثر تشابهًا مع موقعك بناءً على الكلمات الرئيسية العضوية الأولية. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا لم تكن متأكدًا من هوية أقرب منافسيك.

علاوة على ذلك، يقدم Semrush أداة تتيح لك رؤية الكلمات الرئيسية الشائعة والفريدة لما يصل إلى خمسة نطاقات. كما يقدم أيضًا أداة توضح مدى صعوبة التصنيف مقابل الكلمات الرئيسية التي يستخدمها منافسك.

كما لو أن منحك القدرة على التجسس على المنافسين لم يكن كافيًا، فإن Semrush لديه أيضًا أداة الكلمات الرئيسية السحرية، والذي يوفر لك إمكانية الوصول إلى أكثر من 2 مليون فكرة للكلمات الرئيسية.

إنه حقًا حل شامل لتحليل المنافسين. ولكن تجدر الإشارة إلى أن Ahrefs يقدم أيضًا العديد من الميزات المشابهة إذا كنت تريد الالتزام باشتراك شهري واحد فقط في أداة تحسين محركات البحث (SEO).

من الناحية المثالية، عليك تجربة كليهما قبل اتخاذ قرار بشأن الأفضل لاحتياجاتك.

الختام: كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في 4 خطوات

يعد البحث عن الكلمات الرئيسية للتجارة الإلكترونية أمرًا ضروريًا عند تطوير استراتيجية تحسين محركات البحث لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

وإذا تم تنفيذها بشكل جيد، فإنها تساعدك في العثور على الكلمات الرئيسية المناسبة وتوفر توجيهًا مفيدًا فيما يتعلق بالتكتيكات والاستراتيجيات التي يجب استخدامها في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.