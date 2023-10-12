Rewrite this title: كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لموقع قائم

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لموقع قائم

لقد قمت بنشر أفكاري حول البحث عن الكلمات الرئيسية للمواقع الجديدة عدة مرات؛ ولكن هذه هي المرة الأولى التي أقرر فيها مشاركة طريقتي في تحليل الكلمات الرئيسية لمورد راسخ.

لماذا هو صعب؟

من الصعب تحديد ما إذا كان الأمر أكثر (أو أقل) صعوبة: تحليل الكلمات الرئيسية لموقع قائم أو لموقع جديد. انها مجرد مختلفة. أنا لا أتحدث عن الحالة عندما تقوم بتطوير الموقع منذ البداية، وفي هذه الحالة من المحتمل أن تقوم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية أسبوعيًا عند التحقق من تحليلاتك بحثًا عن إحالات بحث جديدة.

أنا أتحدث عن الحالة عندما يُطلب منك تحسين موقع قائم وهذه هي المرة الأولى التي تراها فيها. في هذه الحالة، أنت لا تعرف كيف تطورت ولا يمكنك تحديد الكلمات التي لديها فرصة جيدة (ضائعة) لجذب حركة مرور عالية الاستهداف.

من أين أبدا؟

على عكس الموقع الجديد حيث تبدأ عادةً بالبحث العام المتخصص ثم توسعه باستخدام أدوات اقتراح الكلمات الرئيسية، يجب أن يبدأ تحليل الكلمات الرئيسية لموقع قائم بتحليلاته الداخلية بالطبع.

المشكلة الأولى التي من المحتمل أن تواجهها عند تحليل إحالات البحث لموقع راسخ وذو حركة مرور عالية هي الحجم الهائل للذيل الطويل الذي يكاد يكون من المستحيل اكتشافه. لذا فإن الخطوات التي قد ترغب في أخذها في الاعتبار هي (أصف كيفية القيام بذلك باستخدام Google Analytics ولكن أي أداة تحليلية متقدمة يمكنها القيام بذلك أيضًا):

انظر إلى أهم الإحالات أولاً. لا تنس تحديد فترة زمنية أطول حتى لا تفوت بعض الكلمات الطيبة التي استخدمها الموقع لاستقبال الزيارات في الماضي. حاول فرز أهم الإحالات إلى أنماط. لقد ذكرت كيفية القيام بذلك في مقال الأسبوع الماضي حول اكتشاف المعدلات الأكثر شيوعًا لديك. ما تحتاجه هو تحديد المصطلحات الأساسية والمعدلات الأكثر شيوعًا لكل مصطلح. أفضل أداة للقيام بذلك هي Excel، فمن بين الخيارات الأخرى التي يوفرها لنا، فإنه يتيح لنا أيضًا تصور تلك الأنماط بألوان مختلفة. تنظيم عبارات وأنماط كلماتك الرئيسية حسب المواضيع والمستويات والمعدلات. مرة أخرى، يعد Excel أفضل أداة لذلك. كلما قضيت وقتًا أطول في فرز قائمة كلماتك الرئيسية في جداول، حصلت على فكرة أفضل حول كيفية إدارة إستراتيجية تحسين الكلمات الرئيسية المستقبلية بشكل أفضل. نظم كلماتك حسب الموضوع: عام مقابل خاص؛ إعلامية، وملاحية، ومحددة بالعلامة التجارية – تعتمد المواضيع على الموقع وأهدافك؛

قم بتنظيم كلماتك حسب المستويات حيث يتم تحديد المستويات الأساسية حسب المصطلح الأساسي والمعدلات المتكررة؛

تنظيم كلماتك حسب المعدلات: يهدف هذا أساسًا إلى فهم الأنماط التي حددتها في الخطوة 2. بحث التصنيف الحالي الخاص بك: ستمنحك مقارنة موضع كلمتك الرئيسية الحالية بأرقام الزيارات فكرة عن مدى نجاح كل كلمة رئيسية. على سبيل المثال، إذا كان موقعك يحصل على أكثر من 500 كلمة فريدة أسبوعيًا لكلمة تم تصنيفها في الصفحة 2، فيمكنك أن تفترض بأمان أن لديها إمكانات هائلة لإرسال الكثير من الزيارات عند دفعها إلى الصفحة 1. ويهدف التحقق من التصنيف في هذه الحالة إلى الإجابة على سؤالين أسئلة: (مع بعض الأبحاث المتعمقة، ومن خلال النظر في معدل الارتداد ومسارات الزائر، يمكنك أيضًا التنبؤ بمدى تأثير العبارة)؛

للعبارة المحددة (إذا كانت صفحتك موجودة في الصفحة 2 أو 3 للعبارة لفترة زمنية أطول من أسبوع أو أسبوعين، فلديك فرص جيدة جدًا لتحقيق تصنيفات الصفحة 1 إذا ركزت بعض الجهد عليها). ستجعلك الخطوات المذكورة أعلاه تتذكر الكلمات الرئيسية وأنماط الموقع عن ظهر قلب. الآن حان الوقت للقيام ببعض التحليلات من طرف ثالث (أدوات اقتراح الكلمات الرئيسية و/أو أبحاث المنافسين).

Noteأنه يمكن تعزيز أي من الخطوات المذكورة أعلاه عن طريق اختبار سلوك الكلمات الرئيسية باستخدام PPC.

أدوات ومقالات تحسين محركات البحث (SEO) لمساعدتك على تنظيم وإدارة قوائم الكلمات الرئيسية الخاصة بك: