Rewrite this title: كيفية إجراء تدقيق كامل لكبار المسئولين الاقتصاديين المحليين: قائمة مرجعية مكونة من 10 نقاط

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إجراء تدقيق كامل لكبار المسئولين الاقتصاديين المحليين: قائمة مرجعية مكونة من 10 نقاط

يعد تحسين محركات البحث (SEO) في جوهره عبارة عن كلمة رئيسية متعددة الأوجه ومحتوى وتمرين تحليل تنافسي.

يتضمن تحسين محركات البحث المحلي، بالتالي، عدة مهام محددة تهدف إلى تحديد أهمية وسلطة الأعمال التجارية داخل منطقة جغرافية مستهدفة.

حتى قبل أن تتمكن من إقناع المستهلك المحلي بأن نتيجة البحث الخاصة بك هي أفضل إجابة، يجب عليك أن تثبت ذلك لمحركات البحث وأن تحصل على تصنيف عالٍ بما يكفي لبدء السباق.

تشير محركات البحث مثل Google إلى العديد من نقاط البيانات المختلفة لتحديد من يحصل على أعلى الفواتير في نتائج محرك البحث العضوي أو المقتطفات المميزة أو الخرائط أو الحزم المحلية أو الصورة أو الفيديو أو ميزات SERP الأخرى.

كيف يمكنك تحديد التحسينات وترتيب أولوياتها مع أكبر إمكانية لتوصيل حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك والباب الخاص بك؟

في هذا العمود، سنستعرض تقييمًا لكل جانب رئيسي من جوانب تواجدك على شبكة البحث المحلية ونكشف عن أفضل الفرص المتاحة لك لتحسين تصنيفات البحث.

ما الذي تتضمنه القائمة المرجعية الشاملة لتدقيق تحسين محركات البحث المحلية؟

الكلمات الرئيسية/SERPs. موقع إلكتروني. الملف التجاري على جوجل. إدارة المراجعة. قوائم الأعمال المحلية والاستشهادات. المحتوى المحلي. وحدة تحكم بحث جوجل. التحليلات. الروابط الخلفية. تحليل المنافس.

يتم إدراج هذه المهام بالترتيب النموذجي للاكتمال أثناء التدقيق الكامل، ولكن يمكن إنجاز بعضها بشكل متزامن.

1. تدقيق الكلمات الرئيسية/SERP

المكان الطبيعي لبدء تدقيق تحسين محركات البحث المحلي هو في SERPs للكلمات الرئيسية والعبارات التي تأمل أن يتم العثور على عملك من أجل تحديد موقعك بالنسبة لمنافسيك والمواقع/المحتوى الآخر.

يمكن أن يساعدك هذا البحث في التعرف بسرعة على المكان الذي أنشأت فيه مستوى معينًا من السلطة/الزخم للبناء عليه، بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية التي يجب ألا تضيع وقتك وجهدك عليها.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) إستراتيجية طويلة المدى لذا لا ينبغي رفض أي كلمة رئيسية بشكل موجز. ومع ذلك، فمن الأفضل عمومًا التركيز على الكلمات الرئيسية التي لديك فرصة واقعية لتصنيفها وجذب الزيارات إليها.

يمكنك تحديد أنه من الأفضل متابعة بعض الكلمات الرئيسية على المدى القصير من خلال إستراتيجية إعلانات Google المدفوعة حتى تتمكن من بناء سلطتك العضوية المحلية.

هناك العديد من أدوات تحسين محركات البحث والبحث عن الكلمات الرئيسية الممتازة المتاحة لأتمتة عملية جمع نتائج البحث لمجموعات محددة أو موضوعية من الكلمات الرئيسية وتعيين قيمة للكلمات الرئيسية بناءً على مقاييس مثل حجم البحث أو صعوبة الكلمات الرئيسية.

من الناحية المثالية، ستختار أداة من شأنها تقسيم الأنواع المختلفة لميزات البحث، حتى تتمكن من فهم ما إذا كنت أنت أو أحد المنافسين قد قمت بتأمين أي من عقارات البحث هذه ثم وضع استراتيجيات أو تكتيكات للمضي قدمًا وفقًا لذلك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك إجراء عمليات البحث الخاصة بك يدويًا. في هذه الحالة، قم بذلك في نافذة التصفح المتخفي في Google Chrome أو نافذة خاصة في Safari لإزالة التحيز/التخصيص المحتمل المرتبط بتسجيل الدخول إلى Google أو الموقع أو سجل البحث الشخصي.

تحتوي معظم أدوات الأتمتة على عمليات معمول بها للقيام بنفس الشيء.

بالنسبة لتلك الشركات التي تدير أيضًا حملات PPC، يجب إيلاء اهتمام وثيق للكلمات الرئيسية ومصطلحات البحث العاملة هناك.

من المحتمل أن تكون الكلمات الرئيسية ذات الأداء الأفضل (PPC) هي أيضًا الأفضل أداءً من منظور تحسين محركات البحث (SEO).

يجب أن يكمل كل من SEO وPPC بعضهما البعض للحصول على أفضل النتائج.

يبحث الأشخاص المختلفون بطرق مختلفة، ومن المهم ألا تقصر بحثك على كلمات رئيسية واحدة، بل تأخذ في الاعتبار الطرق والعبارات المختلفة التي قد يستخدمها جمهورك لمحاولة العثور عليك أو على عروضك.

يجب أن يتناول تحليل الكلمات الرئيسية والمحتوى الناتج الذي تقوم بإنشائه نية الباحثين، والتي ستختلف اعتمادًا على مكان وجودهم في دورة الشراء.

يبدأ البعض للتو بحثهم عن منتج أو خدمة ويبحثون ببساطة عن المعلومات، على سبيل المثال “أين يمكنني العثور على x؟”، بينما يكون البعض الآخر على استعداد للشراء الآن، على سبيل المثال “اطلب x بالقرب مني”.

ستوفر طريقة العرض الأوسع للكلمات الرئيسية صورة أفضل عن القوة الإجمالية لوجودك والمكان الذي يجب أن تركز فيه انتباهك بشكل أفضل.

2. تدقيق الموقع

بعد أن أصبحت بيانات الكلمات الرئيسية المركزة في متناول يدك، يمكنك الآن إجراء تدقيق كامل للكلمات الرئيسية والموقع الفني للتأكد من تحسين موقعك لتحقيق أقصى قدر من إمكانية الزحف والفهرسة والرؤية.

تم تصميم التدقيق النموذجي لتحليل البنية الأساسية والمحتوى وتجربة الموقع الشاملة.

هنا مرة أخرى، هناك العديد من أدوات تدقيق الموقع التي ستقوم بالزحف إلى موقع الويب ثم تحديد المشكلات وتحديد أولويات الإجراءات التي يجب اتخاذها بناءً على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

يمكن تقسيم عملية تدقيق موقع الويب وتحسينه إلى عدة مجموعات.

تحسين الصفحة

يدور تحسين صفحة الويب حول ضمان تنظيم الصفحات بشكل جيد، وتركيزها حول الكلمات الرئيسية الموضعية وتوفير تجربة مستخدم إيجابية.

أثناء قيام محرك البحث بالزحف إلى صفحة ويب، فإنه يبحث عن إشارات لتحديد موضوع الصفحة والأسئلة التي يمكنه الإجابة عليها.

تقوم برامج الزحف هذه بتحليل الصفحة بأكملها لتحديد تركيزها ولكنها تركز بشكل خاص على عناوين الصفحات والعناوين باعتبارها واصفات أساسية.

من الناحية المثالية، تركز الصفحات على الكلمات الرئيسية وتكون فريدة من نوعها.

على هذا النحو، يجب استخدام أشكال الكلمات الرئيسية بشكل متسق في العناوين وعناوين URL والعناوين والأوصاف التعريفية.

تقدر Google ومحركات البحث الأخرى الصفحات جيدة التنظيم وستحصل على أو تنشئ المكونات التي تحتاجها لبناء نتيجة محرك بحث مشابهة لتلك الموجودة أدناه لـ “الإفطار في باري”.

Note كيف يتم تمييز الكلمة الرئيسية “الإفطار” في الوصف التعريفي.

وعلى وجه التحديد، سوف تسلط عملية التدقيق الضوء على القضايا المتعلقة بما يلي:

علامات العنوان مفقودة أو تلك الطويلة جدًا (60 حرفًا كحد أقصى) أو المكررة.

أو تلك الطويلة جدًا (60 حرفًا كحد أقصى) أو المكررة. العناوين (خاصة H1s) التي هي مفقودة أو مكررة.

أو مكررة. أوصاف ميتا التي هي مفقودةأو طويلة جدًا (160 حرفًا كحد أقصى) أو مكررة.

هناك مشكلة أخرى مهمة محتملة تتعلق بالعلامة والتي أثيرت في عملية التدقيق، اعتمادًا على طبيعة عملك المحلي، وهي النص البديل للصورة.

كأفضل الممارسات، يجب أن تتضمن جميع الصور أسماء ملفات وصفية ذات صلة ونصًا بديلاً، والذي قد يتضمن كلمات رئيسية ذات صلة.

يصبح هذا مهمًا بشكل خاص عندما تكون الصور (مثل صور المنتج أو الخدمة) عنصرًا أساسيًا في عملك، حيث يمكن أن تظهر دوارات الصور في نتائج بحث الويب.

في كل حالة، يجب الانتباه إلى الصور التي تظهر على صفحات التصنيف الأساسية الخاصة بك.

تدقيق الارتباط الداخلي

مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح الروابط المختلفة داخل موقع الويب قديمة أو قديمة بسبب نقل المحتوى أو حذفه.

سيساعدك تدقيق الارتباط على التعرف سريعًا على أي روابط محتملة خاطئة أو معطلة، والتي يمكن أن تخلق تجربة أقل من المثالية لزوار موقعك.

الروابط هي أيضًا إشارات تستخدمها محركات البحث لتحديد تدفق موقع الويب وقدرته على توجيه الباحثين إلى الإجابات المناسبة والموثوقة لأسئلتهم.

يجب أن يتضمن جزء من هذا التدقيق تحديد الفرص لربط الصفحات البارزة.

على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الصفحات داخل موقعك تحتوي على كلمات رئيسية تشير إلى محتوى صفحة أخرى، فقد يتم إنشاء رابط.

يمكن أن يكون لهذا تأثير في تعزيز كلتا الصفحتين، بشرط أن يوجه الرابط المستخدمين منطقيًا إلى محتوى أكثر صلة أو نقطة تحويل مناسبة.

وينبغي أيضًا أخذ الروابط الخارجية في الاعتبار، خاصة عندما تكون هناك فرصة للارتباط بمصدر معلومات موثوق.

ومن منظور الأعمال التجارية المحلية، قد يشمل ذلك الارتباط بالمنظمات أو الأحداث المحلية ذات الصلة.

نصيحة محترف: من الأفضل أن يتم فتح هذه الروابط في متصفح جديد windows، حتى يتمكن زوار موقعك من الاستمرار في موقعك بعد استكشافهم لأي روابط خارجية.

مراجعة المخطط

تحل المقتطفات المميزة بشكل متزايد محل نتائج البحث العضوية التقليدية في Google، حيث يهدف محرك البحث إلى تقديم إجابات للأسئلة مباشرة ضمن SERPs الخاص به.

تتمتع الأنشطة التجارية المحلية بفرصة إبراز محتواها كمقتطفات مميزة إذا:

نشر عاليا المحتوى الرسمي وذات الصلة .

. استخدم ترميز المخطط المنظم لوضع علامة على المحتوى مثل تفاصيل الأعمال المحلية والمنتجات والأحداث والأسئلة الشائعة.

يجب أن تتضمن عملية تدقيق تحسين محركات البحث المحلية الفعالة تحديد المحتوى داخل موقع الويب الذي يمكن تطبيق المخطط عليه.

التدقيق المحمول

مع بدء المزيد من المستهلكين في البحث عبر أجهزتهم المحمولة – خاصة بالنسبة للخدمات المحلية – أصبح من الطبيعي أن يصبح من المهم للشركات المحلية توفير تجربة ويب إيجابية على الأجهزة المحمولة.

وسيؤثر بدوره على كيفية عرضها وتصنيفها بواسطة محركات البحث.

باختصار، تحتاج مواقع الويب إلى التحميل بسرعة، وسهولة التنقل فيها، وتمكين التفاعل السلس للمستخدم.

تقدم جوجل مجموعة من الخدمات المجانية اختبار المحمول وثلاث أدوات مراقبة خاصة بالجوال (تجربة الصفحة، ومؤشرات أداء الويب الأساسية، وسهولة الاستخدام على الهاتف المحمول) في Google Search Console.

المزيد عن مجموعة الأدوات هذه أدناه.

يمكن إجراء المزيد من تجربة المستخدم المتعمقة وتحليل تحسين محركات البحث (SEO) عبر منارة جوجل، على الرغم من أن مالك النشاط التجاري المحلي قد يرغب على الأرجح في طلب مساعدة أحد مطوري الويب لتنفيذ أي من التوصيات التي توفرها هذه الأداة.

محتوى مكرر

المحتوى عالي الجودة والموثوق هو، بحكم تعريفه، محتوى أصلي.

على هذا النحو، من المهم السماح لـ Google بمعرفة ما إذا كان موقع الويب الخاص بك يحتوي على أي محتوى/صفحات لم تقم بإنشائها، وذلك عن طريق إضافة علامة أساسية إلى رأس HTML للصفحة.

قد يكون لعدم القيام بذلك تأثير ضار على سلطتك، وبالتالي، على قدرتك على التصنيف.

ستقوم معظم أدوات تدقيق الموقع بوضع علامة على المحتوى الذي يتطلب أو يحتوي على علامات أساسية مشوهة.

3. تدقيق الملف التجاري على Google

يمثل الملف التجاري على Google (GBP) بشكل فعال موقع ويب ثانويًا ونقطة تواجد واضحة للغاية لمعظم الشركات المحلية.

يعد الحصول على GBP الدقيق والشامل أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء رؤية في خرائط Google ونتائج البحث العضوية.

يجب أن تركز عملية تدقيق الملف التجاري على Google على دقة واكتمال المكونات المختلفة داخل الملف الشخصي، بما في ذلك:

معلومات العمل وتفاصيل الموقع.

فئة الأعمال الأساسية الصحيحة.

ساعات العملية.

موقع الدبوس الصحيح في خرائط جوجل.

التصنيف المناسب كموقع فعلي أو منطقة خدمة تجارية.

منتجات.

خدمات.

الصور.

عروض.

التحديثات.

الأحداث.

رابط (روابط) المواعيد.

محتوى إعلامي.

كلما كان الملف الشخصي أكثر اكتمالا، كلما زاد احتمال النظر إليه كمورد محلي موثوق به وإعطائه الفواتير المناسبة في نتائج البحث.

بافتراض أنك قد طالبت بالجنيه الإسترليني الخاص بك وأنك مرخص له بإدارته، يمكنك الوصول إلى معلوماتك وتعديلها مباشرة ضمن نتائج البحث.

4. إدارة المراجعة

هناك جانب آخر مهم جدًا للجنيه الاسترليني وهو المراجعات.

يتمتع عملاء الشركات المحلية بفرصة ويرغبون بشكل متزايد في كتابة التقييمات، والتي تظهر على الجنيه الاسترليني ليتمكن العملاء الآخرون من عرضها ولعب دور مهم في تحديد الرؤية في حزمة الخرائط المحلية.

ستقوم Google بإخطار أصحاب الأنشطة التجارية بمجرد إرسال التقييمات ويجب الرد عليهم في أسرع وقت ممكن. وهذا ينطبق على المراجعات السلبية بقدر ما ينطبق على المراجعات الإيجابية.

ومع ذلك، نحن جميعًا مشغولون، لذا يجب أن تتضمن المراجعة الكاملة تحليلًا لمراجعاتك للتأكد من عدم سقوط أي منها خلال الشقوق. سيساعد هذا أيضًا في تحديد ما إذا كانت هناك مشكلات أو مواضيع متكررة تتعلق بخدمة العملاء ورضاهم والتي تحتاج إلى معالجة.

وبطبيعة الحال، هناك أيضًا العديد من الأماكن الأخرى التي يمكن للمستهلكين إرسال تعليقاتهم إليها بما في ذلك Facebookومواقع المراجعة المحلية مثل Yelp والمواقع الخاصة بالصناعة مثل TripAdvisor وHouzz.

يجب أن يقوم التدقيق الكامل بجرد المراجعات المتبقية على أي من هذه الخدمات حيث يمكن أن تظهر في نتائج البحث.

من المؤكد أن محركات البحث والمستهلكين المعاصرين الأذكياء سوف يجدونها.

هناك طريقة سريعة لاكتشاف التقييمات التي قد تكون لديك عن العقارات الأقل شهرة وهي ببساطة البحث عن “مراجعات اسم نشاطك التجاري”.

وبدلاً من ذلك، يوجد هنا أيضًا العديد من منصات البرامج الجيدة المصممة لمساعدة أصحاب الأعمال في طلب تقييماتهم وإدارتها على GBP ومواقع المراجعة الأخرى.

نصيحة محترف: اطلب تعليقات إيجابية من جميع العملاء واقترح عليهم بأدب الإشارة إلى المنتج أو الخدمة التي يقومون بمراجعتها، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي من منظور تصنيف الكلمات الرئيسية.

5. قائمة الأعمال المحلية/تدقيق الاستشهادات

توفر قوائم الأعمال التجارية المحلية والاستشهادات لمحركات البحث طريقة للتأكد من أن الأعمال التجارية محلية وذات سمعة طيبة داخل منطقة جغرافية معينة.

من المهم أن يكون لديك تواجد في الأدلة المحلية ذات السمعة الطيبة، أو مواقع المراجعة، أو أدلة الأعمال (مثل غرفة التجارة)، أو مواقع الشركاء المحليين.

اعتمادًا على حجم ونطاق عملك المحلي، يمكن إجراء تدقيق لقوائمك واستشهاداتك بطريقة آلية أو يدوية.

يمكن استخدام قوائم الأعمال وأدوات إدارة الاستشهادات للعثور على جميع الاستشهادات الأساسية ومراقبتها وتحديثها باستخدام اسمك الصحيح وعنوانك ورقم هاتفك (المعروف أيضًا باسم NAP) وتفاصيل الأعمال الأخرى ذات الصلة الموجودة في القوائم الأوسع (مثل عنوان موقع الويب ووصف العمل.)

إذا كنت تدير عددًا محدودًا من المواقع ولديك الوقت، فإن إحدى الطرق السريعة لتحديد المكان الذي يمكن العثور على بطاقات بياناتك الحالية فيه هي إجراء بحث عن اسم نشاطك التجاري.

يجب أن تكشف الصفحات 3-4 الأولى من نتائج البحث عن نفس الشيء.

إذا كان الهدف هو فهم المواضع التي تفتقد فيها فرص الإدراج والاستشهاد، فيمكنك إجراء بحث في قائمة الكلمات الرئيسية التي بحثت عنها وتريد العثور عليها.

ستكون الأدلة ومواقع القوائم الأكثر قيمة هي تلك التي تظهر في نتائج البحث لهذه الكلمات الرئيسية.

ومن المهم أيضًا العثور على أي قوائم مكررة وحلها لمنع إرباك العملاء ومحركات البحث على حدٍ سواء بمعلومات قديمة وغير دقيقة.

6. تدقيق المحتوى المحلي

كما ذكرنا، يبحث الأشخاص بشكل مختلف ويحتاجون إلى أنواع مختلفة من المعلومات اعتمادًا على مكانهم في رحلة الشراء الخاصة بهم.

سيتضمن التواجد المحلي المنظم جيدًا على شبكة الإنترنت محتوى مصممًا وموزعًا للاستهلاك خلال كل مرحلة من هذه الرحلة، لتعزيز الرؤية والوعي.

تريد أن يتم العثور عليك طوال تجربة بحث عميلك.

يمكن استخدام تدقيق المحتوى للتأكد من أن لديك محتوى لكل مجموعة من مجموعات الرحلات التي قد يجد أفراد جمهورك أنفسهم فيها.

قد يتم توزيع المحتوى المعلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الخارجية الأخرى أو نشره على موقع الويب الخاص بك للمساعدة في تثقيف عملائك حول المنتجات والخدمات والميزات التي تقدمها في بداية طريقهم للشراء.

يجيب هذا المحتوى بشكل مثالي على أسئلة العملاء المحتملين لماذا وكيف ونوعها.

تم تصميم محتوى المعاملات لمخاطبة هؤلاء المستهلكين الذين يعرفون بالفعل ما يريدون، ولكنهم بصدد تحديد المكان أو الجهة التي سيشترون منها.

قد يتضمن هذا النوع من المحتوى مراجعات أو شهادات أو مقارنات تنافسية.

يضمن محتوى التنقل أنه عندما ينقر الأشخاص من خلال Google بعد البحث عن اسم علامتك التجارية أو شكل مختلف منها، فإنهم يصلون إلى صفحة أو معلومات تثبت صحة موقعك كقائد في مساحتك.

يجب أن تتضمن هذه الصفحة أيضًا عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء مع افتراض أنهم وصلوا مع وضع هدف محدد في الاعتبار.

يخاطب المحتوى التجاري هؤلاء المستهلكين الذين أبدوا نية قوية للشراء.

يجب أن تتضمن مواقع الأعمال المحلية والصفحات الاجتماعية الفعالة عروضًا وكوبونات وخصومات ومسارات واضحة للشراء.

المحتوى عالي الجودة هو المحتوى الذي يريد جمهورك استهلاكه والإعجاب به ومشاركته. في عام 2022، يعني هذا بالنسبة للعديد من الشركات دراسة محتوى يتجاوز النص والصور وتجربته.

محتوى الفيديو المشترك عبر منصات مثل YouTube, Instagram, Facebookو TikTok وغيرها أسهل في الاستخدام وأكثر جاذبية بشكل عام.

YouTube يمكن تحسين مقاطع الفيديو، على وجه الخصوص، وتظهر ضمن نتائج البحث العضوية.

ضع في اعتبارك أن كل شبكة اجتماعية تتضمن وظيفة بحث ويجب أن يتضمن أي محتوى يتم توزيعه هنا كلمات رئيسية وعلامات تصنيف مستهدفة لتحسين الرؤية.

نصيحة محترف: اجعل من السهل على القراء إبداء الإعجاب بالمحتوى الخاص بك ومشاركته من خلال تضمين أزرار المشاركة المرئية؛ أفضل ممارسة بسيطة يفتقدها عدد كبير جدًا من مالكي مواقع الويب.

على الرغم من أن الإشارات الاجتماعية ليست عاملاً في ترتيب البحث، إلا أن المحتوى المشترك لديه فرصة أكبر للارتباط به، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بدوره بشكل إيجابي على السلطة والرؤية العضوية.

7. مراجعة وحدة تحكم بحث Google

تعد Google Search Console موردًا مجانيًا لا يقدر بثمن للبيانات المتعلقة بأداء الكلمات الرئيسية والمحتوى، والفهرسة، والتحقق من صحة المخطط/النتائج الغنية، ومراقبة تجربة الهاتف المحمول/سطح المكتب، والإجراءات الأمنية/اليدوية.

يجب أن يتضمن التدقيق المحلي الكامل لتحسين محركات البحث (SEO) مراجعة وتحليل هذه البيانات لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الموضحة في كل قسم والتفاعل معها.

سيرغب مالكو ومديرو مواقع الويب في إيلاء اهتمام خاص لأي مشكلات تتعلق بالصفحات التي لم يتم الزحف إليها/فهرستها أو اتخاذ إجراءات يدوية بناءً على ممارسات مشكوك فيها، حيث يمكن أن يكون لكل منهما تأثير ضار على ظهور محرك البحث.

ترسل Google Search Console إشعارات لهذه الأنواع من المشكلات بالإضافة إلى تحديثات الأداء المنتظمة، ولكن التدقيق سيضمن عدم إغفال أي شيء.

8. مراجعة التحليلات

سواء كنت تستخدم Google Analytics أو أي حل آخر لتتبع الموقع/الزائرين، فإن البيانات المتاحة هنا مفيدة أثناء عملية التدقيق للتحقق من صحة المحتوى الأعلى والأقل أداءً، ومصادر الزيارات، وملفات تعريف الجمهور، ومسارات الشراء.

ستكون النتائج في التحليلات أمرًا أساسيًا لتدقيق المحتوى الخاص بك.

أثناء قيامك بمراجعة تحليلات موقعك، قد تطرح الأسئلة التالية:

هل الصفحات الأكثر زيارةً هي أيضًا الصفحات الأعلى تصنيفًا في محركات البحث؟

ما هي أهم صفحات الدخول الخاصة بي من البحث العضوي؟

ما هي الصفحات/المحتوى الذي لا يتلقى مستوى الزيارات أو التفاعل المطلوب؟

ما هو المسار النموذجي للشراء على موقعي وهل يمكن تكثيفه أو تحسينه بطريقة أخرى؟

ما هي النطاقات التي تعتبر أهم المُحيلين لدي وهل هناك فرص لزيادة الاستفادة من هذه المواقع للروابط الخلفية؟ (انظر تدقيق الروابط الخلفية أدناه).

استخدم Google Analytics (أو أي أداة أخرى من اختيارك) للعثور على إجابات لهذه الأسئلة حتى تتمكن من التركيز على جهود تحسين المحتوى والكلمات الرئيسية وتحديد أولوياتها.

9. تدقيق الروابط الخلفية

تشبه الروابط الخلفية أو الروابط الواردة الاستشهادات ولكنها في الواقع أي روابط إلى صفحات موقع الويب الخاص بك من مواقع ويب أخرى تابعة لجهات خارجية.

تظل الروابط عاملاً مهمًا في تحديد سلطة موقع الويب لأنها تضفي الصلاحية إذا كانت تأتي من مصادر ذات صلة وذات سمعة طيبة.

ومع ذلك، فإن الروابط من المواقع غير ذات الصلة أو غير ذات السمعة الطيبة يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من منظور تحسين محركات البحث، وفي بعض الأحيان يمكن إنشاء هذه الروابط دون علمك.

لذلك من الحكمة إجراء تدقيق للروابط الخلفية كل ستة إلى اثني عشر شهرًا اعتمادًا على حجم ونطاق موقع الويب الخاص بك.

كما هو الحال مع المكونات الأخرى للتدقيق، هناك العديد من أدوات الروابط الخلفية الجيدة المجانية والمدفوعة المتاحة، بما في ذلك خدمة مراقبة الارتباط في Google Search Console، وهو مكان رائع للبدء.

فيما يتعلق بمراجعة نطاقات الارتباط، يجب عليك أن تحدد بسرعة ما إذا كان هناك أي نطاقات لا تعرفها أو تلك التي تبدو غير حسنة السمعة أو غير ذات صلة بنشاطك التجاري المحلي.

اعتمادًا على المصدر وطبيعة الرابط والمحتوى الذي يرتبط به، قد يكون من الضروري الاستفسار عن إزالة الرابط.

إن التدقيق الفعال للروابط الخلفية له غرض مزدوج يتمثل في تحديد وبناء الروابط عبر مصادر الروابط الخلفية ذات القيمة المحتملة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على تصنيفك ورؤيتك.

بالنسبة للشركات المحلية، تعد مصادر الروابط المحلية ذات السمعة الطيبة مفيدة بشكل طبيعي في التحقق من صحة الموقع.

يمكن البحث عن مصادر الروابط الخلفية المحتملة في مجموعة متنوعة من المواقع:

أدوات بحث الروابط الخلفية المجانية والمدفوعة مثل أهريفس, سمرش، أو مهيب. حدد أي نطاقات اكتسب فيها منافسوك الأساسيون روابط خلفية، لكنك لم تفعل ذلك.

مثل أهريفس, سمرش، أو مهيب. حدد أي نطاقات اكتسب فيها منافسوك الأساسيون روابط خلفية، لكنك لم تفعل ذلك. أي مواقع غير تنافسية تظهر في نتائج البحث العضوية لأن كلماتك الرئيسية الأساسية هي، بحكم تعريفها، مصادر روابط خلفية محتملة جيدة. ابحث عن الأدلة التي يمكنك إدراجك فيها، أو المدونات أو المقالات التي يمكنك التعليق عليها أو المنشورات التي يمكنك إرسال المقالات إليها.

لأن كلماتك الرئيسية الأساسية هي، بحكم تعريفها، مصادر روابط خلفية محتملة جيدة. ابحث عن الأدلة التي يمكنك إدراجك فيها، أو المدونات أو المقالات التي يمكنك التعليق عليها أو المنشورات التي يمكنك إرسال المقالات إليها. قد تكشف مصادر الإحالة في Google Analytics عن النطاقات حيث لديك بالفعل روابط وقد تتمكن من الحصول على المزيد.

10. تحليل المنافسين

لن تكتمل عملية التدقيق المحلية الشاملة لتحسين محركات البحث (SEO) دون تحديد ومراجعة نقاط القوة والضعف في منافسيك.

قد يكون لديك بالفعل فكرة جيدة عن منافسيك، ولكن للبدء، من الجيد دائمًا التأكد من الشخص الذي يظهر على وجه التحديد في نتائج البحث عند إدخال كلماتك الرئيسية المستهدفة.

هذه الشركات/المجالات هي المنافسون الحقيقيون لك والمواقع التي يمكنك التعلم منها أكثر.

يبدو أن تحديث خوارزمية Google الأخير يشير إلى مزيد من التركيز على النتائج المرتبطة بالقرب المباشر من النشاط التجاري، مما يعني أنه يجب إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لأقرب منافسيك رفيعي المستوى.

إذا كان أي من مواقع و/أو صفحات هؤلاء المنافسين يحتل مرتبة أعلى من موقعك، فستحتاج إلى مراجعة ما قد يفعلونه للحصول على هذه الميزة.

يمكنك اتباع نفس قائمة التحقق من الخطوات التي ستجريها للتدقيق الخاص بك لتحديد كيفية تحسين الكلمات الرئيسية أو المحتوى أو الملف التجاري على Google أو المراجعات أو قوائم الأنشطة التجارية المحلية أو الروابط الخلفية.

بشكل عام، أفضل طريقة للتفوق على منافسيك هي توفير تجربة شاملة أفضل عبر الإنترنت وخارجها، والتي تتضمن إنشاء محتوى أكثر صلة وعالي الجودة للإجابة على الأسئلة التي يطرحها عملاؤك المشتركون.

تحديد أولويات عناصر العمل الخاصة بك

سيؤدي التدقيق المحلي الكامل لتحسين محركات البحث (SEO) إلى إنتاج قائمة مهمة إلى حد ما من عناصر العمل.

تقوم العديد من أدوات تدقيق الكلمات الرئيسية والموقع والمحتوى والروابط الخلفية المذكورة أعلاه بعمل جيد في تحديد أولويات المهام؛ ومع ذلك، لا تزال القائمة شاقة.

أحد أفضل الأماكن للبدء بخطة عمل التدقيق هو الكلمات الرئيسية والمحتوى الذي قمت بالفعل بإنشاء بعض السلطة له ولكن ليس بما يكفي.

هذه هي الكلمات الرئيسية وصفحات الويب وأصول المحتوى الخاصة بك والتي تقع على أعتاب مكانة بارزة في نتائج البحث العضوية المحلية وحزم الخرائط.

حدد أفضل طريقة لمعالجة أوجه القصور أو الفرص لتحسين هذا المحتوى أولاً قبل الانتقال إلى كلمات رئيسية أكثر تنافسية أو تلك التي لديك رؤية أقل أو معدومة لها، كما نعلم جميعًا، فإن تحسين محركات البحث هي لعبة طويلة المدى.

يجب مراجعة عناصر التدقيق هذه كل 6 إلى 12 شهرًا، اعتمادًا على حجم وحجم تواجدك على الويب، للحصول على أفضل فرصة للعثور عليها من قبل جمهورك المحلي المستهدف.

المزيد من الموارد: