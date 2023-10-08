Rewrite this title: كيفية إجراء تدقيق نقاط الجودة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إجراء تدقيق نقاط الجودة

أنت تعلم أن Google حصلت على “نقاط الجودة” (QS) – وأنت تعلم أن هذا مهم. إنه أمر مهم لأن AdWords يستخدم هذا المقياس من 1 إلى 10 لتقييم مدى جودة إعلانك وملاءمته مقارنة بالإعلانات الأخرى، وكلما رأى AdWords أن إعلانك أكثر ملاءمة، زاد عدد مرات عرضه وقل المبلغ الذي ستدفعه مقابل كل إعلان. انقر.

أولاً، دعونا نراجع بسرعة…

ما العوامل التي تدخل في حساب نقاط الجودة؟

نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

تاريخ الإعلان

أهمية الصفحة المقصودة

سرعة الصفحة المقصودة

هذه وجهة نظر مبسطة. في الواقع، هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على حساب نقاط الجودة ويمكنك قراءة المزيد عنها في هذا المنصب أكثر شمولا.

الأمر الأكثر أهمية هو أن نسبة النقر إلى الظهور هي أكبر محدد منفرد لجودة الخدمة. إذا كانت لديك نسبة نقر إلى ظهور رائعة – بافتراض أن صفحتك المقصودة يتم تحميلها بشكل طبيعي – فستحصل عادةً على جودة خدمة رائعة.

كيفية تحسين نقاط الجودة

فيما يلي دليل سريع للبدء.

افصل الخير عن السيئ. ابدأ بالفأس، ومن ثم سنستخدم المشرط. قم بإعداد مرشح باستخدام محرر AdWords لجميع الكلمات الرئيسية التي تحتوي على QS < 7. قم بقص كل تلك الكلمات الرئيسية ووضعها في حملة (حملات) منفصلة.

تتمثل المدرسة الفكرية التقليدية حول QS في أنه على الرغم من أنه يتم الإبلاغ عنها فقط في واجهة AdWords على مستوى الكلمة الرئيسية، إلا أن هناك في الواقع QS على مستوى المجموعة الإعلانية وعلى مستوى الحملة أيضًا. كلما ارتفعت جودة الجودة الإجمالية لمجموعاتك الإعلانية وحملاتك، كان ذلك أفضل.

تريد أيضًا عزل الكلمات الأساسية لـ QS <7 لاستكشاف أخطاءها وإصلاحها.

اكتشف سبب ضعف نظام QS. يشير QS السيئ إلى ضعف الملاءمة. لحسن الحظ، يساعدك Google على استكشاف هذه المشكلة وإصلاحها، على الأقل بشكل عام، إذا قمت بتمرير الماوس فوق فقاعة الكلام الصغيرة في عمود “الحالة” عند النظر إلى عرض “الكلمات الرئيسية”.

قد يكون من المفيد أيضًا تجربة أداة التشخيص (رابط “معاينة وتشخيص الإعلانات” الموضح أعلاه). في الحالة المذكورة أعلاه، لا توجد مشكلات واضحة تتعلق بنظام QS. إن الأمر مجرد أن مجموعة الكلمات الرئيسية/الإعلان ليست رائعة عند مقارنتها بالكلمات الأخرى لمصطلح البحث هذا. الشيء الذي يجب فعله في هذه الحالة هو، حسنًا، انظر النقطة “أ” أدناه.

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تجعل نظام QS الخاص بك سيئًا:

يجب أن تكون كلماتك الرئيسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإعلانات الموجودة في مجموعتك الإعلانية. إذا كانت كلماتك الرئيسية منتشرة حسب الموضوع في كل مكان، فسوف تنخفض نسبة النقر إلى الظهور الإجمالية وتؤثر على جودة الخدمة.

الصفحة الوجهة التي ترسل إليها الأشخاص الذين ينقرون على إعلانك ليست ذات صلة بشكل واضح بمحتوى إعلانك. إذا كان إعلانك مخصصًا للزهور، فمن الأفضل أن تكون تلك الصفحة المقصودة عن الزهور.

لا تحتوي نسخة إعلانك على الكلمات الموجودة في عبارة الكلمة الرئيسية التي تقوم بالمزايدة عليها. يعود هذا إلى وجود مجموعات إعلانية صغيرة ومحددة المواضيع. يجب أن تقول إعلاناتك للمستخدمين، “لقد بحثت عن زهور حمراء جميلة، وأنا مهتم بـ .”

يتم تحميل الصفحة المقصودة ببطء شديد. ليس من الشائع جدًا أن يتم تحميل صفحتك ببطء، مما يجعل Google ينتقدك فيما يتعلق بنقاط الجودة.

هذا أمر مثير للجدل، لكن فرق حساب Google أكدت ذلك لي في الماضي: أنت ببساطة لا تقدم عروض أسعار كافية. إذا كنت في مساحة تنافسية وكان عرض أسعارك يتركك في متوسط ​​موضع ضعيف (على سبيل المثال، 5-8)، فإن موضعك يؤدي إلى نسبة نقر إلى ظهور ضعيفة وتؤثر نسبة النقر إلى الظهور الضعيفة على جودة الخدمة الخاصة بك. قاسية ولكنها حقيقية.

الحل الوحيد هنا هو إنشاء مجموعات إعلانية مكونة من كلمة رئيسية واحدة، وإعلانات اختبار A/B ذات صلة كبيرة، ورفع عرض الأسعار. إذا حققت مركزًا لائقًا وبدأت في رفع نسبة النقر إلى الظهور، فإن تطوير سجل جيد لنسبة النقر إلى الظهور سيساعدك ويمكن أن يجعل المصطلح أقل تكلفة في النهاية.

رفع نسبة النقر إلى الظهور. يبدو سهلا بما فيه الكفاية. كيف؟

اجعل نسخة إعلانك مستهدفة بالليزر. كيفية كتابة نسخة إعلانية جيدة في AdWords يعد وحشًا آخر تمامًا، ولكن على الأقل، اعلم أنك بحاجة إلى ذكر ما تقدمه في عنوان الإعلان، ومطابقته بالكلمات المحددة التي بحث عنها المستخدم، وتكرار هذه الكلمات طوال الإعلان (ولكن لا تبالغ في ذلك – يجب أن يُقرأ الإعلان بطريقة منطقية وإلا ستفقد مصداقيتك)، واكتب الحرف الأول من كل كلمة بحرف كبير، باستثناء حروف الجر، وأدوات العطف، وما إلى ذلك. جرب هذا التمرين. ابحث عن إحدى أهم كلماتك الرئيسية في Google وألقِ نظرة على ما تركز عليه نسخة إعلان المنافسين. تحقق من البحث الذي أجريته أدناه لشراء شاي الأعشاب عبر الإنترنت.



ماذا تلاحظ في كل إعلان؟ الأول يؤكد على الفوائد الصحية. والثاني يروج لشهادة (لست متأكدًا من هو السير جيسون وينترز، ولكن إذا كنت جاهلاً، فقط اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات). تقوم شركة J The Third بالترويج لشايها باعتباره “حائزًا على جوائز” وتقدم رمز قسيمة. الإعلان الرابع يدور حول الأسعار المنخفضة والشحن المجاني.

انتقل الآن إلى حسابك في AdWords وأنشئ 3 إعلانات مرتبطة بعدد قليل من كلماتك الرئيسية ذات الحجم الأكبر. تأكد من أنهم مرتبطون بشكل وثيق بما يكفي لمشاركة مجموعة إعلانية. ركز كل إعلان من الإعلانات الثلاثة على فائدة مختلفة تمامًا. يمكن للمرء أن يركز على السعر باستخدام رمز القسيمة؛ يمكن لشخص آخر أن يتحدث عن كل التغطية الصحفية الرائعة التي حصلت عليها على CNN وBBC.

قم بقياس نسبة النقر إلى الظهور الخاصة بكل منها وتعرف على أكثر ما يهتم به عملاؤك. بعد ذلك، اقتل الاثنين ذوي الأداء الضعيف وأنشئ إعلانين جديدين يركزان على المزايا الفائزة، باستخدام صياغة مختلفة. اختبار التعديلات على سطر الوصف 2، على سبيل المثال. هذه هي الطريقة التي تقوم بها بتحسين نسخة الإعلان للحصول على نسبة نقر إلى ظهور رائعة ونقاط جودة قوية.

الخط السفلي

على الرغم من عدم وجود حل QS واحد يناسب الجميع، ولا أحد يعرف بالضبط كيف تعمل الخوارزمية، فإننا نعلم أنك تتم مكافأتك عادةً بجودة QS جيدة عندما تقوم بإنشاء سجل حساب قوي باستخدام إعلانات وثيقة الصلة تشير إلى صفحات مقصودة جيدة .

إذا كنت تلتزم بالإرشادات الواردة في “تدقيق SEM للشخص العادي لمدة 30 دقيقة”، فقم بتطوير مجموعات إعلانية مكونة من كلمة رئيسية واحدة وزد عدد الزيارات القادمة من الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة – وهذا غالبًا ما يغطي نصف المعركة عندما يتعلق الأمر بتحسين نقاط الجودة.

لا تتردد في أرسل لي خطا إذا كان لديك أية أسئلة.