Rewrite this title: كيفية إشراك قراء مدونتك باستخدام Cc:Everybody

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إشراك قراء مدونتك باستخدام Cc:Everybody

قبل بضعة أسابيع كتبت مراجعة لخدمة جديدة رائعة نسخة: الجميع التي بدأها الناس وراء أومجيلي (الخدمة التي ذكرتها للتو في المنشور حول اختيار استضافة SEO). في الأساس، توفر الأداة طريقة للاستفادة من مراسلات البريد الإلكتروني المفيدة التي كانت ستضيع في صندوق الوارد الخاص بك.

أفضل شيء في الأداة هو أنها ملعب ضخم. يمكنك التفكير في طرق جديدة ورائعة لاستخدامه. ما قررت القيام به هو استخدامه ل جلسة أسئلة وأجوبة عبر البريد الإلكتروني.

أولا ماذا فعلت؟

إعداد صندوق البريد الإلكتروني العام الخاص بك

تسجيل سريع وسهل. لقد قمت بالتسجيل وحصلت على صندوق البريد الإلكتروني العام. الآن، بمجرد حصولي على بعض مراسلات البريد الإلكتروني المفيدة التي أود مشاركتها مع العالم، كل ما علي فعله هو إرسال نسخة إلى عنوان بريدي الإلكتروني. سيتم نشر المنشور ومشاركته بشكل عام بعد أن أؤكد الإجراء (عبر البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت).

Note وكذلك جميع المراسلات المتبادلة مع نفس الشخص حول نفس الموضوع، سيتم نشره تلقائيًا في صندوق الوارد العام الخاص بك في نفس الموضوع.

الشيء الثاني الذي قمت به هو إضافة ملفي Twitter الحساب – بهذه الطريقة…

يمكنني الرد على أي أسئلة تم تغريدها ونشرها أيضًا (بالإشارة إلى ملفي Twitter حساب)

يمكنني مشاركة مراسلاتي العامة تلقائيًا على Twitter.

بالإضافة إلى نشر مراسلاتك عبر البريد الإلكتروني، يمكنك:

التعليق على مواضيع الآخرين؛

تلقي تعليقات من القراء والتعليقات المعتدلة؛

قم بتثبيت (أو لصق) أي محادثة لتظهر دائمًا في الأعلى (تمامًا كما هو الحال في المنتدى العادي).

اللعب كذلك

ثم بدأت اللعب. لقد قمت بنشر تحديث على مدونتي الشخصية لدعوة الجميع لإرسال أسئلتهم المتعلقة بتحسين محركات البحث إلى عنوان بريدي الإلكتروني. تلقيت عددًا لا بأس به من الأسئلة ولكني أجبت فقط على الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام (وعلى أولئك الذين أعرف ما يجب الإجابة عليه).

حصلت على ردود فعل كبيرة من Twitter المتابعين وقراء المدونة:

بعد ذلك، استخدمت أيضًا هذا البرنامج الإضافي لتحديث منشوري للإجابات الجديدة التي أنشرها ():

لنشر موجز RSS لتحديثات صندوق بريد CC:Everybody الخاص بك، استخدم هذا الرمز لجلب وعرض ذرة صندوق الوارد الخاص بك:

على سبيل المثال، بالنسبة لي كان:

Note أيضًا، لا يتم تحديث منشوري الأصلي تلقائيًا بالإجابات الجديدة في صندوق الوارد العام الخاص بي. لي Twitter يحصل المتابعون على هذه التحديثات أيضًا. وكل ما علي فعله هو إعادة توجيه بريدي الإلكتروني إلى عنوان بريدي الإلكتروني.

في ثوانٍ، تحصل جلسة الأسئلة والأجوبة عبر البريد الإلكتروني على التعليقات وإعادة التغريدات:

على الرغم من أنه لم يكن لدي الكثير من الوقت للعب بالقدر الذي أرغب فيه، إلا أنني أحببت الطريقة التي مرت بها التجربة. تخيل لو بذلت بعض الوقت والجهد والإبداع، فيمكنك التوصل إلى محتوى أسئلة وأجوبة قوي، على سبيل المثال!

استنتاجي الشخصي هو ذلك نسخة: الجميع هي أداة عظيمة وأنا أحب أن أسمع أفكارك!