Rewrite this title: كيفية إصلاح إعادة كتابة علامة عنوان جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إصلاح إعادة كتابة علامة عنوان جوجل

في جلسة Hangout خلال ساعات العمل، أجاب جون مولر من Google على سؤال حول عوامل الخوارزمية المستخدمة لتحديد إعادة كتابة علامة العنوان. قدم مولر اقتراحات لنهج استباقي للتعامل مع مشكلة إعادة كتابة علامة العنوان.

ما هي العوامل التي تؤثر على خوارزمية علامة العنوان؟

أراد الشخص الذي يطرح السؤال معرفة العوامل التي أثرت على خوارزمية Google لتغيير علامات العنوان.

السؤال حول إعادة كتابة علامة العنوان:

“في الصيف، أصدرت Google تحديثًا في إنشاء العناوين لصفحات الويب. هل يمكن أن تخبرنا ما هي العوامل التي تحدد هذه الخوارزمية الجديدة العناوين التي يجب تغييرها؟

لقد حاولنا استخدام الوثائق الجديدة في هذا الشأن ولكن يبدو أن لا شيء يعمل.

أثر التحديث على بعض صفحاتنا، وفي أغلب الأحيان تكون صفحة فئة، ويتم قص عنوانها وإضافة اسم نطاق العلامة التجارية.

وقد لاحظنا أن بعض المواقع الأخرى في نتائج البحث تعاني من هذه المشكلة في نفس الوقت.

نرى أن منافسنا الرئيسي في نتائج البحث لديه نفس العناوين التي كان يستخدمها منذ ما قبل التحديث.

جون مولر يتحدث عن إصلاح إعادة كتابة علامة العنوان

عوامل الخوارزمية لإعادة كتابة علامة العنوان

سأل الشخص عن عوامل خوارزمية علامة العنوان التي تدخل في تحديد وقت إعادة كتابة علامات العنوان.

لقد عرضت Google بالفعل هذه المعلومات في توثيق كيفية عمل خوارزمية إعادة كتابة علامة العنوان.

لذلك اقترح مولر قراءة ذلك. ذكر مولر هذه الحقيقة ثم انتقل إلى تقديم نصائح حول ما يجب أن يفعله هذا الشخص إذا لم يكن راضيًا عن كيفية إعادة كتابة علامات العنوان الخاصة به بواسطة Google.

ذكر الشخص الذي طرح السؤال أن هذا يبدو أنه يحدث مع صفحات الفئات، لذا فإن الإجابة على السبب قد تكون ما يطلق عليه Google “نص نموذجي صغير في عناصر <العنوان>“.

النموذج المعياري في هذه الحالة يعني المحتوى المتكرر، كما هو الحال في القالب. وهذا شيء يمكن أن يحدث في صفحة الفئة مما قد يجعلها أقل وصفًا لما هو موجود في صفحة الويب الخاصة بالفئة.

أو ربما تكون علامة العنوان الحالية ليست دقيقة فحسب، بل هي عبارة عن مجموعة من الكلمات الرئيسية التي يرغب الناشر في تصنيفها.

من الأخطاء الشائعة جدًا في علامة العنوان استخدام علامة العنوان لدمجها مع الكلمات الرئيسية بدلاً من استخدامها لوصف صفحة الويب.

أجاب جون مولر على السؤال:

“أعتقد أن لدينا بعض المعلومات في منشور المدونة الأخير الذي قمنا به بشأن تغييرات العناوين هذه. سأتحقق من ذلك بالتأكيد.”

لم تعد علامات العنوان مرتبطة بالاستعلام الفردي

إحدى الأفكار المثيرة للاهتمام التي شاركها جون مولر هي أن العناوين لم تعد مرتبطة بالاستعلامات الفردية.

واصل مولر إجابته:

“أعتقد أن أحد التغييرات الأكبر التي حدثت هنا هو أن العناوين لم تعد مرتبطة بالاستعلام الفردي.”

كيفية إصلاح علامات العنوان

ناقش مولر بعد ذلك كيفية استكشاف أخطاء علامة العنوان وإصلاحها للعثور على أفضل علامة.

نصح مولر:

“لذا، فهو شيء يتم وضعه حقًا على أساس كل صفحة.

من ناحية، هذا يعني أنه لا يتكيف بشكل ديناميكي. لذا فإن الاختبار أسهل قليلاً.

ومن ناحية أخرى، فهذا يعني أيضًا أنه من الأسهل بالنسبة لك تجربة أشياء مختلفة، بمعنى أنه يمكنك تغيير الأشياء على صفحاتك ومن ثم يمكنك استخدام أداة الإرسال إلى الفهرسة ومعرفة ما يحدث في نتائج بحث Google، وماذا يحدث تبدو الآن.

ولهذا السبب، أوصي بهذا الأمر إذا كنت ترى عناوين غريبة على صفحاتك فقط لتجربة أساليب مختلفة ومعرفة ما هو الأفضل لموقعك على الويب، ونوع المحتوى الخاص بك، وبناءً على ذلك لتوسيع ذلك ليشمل بقية موقع الويب الخاص بك.

لذلك هذا هو الاتجاه الذي سأتخذه هناك، لتجربته بشكل أساسي وتجربة طرق مختلفة.

ولأنه ثابت حقًا على أساس كل صفحة، فمن الأسهل كثيرًا تجربته قليلاً ومعرفة الخيارات المختلفة التي يمكنني القيام بها جيدًا

هنا، كيف يمكنني إظهار اسم شركتي أو اسم موقع الويب الخاص بي، وكيف يمكنني إظهار العنوان ذي الصلة هنا وكل هذه الأشياء المختلفة.

ومن وجهة النظر هذه، ما عليك سوى تجربة الأشياء.

واصل مولر رده، حيث تناول الجزء الخاص بكيفية عدم إعادة كتابة علامات عنوان المنافس من خلال الإشارة إلى أن Google لا يستهدف المواقع لإعادة كتابة علامة العنوان.

كيفية الرد على إعادة كتابة علامة العنوان

لم يتوسع مولر في شرح ما كان يقصده بقوله: “لم تعد العناوين مرتبطة بالاستفسارات الفردية”. قد يكون هذا سؤالًا جيدًا لشخص ما أن يطرحه عليه في جلسة Hangout خلال ساعات العمل في الأسبوع المقبل.

كما نصح أيضًا بأنه لا بأس من تغيير علامة العنوان وإرسال عنوان URL عبر وحدة التحكم في البحث لمعرفة ما إذا كانت Google تستجيب بشكل إيجابي للتغييرات.

اقتباسات

وثائق علامة العنوان المركزية لبحث Google

التحكم في روابط العنوان الخاصة بك في نتائج البحث

ماذا تفعل بشأن إعادة كتابة علامة العنوان الغريبة

شاهد مولر وهو يناقش إعادة كتابة علامة العنوان عند الدقيقة 12:41: