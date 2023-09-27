Rewrite this title: كيفية إظهار القيمة التجارية لاقتراح تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إظهار القيمة التجارية لاقتراح تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك

فهم فرصة النمو

تحليل فجوة الكلمات الرئيسية للمنافسين

إنه أمر منطقي، ولكنه قد يفلت في بعض الأحيان من تركيز العميل – حيث يوضح له من هم منافسيه الحقيقيين عبر الإنترنت من حيث الاستعلامات والقصد من البحث.

على سبيل المثال، سيكون متجر العطور في منافسة شديدة مع كبار تجار التجزئة مثل Amazon أكثر من متاجر العطور المنافسة، قررت تقديم الخدمات عبر الإنترنت.

إن استكشاف مجال العميل فيما يتعلق بمشهد المنافس، سيمنحك نظرة عامة على الكلمات الرئيسية المتداخلة وغير المتداخلة، بالإضافة إلى سماتها الرئيسية (أحجام البحث، والموسمية، وما إلى ذلك). هذه إحدى الطرق المهمة لفهم الكلمات الرئيسية التي تستحق إدخالها في موقعك اقتراح كبار المسئولين الاقتصاديين والاستراتيجية الخفية حتى لا تنحرف عن طريق الكلمات الرئيسية المضللة.

استمرارًا لمثال متجر العطور الخاص بنا، على الرغم من أن العميل قد يرغب في التركيز على مجموعة معينة من الكلمات الرئيسية، إلا أنه سيكون بمقدورك تقديم حجة مقنعة ومستندة إلى البيانات حول سبب أهمية تحسين الكلمات الرئيسية غير المتداخلة.

لنفترض أنك اكتشفت أن أحد المنافسين لمتجر العطور الخاص بنا كان لديه صفحات مخصصة للعطور ذات الروائح العطرية، مع قوائم تستهدف “نجيل الهند” أو “المسك الأبيض”. لن يتضمن تكرار ذلك تغيير خط إنتاج العميل وسيضيف كلمات رئيسية جديدة قيمة إلى المزيج.

الحصة السوقية للعميل

هناك طريقة أخرى لتقييم الوضع الراهن لأعمال العميل وهي استخدام مقياس الرؤية كمؤشر لحصة السوق. يتم حسابها كنسبة ظهور ووزنها مقابل أحجام البحث، وهي توضح لك إمكانات النمو مقارنة بمنافسي العميل وإجمالي المشاركات.

وكما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية، ستعرف أين تركز انتباهك.

على سبيل المثال، إذا كان سوقًا تنافسيًا، وكان المنافس الرئيسي يتمتع برؤية تبلغ 70%، فإن تحسين تصنيفات الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير في المجموعة الثلاثة الأولى سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. ستعرف أيضًا الكلمات الرئيسية التي يجب تحديدها لاستراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة.

حسابات شفافة لإطار زمني واقعي

بعد إجراء بحث شامل واختيار الكلمات الرئيسية المستهدفة المتاحة، فإن وضع نموذج لكيفية ظهور حركة المرور العضوية غير المرتبطة بالعلامة التجارية إذا تم تحقيق أداء معين في إطار زمني مدته 6 أو 12 شهرًا سيساعد وكالتك على تحديد التوقعات الصحيحة.

وللقيام بذلك، يتعين عليك إلقاء نظرة على جميع المتغيرات التي تؤثر على قائمة كلماتك الرئيسية:

موسمية البحث واتجاه الكلمات الرئيسية على أساس سنوي.

كيف تبدو حركة المرور بالقصور الذاتي المتأثرة بالموسمية فقط (كما لو أن تصنيفات موقع الويب ستظل قائمة).

الأداء في الوقت المناسب لتحقيق هدف تحسين محركات البحث، ويتم حسابه على أنه خطي أو أسي.

منحنى متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور (CTR) المحسوب لأعلى 10 مواضع لكل مجموعة من ميزات SERP وتقسيم الأجهزة، مما يوضح لك النقرات الفعلية التي تمكنت من الوصول إلى عميلك.

الكلمات الرئيسية طويلة الذيل وتأثيرها على حركة المرور المتوقعة.

مع وضع هذا النموذج في الاعتبار، يمكنك تقدير الجلسات والتحويلات بدلاً من التصنيفات. على سبيل المثال، في وحدة التنبؤ الخاصة بـ SEOmonitor، يعتمد تقدير التحويلات الإضافية على الزيارات الإضافية المقدرة مضروبة في معدل التحويل المقابل لكل كلمة رئيسية مضمنة في الحساب. يمكنك التحقق من كل مدخلات ومخرجات على مستوى الكلمات الرئيسية الفردية ومعرفة ما الذي يجعل السيناريو واقعيًا أو بعيد المنال.

وبالتالي، يمكنك تحويل فكرة التنبؤ المحملة إلى فكرة أكثر واقعية – سيناريوهات حركة إضافية متنوعة تترجم إلى نتائج أعمال محتملة، مما ينقل المحادثة نحو القيمة المضافة التسويقية.

لتوضيح سيناريو معين، يمكنك تسليط الضوء على الشكل الذي ستبدو عليه حركة المرور الخاصة بهم مع وبدون حملة تحسين محركات البحث المقترحة، مع التحلي بالشفافية بشأن ما تم إدخاله في حساباتك والافتراضات التي قمت بها.

إن السماح للعميل بفهم الفرصة الشاملة وما تتضمنه أعماله سيساعدك على وضع أرضية مشتركة للنجاح.

هل هي الميزانية المناسبة لعمل العميل الآن؟

عندما تقوم وكالتك ببناء حالة عمل، هناك شيء مهم آخر وهو تقييم العلاقة المباشرة بين أداء تحسين محركات البحث والنتائج، المرتبطة بمعيار موضوعي يمكنك أنت والعميل قياسه بسهولة.

قارن ميزانية تحسين محركات البحث (SEO) والنتائج المتوقعة بما يعادلها في إعلانات Google، وستحصل على مقارنة خارجية توضح القيمة التي يجلبها تحسين محركات البحث (SEO). على سبيل المثال، إذا كانت قيمة إعلانات Google المقدرة للسيناريو الواقعي الخاص بك هي 55000 دولار أمريكي لمدة 12 شهرًا، فإن مبلغ 500 إلى 700 دولار أمريكي يبدو أكثر منطقية من مبلغ 1500 دولار أمريكي.

في المقابل، إذا وصلت قيمة إعلانات Google المقدرة إلى 250 ألف دولار أمريكي + لنفس الإطار الزمني البالغ 12 شهرًا، فمن الواضح أننا نتحدث عن تحسين محركات البحث الدولية في سوق شديدة التنافسية ومبلغ 5000 إلى 7000 دولار أمريكي على الأقل.

بدلاً من التخمينات والجهد المؤلم لوضع معيار للميزانية، سيكون لديك الآن نظرة عامة حول مكان العمل وكيف يمكنك المساهمة من حيث الإيرادات. لذا فإن هذه الحسابات يمكن أن تساعدك تحديد السعر المناسب لملف تعريف العميل هذا.

حتى إذا اخترت عدم وضع سيناريو التنبؤ هذا في مقترحك وبدلاً من ذلك التفاوض على مؤشرات الأداء الرئيسية بعد إدخال التحسينات الفنية لتحسين محركات البحث (الشهر الثالث أو الرابع من التعاون)، فستكون لديك أداة معايرة داخلية مهمة تحت تصرفك.

يساعد تمرين التنبؤ على تقييم ما إذا كان هدف العميل الجديد يستحق العناء ويبقي وكالتك مسؤولة عن استراتيجية تحسين محركات البحث التي تقترحها.

هل تسير الحملة في الاتجاه الصحيح؟

تساعد حالة العمل الأولية ذات السيناريوهات المتغيرة الوكالة على تحديد النجاح للعميل الجديد. بعد ذلك، من المهم بنفس القدر تتبع تقدم حملة تحسين محركات البحث (SEO) بمجرد تنفيذها. بعد كل شيء، التنبؤ هو مجرد وسيلة لتقدير المستقبل المحتمل وتحديد “نجم الشمال” لكما. ويعتمد الباقي على كيفية تطور الاستراتيجية في ظل السياق المتغير.

وهنا تلعب إعادة التنبؤ دورًا مهمًا.

ربما تقرر الوكالة مشاركة مؤشرات الأداء الرئيسية لأول مرة في الشهر الثالث أو الرابع من التعاون بعد تنفيذ متطلبات التدقيق. أو حان وقت المراجعة ربع السنوية، ويتم فحص استراتيجية تحسين محركات البحث الأولية والتنبؤات اللاحقة. وفي كلتا الحالتين، من الضروري المراجعة والتكيف.

ربما تكون هناك قوائم كلمات رئيسية جديدة لإضافتها ونموذجها في سيناريو حركة المرور أو فرصة علاقات عامة رقمية لإضافتها إلى الخطة الشاملة. ربما يكون لدى العميل منتجات أو خدمات إضافية يريد تحسينها ولم يتم تضمينها في خطة البداية.

على سبيل المثال، عند العودة إلى متجر العطور الخاص بنا والتحديات الوبائية التي يواجهها، من المهم التواصل بانتظام لمعرفة الفرص الجديدة الموجودة في المتجر. ربما يتطلعون إلى التوسع في صناعة العطور المنزلية ولكنهم لا يعرفون حجم الطلب في السوق المستهدف. باعتبارك وكالة تحسين محركات البحث الخاصة بهم، يمكنك إعادة الترويج لحملة تحسين محركات البحث استنادًا إلى بيانات البحث عن “العطور المنزلية” وتصميم حملة العلاقات العامة الرقمية الإبداعية مع هذا الخطاف.

تعد هذه الخطوة من عملية بناء العلاقات مع العملاء ميزة إضافية لإثبات كيفية إنشاء قيمة الأعمال وما يمكنك القيام به أيضًا.

ملخص

يعد توصيل قيمة حملة تحسين محركات البحث المقترحة بشكل فعال أمرًا بالغ الأهمية للعملاء المحتملين ليقرروا ما إذا كان السعر مناسبًا، والإطار الزمني مناسبًا، وعائد الاستثمار يستحق ذلك، وما إلى ذلك. إنها أيضًا طريقة للحفاظ على وكالتك صادقة ومسؤولة.

تساعد منهجية التنبؤ الجديرة بالثقة في كل ما سبق، حيث يمكنك الوصول إلى:

قم بوضع تعريف مشترك لما يبدو عليه النجاح – التصنيفات التي تم تحقيقها للكلمات الرئيسية ذات الصلة، والرؤية التي تم تحقيقها مقابل المنافسين وما إلى ذلك، والتي تترجم مباشرة إلى حركة مرور إضافية، وتحويلات، وإيرادات.

أنشئ ميزانية واقعية استنادًا إلى الملف الشخصي للعميل وقيمته المعادلة في إعلانات Google.

تتبع هدف تحسين محركات البحث (SEO) وأعد التنبؤ عندما يتعلق الأمر بتعديل الإستراتيجية.

تدعم وحدة التنبؤ الخاصة بـ SEOmonitor وكالات تحسين محركات البحث للقيام بكل ذلك باستخدام بيانات موثوقة وجميع المتغيرات الضرورية، مع الأخذ في الاعتبار الموسمية والاتجاهات السنوية والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، مع تكامل العروض التقديمية من Google، يمكنك الحصول على منشئ الاقتراح الذي يسحب بيانات التوقعات تلقائيًا ويحول سيناريو عملك إلى عرض تقديمي جاهز للعرض التقديمي.

تعد وحدة التنبؤ مجرد أحد الحلول التي طورتها SEOmonitor للوكالات لاكتساب المزيد من العملاء ذوي الصلة وإدارتهم والاحتفاظ بهم.

انضم إلينا في سعينا لتحقيق المزيد من الشفافية في صناعة تحسين محركات البحث!