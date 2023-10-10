Rewrite this title: كيفية إعادة استخدام المحتوى الخاص بك لتحسينه لموسم السفر

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إعادة استخدام المحتوى الخاص بك لتحسينه لموسم السفر

أشعر بأنني محظوظ بما فيه الكفاية للعمل من المنزل لمدة 3 سنوات تقريبًا وأن أتمكن من السفر إلى أي مكان أريد مع عائلتي. هذا ما كنت أفعله بالفعل خلال الشهر الماضي – السفر (والمعاناة مع جدول زمني مشدود إلى حد ما). لكن الجانب الآخر من هذه القصة هو أنني كوني مسوقًا عبر الإنترنت أعمل من المنزل، فأنا لست حرًا أبدًا. أعمل أثناء السفر وأحاول أن أجعل كل دقيقة من إجازتي “مفيدة” لعملي وعملي.

لقد ألهمني هذا لمشاركة بعض الطرق التي من شأنها مساعدة هؤلاء المسافرين الذين يعملون بجد مثلي والسماح لهم باستخدام المحتوى الخاص بك أثناء التنقل.

1. تقديم طرق مختلفة لتنزيل المحتوى الخاص بك

لقد ذكرت هذه النصيحة في إحدى مشاركاتي السابقة حول إضافة زر “حفظ بتنسيق PDF” إلى مشاركاتك (الأكثر فائدة):

وهذا يجعل من السهل (وكذلك المستخدمين فعليًا) حفظ المحتوى الخاص بك محليًا لمزيد من المرجع (ثم في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت ولكنهم يريدون قضاء ساعة خاملة في قراءة شيء مفيد، فستحصل مقالتك على فرصة ثانية لجذب الانتباه) ;

فهو يجعل المحتوى الخاص بك سهل الطباعة (وهو أمر ضروري لأولئك الذين يفضلون قراءة الكتب “العادية” أثناء السفر)؛

وهذا يجعل من السهل حفظ الوصول من الأجهزة الشائعة مثل iPad (الذي يحتوي على الكثير من التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع لقراءة ملفات .pdf):

إلى جانب تقديم تنسيق بديل لقرائك ببساطة لتمكينهم من تنزيل المحتوى الخاص بك والوصول إليه، يمكن أن يؤدي ملف pdf أيضًا إلى زيادة مدى وصولك. على سبيل المثال، سكريبد، قد يؤدي موقع مشاركة المستندات الشهير إلى توليد بعض الزيارات الجيدة إلى مدونتك.

2. أنشئ مخططات تفصيلية سريعة لمقالتك الافتتاحية الشهرية

تخيل عدد الأشخاص الذين يعودون الآن إلى منازلهم من العطلات: يمكنك مساعدتهم كثيرًا من خلال تقديم ملخصات سريعة ولكن مفيدة لمشاركاتك السابقة (للشهر أو الأسبوع الماضي أو ما إلى ذلك). من المحتمل ألا تؤدي هذه النظرات العامة إلى إنشاء العديد من التغريدات أو التعليقات، ولكنها ستجذب المستخدمين بطريقة أخرى: فهي ستشجعهم على الاطلاع على المحتوى الذي ربما فاتتهم.

ستكون هناك طريقة بديلة لتمثيل المعلومات التي قمت بالتدوين عنها سابقًا ستكون لطيفة أيضًا. على سبيل المثال، سيكون ملف PowerPoint ذو العلامة التجارية الجيدة الذي يمثل منشوراتك السابقة موضع تقدير كبير. علاوة على ذلك، بهذه الطريقة يمكنك إعادة استخدام المحتوى الخاص بك عن طريق نشره على مشاركة الشرائح (والتي ستتم مشاركتها بدورها في شبكة LinkedIn الخاصة بك إذا كنت تستخدم تطبيق LinkedIn الرسمي SlideShare):

يمكنك أيضًا إنشاء نسخة قابلة للتنزيل من الملخص الخاص بك (بتنسيق كتاب إلكتروني) للسماح بطرق مختلفة للوصول إلى المخطط التفصيلي ومراجعته عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال.

3. قم بإنشاء نسخة صوتية من المحتوى الخاص بك

يعد النشر الصوتي مفيدًا بشكل لا يصدق (ويحظى بالتقدير) أثناء تنقلك. على الرغم من أن إصدار PDF للمحتوى الخاص بك يجعله أكثر “ملاءمة دون الاتصال بالإنترنت” فضلاً عن سهولة استخدامه على iPad، فإن الإصدار الصوتي يتيح للقراء الاستماع إلى مقالاتك على جهاز iPod الخاص بهم أثناء وجودهم على متن الطائرة أو حتى على الشاطئ.

لقد قمت بمراجعة مكون إضافي واحد “يضيف صوتًا إلى مشاركاتك” – أوديوغو يقوم بأتمتة عملية تحويل كل منشور من منشورات مدونتك إلى بودكاست (بالإضافة إلى إضافة خيار تنزيل المحتوى الخاص بك إلى خلاصة مدونتك):

إذا كنت تريد أن تجعل العملية أكثر انتقائية وأن يكون الصوت أقل “شبهًا بالآلة”، فهناك تطبيقات أخرى مثل الجرأة وهو برنامج تسجيل مجاني.

سيؤدي إنشاء نسخة صوتية من منشورات مدونتك أيضًا إلى زيادة تعرضك حيث يمكنك إرسال المحتوى الخاص بك إلى أدلة البودكاست المستخدمة بكثافة مثل اي تيونز (للإرسال إلى iTunes، انتقل إلى iTunes Store، وانتقل إلى دليل Podcasts، وانقر على رابط إرسال Podcast.)