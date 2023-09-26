Rewrite this title: كيفية إعداد IndexNow باستخدام Rank Math WordPress SEO Plugin

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إعداد IndexNow باستخدام Rank Math WordPress SEO Plugin

أعلن Microsoft Bing أن مكون WordPress SEO الشهير Rank Math يدمج بروتوكول الفهرسة الفورية IndexNow. لا يحتاج الناشر حتى إلى الحصول على مفتاح API أو حساب Bing Webmaster Tools للاستمتاع بمزايا الفهرسة الفورية. يعد بدء استخدام IndexNow باستخدام البرنامج الإضافي Rank Math SEO أمرًا سهلاً، خاصة مع هذه التعليمات خطوة بخطوة.

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Rank Math هو مكون إضافي شائع لتحسين محركات البحث يحتوي على أكثر من مليون عملية تثبيت نشطة. إنه شائع لأنه سهل الاستخدام وأيضًا لأن المكون الإضافي يقدم مجموعة كبيرة من الميزات مجانًا تمامًا، بما في ذلك البيانات المنظمة لتحسين محركات البحث المحلية وتحسينات محركات البحث المحلية، وهو شيء تتقاضاه مكونات SEO الإضافية الأخرى رسومًا إضافية.

واجهة مستخدم Rank Math

ما يجعل استخدام Rank Math سهلاً هو أن جميع الميزات منظمة في شكل واجهة مستخدم (UI) يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، حسب احتياجاتك.

إذا كنت لا تحتاج إلى ميزة تحسين محركات البحث المحلية، فاترك هذه الوحدة قيد إيقاف التشغيل.

إذا كنت تريد أن يقوم Rank Math بإنشاء خرائط موقع لموقعك على الويب، فقم بتشغيل هذه الوحدة.

يؤدي تشغيل الوحدة النمطية (من أجل الوصول إلى إحدى الميزات) إلى تنشيط الزر “” الذي عند النقر عليه ينقلك إلى شاشة أخرى حيث يمكن تكوين الإعدادات.

لقطة شاشة لواجهة مستخدم Rank Math Modules

التكامل مع IndexNow في Rank Math

تعمل طريقة واجهة مستخدم الوحدة (UI) لاستخدام IndexNow على تسهيل الإعداد. ما عليك سوى تشغيل الميزة ثم النقر على زر الإعدادات للانتقال إلى الخطوة النهائية للانتهاء من تشغيل IndexNow لموقعك على الويب.

إنها واجهة مستخدم رائعة تعمل على تبسيط شيء يكون في العادة صعبًا للغاية.

راحة وحدة IndexNow

يتم تقديم ميزة IndexNow كوحدة نمطية جديدة تحتاج فقط إلى تشغيلها ثم تهيئتها ببعض الاختيارات السهلة.

عادةً، من أجل المشاركة في برنامج الفهرسة الفورية IndexNow، سيتعين على الناشر التسجيل في موقع Bing Webmaster Tools للحصول على حساب ثم الحصول على واجهة برمجة التطبيقات (API).

لم يعد هذا هو الحال إذا كنت تستخدم البرنامج الإضافي Rank Math SEO.

كل ما عليك فعله هو تنشيط وحدة IndexNow ضمن Rank Math. يتعامل Rank Math مع الحصول على مفتاح IndexNow API دون الحاجة إلى الاهتمام بحساب Bing Webmaster Tools.

كيفية إعداد IndexNow باستخدام Rank Math

الخطوة 1: انتقل إلى لوحة معلومات Rank Math

للبدء، حدد أولاً Rank Math من قائمة WordPress اليسرى، ثم حدد Dashboard: Rank Math > Dashboard.

لقطة شاشة لقائمة Rank Math WordPress

الخطوة 2: حدد وحدة IndexNow

تعرض لك الشاشة التالية جميع الوحدات المتاحة:

بعد تحديد وحدة IndexNow، سترى مفتاح تبديل الإيقاف/التشغيل يتحول إلى اللون الأزرق ويظهر زر “الإعدادات” في الجزء السفلي الأيسر من الوحدة.

لقطة شاشة لوحدة IndexNow

الخطوة 3: تكوين إعدادات IndexNow

بعد الضغط على زر الإعدادات، سيتم فتح صفحة أخرى وستكون هذه هي الصفحة الأخيرة التي يتعين عليك التعامل معها.

يعد تكوين وحدة IndexNow أمرًا سهلاً. لكن الواجهة ليست واضحة بقدر ما يمكن أن تكون، وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى مدى سهولة تكوين بقية Rank Match.

من أجل الوصول إلى إعدادات IndexNow المخفية، عليك النقر فوق رمز “الترس” الصغير المسمى “الإعدادات” الموجود على الجانب الأيسر.

لقطة شاشة لزر الإعدادات

بمجرد النقر فوق زر الإعدادات، يمكنك الآن البدء في تحديد أنواع المحتوى الذي تريد تنبيه Bing للزحف إليه وفهرسته.

الاختيارات هي:

دعامات

وسائط

الصفحات

بالإضافة إلى خيار لتحديد صفحات MailPoet (إذا كان MailPoet مثبتًا لديك)

بالنسبة لمعظم الناشرين، كل ما عليك تحديده هو المنشورات والوسائط والصفحات. هذا الى حد كبير ذلك.

لقطة شاشة لإعدادات Rank Math IndexNow

ماذا حدث بعد ذلك

بعد تحديد الصفحات التي تحتوي على فهرس Bing، ستهتم وحدة Rank Math IndexNow بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبذلك تكون قد انتهيت.

من الآن فصاعدًا، سيقوم بروتوكول IndexNow بإخطار Bing في أي وقت يتم فيه نشر منشور أو صفحة، وفي أي وقت يتم فيه تحديث منشور أو صفحة، وفي أي وقت يتم فيه حذف منشور أو صفحة.

إذا اخترت فهرسة الوسائط الخاصة بك، فسيكون هذا المحتوى أيضًا جزءًا من الإشعار.

الفهرسة الفورية IndexNow

يتم استخدام IndexNow فقط بواسطة Bing وYandex في الوقت الحالي. يدعم العديد من منشئي مواقع SaaS وشبكات توصيل المحتوى مثل Cloudflare وAkamai بروتوكول فهرسة IndexNow الجديد.

لا يعمل البروتوكول على تسريع فهرسة المحتوى الجديد أو المحدث فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل حركة مرور الروبوتات على موقعك، مما يؤدي إلى تحرير الموارد لزوار الموقع.

ومن ناحية محرك البحث، سيؤدي ذلك إلى تقليل موارد مركز البيانات، وهي فرصة أخرى لتقليل البصمة الكربونية لمركز البيانات، وهو أمر مفيد للبيئة.

لا يمكن أن يكون تنفيذ Rank Math أسهل وأقل احتكاكًا.

كان Rank Math بالفعل خيارًا رائعًا لمكوّن SEO الإضافي.

إن إضافة وحدة IndexNow تجعل Rank Math أكثر فائدة وجاذبية، خاصة وأن Yoast لا يزال يرفض توفير IndexNow كخيار.

الاقتباس

اقرأ الإعلان الرسمي على مدونة Bing

Rank Math يدعم IndexNow لمواقع WordPress