Rewrite this title: كيفية إلغاء تحسين المحتوى الخاص بك بشكل مفرط

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إلغاء تحسين المحتوى الخاص بك بشكل مفرط

يظل المحتوى ذو الصلة والمُحسّن جيدًا أحد أهم عوامل التصنيف.

ولكن ماذا يحدث عندما تبالغ في التحسين؟

يمكن أن يؤدي الإفراط في التحسين إلى منع جمهورك من رؤية قيمة المحتوى الخاص بك – وهذا ممكن يؤثر سلبًا على تصنيفات البحث العضوية الخاصة بك.

أولاً، يجب أن تدرك أخطاء تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. أعترف أن لديك مشكلة، وأن اسمها عبارة عن محتوى مُحسّن بشكل مفرط.

بعد ذلك، يتعين عليك وضع خطة لتحسين المحتوى.

هل أنت مستعد للحل الذي يعمل؟

لقد قمت بالعمل القذر وقمت بإنشاء بعض التوصيات للإفراط في التحسين، بناءً على ممارسات تحسين محركات البحث الناجحة.

دعنا نتعمق في عملية إلغاء التحسين حتى لا تتعرض لصفعة من Penguin أو Panda.

الخطوة 1: ابحث عن المحتوى المُحسّن للغاية

أول شيء عليك القيام به في عملية إعادة التحسين هو العثور على المحتوى الذي تم تحسينه بشكل مفرط.

بعض الأشياء التي يجب عليك مراعاتها تشمل:

نص ربط غني بالكلمات الرئيسية للروابط الداخلية.

تذييل ومحتوى محشو بالكلمات الرئيسية.

عناوين URL التي لا تحمل علامات تجارية.

سرعة الارتباط الخلفي عالية.

قم بإجراء تدقيق لموقع الويب للعثور على المحتوى الأقل أداءً. المحتوى منخفض القيمة هو أي محتوى فشل في جذب عدد كبير من الزيارات أو جذب أي روابط طبيعية ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء يدوي (ويعرف أيضًا باسم عقوبة) لعدم الالتزام بإرشادات مشرفي المواقع من Google.

بعد ذلك، سترى موقفك: إما أن يكون لديك محتوى مُحسّن بشكل مفرط أو لا. إذا كنت من الفئة الثانية فأنت محظوظ؛ إذا كنت في المجموعة الأولى، فلديك بعض العمل للقيام به.

لقد حان الوقت لقتل المبالغة في تحسين محركات البحث.

بعد أن لاحظت المحتوى الذي تم تحسينه بشكل مفرط، تحتاج إلى تحليله لمعرفة الإجراءات المستقبلية التي يمكنك اتخاذها.

الخطوة 2: تحليل المحتوى الخاص بك لتحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك

يمكن أن يكون تحليل المحتوى الخاص بك عملية مرهقة، وقد يستغرق الأمر شهورًا. يمكن أن يكون الأمر مثل البحث عن إبرة في كومة قش.

ومع ذلك، يمكنك تقصير العملية إذا كان لديك الأدوات المناسبة.

قم بعمل قائمة بالمحتوى الذي يحتاج إلى “إصلاح” والكلمات الرئيسية الرئيسية التي تستهدفها لكل قطعة على حدة. أضف أعمدة لأداء النتيجة والمعلومات الإضافية.

باستخدام هذا الملف، سيكون لديك رؤية أفضل لعملك وتطورك. قم بإجراء بعض البحث عن الكلمات الرئيسية لكل جزء من المحتوى حتى تتمكن من اختيار الكلمات الرئيسية الأفضل أداءً لموقعك على الويب.

دعونا نلقي نظرة على مثال فعلي للإفراط في التحسين.

في 19 مايو 2014، تعرضت Webopedia لهجوم من Google Panda 4.0 لاحتوائها على محتوى رقيق وكلمات رئيسية محشوة (من بين أسباب أخرى). نتيجة لتحديث Panda، فقد الموقع تصنيفاته للعديد من العبارات الرئيسية.

إذا نظرت إلى جزء من المحتوى حول تحسين محركات البحث (SEO) من موقع الويب، فسترى مثالاً واضحًا على حشو الكلمات الرئيسية. يعد تحسين محركات البحث (SEO) موضوعًا واسعًا تتناوله مشاركة مدونة صغيرة.

هذه لقطة شاشة لكيفية ظهور صفحة الويب في 18 مايو 2014، قبل يوم واحد من فقدان الرؤية بسبب تحديث Google، عبر Wayback Machine:

على الرغم من أن أقسام المصطلحات ذات الصلة والأسئلة السفلية ليست جزءًا من المقالة في حد ذاتها، إلا أن Google تأخذها في الاعتبار.

في الأساس، إذا كان لديك محتوى ذي صلة في تلك الصفحة، فسيقوم Google بإجراء اتصال قوي به. بخلاف ذلك، إذا كانت لديك إعلانات خادعة وكلمات رئيسية محشوة، فقد يتعرض المحتوى الخاص بك لانخفاض الترتيب.

إذا أردنا تحليل هذا المحتوى، فسنرى أنه يتميز بأداء محتوى منخفض وكلمات رئيسية محشوة ومحتوى قليل.

علاج الإفراط في التحسين بسيط.

من الآن فصاعدًا، يتعين عليك إعادة إنشاء استراتيجيات تسويق المحتوى الخاصة بك للتركيز على الموضوع ذي الصلة الذي تختاره مع اتباع إرشادات Google.

الخطوة 3: قم بإلغاء تحسين مقالتك المفرطة في التحسين

لنفترض أنك أجريت عملية إعادة التحسين وتريد الآن تحسين المحتوى الخاص بك.

في هذه المرحلة لديك احتمالين:

إعادة توجيه المحتوى أصبح قديمًا (المعلومات لم تعد متاحة، أو لبعض الأسباب الأخرى، لا تعتقد أن المحتوى يجب أن يكون مباشرًا بعد الآن) لتحسين المحتوى الموجود بالفعل على موقع الويب الخاص بك. إن إعادة توجيه المحتوى توفر عليك توفير تجربة مستخدم سيئة ويجب أن تحافظ على تفاعل المستخدمين لفترة أطول على موقع الويب الخاص بك.

أصبح قديمًا (المعلومات لم تعد متاحة، أو لبعض الأسباب الأخرى، لا تعتقد أن المحتوى يجب أن يكون مباشرًا بعد الآن) لتحسين المحتوى الموجود بالفعل على موقع الويب الخاص بك. إن إعادة توجيه المحتوى توفر عليك توفير تجربة مستخدم سيئة ويجب أن تحافظ على تفاعل المستخدمين لفترة أطول على موقع الويب الخاص بك. إعادة تحسين المحتوى الخاص بك باتباع إرشادات الجودة الخاصة بـ Google. قم بتحسين المحتوى الحالي الخاص بك حتى يصبح أفضل بشكل شرعي من النتيجة الأعلى مرتبة.

سيؤدي اتباع أحد الخيارين أو مجموعة من كلا الخيارين إلى الحفاظ على موقع الويب الخاص بك نظيفًا ومرتبًا، وخاليًا من المحتوى غير ذي الصلة.

يعد التخلص من أي محتوى غير ضروري لا يعمل أمرًا مهمًا بشكل خاص لمواقع الويب الكبيرة. يكاد يكون من المؤكد أن مواقع الويب الأكبر حجمًا قد نشرت محتوى منخفض الجودة في مرحلة ما خلال وجودها.

الخطوة 4: قم بإحضار رابط المقالة المحسنة حديثًا إلى Google

بعد قيامك بإلغاء تحسين المحتوى وتحسينه، تحقق منه باستخدام ميزة الجلب مثل Google.

سيساعد استخدام هذه الأداة مباشرةً من حساب Search Console الخاص بك Google على عرض المعلومات الأكثر دقة من موقع الويب الخاص بك ويمكن أن يساعدك على الارتقاء في نتائج SERP. علاوة على ذلك، سيتم فهرسة المحتوى الخاص بك بشكل أسرع.

إذا كان لديك عدد كبير من عناوين URL لإرسالها، فأرسل خريطة موقع بدلاً من ذلك. إنه أسهل، وزمن الاستجابة مشابه.

حتى الآن، لم يحدد Google فترة زمنية محددة للزحف إلى موقع ويب وفهرسته ولن يفعل ذلك أبدًا لأن هذه العمليات تستغرق وقتًا ولن يعرفوا أبدًا ما سيواجهونه على الموقع.

الشيء المؤكد هو أن Googlebot سيطلع على فهرسة الموقع في Google Search Console. للقيام بذلك، تأكد من التحقق من الإصدارين “www” و”non-www” وتعيين المجال المفضل.

الخطوة 5: استهدف نمو ظهور البحث الخاص بك

العنصر الأخير في قائمة التحسين الخاصة بك هو تتبع كلماتك الرئيسية على محركات البحث.

نأمل أن تتجه رؤية البحث الخاصة بك إلى الأعلى. (إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به!)

إحدى الطرق لتتبع نموك هي استخدام الملف الذي تم إنشاؤه لتدقيق المحتوى الخاص بك. يمكنك إضافة معلومات ومراجعة يدوية لتصنيفاتك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أداة التحقق من التصنيف.

خاتمة

الوقوع في فخ الإفراط في التحسين هو مبالغة في تحسين محركات البحث منذ البداية. في الواقع، يمكن أن يكون هذا “الاختصار” ضارًا جدًا بإيراداتك، خاصة إذا كنت تستخدم موقع الويب الخاص بك لبيع المنتجات أو الخدمات.

يمكن اكتشاف التحسين الزائد عن طريق خوارزميات Google (Panda أو Penguin)، أو ما هو أسوأ من ذلك، يمكن تشغيل إجراء يدوي. يمكن لتغييرات الخوارزمية اكتشاف موقع الويب الخاص بك، وأراهن أنك لا تريد أن تدخل في نطاق رؤية Google. لا تكن هدفا.

ابحث عن علامات التحسين، واستهدف الكلمات الرئيسية ذات الصلة، وقم بتحليل موقع الويب الخاص بك، واكتشف المحتوى الذي يحتاج إلى تحسينات، واستخدم الأدوات التي يمكن أن تساعدك في إنشاء محتوى منظم، وربطه بصفحات داخلية أخرى، وتشغيله وإرساله إلى Google لإعادة الزحف إليه.

ثم كرر الخطوات وهكذا. إن اتباع تكتيكات تحسين محركات البحث (SEO) هذه هو مفتاح النجاح.