Rewrite this title: كيفية إنشاء “أصول قابلة للربط” قوية في 3 خطوات باستخدام Ahrefs

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء “أصول قابلة للربط” قوية في 3 خطوات باستخدام Ahrefs

عندما يتعلق الأمر بإنشاء روابط إلى مواقعنا الإلكترونية، فإن فريق البريد العشوائي في Google لا يترك لنا الكثير من الخيارات.

في الواقع، هناك طريقة واحدة فقط لبناء الروابط التي يؤيدونها: جذبهم بشكل طبيعي. إذن، ما الذي يفعله مُحسنات محركات البحث ذات القبعة البيضاء عندما يحتاجون بشكل طبيعي إلى جذب عدد كبير من الروابط إلى موقع عملائهم؟

إنهم يقومون بإنشاء “أصل قابل للربط” – وهو عبارة عن صفحة (أو جزء من المحتوى) مع احتمال كبير لربط الأشخاص في مجالهم بها.

كيف يعرفون أن هذا الأصل الجديد من المرجح أن يجذب الروابط؟

الأمر بسيط: إنهم يعثرون على أفضل “الأصول القابلة للربط” الموجودة في مجال تخصصهم ويعتمدون على نجاحهم. هيريس كيفية القيام بذلك.

الخطوة رقم 1: ابحث عن مجال تخصصك

يفتح أداة مستكشف المحتوى الخاصة بـ Ahrefs > ابحث عن بعض الكلمات الرئيسية ذات الصلة بمكانتك > قم بفرز النتائج حسب عدد المجالات المرجعية:

سوف يقوم Ahrefs بإرجاع تقرير يوضح المحتوى الأكثر ارتباطًا بالموضوع.

إذا لم تكن متأكدًا من الكلمات الرئيسية التي يجب البحث عنها، فحاول البحث عن الأصول القابلة للربط الخاصة بمنافسيك.

افتح أداة Site Explorer الخاصة بـ Ahrefs > أدخل مجال المنافس > انتقل إلى تقرير “أهم الصفحات” > علامة التبويب “الروابط الخلفية”:

سيُظهر لك هذا الصفحات الموجودة على موقعهم والتي جذبت أكبر عدد من الروابط الخلفية.

الخطوة رقم 2: إنشاء “الأصول القابلة للربط” الخاصة بك

بمجرد اكتشاف نوع المحتوى الذي يميل إلى جذب الروابط الخلفية في مجال عملك، استخدم هذه المعرفة لإنشاء “أصل قابل للربط” قوي خاص بك.

مهمتك هي إنشاء مورد يتفوق على جميع الأصول الموجودة – بشكل مثالي من حيث القيمة والتصميم.

غالبًا ما يتم إنشاء أفضل الأصول القابلة للربط بواسطة فرق من الأشخاص، نظرًا لوجود الكثير من العمل لشخص واحد.

والمثال المثالي هو الدليل المتقدم لكبار المسئولين الاقتصاديين بواسطة QuickSprout.

الخطوة رقم 3: اعرضه على “linkerati”

لا توجد طريقة لجذب أصولك القابلة للربط روابط خلفية إذا لم تعرضها للأشخاص الذين قد يرتبطون بها (ما يسمى “linkerati”).

لحسن الحظ، من السهل العثور على هؤلاء الأشخاص:

ما عليك سوى البحث عن الأشخاص الذين ارتبطوا بالأصول التي كنت تعتمد عليها وتواصل مع هؤلاء الأشخاص.

ضع عنوان URL للأصل القابل للربط الخاص بمنافسك في Site Explorer الخاص بـ Ahrefs > انتقل إلى تقرير “النطاقات المرجعية” > قم بفرزه حسب DR (تصنيف المجال) لوضع أقوى المواقع في الأعلى:

إذا استثمرت ما يكفي من الوقت والجهد في إنشاء الأصول القابلة للربط الخاصة بك، فهناك فرصة جيدة لأن يكون عدد من هؤلاء الأشخاص سعداء بالارتباط بالمحتوى الخاص بك.

في ملخص

إن جذب الروابط الخلفية باستخدام “الأصول القابلة للربط” هو عملية من ثلاث خطوات:

ابحث عن ما يميل الأشخاص في مجال تخصصك إلى الارتباط به استخدم هذه المعرفة لإنشاء مورد رائع على موقعك تواصل مع “linkerati” وأظهر لهم الموارد الخاصة بك

لمزيد من المعلومات حول الأصول القابلة للربط، شاهد الفيديو التعليمي على أهريفس YouTube قناة، والذي يوفر معلومات إضافية ومتعمقة: