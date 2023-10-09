Rewrite this title: كيفية إنشاء إعلان PPC بنجاح

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء إعلان PPC بنجاح

الدفع لكل نقرة (PPC) مثل AdWords و Facebook هي إحدى الطرق العديدة للترويج لموقع الويب الخاص بك عبر الإنترنت لجذب الزيارات إلى موقعك. في نهاية المطاف سيؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من الأرباح بسبب الترويج لعملك عبر الإنترنت.

إحدى المزايا الرئيسية لحملات الدفع لكل نقرة (PPC) هي أنه يمكنك الترتيب في نتائج البحث على الفور تقريبًا دون أي مشاكل، وما عليك سوى الدفع مقابل ما تستخدمه – إنها مثل خدمة الدفع الفوري. إذا لم ينقر أحد على إعلانك، فلن يتم تحصيل رسوم منك، لكنني متأكد من أن ذلك سيبطل غرضه. الآن، لا يعني إعداد إعلان ورفعه إلى أعلى النتائج بالضرورة أنه سيكون إعلانًا ناجحًا وستجذب عددًا كبيرًا من الأشخاص للنقر عليه – ولكن هذه هي الحقيقة، تمامًا مثل أي إعلان آخر إعلان آخر خارج الإنترنت مثل إعلان صحيفة أو مجلة، فإنك لا تحصل على نتائج فورية ويعود سبب ذلك عادةً إلى أن إعلانك ليس جيدًا بما فيه الكفاية، أو أنه ليس معروضًا أمام الشخص المناسب في ال الوقت المناسب.

الأمر نفسه ينطبق على عالم الإنترنت، إذا لم يكن إعلانك جذابًا، فلا تتوقع أن يحقق إعلانك نجاحًا كبيرًا ويحقق العجائب لموقعك على الويب. ولكن دعونا لا نفقد الأمل، سأوضح أدناه كيف يمكنك إنشاء إعلان رائع بنظام الدفع لكل نقرة (PPC)، وما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند إعداد إعلان ناجح.

هيا لنبدأ مع الأساسيات

أول شيء يحتاج المرء إلى فهمه هو كيفية عمل الدفع لكل نقرة (PPC)، خاصة إذا كنت جديدًا في عالم الإنترنت (لذا فإن الدفع بالنقرة (PPC) هي حملة حيث تقوم بإنشاء إعلان يتم عرضه في الأقسام المدعومة من نتائج البحث (عادةً على اليد اليمنى) جانب Google وعبر الجزء العلوي) ويتم عرضه أيضًا على المستخدمين قيد التشغيل جوجل ادسنس البرامج على مواقعهم. لن يتم تحصيل رسوم منك مقابل إعلانك إلا عندما ينقر عليه شخص ما.

يمكنك أدناه رؤية المناطق الموجودة في صفحة نتائج بحث Google حيث يتم عرض الإعلانات المدعومة.

لماذا تختار PPC على التسويق الآخر

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تختار PPC للترويج لموقعك على الإنترنت. أحد الأسباب الرئيسية هو أن موقعك يصبح مرئيًا للباحثين بشكل أو بآخر على الفور بعد إنشاء إعلانك، وليس هناك انتظار لفهرسة صفحات موقعك. يعمل هذا بشكل جيد للغاية إذا كنت جديدًا على الإنترنت وأطلقت للتو موقع الويب الخاص بك وتنتظر أن تتم فهرسة موقعك بالكامل وجني ثمار تحسين محركات البحث (SEO) الكاملة. نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) يستغرق وقتًا أطول قليلاً ثم إنشاء إعلان، فإن الدفع لكل نقرة (PPC) هو وسيلة مثالية لوضع موقعك هناك أمام الآخرين في وقت أقل.

عندما يبدأ موقعك في التصنيف جيدًا، يمكنك البدء في تقليل المبلغ الذي تنفقه على حملة PPC واستثمار ذلك في طرق تسويق أخرى عبر الإنترنت وغير متصل.

هناك موقف آخر قد تفكر فيه في استخدام الدفع بالنقرة (PPC)، وهو عندما تريد إطلاق منتج جديد أو خدمة جديدة، ولكنك تريد أيضًا اختبار الخدمة ومعرفة الاستجابة التي يقدمها المستخدمون لها. يمكنك إنشاء صفحة مقصودة على موقعك، يمكنك تحويل زيارات إعلانك إليها، والتي يمكنك مراقبة النتائج واختبارها. لا ينطبق هذا فقط على إطلاق خدمات جديدة، يمكنك استخدام نفس الطريقة إذا كنت تتطلع إلى التوسع في بلدان أخرى أو ترغب في استهداف المزيد من الزوار من مناطق معينة. يمكنك ضبط حملتك على Google Adwords لتظهر في بلدان معينة فقط، أو حتى لاختبار لغة مختلفة، لإعطائك فكرة عما يمكن توقعه، إنها طريقة جيدة لاختبار الوضع.

هذه مجرد بضعة أسباب تجعلك تفكر في الدفع لكل نقرة (PPC)، فلا تتردد في مشاركة بعض أسبابك أدناه في التعليقات حول سبب ومتى تستخدم خدمة الدفع لكل نقرة (PPC).

كيفية إنشاء إعلان القاتل

هناك بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد إعلان PPC المثالي حتى تتمكن من الاستفادة من حملتك.

سبب – عند إنشاء إعلان النقر PPC الخاص بك، يجب أن تكون لديك صورة واضحة عما تريد الترويج له، هل هو كذلك خدمة، أ منتج، أو الخاص بك ماركة. حدد بالضبط ما تريد الترويج له من خلال حملة الدفع لكل نقرة (PPC)، لأن هذا سيجعل الخطوات التالية أسهل بالنسبة لك. لذا، احصل على صورة واضحة عن سبب رغبتك في ظهور هذا الإعلان هناك.

هدف – بعد أن قررت ما تريد أن يكون الإعلان عنه، فإن الخطوة التالية هي تحديد ما تريد أن يفعله إعلانك. بمجرد أن ينقر المستخدم على إعلانك… ماذا بعد؟! هل تريد منهم شراء شيء ما، أو الاتصال بك، أو إنشاء عميل محتمل لك، فيجب أن تكون هناك دعوة للعمل بعد وصولهم إلى موقعك. لأنك لا تريدهم أن يغادروا خالي الوفاض، لأنك دفعت لهم للتو ليأتوا إلى موقعك.

في بعض الأحيان يكون من الأفضل الرجوع إلى الوراء، والنظر إلى موقعك ودعوات الإجراءات التي لديك على موقعك وكيفية أداء موقعك وتحويل الزوار. إذا لم يكن لديك أي عبارة تحث على اتخاذ إجراء على موقعك، أو إذا لم يكن موقعك جذابًا للغاية، فيجب عليك معالجة ذلك أولاً، قبل إطلاق حملتك. وإلا فإنه سيكون من المال تقسيم هجرة. إن وضع ما تريد من زوار موقعك أن يفعلوه في الاعتبار سيساعدك في إعداد دعوة للعمل على موقعك للزائرين.

وبناءً على ذلك، قد ترغب في إنشاء صفحة مقصودة لإعلانك، والتي ستحتوي على رسالة واضحة وجريئة وتوجه زوار موقعك إلى ما تريد منهم القيام به بعد ذلك، إما شراء منتجك أو خدماتك، أو الاتصال بك، أو حتى الاشتراك في قناتك. النشرات الإخبارية، مهما كان هدفك، يجب أن يكون هناك هدف لجعل حملتك تستحق العناء.

بحث – قد يبدو هذا واضحًا، لكنه يُنسى في كثير من الأحيان، على سبيل المثال أشياء مثل من ستستهدف، ومعرفة من سيكون جمهورك المثالي. لإجراء بحث سريع، يمكنك أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الأساسية:

من سيستخدم المنتج أو الخدمة

هي الخدمة أو المنتج لجميع الفئات العمرية والمواقع

كيف سيستفيدون من استخدام خدماتي أو منتجاتي

إعلان جذاب: بمجرد الانتهاء من أبحاث السوق ومعرفة من تريد استهدافه، فأنت الآن جاهز لإنشاء إعلان. أول شيء سيحدد إذا تم النقر على إعلانك هو عنوان. اختر عنوانًا يعكس ما تروج له وأيضًا عنوانًا مألوفًا لجمهورك والسوق. يمكنك اختيار ذكر عروضك وعروضك الترويجية في عنوانك لجعله أكثر جاذبية للعين – شيء من هذا القبيل حر أو أُوكَازيُون، او حتى عرض 50% كلها كلمات رئيسية نلتقطها ونتميز بها عن الآخرين. أحد الأخطاء التي يمكنك ارتكابها بسهولة هنا هو نسخ عناوين منافسيك، وهذا لن يجعل إعلانك مميزًا، ولكنه بدلاً من ذلك سوف يندمج مع الباقي ويبطل غرضه.

يجب أن يكون محتوى إعلانك بسيطًا ومباشرًا، فلا تريد المبالغة في تعقيد إعلانك. كلما كانت الرسالة بسيطة وواضحة، زاد عدد المستخدمين الذين سيعجبون بها وينقرون عليها. لا تنس تضمين واحدة على الأقل من كلماتك الرئيسية في إعلانك، مما سيساعد إعلانك في ترتيبه في محركات البحث.

إذا كنت تروّج لمنتج معين، يمكنك أيضًا ذكر سعر منتجك في عنوان إعلانك، أي شيء من هذا القبيل العطل من 200 جنيه استرليني. عنوان مثل هذا سوف يبرز بين منافسيك وأيضًا إذا كان شخص ما يبحث عن عطلة رخيصة، فسيكون ذلك جذابًا لهم.

اختيار الكلمات المفتاحية الصحيحة: بعد إنشاء إعلانك، يتعين عليك اختيار بعض الكلمات الرئيسية. من الأخطاء التي ارتكبها الكثيرون وحتى أنا في البداية، هو اختيار الكثير من الكلمات الرئيسية الواسعة، والتي كانت تؤدي دائمًا إلى ظهور الإعلان لباحثين ربما لا يبحثون أصلاً عن منتجك أو خدمتك. العيب الآخر في اختيار الكلمات الرئيسية الواسعة هو المنافسة الشديدة التي ستواجهها في نهاية المطاف، كما تعلم الآن أن حملات الدفع لكل نقرة (PPC) تعمل على نظام المزايدة وإذا كنت تحاول التصنيف لكلمات رئيسية واسعة النطاق مثل “أحذية” أو “خسارة الوزن” فقد يكون ذلك صعب خاصة إذا كنت تدير حملة ذات ميزانية منخفضة، حيث أن جميع المنافسين الرئيسيين سيتفوقون بسهولة على عرض سعر إعلانك.

تعمل عملية اختيار الكلمات الرئيسية جنبًا إلى جنب مع مرحلة أبحاث السوق أعلاه، حيث ستعرف في هذه المرحلة من الذي تتطلع إلى استهدافه، وما يميل المشترون المحتملون إلى البحث عنه بشكل عام عبر الإنترنت، وبناءً على ذلك يمكنك تحديد كلماتك الرئيسية وفقاً لذلك.

بعد اختيار كلماتك الرئيسية، ستحتاج إلى تحديد ميزانية، وهي في الأساس المبلغ الذي ستدفعه مقابل قيام المستخدمين بالنقر فوق إعلانك. كل كلمة رئيسية لها سعرها وميزانيتها الخاصة، وعادةً ما تكون الكلمات الرئيسية الأكثر طلبًا أعلى من الكلمات الأخرى. مرة أخرى، إذا تمت عملية اختيار الكلمات الرئيسية بشكل صحيح، فستتمكن من اختيار بعض الكلمات الرئيسية الجيدة بسعر جيد، والتي ستكون ذات صلة بعملك وسوقك.

امتحان – بمجرد قيامك بإنشاء إعلانك ونشره، ليس من المستحسن أن تترك إعلانك في وضع التشغيل التجريبي التلقائي ونسيانه، وهو أمر يسهل القيام به. ستحتاج إلى اختبار إعلانك باستمرار للتأكد من أنه يتوافق مع توقعاتك وكذلك تصحيح الأشياء التي قد تحتاج إلى تصحيح في إعلانك. يمكن أن يؤدي ترك إعلانك على الطيار الآلي إلى دفع ثمن إعلان قد لا يكون مفيدًا لشركتك لأنه لن يتم تحويله.

بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك في AdWords، توفر لك الصفحة الأولى وصفحة الكلمات الرئيسية رؤية شاملة جيدة لكيفية أداء إعلانك، وعدد مرات الظهور التي حصل عليها، وعدد النقرات التي حصلت عليها لكل كلمة رئيسية.

إحدى أفضل الطرق لاختبار إعلاناتك هي إجراء اختبار مقسم، حيث يتم بشكل أساسي إنشاء 3-4 أشكال مختلفة لإعلانك والسماح بتشغيلها في نفس الوقت. هذا حتى تتمكن من قياس أي منها أكثر فعالية وأيها يمنحك المزيد في المقابل. بعض النقاط لمساعدتك في إنشاء أشكال مختلفة لإعلانك:

العناوين : اختبر عناوين مختلفة مع إعلانك، واعرف أي عنوان يحقق لك المزيد من النتائج، هل هو العنوان الذي يحتوي على عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، أم هو العنوان الذي يعرض السعر أو العرض الذي تقدمه؟

: اختبر عناوين مختلفة مع إعلانك، واعرف أي عنوان يحقق لك المزيد من النتائج، هل هو العنوان الذي يحتوي على عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، أم هو العنوان الذي يعرض السعر أو العرض الذي تقدمه؟ وصف : مرة أخرى، كما هو الحال مع عنوانك، قم بتغيير وصف كل إعلان، وجرب عبارات وكلمات مختلفة. في بعض الأحيان، ليس من الضروري أن تحصل الكلمات الشائعة التي قد تعتقد أنها ستنجح بشكل جيد على نفس الاستجابة التي توقعتها. خذ بعض الوقت للتفكير خارج الصندوق والتوصل إلى بعض الاختلافات.

: مرة أخرى، كما هو الحال مع عنوانك، قم بتغيير وصف كل إعلان، وجرب عبارات وكلمات مختلفة. في بعض الأحيان، ليس من الضروري أن تحصل الكلمات الشائعة التي قد تعتقد أنها ستنجح بشكل جيد على نفس الاستجابة التي توقعتها. خذ بعض الوقت للتفكير خارج الصندوق والتوصل إلى بعض الاختلافات. وقت : هناك طريقة أخرى لاختبار إعلاناتك وهي الوقت واليوم الذي تعرض فيه إعلانك، هل تعرضه فقط خلال الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع. قم بتغيير هذه الإعدادات وراقب نوع الاستجابة التي تحصل عليها.

: هناك طريقة أخرى لاختبار إعلاناتك وهي الوقت واليوم الذي تعرض فيه إعلانك، هل تعرضه فقط خلال الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع. قم بتغيير هذه الإعدادات وراقب نوع الاستجابة التي تحصل عليها. الصفحة المقصودة: إلى جانب تغيير محتويات الإعلان وإعداداته، يمكنك أيضًا محاولة إرسال زوار موقعك إلى صفحات مقصودة مختلفة ومعرفة أي منها يتم تحويله بشكل أفضل لنشاطك التجاري. قد يكون إعلانك مثاليًا، ولكن قد تحتاج الصفحة المقصودة إلى التغيير أو التغيير لمنح حملتك اللمسة النهائية النهائية. خذ بعض الوقت لاختبار الصفحات المقصودة المختلفة.

إلى جانب تغيير محتويات الإعلان وإعداداته، يمكنك أيضًا محاولة إرسال زوار موقعك إلى صفحات مقصودة مختلفة ومعرفة أي منها يتم تحويله بشكل أفضل لنشاطك التجاري. قد يكون إعلانك مثاليًا، ولكن قد تحتاج الصفحة المقصودة إلى التغيير أو التغيير لمنح حملتك اللمسة النهائية النهائية. خذ بعض الوقت لاختبار الصفحات المقصودة المختلفة. المواقع: حاول اختبار مواقع مختلفة لإعلانك، ففي بعض الأحيان قد تحصل على الاستجابة التي تبحث عنها في مناطق أخرى. ومن ثم فإن تجربة مواقع مختلفة ستمنحك فكرة أفضل عن المناطق التي يجب التركيز عليها والمواقع التي تحتاج إلى المزيد من العمل.

يمكن أن تكون الدفع لكل نقرة (PPC) مفيدة وتحقق نتائج جيدة، إذا تم إجراؤها بشكل صحيح ومراقبتها باستمرار.