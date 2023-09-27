Rewrite this title: كيفية إنشاء استراتيجية تدوين SEO لشركة محاماة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء استراتيجية تدوين SEO لشركة محاماة

يحظى المحتوى القانوني بسمعة سيئة لكونه جافًا ومملًا ومليئًا بالمحتوى “القانوني”. لكن معظم أصحاب مكاتب المحاماة يعرفون أهمية التدوين عندما يتعلق الأمر بجذب حركة المرور العضوية من خلال تحسين محركات البحث.

باعتبارها إحدى طرق التسويق الرائدة للمحامين، يتطلب تحسين محركات البحث (SEO) من شركات المحاماة نشر محتوى جذاب وصديق لمحركات البحث (SEO) بشكل منتظم. لكن التفكير في هذه المواضيع – وكتابة محتوى محسّن لـ Google – يمكن أن يكون قولًا أسهل من فعله.

والخبر السار هو أن إنشاء إستراتيجية تدوين لشركة محاماة أصبح أمرًا سهلاً بمجرد معرفة الكلمات الرئيسية التي يجب استهدافها وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بتحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث.

تابع القراءة للحصول على دليل خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء إستراتيجية التدوين الفائزة.

1. حدد الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث لمدونتك

قبل كتابة محتوى لمدونة مكتب المحاماة الخاص بك، ستحتاج إلى تحديد الكلمات الرئيسية التي تستحق الاستهداف وكيفية ترجمتها إلى موضوعات جذابة لمنشورات المدونة.

والسبب هو أنه لن يكون من المفيد استخدام وقتك في كتابة محتوى لا يجذب أي حركة مرور عضوية (ما لم تكن لديك أيضًا استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي) أو يستهدف كلمات رئيسية شديدة التنافسية لموقعك.

البحث عن الكلمات الرئيسية المتخصصة والجغرافية المحددة

يجب أن يكون هدفك هو العثور على حجم بحث مرتفع وكلمات رئيسية منخفضة المنافسة للبدء، بحيث يكون لديك أفضل فرصة لتصنيف هذه الكلمات الرئيسية واكتساب بعض الزخم لتحسين محركات البحث بمرور الوقت.

يجب أن تكون هذه الكلمات الرئيسية مرتبطة بالخدمات التي تقدمها شركة المحاماة الخاصة بك والجمهور الذي تحاول الوصول إليه.

على سبيل المثال، إذا كنت محاميًا متخصصًا في قانون الأسرة في بويز، فقد تتضمن بعض الكلمات الرئيسية التي تستحق الاستهداف في محتوى صفحة الويب الخاصة بك ما يلي:

[family law attorney boise]

[family law boise idaho]

[divorce attorney boise]

وفي الوقت نفسه، سوف ترغب في التعرف على ذيل طويل الكلمات الرئيسية الأكثر ملاءمة لمواضيع منشورات المدونة، مثل:

[how does divorce mediation work]

[how to get a divorce in boise idaho]

[how to prepare for child support mediation]

فكر في الكلمات الرئيسية التي قد تجذب العملاء المحتملين إلى مكتب المحاماة الخاص بك. إذا كنت تخدم منطقة جغرافية معينة، فيجب عليك تحديد الكلمات الرئيسية الخاصة بمنطقة جغرافية معينة أيضًا.

يمكنك استخدام أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث مثل SEMrush.com أو Ahrefs.com من أجل:

البحث عن الكلمات الرئيسية.

قارن حجم البحث ومستوى المنافسة.

البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

تعرف على الكلمات الرئيسية التي يصنفها منافسوك.

2. خطط لمحتوى مدونة مكتب المحاماة الخاص بك

من السهل أن تترك استراتيجية التدوين الخاصة بمكتب المحاماة الخاص بك في نهاية المطاف، لذا قد يكون من المفيد إنشاء تقويم محتوى للتأكد من أنك تنشر محتوى جديدًا على أساس ثابت.

باستخدام أداة تنظيمية مثل Google Sheets أو أداة إدارة مشروع مثل Asana، يمكنك جدولة منشورات مدونتك وفقًا للكلمات الرئيسية التي تريد استهدافها.

تتضمن بعض التفاصيل التي قد ترغب في تضمينها في جدول التدوين الخاص بك ما يلي:

التركيز على الكلمة الرئيسية.

الكلمات الرئيسية الثانوية/ذات الصلة.

عنوان مشاركة المدونة.

عدد الكلمات المقترح

تاريخ النشر.

وصف مشاركة المدونة.

إن وجود جدول زمني لن يساعدك فقط على البقاء متسقًا مع مدونة مكتب المحاماة الخاص بك، ولكنه سيساعدك أيضًا في الحفاظ على تفاصيل منشورات المدونة الفردية منظمة في حالة قررت الاستعانة بمصادر خارجية لكتابة محتوى تحسين محركات البحث.

3. اكتب عناوين جذابة

عندما يحين وقت كتابة محتوى مدونتك، ستحتاج أولاً إلى ترجمة كلمتك الرئيسية المستهدفة إلى عنوان رئيسي أو عنوان مقال مقنع. هنا تحتاج إلى التفكير في ما ينوي المستخدم العثور عليه عندما يبحث عن تلك الكلمة الرئيسية.

هل يبحثون عن دليل إرشادي؟ وظيفة على غرار المراجعة؟ صفحة الخدمة؟

تأكد من أن المحتوى الخاص بك يتوافق مع ما تتوقع أن يبحث عنه المستخدمون بالفعل.

قد يساعدك إجراء بحث سريع على Google عن كلمتك الرئيسية المستهدفة لمعرفة الصفحات التي تم تصنيفها بالفعل. على سبيل المثال، إذا كانت معظم الصفحات عبارة عن أدلة خطوة بخطوة، فقد تفكر في كتابة دليل خطوة بخطوة بنفسك.

بمجرد تحديد اتجاه المقالة، استخدم كلمتك الرئيسية المستهدفة في العنوان مع تضمين اللغة التي ستجذب المستخدمين للنقر.

فيما يلي بعض الأمثلة على العبارة الرئيسية [How does divorce mediation work]:

كيف تعمل الوساطة في الطلاق؟ – عملية من 5 خطوات

التعامل مع الطلاق: كيف تعمل وساطة الطلاق؟

كيف تعمل الوساطة في الطلاق؟ – نصيحة من محامي الطلاق

من المستحسن أن تستخدم الكلمة الرئيسية نفسها في عنوانك، ولكن إذا كان من الصعب القيام بذلك، فيمكنك تحسينها قليلاً لجعلها منطقية للقارئ.

ثم استخدم لغة مقنعة تجذب انتباه المستخدمين في نتائج البحث.

4. تغطية المواضيع المتخصصة

مرة أخرى، الهدف من وجود استراتيجية تدوين لشركة محاماة هو جذب حركة المرور وجذب العملاء المحتملين إلى شركة المحاماة الخاصة بك. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى التركيز على الموضوعات ذات الصلة بجمهورك ومكانتك وموقعك الجغرافي (إن أمكن).

قد ترغب في سؤال العملاء الحاليين أو العملاء السابقين أو متابعي وسائل التواصل الاجتماعي عن الموضوعات الأكثر اهتمامًا بهم.

يمكنك أيضًا التجسس على منافسيك لمعرفة المواضيع التي يكتبون عنها.

لا يعني مجرد وجود حجم بحث خلف الكلمة الرئيسية أنها مناسبة تمامًا لموقعك. فكر في كيفية تناسب موضوع معين مع استراتيجيتك التسويقية الشاملة وما إذا كان سينجح في جذب جمهورك المستهدف إليك.

5. اتبع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة

عندما يتعلق الأمر بتحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث، هناك عدد قليل من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة التي يمكنك اتباعها.

على الرغم من أنك لا تحتاج إلى أن تكون محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO)، فقد يكون من المنطقي العمل مع مستشار أو وكالة إذا كنت تواجه مشكلة في تنفيذ تحسين محركات البحث (SEO).

تتضمن أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة ما يلي:

بما في ذلك الكلمة الرئيسية المستهدفة في عنوان المنشور.

إضافة عنوان H1 وعناوين H2 لتنظيم مقالتك.

بما في ذلك الروابط الداخلية لصفحات أخرى على موقع الويب الخاص بك.

قم بالإشارة إلى الكلمة الرئيسية التي تركز عليها بشكل طبيعي خلال مقالتك.

كتابة عنوان URL محسّن (الكلمة الرئيسية المستهدفة، قم بإزالة “كلمات التوقف”).

بما في ذلك القوائم النقطية أو المرقمة، إن أمكن.

إضافة صور غير محمية بحقوق الطبع والنشر مع نص بديل وصفي.

تنطبق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث على الصفحة على معظم مواقع الويب وهي سهلة التنفيذ نسبيًا. قم بمراجعة قائمة التحقق هذه في كل مرة تكتب فيها مقالًا جديدًا وستكون جاهزًا للبدء في جذب المزيد من الزيارات العضوية.

6. إنشاء استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ليس من الضروري أن تبقى مدونتك القانونية في انتظار جذب حركة المرور العضوية بشكل سلبي؛ يمكنك البدء في زيادة حركة المرور من وسائل التواصل الاجتماعي على الفور. في الواقع، فإن غالبية المدونين الترويج لمقالات مدوناتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع كون تحسين محركات البحث (SEO) هي القناة الرائدة الثانية لترويج المدونات.

يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك تعظيم إمكانات توليد حركة المرور الخاصة بك من خلال مشاركة مقالاتك على Facebookينكدين, Twitterوحتى Instagram.

وبهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى جمهور أوسع، وزيادة مستوى الرؤية لموقعك، وربما جذب عملاء جدد إلى موقعك على الفور.

يمكن أن تساعدك أدوات جدولة الوسائط الاجتماعية مثل Buffer وHootsuite في نشر المحتوى الخاص بك عبر منصات الوسائط الاجتماعية أثناء انتظار Google للقيام بسحره.

7. تحديد فرص الموضوع الجديد

في حين أن البحث عن الكلمات الرئيسية يجب أن يكون أساس استراتيجية التدوين الخاصة بمكتب المحاماة الخاص بك، فقد تصادف موضوعات تعرف أنها ذات صلة بجمهورك ولكن ليس لديها تركيز واضح على تحسين محركات البحث.

من المهم أيضًا أن تستمع إلى متابعيك وعملائك عندما يتعلق الأمر بمحتوى مدونتك كما هو الحال مع استخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) للعثور على الكلمات الرئيسية المستهدفة. سيساعدك هذا في الحصول على إستراتيجية تدوين شاملة تركز بشدة على احتياجات جمهورك.

وفي الوقت نفسه، كن على اطلاع على الاتجاهات السائدة في مجال عملك ومنطقتك المحلية وبين منافسيك حتى تتمكن من إنشاء محتوى في الوقت المناسب والتقدم على المنحنى.

في بعض الأحيان، يكون المحتوى الأفضل هو المحتوى التلقائي الذي ينبع من حاجة فريدة تنشأ من السوق الخاص بك.

8. قم ببناء روابط خلفية عالية الجودة

أخيرًا، لا تكتمل استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) بدون استراتيجية فعالة لبناء الروابط.

نظرًا لأن الروابط الخلفية تمثل في الأساس تصويتًا بالثقة من مواقع أخرى بأن شركة المحاماة الخاصة بك شرعية، فيمكنها بالتأكيد المساعدة في وضع مدونتك على الخريطة وحث Google على الانتباه.

إن إرسال منشورات الضيوف إلى المنشورات ذات السمعة الطيبة، وإرسال موقعك إلى الدلائل عبر الإنترنت، وتحسين الاستشهادات المحلية، كلها طرق تعمل على جذب الروابط و/أو حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

بشكل عام، هدفك هو نشر محتوى عالي الجودة مُحسّن لجمهورك ولـ Google بينما تعمل بنشاط على توجيه المزيد من الزيارات والسلطة إلى مدونتك.

يمكن أن تساعدك استراتيجية التدوين الناجحة لشركة محاماة في جذب العملاء المحتملين إلى مكتب المحاماة الخاص بك وتساعدك على التميز في مجال عملك.