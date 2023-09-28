Rewrite this title: كيفية إنشاء استراتيجية ديناميكية لمراجعات قطاع السفر

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء استراتيجية ديناميكية لمراجعات قطاع السفر

دون الخوض في التأثيرات التي أحدثها فيروس كورونا على قطاع السفر، هناك شيء واحد مؤكد وهو أنه سلط الضوء على أهمية الديناميكية وخفة الحركة ضمن استراتيجيات تحسين محركات البحث لقطاع السفر.

في قلب أي استراتيجية جيدة لتحسين محركات البحث، توجد استراتيجية محتوى على المستوى الأساسي.

من هذا المستوى الأساسي، يمكنك تصميم وتطوير إستراتيجية مراجعات سريعة لا تساعد فقط في تحقيق أهداف تحسين محركات البحث الخاصة بك ولكن أيضًا أهداف عملك الأوسع:

وعي أكبر بالعلامة التجارية.

المزيد من الخيوط.

مخصص عائد أكبر.

عند العمل مع شركات السفر، فإن المشكلة الشائعة التي يقعون فيها هي فكرة أن التصنيف حسب كلمات رئيسية معينة يحتاج إلى أطوال استثنائية من النثر.

بالنسبة للكثير من الاستفسارات المعلوماتية، هذا صحيح، ولكن في السفر، لا يوجد سوى عدد قليل من المرات التي يمكنك فيها عبارة “الشاطئ الرملي الذهبي”.

تقدم المراجعات نفس المحتوى ولكن، في رأيي، بطريقة أكثر فريدة من نوعها.

في ظل حالة عدم اليقين وقيود السفر المتغيرة باستمرار، فإن فهم عناصر استراتيجيتك الحالية التي يمكن تعزيزها من خلال المزيد من المرونة ثم تطويرها يسمح لك بالخضوع لتطور استراتيجي، بدلاً من الثورة.

تعزيز استراتيجية المراجعات الخاصة بك

المراجعات والشهادات مهمة.

وهذا ليس شيئا جديدا.

ومع فتح طرق السفر ووجهاته مرة أخرى، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا للغاية في بناء ثقة المستخدم ويمكن أن تزيد معدلات التحويل.

ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا يتم استغلال الطريقة التي نستخدم بها المراجعات بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى تكلفة فرصة ضخمة لزيادة التحويلات وتطوير الأعمال.

عادةً عندما ننظر إلى المراجعات، نقوم بتصنيفها إلى إيجابية وسلبية.

لكن المراجعات تتعمق كثيرًا ويمكن استخدامها كعناصر أساسية للسماح للعملاء المحتملين بشكل أفضل بالقيام بشيء يسمى التنبؤ بالتجربة.

يتم توقع الخبرة عندما تتوفر معلومات كافية للمستخدم للتنبؤ بتجربته المحتملة مقابل تعليقات الآخرين واتخاذ قرار أكثر استنارة.

للقيام بذلك، نحتاج إلى فهم الجوانب المختلفة للمراجعة، والتي هي في النهاية مراجعة للمشاعر التي يواجهها العميل.

يمكن تقسيمها إلى مراجعات:

كل هذا يمكن أن يتأثر بطرح الأسئلة الصحيحة بعد أن يكمل العميل تجربته.

ويمكن استخدامها لمساعدة المستخدمين الآخرين على التنبؤ بتجاربهم وتقديم تعليقات مفيدة للشركة لتحسين جوانب تجربة المستخدم الشاملة.

مراجعات تجربة العلامة التجارية

تغطي مراجعة تجربة العلامة التجارية كلا الأمرين الذي يمكنك التحكم فيه وما لا يمكنك التحكم فيه، بما في ذلك كيفية مقارنة تجربتهم الإجمالية بتوقعاتهم من العلامة التجارية.

وهذا متغير يقع ضمن فئتي التحكم.

من خلال الرسائل والعلاقات العامة، سترسم صورة لعلامتك التجارية وما تقدمه.

لذا، إذا قدمتم أنفسكم كعلامة تجارية فاخرة، فيجب عليكم تقديم تجربة فاخرة قياسية في السوق.

من خلال فهم نوع المعلومات التي يبحث عنها المستخدمون، يمكنك التأثير على المراجعين للحديث عن العلامة التجارية من خلال طرح أسئلة مثل:

هل تشعر أن العلامة التجارية X ترقى إلى مستوى توقعاتك كمزود فاخر/منخفض التكلفة؟

هل توصي بـ Brand X لأصدقائك وعائلتك لقضاء إجازات مماثلة؟

عند حجز إجازتك، من الذي ستقارن به العلامة التجارية X من حيث القيمة المقترحة؟

هل كانت هذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها إجازتك مع العلامة التجارية X؟

من هذه الأسئلة يمكنك:

حدد ما إذا كانت رسائلك ومنتجك متوافقين.

استخراج بعض المشاعر الشخصية من المراجع.

اكتشف من سيقارنك المراجع في السوق.

تحديد الاتجاهات في العملاء المتكررين.

مراجعات تجربة العملاء

تجربة العملاء يمكن السيطرة عليها.

بالنسبة لي، العناصر الأساسية لتقديم تجربة جيدة للعملاء هي:

تفاعل الاتصالات.

سياسات منظمة.

تعد كيفية تواصلك مع العميل أمرًا مهمًا بدءًا من مرحلة الحجز وحتى مرحلة ما بعد الحجز – وهي أيضًا الفترة التي يمكنك فيها التأثير على التقييمات.

تعتبر السياسات المنظمة مهمة أيضًا عند تنفيذها بالطريقة الصحيحة.

عندما يحدث خطأ ما، فإن وجود سياسات وأطر للتعامل مع الاحتمالات المتعددة سيساعد في تسريع الاستجابات.

وإذا تم تقديمه بالطريقة الصحيحة، فيمكن أن يساعد في تحويل السيناريو السيئ المحتمل إلى سيناريو جيد.

ومراجعة تجربة العملاء السلبية المحتملة إلى تجربة بناءة.

في أغلب الأحيان، يتم إجراء الكثير من الحجوزات عبر الإنترنت دون أي تأثير من أي إنسان فعلي.

في هذه الحالات، يكون موقع الويب الخاص بك بمثابة وكيل لخدمة العملاء ذات الوجه البشري.

أنواع الأسئلة التي يجب طرحها في استطلاعات المراجعة هنا يمكن أن تكون:

كيف وجدت عملية الحجز؟

هل يمكنك العثور على جميع المعلومات التي كنت تبحث عنها؟

ما هو تقييمك لموظفي الفندق؟

تجربة المنتج

إن تجربة المنتج، كما تتخيل، هي مراجعة للإجازة تمامًا.

هناك الكثير من العناصر التي لن تكون بالضرورة ضمن سيطرتك، ولكن هذا أيضًا منجم ذهب محتمل لمعلومات الخبرة التي يمكنك الحصول عليها من عملائك.

وهذا أيضًا هو المكان الذي تتاح لك فيه أكبر فرصة للجمع بين المراجعات وتسويق المحتوى التقليدي.

على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن العميل قد زار روما ومن المحتمل أن تستخدم المراجعة على صفحة ذات صلة بروما، فيمكنك طرح أسئلة مثل:

هل تنصح بالعلامة التجارية X للرحلات إلى روما؟

كيف تصف إجازتك في روما؟

ما الذي ستدرجه على أنه أبرز معالم إجازتك؟

وهذا يتطلب مستوى معينًا من تكامل CRM.

ولكن بالنظر إلى عدد الموصلات وموفري برامج خطوط أنابيب البيانات المتاحة بتكاليف ومستويات دخول متفاوتة، فإن هذا أمر يمكن تحقيقه.

اجعل المراجعات سهلة الهضم

تتعامل غالبية مواقع الويب مع المراجعات بنفس الطريقة – فهي إما عبارة عن تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) لجهة خارجية يتم تحميلها على الصفحة مع بعض المخططات في الخلفية، أو يتم نسخها ولصقها على الصفحة.

ومع ذلك، مع جمع أفضل للمراجعات وتعليقات أفضل، يمكنك إنشاء تجربة مراجعات أفضل.

في الأشهر القليلة الماضية، قدمت جوجل قسمًا يشبه “الملاحظات الهاوية” تقريبًا إلى مراجعات Google، حيث قامت بسحب الموضوعات الشائعة التي يمكن للمستخدمين التفاعل معها والتصفية وفقًا لها.

إن قضاء بعض الوقت في مراجعة مراجعاتك وفحص أجزاء TLDR نفسها يجعل من السهل جدًا على المستخدمين اتخاذ قرارات أسرع.

لا يلزم دمج هذا مع موفر المراجعة ولكن يمكن أن يكون وحدة فعالة تم تطويرها على صفحات منتجك.

المزيد من الموارد: