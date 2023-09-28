Rewrite this title: كيفية إنشاء الأسئلة الشائعة حول الجودة ومخططات الصفحات الشائعة تلقائيًا باستخدام Python

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء الأسئلة الشائعة حول الجودة ومخططات الصفحات الشائعة تلقائيًا باستخدام Python

خلال بلدي العرض التقديمي لقمة SEJ الإلكترونية، لقد طرحت فكرة إنشاء محتوى عالي الجودة على نطاق واسع من خلال الإجابة على الأسئلة تلقائيًا.

لقد قدمت عملية بحثنا فيها عن الأسئلة باستخدام الأدوات الشائعة.

لكن ماذا لو لم نكن بحاجة إلى البحث في الأسئلة؟

وفي هذا العمود، نخطو بهذه العملية خطوة مهمة إلى الأمام.

سوف نتعلم كيفية إنشاء أزواج أسئلة/إجابات عالية الجودة (والمخطط المقابل لها) تلقائيا.

وهنا الخطة الفنية:

سنقوم بجلب المحتوى من عنوان URL كمثال.

سنقوم بتغذية هذا المحتوى في ملف على أساس T5 مولد سؤال/جواب.

سوف نقوم بتوليد أ الأسئلة الشائعة كائن مخطط الصفحة مع الأسئلة والأجوبة.

سوف نقوم بالتحقق من صحة المخطط الذي تم إنشاؤه وننتج معاينة للتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع.

وسوف نتناول المفاهيم التي تجعل ذلك ممكنًا.

إنشاء الأسئلة الشائعة من النص الموجود

لنبدأ بمثال.

قم بعمل نسخة من هذا دفتر كولاب لقد خلقت لإظهار هذه التقنية.

قم بتغيير وقت التشغيل إلى GPU وانقر فوق اتصال.

لا تتردد في تغيير عنوان URL في النموذج. لأغراض التوضيح، سأركز على هذه المقالة الحديثة حول إخفاء إعلانات Google لبيانات الكلمات الرئيسية.

الإدخال الثاني في النموذج هو أ محدد CSS نستخدمها لتجميع فقرات النص. قد تحتاج إلى تغييره اعتمادًا على الصفحة التي تستخدمها للاختبار.

بعد أن تضغط على، يجب أن تحصل على كتلة من HTML يمكنك نسخها ولصقها في ملف أداة اختبار النتائج الغنية.

إليك ما تظهره معاينة النتائج المنسّقة لصفحة المثال هذه:

مؤتمتة بالكامل.

كم هو رائع ذلك، أليس كذلك؟

الآن، دعونا ننتقل عبر كود بايثون لفهم كيفية حدوث السحر.

جلب محتوى المقالة

يمكننا استخدام موثوقة طلبات-HTML مكتبة لسحب المحتوى من أي صفحة، حتى لو تم تقديم المحتوى باستخدام JavaScript.

نحتاج فقط إلى عنوان URL ومحدد CSS لاستخراج المحتوى الذي نحتاجه فقط.

نحتاج إلى تثبيت المكتبة مع:

!pip طلبات التثبيت-html

الآن، يمكننا المضي قدما في استخدامه على النحو التالي.

من request_html استيراد جلسة HTMLSession = HTMLSession() مع session.get(url) كـ r: فقرة = r.html.find(selector, first=False) text = ” “.join([ p.text for p in paragraph])

لقد أجريت بعض التغييرات الطفيفة عما استخدمته في الماضي.

أطلب قائمة بعقد DOM عندما أحددها، ثم أنضم إلى القائمة من خلال دمج كل فقرة بمسافات.

أنا أستخدم محددًا بسيطًا، والذي سيعيد جميع الفقرات التي تحتوي على نص.

يعمل هذا بشكل جيد مع Search Engine Journal، ولكن قد تحتاج إلى استخدام محدد مختلف واستراتيجية استخراج النص للمواقع الأخرى.

بعد أن أطبع النص المستخرج، أحصل على ما كنت أتوقعه.

النص نظيف من علامات HTML والبرامج النصية.

الآن، دعونا نصل إلى الجزء الأكثر إثارة.

سنقوم ببناء نموذج تعلم عميق يمكنه أخذ هذا النص وتحويله إلى أسئلة شائعة! 🤓

Google T5 لتوليد الأسئلة والأجوبة

لقد قدمت Google T5 (محول نقل النص إلى نص) في مقالتي حول إنشاء عنوان الجودة والوصف التعريفي.

T5 هو نموذج لمعالجة اللغة الطبيعية يمكنه تنفيذ أي نوع من المهام، طالما أنه يأخذ الإدخال كنص والإخراج كنص، بشرط أن يكون لديك مجموعة البيانات الصحيحة.

لقد قمت بتغطيتها أيضًا أثناء عملي حديث قمة SEJ الإلكترونيةعندما ذكرت أن مصممي الخوارزمية خسروا بالفعل في مسابقة تافهة!

والآن، سوف نستفيد من العمل الرائع الذي قام به الباحث سوراج باتيل.

قام بتجميع جودة عالية مستودع جيثب مع تحسين T5 لتوليد الأسئلة باستخدام مجموعة بيانات SQuAD.

يتضمن الريبو تعليمات حول كيفية تدريب النموذج، ولكن نظرًا لأنه فعل ذلك بالفعل، فسوف نستفيد من نماذجه المدربة مسبقًا.

وهذا سيوفر لنا الكثير من الوقت والنفقات.

دعنا نراجع الكود والخطوات اللازمة لإعداد نموذج إنشاء الأسئلة الشائعة.

أولاً، نحتاج إلى تنزيل أوزان T5.

!python -m nltk.downloader punkt

سيؤدي هذا إلى إنشاء مكتبة بايثون لتحميل بعض الملفات

[nltk_data] جارٍ تنزيل الحزمة punkt إلى /root/nltk_data… [nltk_data] فك ضغط الرموز المميزة/punkt.zip.

استنساخ المستودع.

!git clone https://github.com/patil-suraj/question_generation.git %cd question_generation

في وقت كتابة هذا، واجهت حشرة وفي دفتر تقدمت بطلبها رقعة مؤقتة. معرفة ما إذا تم إغلاق المشكلة ويمكنك تخطيها.

بعد ذلك، لنقم بتثبيت مكتبة المحولات.

!pip تثبيت المحولات

سنقوم باستيراد وحدة تحاكي خطوط أنابيب المحولات لإبقاء الأمور بسيطة للغاية.

من خطوط الأنابيب استيراد خط الأنابيب

نصل الآن إلى الجزء المثير الذي يتطلب سطرين فقط من التعليمات البرمجية!

nlp = خط الأنابيب(“multitask-qa-qg”) الأسئلة الشائعة = nlp(text)

فيما يلي الأسئلة والأجوبة التي تم إنشاؤها للمقالة التي قمنا بتجميعها.

انظر إلى الجودة المذهلة للأسئلة والأجوبة.

فهي متنوعة وشاملة.

ولم يكن علينا حتى قراءة المقال للقيام بذلك!

لقد تمكنت من القيام بذلك بسرعة من خلال الاستفادة من التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر المتوفرة مجانًا.

على الرغم من أن هذه النماذج مثيرة للإعجاب، إلا أنني أوصي بشدة بمراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه وتعديله لضمان الجودة والدقة.

قد تحتاج إلى إزالة أزواج الأسئلة/الإجابات أو إجراء تصحيحات لإبقائها واقعية.

لنقم بإنشاء مخطط صفحة الأسئلة الشائعة JSON-LD باستخدام هذه الأسئلة التي تم إنشاؤها.

إنشاء مخطط صفحة الأسئلة الشائعة

من أجل إنشاء مخطط JSON-LD بسهولة، سنستعير فكرة من إحدى مقالاتي المبكرة.

استخدمنا أ قالب جينجا 2 لإنشاء خرائط مواقع XML ويمكننا استخدام نفس الخدعة لإنشاء JSON-LD وHTML.

نحتاج أولاً إلى التثبيت

!pip تثبيت jinja2

هذا هو قالب jinja2 الذي سنستخدمه في عملية التوليد.

faqpage_template=””” “””

أريد تسليط الضوء على بعض الحيل التي كنت بحاجة لاستخدامها لإنجاحها.

التحدي الأول في أسئلتنا هو أنها تتضمن علامات الاقتباس (“)، على سبيل المثال:

من الذي أعلن أن استعلامات البحث التي لا تحتوي على كمية “كبيرة” من البيانات لن تظهر بعد الآن في تقارير الاستعلام؟

هذه مشكلة لأن الاقتباس عبارة عن فاصل في JSON.

بدلاً من اقتباس القيم يدويًا، استخدمت مرشحًا لإجراء الاقتباس نيابةً عني وللهروب أيضًا من أي علامات اقتباس.

يقوم بتحويل المثال أعلاه إلى:

“من الذي أعلن أن استعلامات البحث التي لا تحتوي على قدر \”كبير\” من البيانات لن تظهر بعد الآن في تقارير الاستعلامات؟”

وكان التحدي الآخر هو أن إضافة الفاصلة بعد كل زوج من الأسئلة/الإجابة يعمل بشكل جيد للجميع باستثناء السؤال الأخير، حيث يتبقى لدينا فاصلة متدلية.

لقد وجدت آخر موضوع StackOverflow مع حل أنيق لهذا.

{{ “”، إذا لم تكن حلقة.تدوم }}

إنها تضيف الفاصلة فقط إذا لم تكن التكرار الأخير للحلقة.

بمجرد حصولك على القالب وقائمة الأسئلة الشائعة الفريدة، يصبح الباقي واضحًا ومباشرًا.

من قالب استيراد jinja2 Template=Template(faqpage_template) faqpage_output=template.render(faqs=new_faqs)

هذا هو كل ما نحتاجه لإنشاء مخرجات JSON-LD الخاصة بنا.

يمكن ان تجدها هنا.

أخيرًا، يمكننا نسخه ولصقه في أداة اختبار النتائج الغنية، والتحقق من أنه يعمل ومعاينة الشكل الذي سيبدو عليه في SERPs.

مذهل.

نشر التغييرات على Cloudflare باستخدام RankSense

أخيرًا، إذا كان موقعك يستخدم Cloudflare CDN، فيمكنك استخدام تطبيق رانك سينس قواعد المحتوى لإضافة الأسئلة الشائعة إلى الموقع دون إشراك المطورين.

قبل أن نتمكن من إضافة مخطط صفحة الأسئلة الشائعة إلى الصفحات، نحتاج إلى إنشاء الأسئلة الشائعة المقابلة لتجنب أي عقوبات.

وفقا لجوجل المبادئ التوجيهية العامة للبيانات المنظمة:

“لا ترميز المحتوى غير المرئي لقراء الصفحة. على سبيل المثال، إذا كانت علامة JSON-LD تصف جهة الأداء، فيجب أن يصف نص HTML نفس جهة الأداء.

يمكننا ببساطة تعديل القالب الخاص بنا بحيث يُخرج HTML.

faqpage_template=”””

{{faq.question}} {{faq.answer}} {% للأسئلة الشائعة في الأسئلة الشائعة %} {% endfor %}

“””

إليك ما يبدو عليه إخراج HTML.

الآن، بعد أن أصبح بإمكاننا إنشاء الأسئلة الشائعة ومخططات الصفحات لأي عناوين URL، يمكننا ببساطة ملء ورقة Google بالتغييرات.

شارك فريقي برنامجًا تعليميًا يحتوي على رمز يمكنك استخدامه لملء الأوراق تلقائيًا هنا.

واجبك المنزلي هو تكييفه لملء الأسئلة الشائعة HTML وJSON-LD التي أنشأناها.

من أجل تحديث الصفحات، نحتاج إلى توفير دعم Cloudflare محددات CSS لتحديد المكان الذي نريد إجراء عمليات الإدراج فيه في DOM.

يمكننا إدراج JSON-LD في رأس HTML، ومحتوى الأسئلة الشائعة في أسفل مقالة مجلة محرك البحث.

نظرًا لأنك تقوم بإجراء تغييرات على HTML ومن المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل محتوى الصفحة، فسيكون من الجيد معاينة التغييرات باستخدام ملحق RankSense Chrome.

في حال كنت تتساءل، يقوم RankSense بإجراء هذه التغييرات مباشرة في HTML دون استخدام JavaScript من جانب العميل.

تحدث في Cloudflare CDN وتكون مرئية لكل من المستخدمين ومحركات البحث.

الآن، دعونا نتناول المفاهيم التي تجعل هذا العمل جيدًا.

كيف يقوم هذا النموذج القائم على T5 بإنشاء هذه الأسئلة الشائعة حول الجودة؟

يستخدم الباحث الإجابة الواعية، توليد الأسئلة العصبية يقترب.

يتطلب هذا النهج بشكل عام ثلاثة نماذج:

واحد لاستخراج الإجابات المحتملة من النص.

آخر لتوليد الأسئلة نظرا للإجابات والنص.

وأخيرا، نموذج لأخذ الأسئلة والسياق وإنتاج الإجابات.

إليك شرح مفيد من سوراج باتيل.

أحد الأساليب البسيطة لاستخراج الإجابات من النص هو استخدام التعرف على كيان الاسم (NER) أو الحقائق من الرسم البياني المعرفي المخصص كما بنينا في العمود الأخير.

نموذج توليد الأسئلة هو في الأساس نموذج للإجابة على الأسئلة ولكن مع عكس المدخلات والهدف.

يأخذ نموذج الإجابة على الأسئلة الأسئلة + السياق ويخرج الإجابات، بينما يأخذ نموذج توليد الأسئلة الإجابات + السياق ويخرج الأسئلة.

يمكن تدريب كلا النوعين من النماذج باستخدام نفس مجموعة البيانات – في حالتنا، مجموعة بيانات SQuAD المتاحة بسهولة.

تأكد من قراءة بلدي بريد لمدونة أدوات مشرفي المواقع Bing.

لقد قدمت شرحًا متعمقًا إلى حد ما لكيفية عمل نماذج الإجابة على الأسئلة القائمة على المحولات.

يتضمن تشبيهات بسيطة وبعض أكواد Python البسيطة.

إحدى نقاط القوة الأساسية لنموذج T5 هي أنه يمكنه أداء مهام متعددة، طالما أنها تأخذ النص وتخرج النص.

مما مكن الباحث من تدريب نموذج واحد فقط لأداء جميع المهام بدلاً من ثلاثة نماذج.

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