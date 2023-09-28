Rewrite this title: كيفية إنشاء المجموعة المناسبة من موارد تحسين محركات البحث (SEO) لشركتك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء المجموعة المناسبة من موارد تحسين محركات البحث (SEO) لشركتك

هل تتطلع إلى بناء المجموعة المناسبة من موارد تحسين محركات البحث (SEO) لشركتك؟

في 16 ديسمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت لمجلة محرك البحث قدمها جيمي بايج وويس فليبو إنسيف التفاعلية.

لقد شاركوا إطارًا لإنشاء مجموعة موارد تحسين محركات البحث المثالية الخاصة بك ومنظورًا إضافيًا حول تخصيص الموارد مع بدء التخطيط لعام 2021.

وهنا ملخص للعرض التقديمي.

يعد التنفيذ الناجح لتحسين محركات البحث (SEO) تحديًا للشركات من جميع الأشكال والأحجام.

إن بناء المجموعة الصحيحة من الموارد منذ اليوم الأول هو العنصر الأكثر أهمية لتحقيق النجاح.

بالنسبة للشركات المتوسطة والشركات، ستحتاج إلى تحديد هذه العناصر الثلاثة لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث.

تخصيص دولارات محدودة للإجراءات الأكثر فعالية.

مزامنة سير العمل المعقد عبر مجموعات مهارات متعددة.

التكرار والابتكار نحو أهداف النمو المستمر.

وصفة نجاح SEO

يعد تحسين محركات البحث (SEO) جهدًا منسقًا عبر الأقسام والفرق ومجموعات المهارات.

التحدي الأكبر ليس في معرفة كيفية تحسين موقع الويب، بل في الحصول على الكميات المناسبة من كل جانب من هذه الجوانب لتعمل معًا في الأوقات المناسبة.

هذه هي المجالات الرئيسية التي ستحتاج إلى تغطيتها لتنفيذ برامج تحسين محركات البحث:

تطوير الارتباط.

إبداع تحريري.

الرسومات والوسائط الغنية.

واجهة المستخدم/تجربة المستخدم.

تطوير الشبكة.

التحليلات والتكنولوجيا.

يعد إنشاء موارد مخصصة لتحسين محركات البحث لكل مجال من هذه المجالات أمرًا بالغ الأهمية.

فيما يلي الإطار المثالي لنظام تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بالشركة.

يحتاج الاستراتيجيون ومالكو القنوات إلى الوصول المستمر إلى الموارد الموجودة في هذا المستوى الأدنى وإلا ستتعطل العمليات.

دعونا نتعمق في نطاق عمل كل مجال.

استراتيجية تحسين محركات البحث

يعمل كبير خبراء إستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) على النحو التالي:

ممثل أداء القناة لدى C-suite.

مخطط المشروع ومديره أو “المنسق” لجميع عمليات تنفيذ تحسين محركات البحث.

الخبير بالموضوع.

يقوم كبير استراتيجيي تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا بما يلي:

التعمق الشهري والمواءمة الإستراتيجية لإعادة تكوين مزيج الخدمة كل شهر.

لإعادة تكوين مزيج الخدمة كل شهر. مراجعات الأعمال الفصلية (أي العروض التقديمية التنفيذية، وتلخيص التقدم، والإجراءات المستقبلية).

(أي العروض التقديمية التنفيذية، وتلخيص التقدم، والإجراءات المستقبلية). التخطيط السنوي. كرر الدورة سنويًا، بدءًا من مشروع التدقيق السنوي وصياغة الإستراتيجية

أدوات للاستخدام:

الزحف العميق

صراخ الضفدع

STAT

موز

SEMrush

تطوير الارتباط

يعد تطوير الارتباط جزءًا كبيرًا من نجاح تحسين محركات البحث حيث لا تزال مقاييس السلطة تشكل العمود الفقري لخوارزميات محرك البحث.

عند النظر إلى هذا المجال، علينا أن نتذكر أن اكتساب الارتباط لعلامة تجارية كبيرة يبدو مختلفًا عن اكتساب الارتباط لشركة متوسطة السوق.

يتم اشتقاق استراتيجية الربط من فريق الإستراتيجية، ويتم توصيلها خارجيًا إلى الشركاء الخارجيين أو الفرق الداخلية.

أدوات للاستخدام:

ربط أدوات البحث

مهيب

موز

أهريفس

الإبداع التحريري

سيظل المحتوى جزءًا لا يقدر بثمن من مزيج تحسين محركات البحث (SEO).

يعد تشكيل فريق تحرير مكون من كتاب يتناولون الموضوعات بمنظور صحفي أمرًا مثاليًا.

يتم بعد ذلك استخلاص استراتيجية المحتوى من الاستراتيجي الذي يفهم أهداف العمل.

الرسومات والوسائط الغنية

تكافئ Google بشكل متزايد تجارب الوسائط الإبداعية لأنها تنتج إشارات مشاركة قوية.

ولهذا السبب يجب أن يبرز المحتوى الخاص بك في عالم يتم فيه إنتاج الصفحات بأعداد كبيرة.

تعزيز التعاون القوي بين فريق إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) والإبداع التحريري والرسومات لتحقيق أقصى النتائج.

أدوات للاستخدام:

واجهة المستخدم/تجربة المستخدم

واجهة المستخدم/تجربة المستخدم (UI/UX) تغطي جميع مجالات التسويق عبر الويب.

تتفهم Google بشكل متزايد جودة تجربة المستخدمين على صفحات الويب وتقوم بمكافأة المواقع التي تلبي مقاييس تجربة الصفحة.

يمكن تصنيف جميع أنواع الصفحات بشكل أفضل بفضل واجهة المستخدم/تجربة المستخدم القوية.

وبالتالي، يحتاج فريق تحسين محركات البحث (SEO) إلى شخص ما لتمثيل الاتجاه الصعودي لحركة المرور لبعض إستراتيجيات واجهة المستخدم/تجربة المستخدم مقابل الاحتياجات الأخرى لواجهة المستخدم/تجربة المستخدم.

أدوات للاستخدام:

بيضة مجنونة

هوتجار

جوجل الأمثل

على النحو الأمثل

تطوير الشبكة

فريق تطوير الويب مسؤول عن تنفيذ التغييرات التي تقودها خريطة الطريق الخاصة بمحلل تحسين محركات البحث الاستراتيجي، والتي صممتها توجيهات فريق UI/UX، وتمت الموافقة عليها من قبل مديري التجارة الإلكترونية أو تجربة الموقع.

يعد الفشل في مسح هذه السلسلة من الموارد باستمرار أحد أكبر عوائق النجاح.

التحليلات والتكنولوجيا

من خلال جمع بيانات الأداء التاريخية والحالية، يقوم فريق التحليلات والتكنولوجيا بتشغيل محرك الرؤية لفريق استراتيجية تحسين محركات البحث.

في تحسين محركات البحث، تحتاج إلى إلقاء نظرة على مستوى الصفحة ونوع الصفحة، بالإضافة إلى العلامة التجارية وغير العلامة التجارية لفهم الأداء.

كلما تمكنت من الجمع بين هذه الأشياء معًا، جنبًا إلى جنب مع تصنيفات الكلمات الرئيسية، أصبحت استراتيجيتك أكثر قوة.

تعمل التطورات في تقنية تحسين محركات البحث (SEO) على تعزيز اختبارات A/B وإمكانية الزحف والأتمتة.

تشمل الأدوات المستخدمة ما يلي:

تحليلات كوكل

وحدة تحكم بحث جوجل

المقاييس الفائقة

BigQuery

لوحة

إدارة العلامات جوجل

جوجل داتا ستوديو

يحتاج تحسين محركات البحث إلى التغيير بمرور الوقت

مع تغير أهداف شركتك ونضوج برنامج تحسين محركات البحث (SEO)، ستتغير أيضًا الموارد التي ستحتاج إليها.

فيما يلي تفصيل افتراضي لكيفية تغير احتياجات تحسين محركات البحث (SEO) للشركة على مدار عامين.

في البداية، يحتاج استراتيجي تحسين محركات البحث (SEO) إلى إجراء الكثير من البحث والتخطيط.

تبدأ معظم التحسينات بالعمل على الصفحة – إعداد بنية الموقع بالطريقة التي يجب أن تكون عليها.

مع نمو الموقع وزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون عليه، تنتقل الاحتياجات أكثر إلى مستوى التنفيذ.

عندما تخرج من مراحل الإعداد الأولية، ستحتاج إلى الميزانية والموارد اللازمة لمختلف الأنشطة.

مجموعة من الطرق لإنجازها

هناك طرق مختلفة لتنفيذ برنامج تحسين محركات البحث (SEO) وستحتاج إلى تحديد كيفية التعامل معه.

هل يجب علينا توظيف المزيد من الموظفين الداخليين؟

ربما نحتاج إلى إضافة شركاء الوكالة؟

هل سيكون من الأفضل تمكين فريقنا الحالي بالبرمجيات؟

فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك:

فريق SEO داخلي مخصص

لا الاستعانة بمصادر خارجية.

تأتي جميع المكونات الستة من فرق داخلية تركز فقط على تحسين محركات البحث.

فريق SEO داخلي مخصص جزئيًا

لا الاستعانة بمصادر خارجية.

يقوم فريق تحسين محركات البحث (SEO) “باستعارة” الموارد من فرق أخرى لإكمال المشروع.

فريق هجين داخلي / خارجي

يمكن التعامل مع استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) والمكونات الأخرى المتعددة (أي المحتوى التحريري) داخليًا.

يتم التعامل مع بعض المكونات من قبل وكالة أو أفراد الاستعانة بمصادر خارجية.

تحسين محركات البحث (SEO) واحد مخصص داخليًا

أحد إستراتيجيي تحسين محركات البحث (SEO) داخليًا.

يتم التعامل مع معظم المكونات من قبل وكالة أو أفراد الاستعانة بمصادر خارجية.

لا توجد موارد داخلية مخصصة

الاستعانة بمصادر خارجية بالكامل.

تعمل استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) بنسبة 100% مع وكالة أو مستشار، ويقوم جزء صغير من موظفي التسويق الداخلي بإدارة العلاقة.

المستويات السنوية للاستثمار في تحسين محركات البحث

إن العامل الأكبر الذي سيؤثر على الطريقة التي تنظم بها فريق تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك هو مقدار الميزانية التي خصصتها لبرنامجك سنويًا.

<150,000 دولار

إذا كان لديك أقل من 150 ألف دولار سنويًا لتخصيصها للبحث العضوي، فإن تقليل النفقات العامة يعد أمرًا بالغ الأهمية.

نادرًا ما يكون من الحكمة إنفاق 50% أو أكثر من ميزانيتك على خبير استراتيجي متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) بدوام كامل. من الذكاء إجراء التجزئة بدلاً من ذلك.

يجب أن تركز الموارد قدر الإمكان على إنشاء أصول الموقع والسلطة للتأثير على التصنيفات.

مع هذا المستوى من الميزانية، تعد خيارات الاستعانة بمصادر خارجية أمرًا أساسيًا.

150,000 دولار – 500,000 دولار

مع مستوى الميزانية هذا، يتم توفير حلول مختلطة مع خبير إستراتيجي قوي لتحسين محركات البحث (أو اثنين) داخليًا. بدأت إدارة خدمات الوكالات المتخصصة تبدو جذابة حقًا

ويجب تقييم تخصيص الموارد بعناية لتحديد ما إذا كان من الممكن إنشاء فريق متخصص.

تعد المرونة أيضًا أمرًا أساسيًا على هذا المستوى، لذا فإن تخصيص الموارد يمكن أن يحد من سرعة الحركة.

500000 دولار+

إذا كان لديك أكثر من 500000 دولار سنويًا لتخصيصها للبحث العضوي، فمن المرجح أنك على دراية بالاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO).

ستحتاج إلى النظر بجدية في كفاءات جلب العمل الخارجي إلى داخل الشركة.

ومع ذلك، من المحتمل أنك لا تزال بحاجة إلى مستوى معين من الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة ارتفاعات النطاق الترددي.

في هذه المرحلة، هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لك.

اعرف ما يحتاجه عملك فعليًا

كل موقف فريد من نوعه – فما يصلح لشركة ما لن يصلح لشركة أخرى.

يمكن أن تساعد استشارة أحد الخبراء في اختيار المجالات المناسبة للعمل مع الشريك، أو إبقائها داخلية، أو تركيز الميزانية في مكان آخر.

سؤال وجواب

فيما يلي بعض أسئلة الحضور التي أجاب عليها Jimmy Page وWes Flippo.

سؤال (س): شركتي الصغيرة تتنافس مع الشركات الكبيرة في مجال الأعمال. كيف يمكننا المنافسة عندما يكون لدينا ميزانية صغيرة جدًا لتحسين محركات البحث مقارنة بميزانيتهم؟

الإجابة (أ): ليس هناك من ينكر أن الشركات الكبيرة سيكون لها ميزة في لعبة تحسين محركات البحث (SEO).

لقد سمح التواجد طويل الأمد على الإنترنت لهذه الشركات بتطوير إشارات الثقة لسنوات، كما أن حجم النشاط حول موقع علامة تجارية أكبر يضعها في وضع قوي لمواصلة اكتساب المزيد من السلطة والثقة.

كشركة صغيرة، أفضل شيء يمكنك القيام به هو التركيز على ما تجيده ومحاولة إنشاء أصول على مستوى الصفحة يمكنها أن تتفوق على منافسيك.

سواء كان ذلك منشور مدونة أو صفحة خدمة، يجب أن يكون المحتوى والنهج الخاص بك أكثر تعمقًا وشمولاً من المواقع التي يتم تصنيفها حاليًا.

من الذكاء التفكير في أن المحتوى والسلطة مرتبطان عكسيًا (في بعض النواحي). ستتمكن المواقع ذات السلطة الأعلى من تصنيف جزء من المحتوى نظرًا للثقة التي أنشأتها مع محرك البحث – ولكن هذا المحتوى قد لا يكون أفضل جزء متاح حول هذا الموضوع.

باعتبارك علامة تجارية صغيرة، فأنت تفتقر إلى السلطة ولكن يمكنك تعويض ذلك من خلال إنشاء محتوى شامل وجذاب يتفوق على محتوى منافسيك.

تكافئ Google أيضًا بشكل متزايد المواقع التي تركز بشدة على موضوع واحد.

تأكد من أن تركيز المحتوى الخاص بك يرتبط بشكل مباشر بمنتجك / عرضك وإلا فإنك تخاطر بنشر مدى ملاءمتك على نطاق واسع.

إن الحفاظ على الملاءمة الصارمة سيساعد في دفع التصنيف إلى الأمام للمواقع الصغيرة التي تفتقر إلى السلطة.

س: ما هي المستويات المثلى للاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) بناءً على حجم الإيرادات أو إجمالي عدد الموظفين في الشركة؟

أ: الإجابة الصحيحة هنا هي “هذا يعتمد”. بشكل عام، محاولة تعميم الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) استنادًا إلى الإيرادات أو إجمالي عدد الموظفين يمكن أن تكون بمثابة قطار فكري خطير.

هناك شركات بمليارات الدولارات يجب أن تنفق 0 دولار على تحسين محركات البحث.

على سبيل المثال، إذا كان لديك 3000 عميل مستهدف فقط لأنك تبيع حلول إدارة الموارد البشرية للمؤسسة، فمن المحتمل ألا يكون من الضروري أن يكون لديك تواجد عضوي لأن فريق المبيعات لديك لديه بالفعل قائمة بكل مدير موارد بشرية في تلك الشركات بالفعل.

على العكس من ذلك، هناك شركات عبر الإنترنت يديرها فرد واحد ويحقق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 500000 إلى 2000000 دولار والتي يجب أن تستثمر جزءًا كبيرًا من أرباحها مرة أخرى في البحث العضوي، حيث أنه يشكل 80٪ + من إجمالي إيراداتها.

في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون السؤال حول إجمالي حجم الإيرادات أو إجمالي الموظفين. يجب أن يعتمد استثمارك على إجمالي الفرص.

إذا كانت هناك عمليات بحث تحدث حول منتجاتك أو خدماتك، فيمكنك تحديد قيمة الزيارات من خلال الإسناد الترافقي مع تكلفة النقرة للإعلان وتقدير إجمالي الإيرادات المحتملة لتلك النقرات باستخدام نماذج الفرص.

في بعض الصناعات، يكون من السهل رؤية الفرصة، وفي صناعات أخرى لا يكون الأمر بهذه السهولة.

قم بإجراء بحثك لفهم عائد الاستثمار المحتمل على الاستثمار ومن ثم يمكنك الإجابة على سؤال “ما المبلغ الذي يجب أن أنفقه على تحسين محركات البحث؟”

س: أنا أعمل في المجال الطبي، ما الذي توصي به للحصول على أفضل استراتيجية لبناء الروابط في هذا المجال؟

أ: استراتيجية الارتباط تعتمد بشكل كبير على حجم الشركة.

تتمتع العلامة التجارية الأكبر عمومًا بمرونة أكبر نظرًا لوجود نشاط أكبر حول موقع الويب الخاص بها ويميل مشرفو المواقع إلى أن يكونوا أكثر تقبلاً للطلبات.

بالنسبة للعلامة التجارية الكبيرة، أوصي بتكتيكات مثل بناء الروابط المعطلة والإشارات غير المرتبطة للعلامة التجارية، وكلاهما يتمتع بفرص مستمرة بسبب حجم الشركة.

إذا كنت تمتلك علامة تجارية أصغر، فيمكن أن تكون تكتيكات مثل HARO ونشر منشورات الضيف فعالة.

كن حذرًا عند نشر الضيف، حيث يمكن اعتباره تكتيكًا غير مرغوب فيه إذا تم القيام به بشكل غير صحيح.

من المهم تحديد المواقع وثيقة الصلة بصناعتك ومحاولة إقامة علاقات معها.

في الصناعة الطبية، هناك الكثير من الفرص لربط الشراكة.

على سبيل المثال، يمكن لشركات الأجهزة الطبية التي يتم بيعها من خلال الأطباء الاستفادة من شبكة الممارسين هذه لكسب روابط خلفية على موقع الويب الخاص بكل ممارسة.

في أي حملة ربط، من الأفضل استنفاد أي علاقات شخصية/تجارية يمكن أن تربط الشركاء أولاً، ثم البدء في التواصل مع العملاء المحتملين.

[Slides] قم بتحسين مجموعة موارد تحسين محركات البحث الخاصة بك: احصل على ما تحتاجه، وتخلص مما لا تحتاجه

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