Rewrite this title: كيفية إنشاء منشورات أعمالي على Google والتي تحقق نتائج

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء منشورات أعمالي على Google والتي تحقق نتائج

يعد امتلاك ملف شخصي على Google My Business (GMB) أحد أفضل الطرق لجذب الانتباه إلى نشاطك التجاري المحلي وتعزيز تصنيفاتك.

مع وجود العديد من الميزات، قد يكون العمل مع نشاطي التجاري على Google أمرًا مرهقًا.

ميزة واحدة تستحق الاستخدام: منشورات أعمالي على Google.

تمنحك المنشورات القدرة على الترويج لعلامتك التجارية وخدماتك ومنتجاتك وأحداثك وعروضك.

يتم عرض منشورات نشاطي التجاري على Google (GMB) أسفل لوحة معلومات نشاطي التجاري على Google، وهي طريقة رائعة لعرض ما يقدمه نشاطك التجاري.

تعرف على سياسة المشاركات في “نشاطي التجاري على Google”.

يعد إنشاء المنشورات أمرًا سهلاً إلى حد ما، ولكن قبل نشر المنشورات، من المهم أن تكون على دراية بها سياسة محتوى منشورات نشاطي التجاري على Google.

تريد التأكد من أنك تعرف ما هو رائع وما هو غير رائع عندما يتعلق الأمر بالمشاركات.

إذا انتهكت سياسات مشاركات نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google)، فسيتم رفض مشاركتك ولن تتمكن من نشرها كما هي.

كيفية إنشاء مشاركة في نشاطي التجاري على Google (GMB).

لإنشاء مشاركة، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك لوحة تحكم “نشاطي التجاري على Google”. وعلى الجانب الأيسر سترى رابطًا للمشاركات:

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالنشر، فستظهر لك شاشة تشبه الشاشة أدناه وستقوم بالنقر فوق الزر:

من هناك ستظهر نافذة منبثقة للمنشور ويمكنك التمرير لتحديد نوع المنشور الذي ترغب في إنشائه:

أنواع المشاركات التي يمكنك إنشاؤها

يمنحك Google مجموعة متنوعة من المشاركات التي يمكنك إنشاؤها. هنا لمحة عامة.

تحديث كوفيد-19

تتيح منشورات تحديث فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للعملاء معرفة التغييرات التي طرأت على نشاطك التجاري بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). (نأمل أن يكون هذا لا يكون خيار النشر الدائم، ولكن في الوقت الحالي، هذا هو ما هو عليه…)

أضف العرض

تعتبر منشورات العروض رائعة إذا كان لديك عرض خاص مستمر في عملك وله حد زمني.

في هذه الأنواع من المنشورات، يمكنك تحديد تاريخ البدء والانتهاء وإضافة عنوان ووصف وحتى إخلاء المسؤولية (على سبيل المثال، “تحديد واحد لكل عميل”). ستبقى هذه المشاركات مباشرة خلال فترة العرض.

إضافة تحديث

تُعد منشورات التحديث أمرًا رائعًا لأي أخبار تتعلق بشركتك أو معلومات أخرى حول عملك أو منتجاتك أو خدماتك التي تعتقد أن عملائك قد يجدونها مفيدة.

هل فعلت:

تعيين موظف جديد؟

فتح موقع جديد؟

إضافة منتج جديد؟

منشورات التحديث هي المكان المناسب لإظهار هذا النوع من المعلومات.

أضف حدثًا

تعتبر الأحداث مثالية لشركتك إذا كان لديك حدث خاص في عملك – مثل قص الشريط، وساعات التسوق الخاصة لكبار الشخصيات، والمنازل المفتوحة لأصحاب العقارات، والمزيد.

باستخدام هذه المنشورات، يمكنك إضافة عنوان ونطاق زمني – ويمكنك أيضًا تضمين أوقات اليوم إذا كنت تريد ذلك.

ستظل هذه المنشورات “مباشرة” خلال النطاق الزمني بأكمله.

أضف منتج

تعتبر هذه المنشورات مثالية لعرض المنتجات المعروضة للبيع في متجرك الفعلي.

يمكنك تضمين اسم المنتج، والفئة، ووصف المنتج، والسعر، وعبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

(Note: تذكر أن الأنشطة التجارية عبر الإنترنت فقط هي التي تفعل ذلك لا التأهل لقوائم بيانات نشاطي التجاري على Google. هذا المنتج هو فقط يهدف إلى تكملة ودعم متاجر البيع بالتجزئة التقليدية.)

عندما تقوم بإنشاء منشور، تأكد من إضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA). ستختلف عبارات الحث على اتخاذ إجراء وفقًا لنوع المنشور الذي تقوم بإنشائه، ولكن فيما يلي بعض خيارات الحث على اتخاذ إجراء:

كتاب

اطلب عبر الإنترنت

يشتري

يتعلم أكثر

اشتراك

اتصل الان

إذا كنت تستخدم عنوان URL كجزء من عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، فمن الجيد استخدام تتبع UTM.

وبهذه الطريقة يمكنك تتبع نتائجك في Google Analytics وسيتم عرض النقرات كزيارات مباشرة.

إضافة صور أو مقاطع فيديو

كلما قمت بإنشاء منشور، أضف صورة أو مقطع فيديو مدته 30 ثانية – سيساعد ذلك في جذب انتباه الباحث.

هناك جدل في الصناعة حول أفضل حجم للصورة، لكن الكثيرين ينصحون بأن يكون 1200 × 900 بكسل.

ضع في اعتبارك أنه يتم اقتصاص صور Google Post في مستوى أعلى من المركز – وأن الاقتصاص ليس ثابتًا دائمًا.

لذا، إذا كان لديك نص متراكب على صورتك، فاختبره للتأكد من عدم اقتطاع النص بعد نشر المنشور.

إنها فكرة جيدة أيضًا أن تلقي نظرة على مشاركتك على جهاز كمبيوتر سطح المكتب وعلى جهاز محمول – لأنها ستبدو مختلفة.

يمكنك تحميل ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو و/أو صور مدتها 30 ثانية إلى مشاركتك في نشاطي التجاري على Google:

تظل المنشورات مباشرة لمدة سبعة أيام أو “تختفي” بعد تاريخ الحدث. (ومع ذلك، ستظل المشاركات القديمة تظهر في بطاقة بياناتك في نشاطي التجاري على Google (GMB) – حيث يتم تخفيضها بواسطة المشاركات الجديدة.)

تعتبر منشورات فيروس كورونا هي الاستثناء وتظل مباشرة لمدة 14 يومًا.

لمساعدتك على تذكر كيفية إنشاء مشاركات جديدة، سترسل لك Google رسالة تذكير عبر البريد الإلكتروني قبل انتهاء صلاحية مشاركة نشاطي التجاري على Google:

تبدو المنشورات مختلفة على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

عندما تقوم بإنشاء منشوراتك، تذكر أن الأشياء تبدو مختلفة على جهاز كمبيوتر سطح المكتب مقارنة بالجهاز المحمول.

أولاً، يمكن أن تحتوي مشاركتك على ما يصل إلى 1500 حرف.

ضع في اعتبارك أنه اعتمادًا على الجهاز الذي يتم عرض المنشور عليه، سيتم اقتطاع نص المنشور – لذا تأكد من وضع المعلومات الأكثر أهمية بالقرب من مقدمة المنشور قدر الإمكان.

إليك ما يبدو عليه المنشور على سطح المكتب. لاحظ أن المحتوى الكامل للمنشور مرئي:

عند عرض نفس المنشور على جهاز محمول، لا يظهر سوى جزء صغير من محتوى المنشور:

المشاركات المرفوضة

إذا انتهكت إحدى سياسات النشر في نشاطي التجاري على Google (GMB)، فقد يتم رفض مشاركتك.

إذا تم رفض مشاركتك، فسترى إشعارًا أحمر “مرفوض”.

عادةً، يتم رفض المشاركات بسبب المحتوى أو الصورة أو الفيديو المستخدم.

يمكن أيضًا رفض المشاركات إذا كانت في مجال المواضيع “الحساسة”. باتباع إرشادات إعلانات Google.

لتجنب الرفض، لا تقم بتضمين عناوين URL لموقع الويب أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف في مشاركاتك في نشاطي التجاري على Google – فقد يؤدي ذلك إلى رفض مشاركتك. يمكن أن يؤدي استخدام الأحرف الكبيرة أو الصور المخزنة أيضًا إلى رفض المنشور.

نصيحة: لا تخدم علامات التصنيف أي غرض في منشورات نشاطي التجاري على Google.

منشورات نشاطي التجاري على Google ليست منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا فإنك تهدر شخصيات قيمة – وتبدو سخيفًا – عند إضافة #علامات تصنيف إلى منشورات نشاطي التجاري على Google

أنت أيضًا تريد توخي الحذر بشأن الكلمات التي تستخدمها في مشاركتك.

يمكن أن تتسبب كلمات معينة في رفض مشاركتك – وقد تبدو بعض هذه الكلمات حميدة بالنسبة لك، ولكن قد يراها Google مسيئة.

في المثال أدناه، اسم الفرقة التي تعزف في الحانة هو “Feral Booty”، لكن Google رفضت المنشور لأنها اعتبرت كلمة “booty” مسيئة:

ومن بين الكلمات العديدة الأخرى التي لا تحبها شركة جوجل كلمة “أداة” – التي تنبعث منها رائحة كريهة بالنسبة لمتاجر الأجهزة المحلية.

في هذه الحالة، أعتقد أن هذا المنشور قد تم رفضه لأنه تم تضمين كلمة “أداة” في المنشور.

إذا تم رفض منشورك، فاستخدم الكلمات الموجودة في المنشور و/أو الصورة.

على سبيل المثال، في هذا المنشور الخاص بالمحامي، تم تضمين عبارة “الحقيقة هي” وتم رفض المنشور.

كاختبار، تمت إزالة هذه الكلمات، وتمت الموافقة على المنشور.

مجنون؟ ربما، لكنه حدث.

المشاركات تحسين المشاركة

على الرغم من عدم وجود دليل على أنه يمكنهم تحسين التصنيف، إلا أن المنشورات تعد طريقة رائعة لجذب انتباه الباحثين وخلق التفاعل.

يمكنك معرفة مدى تواصل منشوراتك مع الباحثين من خلال ذلك النظر في الرؤى.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على المنشورات السابقة ويمكنك معرفة عدد المشاهدات التي تلقاها المنشور وعدد الأشخاص الذين نقروا على CTA.

عند فتح قسم المنشورات، يمكنك أيضًا رؤية عدد المشاهدات الجديدة التي تلقتها منشوراتك للأسبوع الحالي.

فائدة أخرى هي أن التعلم الآلي من Google بدأ في استخدام محتوى النشر يحاول والإجابة على الأسئلة والأجوبة في “نشاطي التجاري على Google”.

وبالتالي، إذا طرح أحد الأشخاص سؤالاً في لوحة معلومات نشاطي التجاري على Google (GMB)، فسيقوم Google بالبحث في مشاركاتك (ومراجعاتك) لمعرفة ما إذا كان أي من محتويات المنشور قد يجيب على سؤال الباحث.

وهذا مجرد سبب آخر لإنشاء مشاركات عالية الجودة لملفك الشخصي في “نشاطي التجاري على Google”.

الوجبات الجاهزة

يعد إنشاء منشورات نشاطي التجاري على Google أمرًا يجب على كل شركة محلية أن تسعى جاهدة للقيام به بشكل منتظم – على الأقل ثلاث مرات في الشهر إن أمكن.

هناك يكون ذات قيمة في مشاركات نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google)، وعند تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تؤدي إلى مكالمات وزيارات لموقع الويب ومبيعات. نشر على!

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