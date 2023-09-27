Rewrite this title: كيفية إنشاء موقع ويب ناجح: 11 عاملاً حاسماً

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء موقع ويب ناجح: 11 عاملاً حاسماً

سواء كانت ميزانيتك محدودة وتبذل قصارى جهدك من خلال تواجدك على الويب أو لديك عملية على مستوى المؤسسة، فإن موقع الويب القوي يفتح الباب أمام قدر كبير من الفرص.

تضع مواقع الويب الجيدة الزائر في المقام الأول، وتوفر تجربة مستخدم رائعة، ويمكن أن تصبح محركات تسويق قوية.

أنت تستثمر في التسويق الرقمي لجذب الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك – والآن تحتاج إلى تقديم التجربة التي يتوقعونها عند وصولهم.

إليك الطريقة.

1. حدد أهدافك بوضوح

بينما يجب علينا دائمًا أن نبدأ مشروع ويب أو تسويقًا بأهداف، إلا أننا نحتاج إلى مراعاة أنفسنا ومستخدم موقعنا على الويب.

لا يمكن للموقع توليد حركة المرور والعملاء المحتملين والمبيعات إلا عندما نتأكد من أن لدينا ما يريده جمهورنا المستهدف ويمكننا تقديمه لهم بطريقة مرضية.

يجب أن يكون تحديد الأهداف لكل من مؤسستك ومستخدمك أمرًا سهلاً.

إذا لم تتوافق الأهداف، فمن المحتمل أن تواجه مشكلة حيث ستسعى إلى تحقيق الأرباح ولكنك لن تتمكن من تقديم المنتج والتجربة التي يسعى إليها جمهورك.

من المؤلم أن تستثمر الوقت والمال في موقع لتعلم أن الجميع ينطدون منه، حيث لا أحد يفهم لماذا يجب أن يشتري منك. يعد هذا دليلًا كبيرًا على أنك ركزت كثيرًا على أهدافك النهائية وليس أهدافهم.

2. الميزانية بشكل صحيح

استعد للاستثمار في تواجدك على الويب. لقد عرفت الكثير من العلامات التجارية التي تنفق أكثر من اللازم على مواقعها ثم تنفق على التسويق بسعر رخيص. على العكس من ذلك، هناك أولئك الذين يريدون التوسع في التسويق ولن يضعوا أي شيء في موقعهم على الويب.

ابحث عن نظام إدارة المحتوى والتقنية ونوع الموقع المناسب لك.

من على الرف؟ تعرف على القيود حتى لا تضطر إلى التخلص منها والبدء من جديد قبل أن تحصل على عائد استثمار عليها.

تصميم مخصص و/أو رمز مخصص؟ تأكد من أنها ليست مبالغة ولا تدفع نقطة التعادل الخاصة بك بعيدًا جدًا في المستقبل.

لا تكن أكثر من اللازم أو أقل من اللازم. اعرف ما هو استثمارك الأولي وما هو الاستثمار الإضافي أيضًا لاتخاذ القرارات الصحيحة لدعم عملك.

3. اكسب ثقة جمهورك

كن واضحًا وشفافًا فيما تقدمه وما تريد أن يفعله جمهورك.

اعرف ما يحفزهم وما أنت قوي فيه.

الاستفادة من ذلك.

في كثير من الأحيان، تفتقر مواقع الويب إلى الروابط العاطفية أو المصداقية اللازمة لكسب الثقة والرصاص أو البيع.

من الأمثلة الرئيسية التي أراها غالبًا مواقع التجارة الإلكترونية (وحتى مواقع شركات الخدمات) التي تفتقر إلى صفحة “معلومات عنا” كبيرة.

يريد المستخدمون معرفة من يتعاملون معه وليس أنك مجرد موقع سلعة آخر في هذا المجال.

إذا لم تتمكن من وضع أسماء أو صور أو ثقافة أو فلسفة أو أي نوع من القصص على موقع الويب الخاص بك، فسوف تفتقر إلى القدرة على ذكر ما تتحدث عنه.

العملاء يهتمون بنواياك.

حتى المتسوقون الذين يهتمون بالتكلفة والذين يبحثون ببساطة عن أقل سعر، يجب أن يشعروا وكأنك شركة شرعية قبل إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان.

4. ابحث عن طرق للتميز

التمايز هو المفتاح.

لا يزال بإمكانك استخدام قالب موقع ويب والظهور بشكل مختلف.

من خلال تخصيص الصور والأنماط بما يتناسب مع علامتك التجارية، يمكنك التميز.

وهذا يتماشى مع كسب الثقة.

عندما تحكي قصتك وتضع عوامل مثل السعر والجودة وخدمة العملاء وما تفعله بالأرباح وكيفية رد الجميل وما إلى ذلك، فإنك تقوم بإنشاء الرابط اللازم للتميز عن بقية المواقع النموذجية والتي تم إنشاؤها بسرعة بيع نفس المنتجات أو الخدمات.

5. التركيز على سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم

اجعل من السهل على جمهورك الوصول إلى المحتوى الذي يريدونه.

إذا كنت من مواقع الفيديو سريعة الانتشار، فاجذب المستخدمين إلى صفحات الفيديو.

إذا كان لديك منتجات أو خدمات، فتأكد من إمكانية وصول المستخدمين إلى الصفحة المطلوبة بأقل عدد ممكن من النقرات.

بالإضافة إلى سهولة التنقل في القائمة الرئيسية المُحسّنة لتجارب الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، فكر في موضع مربع البحث الخاص بك والإشارات الأخرى للوصول إلى المحتوى الشائع.

لا تفترض أن المستخدم يرغب في النقر عدة مرات للوصول إلى أحدث فيديو للقطط أو المنتج الأكثر مبيعًا الذي يريده الجميع.

6. تذكر أساسيات تحسين محركات البحث

يبدو هذا أمرًا أساسيًا، لكن لا تنسَ تحسين محركات البحث (SEO).

على الأقل، تعرف على كيفية قيام محركات البحث بالزحف إلى المحتوى الخاص بك وفهرسته والتأكد من تحسين العوامل الأساسية الموجودة على الصفحة.

هناك العديد من الطرق لتسهيل ذلك، بما في ذلك من خلال المكونات الإضافية والترميز الدلالي.

يشتمل تحسين محركات البحث (SEO) على جوانب فنية ويتجاوز ما هو موجود على الصفحة، ولكن إذا كان بإمكانك على الأقل التأكد من إمكانية فهرسة المحتوى الخاص بك (وتجري فهرسته) وأنك تقوم بتخصيص جميع العناصر الموجودة على الصفحة لتمثيل المحتوى الخاص بك وما هو عليه حرفيًا حول، ثم يمكنك الفوز بنصف المعركة.

7. قم بتحسين صفحاتك المقصودة

تعد الصفحات المقصودة أدوات رائعة للحملات.

يتضمن ذلك إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، والعروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني، وجهود التسويق الداخلي، والمزيد.

يعد وجود نظام يسمح بإنشاء الصفحات المقصودة وتخصيصها بسرعة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح إذا كنت تقوم بأي تسويق.

تأكد من أن موقع الويب الخاص بك أو نظام إدارة المحتوى يمنحك التحكم وأن موقعك يسمح لك بتعيين حالة الفهرسة وتغيير التنقل وفصل هذه الصفحات عن مسارات التنقل العادية إذا كنت تستخدمها لحملات مخصصة خارج موقع الويب العادي القابل للتنقل محتوى.

8. استخدم التحليلات الخاصة بك

شيء آخر يبدو أمرًا مسلمًا به، ولكنه يتجاوز مجرد تثبيت Google Analytics على موقعك.

أنت بحاجة إلى معلومات حول التركيبة السكانية والأهداف المكتملة وغير ذلك الكثير، وهو ما لا يمكنك الحصول عليه إلا إذا اتخذت بعض الخطوات السريعة لإعدادها.

لا تفترض أنه يمكنك ضبطه ونسيانه والعودة بعد عدة أشهر لترى كيف تسير الأمور.

ليس عليك تسجيل الدخول إلى Google Analytics كل يوم.

على الأقل بعد تخصيصه، قم بإعداد بعض التقارير والتنبيهات التي تأتي إليك تلقائيًا حتى تكون على دراية بما يعمل وما لا يعمل ويمكنك ضبطه بسرعة بدلاً من الرد عندما يكون الوقت متأخرًا.

9. تعلم من رسم الخرائط الحرارية

تعد أدوات رسم الخرائط الحرارية والتحليلات على الصفحة مصادر رائعة للحصول على معلومات إضافية حول تجربة المستخدم.

ترتبط العديد من الجوانب المهمة لنجاح موقع الويب بتجربة المستخدم.

تمنحك أدوات مثل Lucky Orange (أنا عميل ومعجب – ولست مؤيدًا مدفوع الأجر) نظرة ثاقبة حول مدى قيام المستخدمين بالتمرير، والمكان الذي تتعقب فيه الماوس، ومقدار النموذج الذي يكملونه قبل الكفالة، والمكان الذي يعلقون فيه على موقع الويب الخاص بك وغير ذلك الكثير الذي لا يستطيع Google Analytics عرضه لك.

من خلال مراقبة هذا المستوى من التفاصيل، يمكنك إصلاح انقطاعات تجربة المستخدم وضبط الموقع بشكل أكبر لتحقيق النجاح.

10. تأكد من أن موقع الويب الخاص بك يعمل طوال الوقت

غالبًا ما يكون وقت التشغيل هو كل ما نفكر فيه عندما يتعلق الأمر بالتأكد من عمل مواقعنا الإلكترونية.

ومع ذلك، قد لا تلاحظ مشكلات مثل عدم تشغيل JavaScript، أو عدم عمل الأزرار، أو وجود خطأ خاص بالمتصفح، أو مشكلات في تجربة الهاتف المحمول دون استخدام البروتوكولات الصحيحة.

بمجرد مشاهدة بيانات المبيعات ومراقبة وقت التشغيل، قد تفوت أن شريحة من جمهورك تصل إلى حاجز.

لن يبحث العديد من المستخدمين عنك ويتصلون بك عندما لا يتمكنون من الشراء أو الوصول إلى المحتوى الذي يريدونه – بل يغادرون فحسب.

هل قمت مؤخرًا بالنقر فوق زر في مسؤول WordPress لتحديث مكون إضافي؟ تأكد من معرفة ما إذا كان هذا قد كسر شيئًا ما.

تأكد من أن الكود الخاص بك فعال وتم اختباره عبر المتصفحات.

11. استمع وتعلم باستمرار

لا تفترض.

نحن جيدون ونقوم بالتحسين والتعلم على طول الطريق في التسويق. SEO هي عملية مستمرة تتضمن الضبط الدقيق.

لا تدع موقع الويب الخاص بك يكون مكانًا ثابتًا له فلسفة إدارة مختلفة.

استمع إلى جمهورك المستهدف والمستخدمين وتعلم.

قم بذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات خدمة العملاء والتحليلات والخرائط الحرارية وأي بيانات ونقاط اتصال لديك.

كن نشطًا في البحث عن التعليقات وطرق التحسين حتى يصبح موقع الويب الخاص بك أحد الأصول التي تنمو وتتطور مع نمو عملك.

خاتمة

في حين أن معظم الجوانب التي تؤدي إلى موقع ويب ناجح ترتبط بتجربة المستخدم وعلامتك التجارية، فمن المهم فهم التكنولوجيا والرؤى والتعليقات والاستفادة منها لتحسين موقعك وتحسينه بمرور الوقت.

تذكر أن التحسين لا يقتصر فقط على تحسين محركات البحث (SEO).

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