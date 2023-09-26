Rewrite this title: كيفية إيقاف وإصلاح هجوم SEO Spambot على الموقع

ستساعدك المقالة التالية: كيفية إيقاف وإصلاح هجوم SEO Spambot على الموقع

هجمات Spambot آخذة في الارتفاع، مع 25.6% من كل حركة المرور على الإنترنت القادمة من روبوت سيء، ويتم استخدام أساليب متطورة بشكل متزايد للتحايل على التدابير الأمنية المشتركة

يجب على المؤسسات والمواقع الصغيرة على حدٍ سواء أن تمنع روبوتات البريد العشوائي التي تعمل على تحسين محركات البحث من عرقلة جهود التحسين الخاصة بها والتسبب في انخفاض حاد في حركة المرور والإيرادات.

إذا كنت ضحية لهجوم، فستجد هنا الخطوات اللازمة لاستعادة تصنيفاتك واستعادتها.

ستتعرف أيضًا على أنظمة الوقاية الذكية والمراقبة عالية المستوى.

ما هو هجوم SEO Spambot؟

تشبه روبوتات السبام SEO إلى حد كبير Googlebots الصديقة التي تريد الزحف إليها في موقعك. ومع ذلك، بدلاً من فهرسة المحتوى الخاص بك، ستستخدم هذه الروبوتات نقاط الضعف للتسلل إلى موقع الويب الخاص بك.

لماذا؟

إنهم منخرطون في فهرسة البريد العشوائي.

بشكل أساسي، ستستخدم هجمات البريد العشوائي موقعك في محاولة لتصنيف المحتوى الذي لا يمكن تصنيفه بطريقة أخرى. تحقق الروبوتات للمتسللين قدرًا كبيرًا من الإيرادات، كما تتسبب أساليب البريد العشوائي التي يستخدمونها في تعرض موقعك لانخفاض كبير في تحسين محركات البحث (SEO) والإيرادات.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات Black Hat SEO لإخفاء الهجوم.

بعض الأشياء الشائنة التي يمكن لروبوتات السبام القيام بها هي:

محتوى غير مرغوب فيه.

تجريف المحتوى.

استنشاق أوراق الاعتماد.

حقن SQL لتحديث أجزاء من الموقع.

إدراجات الارتباط.

إعادة توجيه الجيل.

جوجل تحليلات الإحالة غير المرغوب فيها.

محتوى غير مرغوب فيه من إنشاء المستخدم (UGC).

في كثير من الأحيان، يكون الهدف الرئيسي للبريد العشوائي هو إدراج روابط في موقع الويب الخاص بك. ستساعد الروابط المخفية في تعزيز موقع الويب الخاص بالمتسلل وإيراداته مع إتلاف موقعك.

لقد رأينا أيضًا عمليات إعادة توجيه تم إنشاؤها لإنشاء عناوين URL زائفة تعيد التوجيه إلى موقع الويب الخاص بالمتسلل.

في كل من هذه الحالات، يعمل برنامج السبام على الاستفادة من الموقع لتحقيق مكاسب خاصة به.

في بعض الأحيان، يتم إدراج الإعلانات الصورية في موقع ما باستخدام حقن SQL، ولكن معظم عمليات التسلل هذه تكون من أجل روابط أو عمليات إعادة توجيه إلى موقع ويب يحقق إيرادات بطريقة ما.

التعرف على هجوم SEO Spambot

تعمل روبوتات السبام بجد للتحايل على طرق الكشف العادية. يتم إدراج الروابط أو إنشاء الصفحات بأقصى جهد لإخفائها عن مالك الموقع.

في بعض الأحيان، ستجد أن نظام إدارة المحتوى لديك يحتوي على نقاط ضعف أساسية، وأنك مجرد ضحية أخرى للهجوم.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات الحمراء التي قد تشير إلى وجود خطأ ما وهي:

انخفاض في حركة المرور.

صفحات الموقع العشوائية.

تحذيرات GSC

تحذيرات بحث جوجل.

سيكون لدى الشركات والمواقع الإلكترونية الأكثر رسوخًا أشكالًا متعددة من الاكتشاف، مثل:

جدران الحماية.

أنظمة التسجيل.

أنظمة المراقبة.

إذا كنت تستخدم WordPress، فهناك نقاط ضعف أساسية سيكتشفها المتسللون ويستخدمونها لصالحهم.

من الممكن تشخيص الهجمات على موقعك باستخدام المكونات الإضافية مثل MalCare أو Wordfence، وكلاهما يضيف طبقات متعددة من الأمان إلى موقعك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Cloudflare لاتخاذ تدابير وقائية لإيقاف الروبوتات في مساراتها باستخدام نظام إدارة الروبوتات.

دليل خطوة بخطوة لمعالجة هجوم Spambot

تتطلب معالجة هجوم السبامبوت بضع خطوات ستساعدك على إيقاف الهجوم واستعادة موقعك.

1. منع الروبوتات من إحداث أضرار إضافية

خلال الخطوتين التاليتين، سيظل موقعك عرضة للخطر حتى تحدد كيفية وصول روبوت السبام إلى موقعك وإحداث الضرر. لذلك، قبل فحص موقعك، ستحتاج إلى وضع حماية للروبوتات في مكانها الصحيح.

يستخدم نظام إدارة الروبوتات في Cloudflare الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإيقاف الروبوتات السيئة.

ستستخدم الأداة نهجًا ثلاثي الشعب لتوفير الحماية في الوقت الفعلي:

التحليل السلوكي سيتم استخدامها للكشف عن أي شذوذ في حركة المرور.

سيتم استخدامها للكشف عن أي شذوذ في حركة المرور. التعلم الالي ستستخدم مليارات نقاط البيانات لاكتشاف الروبوتات بدقة.

ستستخدم مليارات نقاط البيانات لاكتشاف الروبوتات بدقة. البصمات سيتم استخدامها أيضًا لتصنيف الروبوتات التي تم اكتشافها مسبقًا.

ستضيف التحليلات والسجلات الغنية إلى أمان موقعك وتتيح لك الوقت لتنظيف موقعك.

2. قم بإجراء فحص للموقع لتحديد الصفحات المتأثرة

الآن بعد أن أصبح موقعك يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية لإيقاف هجمات السبام الإضافية، فقد حان الوقت لإجراء فحص على موقعك. نحن نستخدم كلمة “مسح” على نطاق واسع جدًا لأنه يمكنك:

قم بتشغيل تقرير تحليلي لرؤية الصفحات التي انخفضت فيها حركة المرور على الموقع بشكل كبير.

قم بإجراء فحص باستخدام Screaming Frog أو شيء مشابه.

FTP إلى موقعك وابحث في المجلدات عن الصفحات التي تم إنشاؤها يدويًا.

يمكنك أيضًا تصفح كل صفحة على موقعك يدويًا، والنظر في الكود المصدري للصفحات التي قد تحتوي على روابط مخفية.

سيساعدك Screaming Frog أيضًا في العثور على عمليات إعادة التوجيه المخفية.

إذا كانت لديك سجلات متاحة، فتأكد من تحليلها لمعرفة مصدر حركة المرور والعثور على أي صفحات على الموقع ربما تم إنشاؤها بواسطة الروبوت.

سيتم قضاء الكثير من الوقت في تحديد ما يجب تنظيفه على الموقع.

3. اكتشف كيف تم اختراق الموقع

لا يتم اختراق المواقع الآمنة. في معظم الأحيان، تبحث الهجمات من برامج السبام عن نقاط الضعف الموجودة التي لم تقم بتصحيحها. ربما تم اختراق المواقع بسبب:

الإضافات السيئة.

برامج عفا عليها الزمن.

حقن SQL.

من السهل تخمين كلمات مرور FTP/Admin.

خطوتك الأولى هي التأكد من تحديث جميع البرامج والمكونات الإضافية الموجودة على موقعك. تحتاج البرامج النصية القديمة إلى التحديث، وإذا لاحظت البرامج النصية التي لم تقم بإنشائها، فاحذفها.

قد تترك Spambots برنامجًا نصيًا على الخادم الخاص بك لاستعادة الوصول إلى موقعك في المستقبل.

يوصى بالعمل مع شخص ما لتصفح سجلاتك والكشف عن كيفية ظهور الهجوم.

تريد تصحيح نقاط الضعف هذه قبل اتباع الخطوات التالية. يجب أن يضيف Cloudflare طبقة إضافية من الحماية أيضًا.

4. تنظيف الصفحات العليا أولاً

يعتمد تنظيف موقعك على نوع الهجوم الذي حدث. إذا كان موقعك يحتوي على صفحات غير مرغوب فيها أنشأها المستخدمون أو تم إنشاء صفحات جماعية، فستحتاج إلى القيام بالمهمة الشاقة المتمثلة في تحديد الصفحات المطلوبة وأيها غير مرغوب فيها.

ستحتاج بعد ذلك إلى حذف هذه الصفحات التي تم إنشاؤها من خلال البريد العشوائي.

ومع ذلك، فأنت تريد أيضًا القيام ببعض الأمور المهمة للصفحات التي لم يتم إنشاؤها بواسطة البريد العشوائي:

تحليل التحليلات الخاصة بك.

قم بتمييز الصفحات التي تأثرت بشكل كبير.

ابدأ في تنظيف الصفحات العليا أولاً.

يجب العمل على صفحاتك المدرة للدخل أولاً للمساعدة في استعادة تصنيفاتها.

عندما نقول “العمل”، ستحتاج إلى تصفح كل هذه الصفحات بدقة للبحث عن:

ستحتاج عادةً إلى تنظيف كل صفحة ومراجعتها يدويًا.

حتى لو تم إدراج رابط ببساطة في تذييل موقعك، فستظل ترغب في التحقق من جميع صفحاتك للتأكد من عدم وجود شيء آخر تفتقده في كل صفحة.

بمجرد أن تتأكد من إزالة جميع الرسائل غير المرغوب فيها، ستكون بمثابة لعبة انتظار لمعرفة ما سيحدث لتصنيفاتك.

5. مراقبة الموقع

يجب أن تصبح مراقبة موقعك جزءًا من عملياتك اليومية. ستحتاج إلى مراقبة موقعك بعدة طرق:

مراقبة التصنيف الخاص بك والتحليلات لأية تغييرات.

مراقبة سجلات الموقع بحثًا عن أي نشاط مشبوه.

يجب عليك تحديد كيفية حدوث الهجوم وتحديد نقطة الدخول. ومع ذلك، هناك أوقات يقوم فيها روبوت السبام بوضع باب خلفي على الخادم الخاص بك، ويعود ويفسد كل شيء – مرة أخرى.

من الضروري أن تستمر في مراقبة موقعك بحثًا عن أي نشاط مشبوه حتى تتمكن من معالجة المشكلات بسرعة.

6. اختياري: الاستعادة من النسخة الاحتياطية

إذا كنت محظوظًا جدًا واكتشفت الهجوم مبكرًا، فقد تتمكن من استعادة موقعك إلى حالته السابقة باستخدام لقطة. ومع ذلك، إذا كان لديك طلبات عملاء جديدة أو بيانات مدرجة في قواعد البيانات التي تأثرت، فلن تعمل هذه الطريقة.

لسوء الحظ، ستظل النسخ الاحتياطية الخاصة بك تحتوي على نقاط الضعف الأصلية التي أدت إلى الهجوم الناجح.

في هذه المرحلة، أفضل رهان لك هو استعادة الموقع باستخدام حماية Cloudflare ثم تصحيح نقاط الضعف الرئيسية للهجوم.

إذا مر الهجوم دون أن يلاحظه أحد لأسابيع أو أشهر، فقد تكون النسخ الاحتياطية الخاصة بك قد تم اختراقها بالفعل، مما يجعل هذا الحل غير قابل للاستخدام.

افكار اخيرة

تعد روبوتات السبام خطيرة لأنها يمكن أن لا يتم اكتشافها لفترات طويلة من الزمن. إذا مر الروبوت وأدخل روابط أو محتوى في الصفحات الموجودة، فيمكن أن يدمر سمعة شركتك بسرعة ويعرقل جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون إدراجات الارتباط هذه عبارة عن كلمة أو كلمتين مرتبطتين بالموقع، ويتم إنشاء النص ليبدو وكأنه رابط.

قد يكون تحديد هجوم من هذا النوع أمرًا صعبًا للغاية.

لقد رأينا أيضًا أن روبوتات السبام تولد آلاف الصفحات على موقع ما، باستخدام ملفات فعلية، لذلك لا تظهر المنشورات الجديدة أبدًا في لوحة تحكم نظام إدارة المحتوى (CMS).

استغرقت إزالة البريد العشوائي على هذا المستوى شهرين كاملين، مما أدى إلى حدوث ضرر كبير لموقع الويب الخاص بالعميل.

يتطلب إيقاف هجوم روبوتات السبام الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO) الاهتمام بالتفاصيل والمراقبة المكثفة. يعد Cloudflare خيارًا جيدًا إلى جانب مستويات متعددة من جدران الحماية والتسجيل وأنظمة المراقبة لإحباط هجمات الروبوتات العشوائية.

ستحتاج أيضًا إلى التفكير في عناصر تحكم المستخدم والوصول والعمل على طرق أخرى لتقوية خادم موقع الويب الخاص بك.

المزيد من الموارد: