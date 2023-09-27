Rewrite this title: كيفية اختبار صفحات AMP الخاصة بك: الدليل الكامل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية اختبار صفحات AMP الخاصة بك: الدليل الكامل

يدور AMP حول تجربة المستخدم وسرعة تحميل الصفحات.

ويتم ذلك عن طريق قصر حجم CSS على 75 كيلو بايت وجافا سكريبت على 150 كيلو بايت، ومسح مسار العرض الهام، والتحميل المسبق للمحتوى المخزن مؤقتًا. (يمكنك معرفة المزيد حول كيفية عمل AMP هنا.)

ومع ذلك، فإن AMP ليس للجميع.

في الواقع، فإن إطارها التقييدي ومعاييرها المتطورة باستمرار (من بين المراوغات والقيود الأخرى) جعل AMP مثيرًا للجدل إلى حد ما في دوائر تحسين محركات البحث (SEO).

إذا قررت استخدام AMP، فإن الاختبار أمر بالغ الأهمية من أجل فهرسة صفحاتك بواسطة Google والاستمتاع بتجربة الصفحة المحسنة التي يمكن أن يوفرها هذا التنسيق.

ما هي متطلبات AMP الصالح؟

لكي يتم اعتبارها صالحة، يجب استخدام مستندات AMP يجب:

ابدأ بنوع الوثيقة .

تحتوي على علامة ذات المستوى الأعلى (يتم قبول أيضًا).

تحتوي على علامتي و.

تحتوي على علامة داخل رؤوسهم تشير إلى إصدار HTML العادي لمستند AMP HTML أو إلى نفسها في حالة عدم وجود إصدار HTML من هذا القبيل.

داخل رؤوسهم تشير إلى إصدار HTML العادي لمستند AMP HTML أو إلى نفسها في حالة عدم وجود إصدار HTML من هذا القبيل. تحتوي على علامة كأول طفل لعلامة الرأس الخاصة بها.

كأول طفل لعلامة الرأس الخاصة بها. تحتوي على علامة داخل علامة الرأس الخاصة بهم.

داخل علامة الرأس الخاصة بهم. تحتوي على رمز AMP النموذجي (head > style[amp-boilerplate] و noscript > النمط[amp-boilerplate]) في علامة الرأس الخاصة بهم.

إذا كان أي من هذه العناصر الإلزامية مفقودًا أو تمت تهيئته بشكل خاطئ، فسيتم اعتبار AMP HTML غير صالح، وقد لا يظهر في نتائج بحث الجوال.

3 خطوات لاختبار AMP

هناك ثلاث مراحل لاختبار AMP:

اختبار تنفيذ AMP.

التحقق من صحة AMP.

مراقبة أداء AMP.

كيفية اختبار أن AMP قد تم تنفيذه بشكل صحيح

عناوين URL الصالحة لصفحات AMP هي فقط المؤهلة للعرض في نتائج البحث. لذلك، يوصى بأن يقوم موقع الويب باختبار تنفيذ AMP قبل إطلاقه مباشرة.

بشكل عام، سيقوم المطورون بحماية بيئات الاختبار والتشغيل بكلمة مرور. ويعتبر هذا من أفضل الممارسات لمنع Google من فهرسة هذه الملفات.

ولهذا السبب في هذه المرحلة، مدقق AMP هو خيارك الأسرع للاختبار.

بمساعدة هذه الأداة المجانية، يمكنك لصق كود المصدر الخاص بك مباشرةً والتحقق من وجود أي أخطاء محتملة.

ستتيح لك هذه الأداة معرفة حالة التحقق من الصحة من خلال عرض PASS أو FAIL.

هناك طريقة سريعة أخرى لاختبار AMP وهي تنزيل ملف ملحق متصفح AMP Validator لمتصفح Chrome.

سيتحقق هذا المكون الإضافي تلقائيًا من كل صفحة للتحقق من صحة AMP.

سيتحول إلى اللون الأخضر إذا اجتازت الصفحة التحقق من صحة AMP أو يتحول إلى اللون الأحمر إذا فشلت الصفحة في الاختبار.

وفي حالة رغبتك في إجراء التحقق الثلاثي، يمكنك أيضًا استخدام أدوات مطوري Chrome.

ما عليك سوى إلحاق “#development=1” بعنوان URL واستخدام وحدة تحكم Chrome DevTools للتحقق من عدم وجود مشكلات.

Note: كما هو موضح في دليل تصحيح جوجل، من الممكن أيضًا اختبار AMP على الصفحات المستضافة محليًا أو المحمية بجدار الحماية باستخدام Ngrok باتباع هذا مرشد.

كيفية ضمان إمكانية اكتشاف وإمكانية الزحف إلى AMP

وبصرف النظر عن وجود رمز AMP صالح، فمن المهم التأكد من إمكانية اكتشاف هذه الصفحات بواسطة محركات البحث.

جوجل تكتشف AMP عن طريق الزحف إلى عنوان URL الأساسي. لذلك، ليست هناك حاجة إلى أن يكون لديك خريطة موقع XML منفصلة لعناوين URL الخاصة بـ AMP، إلا إذا كان موقع الويب الخاص بك هو AMP أساسي.

كما هو موضح أدناه، يجب أن يحتوي عنوان URL الأساسي على علامة الرابط “amphtml” التالية.

يجب أن تشير صفحة AMP إلى النسخة الأصلية بالعلامة “canonical”.

هناك طريقة بسيطة لا تحتاج إلى أدوات لاختبار ذلك وهي زيارة عنوان URL الأساسي في مصدر عرض المتصفح لديك والبحث عن “amphtml”.

على سبيل المثال، بالنسبة لمقالة محرك البحث هذه حول كيفية تصنيف Google لمصادر الأخبار، سنقوم بفحص مصدر صفحة HTML:

بعد ذلك، من خلال النقر على هذا الرابط، يمكننا فحص مصدر صفحة HTML والتحقق من أنه يمكننا العثور على علامة ارتباط إلى المعيار الأساسي:

قد ترغب في أتمتة هذه العملية باستخدام الزاحف الذي يستخرج تلقائيًا < link rel = “amphtml” > من كود مصدر HTML لجميع الصفحات التي تم الزحف إليها.

لمزيد من المعلومات حول كيفية عمل فهرسة AMP، راجع الأسئلة الشائعة المفيدة جدًا التي وضعها Google فهرسة AMP.

كيفية اختبار التحقق من صحة AMP

بمجرد تنفيذ AMP، من المهم إجراء فحص الحالة من حين لآخر للتأكد من أن صفحاتك تظل خالية من الأخطاء.

أسرع طريقة للتحقق من صحة عنوان URL لـ AMP هي استخدامه اختبار جوجل AMP.

من الممكن أيضًا إجراء فحص جماعي للتحقق من صحة AMP مجانًا على 100 عنوان URL باستخدام هذه الأداة.

أو يمكنك حتى استخدام هذا مجانًا أداة التحقق من صحة Google Sheet AMP لإجراء فحوصات مفاجئة يومية أو أسبوعية أو شهرية. يمكنك إعداده لتتبع الآلاف من عناوين URL لـ AMP تلقائيًا.

ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى تشغيل التحقق من صحة AMP على مجموعة عناوين URL غير محدودة، فمن الأفضل الاستثمار في حل مدفوع مثل Screaming Frog أو Sitebulb أو DeepCrawl أو Botify. عند الإعداد بشكل صحيح، سيتم التحقق من صحة AMP على نطاق واسع.

لمزيد من المعلومات حول كيفية توسيع نطاق التحقق من صحة AMP باستخدام هذه الأدوات، يوجد لدى Screaming Frog أداة رائعة دليل خطوة بخطوة. قام Sitebulb أيضًا بتجميع ملف مفيد حقًا قائمة مرجعية لمشاكل AMP الذي يجب الانتباه إليه عند تدقيق AMP.

كيفية مراقبة أداء AMP

أفضل مكان لمراقبة أداء AMP هو Google Search Console.

يعد استخدام GSC لمراقبة AMP مفيدًا بشكل خاص لفهم أداء بحث AMP وأي مشكلات قد يواجهها Googlebot عند الزحف إلى صفحاتك.

هناك طريقتان للوصول إلى البيانات:

بالنسبة لأداء نتائج البحث: تحقق من تقرير الأداء في Search Console وقم بتطبيق عامل تصفية لمظهر بحث AMP. للتحقق من الخطأ:

ال تقرير حالة AMP وهو مفيد بشكل خاص لأنه يعرض جميع صفحات AMP التي تحتوي على مشكلات عثر عليها Google، مجمعة حسب نوع المشكلة.

ما عليك سوى النقر على مشكلة معينة للاطلاع على التفاصيل، بما في ذلك قائمة عينة بالصفحات المتأثرة.

Note: تقدم Google فقط قائمة عينة تضم 1000 عنوان URL تواجه هذه المشكلة. ومع ذلك، فإنه يحاول بشكل عام تقديم معلومات بناءً على عناوين URL المشابهة. عادةً ما تحتوي المواقع على قوالب لأنواع الصفحات المختلفة.

بمجرد تحديد عناوين URL التي بها المشكلات، فإن الخطوة التالية هي إصلاحها.

كيفية إصلاح أخطاء AMP الشائعة

فيما يلي أخطاء AMP الأكثر شيوعًا وكيفية إصلاحها.

1. خطأ في عدم تطابق المحتوى

أحد أخطاء AMP الأكثر شيوعًا هو عدم تطابق المحتوى.

كان هذا الخطأ شائعًا جدًا لدرجة أنه في 2017، بعد عامين من إطلاق AMP، أعلنت Google عن تحديث تكافؤ محتوى AMP. كان هذا ردًا انتقاميًا من Google على AMP الطعم والتبديل، ويشترط أن يكون محتوى صفحة AMP مشابهًا لمحتوى الصفحة الأساسية (الأصلية).

لا بأس إذا كان إصدار AMP يحتوي على إعلانات أكثر من صفحة HTML. ولكن بشكل عام، تريد التأكد من أن متغير AMP يستخدم نفس المحتوى.

يتضمن ذلك بيانات تعريف المحتوى المضمنة والمخطط وعلامة تشير إلى الإصدار الأساسي.

تتضمن المشكلات الشائعة الأخرى التي يجب التحقق منها هنا التأكد من ما يلي:

يعرض عنوان URL الأساسي رمز حالة صالحًا.

لا يحتوي الملف الأساسي على أي أخطاء 3XX أو 4XX أو 5XX.

لم يتم تحديد العنوان الأساسي المشار إليه في إصدار AMP.

الشرطة المائلة اللاحقة هي خطأ شائع هنا.

على سبيل المثال، قد يشير متغير AMP إلى الشرطة المائلة غير اللاحقة باعتبارها الشرطة المائلة الأساسية، بينما في الواقع، قد يستخدم متغير AMP الشرطة المائلة اللاحقة، أو يعيد التوجيه إلى إصدار الشرطة المائلة اللاحقة.

2. أخطاء AMP غير قابلة للفهرسة

خطأ شائع آخر عندما يتعلق الأمر بتنفيذ AMP هو التأكد من أن متغير AMP قابل للفهرسة.

على سبيل المثال، ستظهر لك أخطاء إذا تم حظر متغير AMP في ملف robots.txt، أو إذا كان يحتوي على علامة روبوت وصفية لا تحتوي على فهرس.

تأكد من فحص مصدر صفحة HTML لمتغير AMP للتأكد من إمكانية وصول Google إلى الصفحة.

على مستوى المتصفح، يمكن القيام بذلك باستخدام طريقة بسيطة مدقق استبعاد الروبوتات المجانية.

أو يمكنك حتى استخدام أداة فحص عناوين URL من Google للتحقق من قدرة Google على الزحف إلى متغير AMP.

3. يحتوي AMP على أخطاء في التحقق من الصحة

تقع أخطاء التحقق الأكثر شيوعًا في المجموعات الثلاثة التالية.

العناصر الإلزامية المفقودة. بما في ذلك العناصر غير المسموح بها أو المستهلكة أو المكررة. تحتوي على أخطاء في النمط أو التخطيط أو القالب.

أفضل طريقة لتشخيص هذه الأخطاء وإصلاحها هي تزويد فريق التطوير لديك بأداة التحقق من صحة AMP.

ستقوم هذه الأداة بالإبلاغ عن أي من هذه الأخطاء ويمكن استخدامها كأداة للتحقق من صحة كود HTML الخام لمساعدة فريقك على إنتاج تعليمات برمجية نظيفة ومتوافقة مع AMP بشكل استباقي.

من الجيد أيضًا تزويد فريقك بميزات Google دليل خطأ التحقق من صحة AMP. وإذا كان موقعك على WordPress، فإن دليل استكشاف أخطاء مكون AMP الإضافي وإصلاحه مفيد.

4. أخطاء تحليلات AMP

لدى Google دليل رائع حول قياس صفحات AMP في التحليلات. ومع ذلك، نسيان الانضمام جلسات AMP مقابل جلسات AMP وغيرها لا يزال خطأً شائعًا في تنفيذ AMP.

ينتشر هذا بشكل خاص في ناشري الأخبار، حيث يتم عرض غالبية صفحات AMP الخاصة بهم ذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP من Google.

ولهذا السبب أبلغ الكثير من الناشرين عن زيادة في معدل الارتداد مع صفحات AMP الخاصة بهم مقابل صفحات غير AMP.

وذلك لأنه عندما يكون المستخدم موجودًا في ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات AMP، فهو لا يكون موجودًا على موقعك الفعلي — بل يكون موجودًا على خوادم Google. وعندما ينقر المستخدم على رابط مقال آخر لقراءته، ينتقل المستخدم من ذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP ويعود إلى موقع الويب الخاص بالناشر.

ما لا يدركه الكثير من الناشرين هو أنه إذا لم يتم ضم جلسات AMP إلى عناوين URL بخلاف AMP، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم عدد المستخدمين والجلسات بشكل مصطنع.

لتصحيح هذا الخطأ، عليك أن تفعل ذلك قم بإعداد رابط AMP عند تنفيذ AMP و قياس رحلات المستخدم عبر ذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP.

المزيد من الموارد لاختبار AMP

لقد أنشأت Google دليلاً مفيدًا لـ أخطاء التحقق من صحة AMP. تحقق من ذلك عند تصحيح أخطاء التحقق من صحة AMP الأكثر دقة.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من تعزيز تجربة الصفحة الذي يمكن أن توفره AMP، فمن المفيد إجراء اختبار شامل للتأكد من عدم وجود أخطاء تقف بينك وبين نجاح AMP.

القراءة الإضافية الموصى بها لصفحات AMP: