Rewrite this title: كيفية اختيار العملاء المناسبين لوكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك & تجنب تلك السامة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية اختيار العملاء المناسبين لوكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك & تجنب تلك السامة

على أساس عمودي

سيكون موقع وكالتك مرتبطًا بشكل وثيق بالقطاعات التي تخدمها.

إذا كنت تركز فقط على حجم معين من الأعمال (الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسة) أو صناعة معينة (مثل المحامين وأطباء الأسنان ووكلاء السيارات)، فسيتم أخذ هذا المتغير في الاعتبار بالفعل.

ولكن إذا ظهرت خصوصية رأسية بشكل طبيعي من محفظة عملائك، فقد ترغب في إعادة تقييم خدماتك. على سبيل المثال، أنشأت Liberty للتو مؤسسة Foundation، وهي وكالة أداء رقمية منفصلة تركز على العلامات التجارية لمنتجات التجميل، نظرًا لنموها السريع في هذه الفترة.

أو ربما ترغب في إنشاء أعمال جديدة تتماشى مع اتجاهات الصناعة، لذلك تركز فقط على الشركات الناشئة وطلبات عروضها:

يمكنك تقييم ذلك مرة أخرى من خلال اتجاهات البحث السنوية وتقييم معدل نموها.

يمكنك البحث في اتجاهات الاستثمار وصناديق رأس المال الاستثماري ومحافظها الاستثمارية، والعثور على رؤى مفيدة حول العملاء المحتملين.

انتبه إلى موضع العميل المحتمل أيضًا. وكما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Go Up، إذا جاء نوع من الأعمال “المتعددة التخصصات” يرغب في اللعب في مجال المتخصصين، فهذا أمر محظور منذ البداية.

بناء على فرصة كبار المسئولين الاقتصاديين

هل هي حالة عمل واقعية؟

هذا سؤال رئيسي وصعب آخر يجب أن تطرحه على نفسك. تعتمد الإجابة على رؤى بحث تحسين محركات البحث (SEO) لديك ودقة البيانات التي تعمل بها.

يتحدث إدوارد كورام جيمس عن “اختبار الجدوى” من خلال أداة للتنبؤ يتيح لك قياس الإمكانات الإجمالية لهدف العمل وتحسين محركات البحث (SEO) كقناة تسويقية مناسبة. ويضيف جيمس: “هذا يبقينا صادقين كوكالة ويتيح لنا إجراء هندسة عكسية للمشروع، لذلك نحن على يقين من أن استثمار العميل المحتمل يسير على المسار الصحيح”.

من خلال النظر إلى قائمة كلماتك الرئيسية المستهدفة والمتغيرات التي تؤثر عليها – بدءًا من أحجام البحث واتجاهاتها السنوية وحتى الموسمية وميزات SERP ومنحنيات تقسيم الأجهزة ونسبة النقر إلى الظهور – يمكنك وضع نماذج للسيناريوهات وتقييم صعوبة هذا الهدف.

بالطبع، سيكون لعلامة الأزياء الراسخة أحجام بحث كبيرة وهوامش كبيرة، لذا تعلم الوكالة أن الأمر يستحق قبول المشروع دون أي توقعات. ولكن بالنسبة للأعمال التجارية المتخصصة مثل أتمتة البرامج أو العملات المشفرة، فإن تحليل الأرقام وتقييم حركة المرور والتحويلات الإضافية المحتملة (إذا تم الوصول إلى مراتب معينة) سيعطي الوكالة إحساسًا واقعيًا بالنجاح المحتمل لهذا العميل المحتمل.

إذا كان الأمر يستغرق من 3 إلى 4 سنوات قبل أن يصل عمل العميل المحتمل إلى هذه النقطة، فسيتعين عليك تقييم استعداده وصبره للانطلاق معك في هذا المشروع، كما يستنتج جيمس.

بناءً على ثقافة وكالتك

ربما لا يكون هذا هو أول ما يتبادر إلى ذهنك عند الحديث عن تأهيل العميل، ولكن من المؤكد أن أحد الجوانب الحاسمة للحفاظ على العلاقة سعيدة وطويلة الأمد هو: هل هناك توافق ثقافي بين وكالتك وهذا العميل المحتمل؟

يسميها غاريث مورغان من شركة Liberty Marketing بنقطة التوجه والطموح. تقوم الوكالة بتقييم إمكانات الاتصال والنمو لتلك العلاقة:

هل يمكنك العمل معًا لسنوات عديدة قادمة؟

هل يمكنك بناء علاقة معهم؟

هل يثقون بك للتجربة وتحمل المخاطر المحسوبة لمشاريعهم؟

وقد ردد الرئيس التنفيذي لشركة Go Up هذه النقطة أيضًا، حيث أكد أنه يمكنك معرفة الكثير عن العميل المحتمل من أول طلب عبر البريد الإلكتروني حول رغبته في التحلي بالشفافية، وإجراء مكالمة متابعة، وما إلى ذلك. إذا كانوا يريدون فقط عرض سعر دون أي اتصال آخر، فمن الواضح أن هناك شيئًا مفقودًا. ولهذا السبب تقوم الوكالة دائمًا بإجراء مكالمة تناسب الثقافة أولاً قبل الانتقال إلى أهداف العمل والتوصيف.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك صناعات لا ترغب في الدخول إليها أو صناعات ترغب في تركيز كل اهتمامك عليها. بالنسبة لـ Go Up، يتعلق الأمر كله بعملائهم باعتبارهم شركات أخلاقية. بالنسبة لـ IO، فهي علامات تجارية عالمية واسعة النطاق فقط. بالنسبة لـ Climb Online، إنها عقلية ريادة الأعمال المشتركة أولاً.

استنادًا إلى أهداف النمو الخاصة لوكالتك

النقطة الأخيرة والرئيسية التي نتناولها هنا هي التقارب بين استراتيجية النمو الخاصة لوكالتك ونموذج أعمال العميل المحتمل وموقعه في السوق.

هل هناك إمكانية لتوسيع نطاق المشروع الأولي والحصول على المزيد من الأعمال من هذا العميل المحتمل في المستقبل؟ هل هناك إمكانية لتعزيز خبرة وكالتك وتعليمها من خلال هذا العميل المحتمل؟

يجب أن تفكر في السبل العديدة التي يمكنك من خلالها النمو معًا، سواء من خلال الابتكار أو زيادة حصة سوقية معينة. يريد Gareth Morgan التأكد من أن وكالتهم في طليعة صناعتهم، لذلك قاموا بإنشاء دور رئيس قسم الابتكار للإشراف على قدرات تحليل البيانات الخاصة بهم ثم النظر في الخدمات الأخرى للتأكد من أنهم جميعًا متقدمون بخطوة واحدة. وهذا من شأنه أن يشكل محفظة عملائهم أيضًا.

هناك نهج آخر يستهدف العلامات التجارية الراسخة، مما يعني ضمنا توسيع نطاق تطوير أعمال الوكالة أو فريق المبيعات. تجري Go Up حاليًا هذه العملية، حيث تستهدف الأسماء الكبيرة لإضافتها إلى محفظتها مع إعادة تأكيد مكانتها أيضًا كوكالة رائدة في مجال تحسين محركات البحث.

شيء صغير

يعد اختيار العملاء المناسبين لوكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لنمو عملك على المدى الطويل. حتى لو، في بعض الأحيان، قد تشعر وكأنك تفتقد الفرصة أو أنه يجب عليك تقديم تنازلات، ضع في اعتبارك دائمًا العملاء/المشاريع الخاطئة السابقة وما كلفكه.

هناك طرق مختلفة للتعامل مع عملية التأهيل هذه، ولكن بعض النقاط الرئيسية التي يجب النظر فيها هي:

الميزانية والموارد : هل العميل قادر على تحمل تكاليف خدمات الوكالة؟

: هل العميل قادر على تحمل تكاليف خدمات الوكالة؟ قمة الأعمال ل : هل هي صناعة لديك خبرة فيها؟ هل هو سوق متنام؟

: هل هي صناعة لديك خبرة فيها؟ هل هو سوق متنام؟ فرصة تحسين محركات البحث : هل هي حالة عمل واقعية؟

: هل هي حالة عمل واقعية؟ ثقافة الوكالة : هل هو مناسب من حيث الموقف والعقلية والتواصل؟

: هل هو مناسب من حيث الموقف والعقلية والتواصل؟ أهداف النمو للوكالة: هل هناك إمكانية لتوسيع التعاون أو اكتساب المكانة؟

وحدة التنبؤ الخاصة بـ SEOmonitor يمكن أن تساعدك على اكتشاف فرص تحسين محركات البحث وحساب إمكانات حالة العمل. يمكنك وضع نماذج لسيناريوهات مختلفة، والنظر في توقعات النمو الأفضل أو المعتدل أثناء تقييم صعوبة حملة تحسين محركات البحث المستقبلية.

يعد توقع تحسين محركات البحث (SEO) أحد الحلول العديدة التي قمنا بتطويرها لمساعدة الوكالات في اكتساب المزيد من العملاء وإدارتهم والاحتفاظ بهم.

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