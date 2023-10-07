Rewrite this title: كيفية استخدام أداة Aweber للأتمتة لإدارة قوائم البريد الإلكتروني بشكل أفضل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام أداة Aweber للأتمتة لإدارة قوائم البريد الإلكتروني بشكل أفضل

يمكن أن يساعدك تقسيم المشتركين لديك إلى قوائم متعددة على تحسين معدلات استجابة الرد الآلي الخاص بك عن طريق جعل رسائلك مخصصة لجمهورك. المشكلة الوحيدة هي أنها مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً لتتبع المشتركين يدويًا ونقلهم بين قوائمك.

هذا هو المكان الذي تكون فيه أداة Aweber Automation مفيدة. باستخدام أداة التشغيل الآلي الخاصة بـ Aweber، يمكنك إنشاء قواعد عمل بحيث يمكنها إضافة المشتركين وإزالتهم تلقائيًا من وإلى القوائم. فيما يلي سيناريوهين لمساعدتك على فهم استخدام الأداة.

(1) قم تلقائيًا باشتراك شخص ما في قائمتك الرئيسية عندما يشترك في قائمتك الثانوية

لنفترض أن لديك قائمتين على موقع الويب الخاص بك. أحدهما هو قائمتك الرئيسية (على سبيل المثال، نجاح التدوين) والآخر يستهدف بشكل خاص موضوعًا فرعيًا (على سبيل المثال، استخدام نشر الضيف لنمو المدونة). لنفترض أنك تريد أن تتلقى القائمتان نفس الرسائل ولكنك تريد أن تتلقى قائمتك الثانية المزيد من الرسائل نصائح لنشر الضيف.

لديك خياران. يمكنك إما إضافة مجموعتين من الرسائل يدويًا، مجموعة واحدة لكل قائمة (انظر الشكل 1.1). سيؤدي هذا إلى زيادة عبء العمل لإدارة قائمتين بسبب ازدواجية البيانات، وهو ما يجب تجنبه عندما يكون ذلك ممكنًا.

الشكل 1.1 – تكرار الرسائل عبر قائمتين

أو يمكنك استخدام أداة الأتمتة لاشتراك العملاء المحتملين تلقائيًا من القائمة 2 إلى قائمتك الرئيسية. بهذه الطريقة، كل ما عليك فعله هو إعداد الرسائل للقائمة الأولى وسيستقبلها جميع الأشخاص في القائمة 2 أيضًا (انظر الشكل 1.2). ثم يمكنك إضافة مجموعة محددة من الرسائل لمشتركي القائمة 2 والتي ستلبي موضوعهم الفرعي.

الشكل 1.1 – اشتراك المشتركين في القائمة 2 تلقائيًا في القائمة 1

في Aweber، انتقل إلى “قوائمي” ثم انقر بزر الماوس الأيسر على “Automation”.

في قائمة قواعد التنفيذ التلقائي، حدد الاشتراك في القائمة عندما يشترك العميل المتوقع فيها. انقر فوق حفظ قاعدة الأتمتة

هذا هو. لمدة 5 دقائق من العمل، ستوفر ساعات من العمل على مر السنين في إضافة وإدارة مجموعتين من الرسائل.

(2) إلغاء اشتراك شخص ما تلقائيًا من قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك عندما يصبح عميلاً

لنفترض أن لديك قائمتين – واحدة للعملاء المحتملين (الأشخاص الذين لم يشتروا منك بعد) وواحدة للعملاء (الأشخاص الذين اشتروا منك) – لأنك تريد أن ترسل لهم رسائل مختلفة.

يمكنك استخدام أداة الأتمتة لإلغاء اشتراك العميل المتوقع تلقائيًا من قائمة العملاء المحتملين واشتراكه في قائمة عملائك عندما يصبحون عملاء يدفعون. Note، وهذا يختلف عن السيناريو 1 لأنك لا تقوم باشتراك شخص ما في قائمتين في نفس الوقت؛ أنت تقوم بإزالتهم من قائمة وإضافتهم إلى قائمة أخرى.

في Aweber، انتقل إلى “قوائمي” ثم انقر بزر الماوس الأيسر على “Automation”.

من قائمة الإجراءات، حدد إلغاء الاشتراك من القائمة عندما يشترك العميل المحتمل في. انقر فوق حفظ قاعدة الأتمتة

خاتمة

قارن ذلك بالعثور يدويًا على المشتركين وإضافتهم إلى القائمة الصحيحة وستدرك مقدار الوقت الذي يمكن أن توفره لك هذه الأداة. بمجرد إعداده، سوف يقوم بكل العمل الشاق نيابةً عنك لسنوات قادمة.