Rewrite this title: كيفية استخدام البحث عن الكلمات الرئيسية الفئوية لتخطيط استراتيجية المحتوى الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام البحث عن الكلمات الرئيسية الفئوية لتخطيط استراتيجية المحتوى الخاص بك

لقد ولت الأيام التي كان بإمكانك فيها اختيار أي كلمة رئيسية، وكتابة مشاركة مدونة مكونة من 500 كلمة، والظهور في نتائج البحث.

مع تطور محركات البحث، أعطت الخوارزميات الأولوية للمحتوى بناءً على النية، وسلطة موقع الويب، وما سيلبي احتياجات الباحث بشكل كافٍ – حتى لو كان ذلك يعني الإجابة على الاستعلام مباشرة في صفحة نتائج محرك البحث (SERP).

لماذا يعد تصنيف الكلمات الرئيسية مهمًا

ينتقل المزيد من المسوقين إلى نهج قائم على مجموعة المواضيع لتحسين محركات البحث، على الرغم من أن هذه ليست الطريقة الوحيدة لمساعدتك على زيادة حركة المرور العضوية.

إحدى الفوائد الرئيسية لهذا النهج هو أنه يفرض عليك قياس نجاح تحسين محركات البحث (SEO) استنادًا إلى مجموعات من الكلمات الرئيسية ذات الصلة الدلالية مقابل تصنيف كلمة رئيسية واحدة.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه تصنيف الكلمات الرئيسية.

من خلال تصنيف الكلمات الرئيسية لنفسك، ولمنافسيك في تحسين محركات البحث، ومنافسيك المباشرين، يكون لديك معيار يمكنك من خلاله البدء في التخطيط لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك.

الطرق الأساسية لتصنيف الكلمات الرئيسية

سواء كنت تستخدم طريقة Excel تقريبية لتصفية/وضع علامات على كلماتك الرئيسية أو تتبع نهجًا أكثر تقدمًا من خلال Python أو BigML أو طريقة برمجية أخرى، فإن الهدف النهائي هو أن يكون لديك قائمة كلمات رئيسية مرتبطة لغويًا ومصنفة.

تعد أداة فجوة الكلمات الرئيسية الخاصة بـ SEMrush واحدة من أسهل الطرق للحصول على مخزون من بيانات الكلمات الرئيسية لنفسك ولمنافسيك للبدء.

تتيح لك هذه الأداة سحب التصنيف لخمسة منافسين في المرة الواحدة.

ستحتاج إلى دمج الجداول إذا كان لديك مجموعة أكبر من المنافسين لتحليلها.

4 طرق لاستخدام تصنيف الكلمات الرئيسية لتحديد الفرص

الآن بعد أن انتهى العمل الشاق للتصنيف، حان الوقت لاستخلاص الأفكار الأساسية لتحسين محركات البحث.

فيما يلي أربعة مجالات للمساعدة في تخطيط استراتيجية المحتوى الخاصة بك:

1. موضوعات الفاكهة المنخفضة المعلقة

تحديد المواضيع التي تحتوي على حجم أكبر من الكلمات الرئيسية في الصفحة الثانية والثالثة من جوجل مقارنة بالمواضيع الأخرى.

على المدى القصير، هذا هو أسرع عائد على الاستثمار من منظور استهداف الكلمات الرئيسية.

في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن هذا النطاق يحتوي على 113 كلمة رئيسية ذات صلة بـ “تسويق المحتوى” في الصفحة الثانية والثالثة من Google.

الآن بعد أن تم تنظيم بيانات البحث عن الكلمات الرئيسية بشكل جيد، ستتمكن أيضًا من معرفة عناوين URL التي تم تصنيفها لهذه الكلمات الرئيسية البالغ عددها 113.

ركز جهودك على تحسين وتوسيع ودمج و/أو تحسين هذه الصفحات الموجودة (المدونات أو مواقع الويب أو الصفحات المقصودة) التي هي على وشك التصنيف في الصفحة الأولى.

2. موضوعات متوسطة المدى

ستتضمن هذه المواضيع عددًا أكبر من الكلمات الرئيسية في الصفحات من 4 إلى 10 من نتائج بحث Google.

نعم، أنت تقوم بتصنيف هذه المواضيع ولكن عادةً ما يتطلب الأمر إجراء إصلاحات كبيرة لهذا المحتوى للوصول به إلى الصفحة الأولى على Google.

فيما يلي مثال للموضوعات مرتبة حسب عدد الكلمات الرئيسية في الصفحة 4-9 من Google:

خياراتك مختلطة لموضوعاتك متوسطة المدى.

اعتمادًا على القدرة التنافسية لقطاعك، قد تتمكن من تجديد ما لديك بالفعل أو قد تحتاج إلى هدم كل شيء والبدء من جديد للوصول إلى الصفحة الأولى. بالنسبة للمواضيع التنافسية، فمن المرجح أن يكون الأخير.

3. التسديدات الطويلة

يتضمن ذلك الموضوعات التي يكون لديك فيها تصنيفات قليلة جدًا أو معدومة لمجموعات الكلمات الرئيسية هذه.

سيعتمد تركيزك على اللقطات الطويلة على مدى توافق مجموعاتك الموضعية مع أهدافك. من المحتمل أن يكون لديك عدد من الفئات التي بالكاد تصنفها على الإطلاق.

لا ينبغي أن يكون هدفك العام هو الحصول على بصمة تحسين محركات البحث (SEO) في كل فئة.

بدلاً من ذلك، ركز على الفئات القليلة التي لها علاقة مباشرة بالمبيعات (من خلال تقارير الإسناد).

4. رؤى تنافسية

القيمة الرئيسية الأخرى لتصنيف الكلمات الرئيسية هي تحديد العوامل التي تساعد المواقع الأخرى على النجاح في SERPs.

فيما يلي إطار لكيفية تحليل البيانات التنافسية بشكل أكثر عمقًا.

أولاً، حدد المواضيع التي تعتبر نقاط قوة أو ضعف بالنسبة للمنافسين.

في هذا المخطط، يمكننا أن نرى أن المجال 1 يحتل مرتبة جيدة بالنسبة للكلمات الرئيسية ذات الصلة بـ “أبحاث التسويق”، ولكنه لا يحتل مرتبة جيدة أيضًا بالنسبة للكلمات الرئيسية ذات الصلة بـ “الحملة التسويقية”.

يمكننا الآن التعمق في مجال كل منافس لفهم المتغيرات التي تساعده في الحصول على ترتيب جيد في البحث. يمكن أن تشمل هذه:

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يوضح لنا هذا المثال تركيز الموضوعات الموجودة في الصفحات ذات التصنيف الأعلى [what is competitive analysis]:

الآن بعد أن فهمت سبب تصنيف صفحات معينة وما يتطلبه الأمر لجعل موقعك في ترتيب أعلى بالنسبة للموضوعات المقصودة، يمكنك البدء في مواءمة الموارد نحو إنشاء المحتوى الخاص بك، أو تحسين محركات البحث، أو جهود تطوير موقع الويب.

مواءمة المواضيع مع أهداف العمل

اعتمادًا على أهدافك هذا العام، يمكنك استخدام هذه الثروة من البيانات لمساعدتك في مواءمة موارد أصحاب المصلحة والجداول الزمنية والحملات.

فيما يلي نوعان من الأهداف التي يمكنك مواءمة هذا البحث الموضعي حولها:

الإيرادات العامة أو المبيعات

بالنسبة للإيرادات العامة أو أهداف المبيعات، استخدم حل إدارة علاقات العملاء (CRM) والتحليلات الخاصة بك لفهم الصفحات الموجودة على موقعك والتي تم منحها أكبر قدر من الإسناد العضوي نحو الفرص المغلقة.

ثم حدد المواضيع التي تتوافق معها هذه الصفحات.

تسمح لك بعض أنظمة إدارة المحتوى بوضع علامات على الصفحات حسب الموضوع، مما سيسمح لك برؤية الصفحات التي تساعد في تحقيق النتيجة النهائية بسرعة.

سيساعدك هذا النهج في إنشاء حالة عمل تجاه تطوير المحتوى أو تحسين محركات البحث (SEO) أو استثمارات موقع الويب التي ستساعدك على تجاوز بعض منافسيك في البحث.

خطوط إنتاج جديدة أو محسنة

هدف تجاري مشترك آخر هو توسيع أو إطلاق خط إنتاج جديد.

يمكن أن تساعدك بيانات الموضوع الفئوي على فهم المنافسين الذين يمتلكون هذه المساحة حاليًا وأنواع المحتوى المطلوب للمنافسة في SERPs.

في هذه الحالة، حدد تنسيق المحتوى والتسلسل الهرمي لموقع الويب وهدف البحث النسبي للمنافسة في البحث.

خطط لخارطة طريق المحتوى الخاصة بك بناءً على الرؤى

الآن بعد أن عرفت نقاط القوة والضعف لديك من منظور تحسين محركات البحث الموضعي، يمكنك البدء في وضع الأساس لتطوير التقويم التحريري الخاص بك، أو إعادة تصميم موقع الويب، أو توسيع المحتوى الحالي وتحسينه.

المزيد من الموارد: