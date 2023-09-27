Rewrite this title: كيفية استخدام البيانات المنظمة لدعم EAT

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام البيانات المنظمة لدعم EAT

لقد أصبح مفهوم Google لـ “EAT” (الخبرة، والسلطة، والجدارة بالثقة) موضوعًا ساخنًا في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) في السنوات الأخيرة، فضلاً عن كونه مصدرًا للعديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة.

أحد أبرز الأسئلة والألغاز المحيطة بـ EAT هو ما إذا كان عامل تصنيف مباشر في خوارزميات Google ومدى ذلك.

ومع ذلك، كانت جوجل متسقة بشأن الدور الذي تلعبه EAT في كل من خوارزمياتها وكيفية استخدامها من قبل مقيمي جودة البحث، مشيرة إلى أن “خوارزميات جوجل تحدد الإشارات حول الصفحات التي ترتبط بالجدارة بالثقة والموثوقية”، على عكس كون EAT نفسها أداة قابلة للقياس الكمي. وهو مقياس قابل للقياس يستخدم في خوارزميات Google.

لتعزيز هذه النقطة، قدمت جوجل مؤخرًا تحديثًا حول هذا السؤال، مشيرة إلى أن EAT ليس في حد ذاته عامل تصنيف ولكنه إطار عمل يشمل العديد من الإشارات التي تستخدمها جوجل لتقييم وتصنيف المحتوى الرائع.

في تحديث مارس 2020، وذكرت جوجل ذلك:

“إن تقييم المحتوى الخاص بك من حيث معايير EAT قد يساعد في مواءمته من الناحية المفاهيمية مع الإشارات المختلفة التي تستخدمها أنظمتنا الآلية لتصنيف المحتوى.”

تترك اتصالات Google حول EAT مجالًا كبيرًا للتفسير والمناقشة، الأمر الذي يؤدي إلى سؤال واحد شائع بين العديد من محترفي تحسين محركات البحث:

إذا كان تناول الطعام مهمًا جدًا، فكيف يمكنني تحسين المحتوى الخاص بي لتحسين تناول الطعام المتصور؟

في حين أن إجابات Google الرسمية على الأسئلة المتعلقة بـ EAT تترك العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) غير متأكدين بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها، إلا أن هناك طريقة واحدة موثوقة وغير مستغلة يمكننا استخدامها لتحسين ليس فقط EAT، ولكن أيضًا الأداء العضوي العام: الاستفادة البيانات المنظمة (Schema.org) إلى أقصى طاقته.

كيف يمكن للبيانات المنظمة أن تساعد في EAT

يمكن أن يساعد الاستخدام السليم للبيانات المنظمة في EAT لعدد من الأسباب.

أولاً، تساعد البيانات المنظمة في إنشاء وترسيخ العلاقة بين الكيانات، لا سيما بين الأماكن المختلفة التي يتم ذكرها فيها عبر الإنترنت.

في جوجل الكلمات الخاصة، فإن توفير هذا الترميز “يساعدهم” من خلال “تقديم أدلة واضحة حول معنى الصفحة” التي يستخدمها جوجل بعد ذلك “لفهم محتوى الصفحة، وكذلك لجمع معلومات حول الويب والعالم بشكل عام”.

يمكن أن يؤدي استخدام البيانات المنظمة لإنشاء هذه العلاقات إلى تبسيط قدرة Google على تقييم EAT لصفحة أو موقع ويب أو كيان معين لأنه يمكن أن يساعد:

تقليل الغموض بين الكيانات.

أنشئ اتصالات جديدة لم يكن من الممكن أن تقوم بها Google في الرسم البياني المعرفي الخاص بها.

قدِّم معلومات إضافية حول كيان ربما لم تتمكن Google من الحصول عليه بدون البيانات المنظمة.

وفقًا لـ Knowledge Graph وخبير براءات الاختراع في Google، بيل سلاوسكي:

“تضيف البيانات المنظمة مستوى من الدقة يحتاجه محرك البحث، وربما لا يفهمه، لأنه لا يتمتع بالحس السليم الذي يتمتع به الإنسان.”

بدون الثقة بشأن الكيانات المضمنة في الصفحة، قد يكون من الصعب في أحسن الأحوال بالنسبة لمحركات البحث إجراء تقييم دقيق لخبرة تلك الكيانات ومصداقيتها وجدارة الثقة بها.

تساعد البيانات المنظمة أيضًا على توضيح الكيانات التي تحمل الاسم نفسه، وهو أمر مهم بلا شك عند تقييم EAT.

قدم سلاوسكي بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام حول كيفية عمل ذلك:

“عندما يكون لديك شخص هو موضوع الصفحة، ويشارك الاسم مع شخص ما، يمكنك استخدام ملف مثل الملكية وأشر إلى صفحة خاصة بهم في قاعدة معرفية مثل ويكيبيديا لتوضيح أنه عندما تشير إلى شخص مثل مايكل جاكسون، فإنك تقصد ملك البوب، وليس المدير السابق للأمن الداخلي – فهما شخصان مختلفان تمامًا .

أحيانًا يكون للشركات أسماء قد تشاركها مع الآخرين، مثل فرقة بوسطن، التي تشترك في الاسم مع مدينة ما.

تعمل البيانات المنظمة بشكل أساسي كوسيلة لتزويد Google بالمعلومات المهمة حول الموضوعات الموجودة على موقعك، بالإضافة إلى الأفراد الذين يساهمون فيها.

تعد هذه خطوة أولى حاسمة في Google حتى تتمكن من إجراء تقييم دقيق لمدى موثوقية ومصداقية موقعك ومنشئي محتواه.

تنفيذ البيانات المنظمة لـ EAT

هناك عدة طرق مختلفة لتنفيذ البيانات المنظمة: JSON-LD (الذي تفضله Google)، وMicrodata، وRDFa.

جوجل لديها أيضا الوثائق المضافة مؤخرا حول إضافة البيانات المنظمة ديناميكيًا باستخدام JavaScript وGoogle Tag Manager.

بالنسبة لمواقع WordPress، يحتوي البرنامج الإضافي الشهير SEO Yoast على العديد من إمكانات المخططات المضمنة وقد تم توسيعه بنشاط في أنواع وميزات المخططات الجديدة في الأشهر الأخيرة.

لغرض تحسين EAT، تعتبر طريقة تنفيذ البيانات المنظمة أقل أهمية من أنواع المخطط تم ترميزها على الموقع.

يتطلب تحسين EAT إعطاء محركات البحث أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مصداقية وسمعة وثقة المؤلفين والخبراء الذين يساهمون بالمحتوى في موقع الويب الخاص بك والذين يشكلون شركتك.

تشمل EAT أيضًا سمعة علامتك التجارية والخبرة التي يتمتع بها المستخدمون على موقع الويب الخاص بك وعند استخدام منتجاتك أو خدماتك.

تعتبر هذه الجوانب مهمة بشكل خاص للترميز باستخدام المخطط كلما أمكن ذلك.

من المهم أيضًا أن تقوم ببناء مخططك بشكل صحيح حتى تتمكن محركات البحث من فهم الخصائص المختلفة لكيان معين والعلاقة بينها وبين الكيانات الأخرى.

يقدم Alexis Sanders شرحًا رائعًا لفوائد مخطط التداخل وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح هذا المقال حول JSON-LD.

على سبيل المثال، المخطط الموضح أدناه يأتي من الصفحة الرئيسية لموقع الويب الشخصي الخاص بي ويوضح كيف يبدو التداخل عند القيام به بشكل صحيح.

(تم ذلك عن طريق ضبط إعدادات موقعي على “شخص” باستخدام البرنامج الإضافي Yoast، وملء جميع الحقول ذات الصلة في ملفي الشخصي.)

التداخل الصحيح للمخطط يجعله قادرًا على:

قم بقراءة المخطط الناتج بصوت عالٍ من ملف أداة اختبار البيانات المنظمة.

احصل على فهم للكيانات الرئيسية في الصفحة، بالإضافة إلى علاقاتها مع بعضها البعض.

يؤدي التداخل أيضًا إلى التخلص من المشكلة الشائعة المتمثلة في وجود أنواع مخططات متكررة أو متضاربة متعددة في نفس الصفحة (غالبًا ما يرجع ذلك إلى وجود مكونات إضافية متعددة تقوم بإدخال المخطط في وقت واحد).

في صفحة المنتج، على سبيل المثال، من المهم وصف العلاقات بين المنتجات والتمييز بينها بوضوح منظمة أيّ ينشر الموقع، و ال منظمة أيّ تصنع المنتج.

ومن خلال وضع هذه العناصر بشكل صحيح في بنية متداخلة، يمكنك وصف الفرق في أدوارها بوضوح ــ بدلاً من الاكتفاء بالقول إن كلاً منهما “موجود على الصفحة”.

ما هي أنواع المخططات التي يجب استخدامها لتحسين EAT

هناك مجموعة متنوعة من أنواع المخططات والخصائص التي تعتبر ضرورية لوجودها على موقع الويب الخاص بك لإرسال الإشارات الصحيحة إلى محركات البحث حول EAT الخاص بمؤسستك.

فيما يلي خمسة أمثلة لبعض الفرص ذات الأولوية القصوى لاستخدام المخطط للإشارة إلى تناول طعام جيد، ولكن هناك العديد من الفرص الأخرى التي جاء منها هذا.

1. مخطط الشخص

أول ذكر لـ Google لـ EAT في المبادئ التوجيهية لمقيمي الجودة يبدأ بمطالبة المُقيّمين بالنظر في “الخبرة” بالإضافة إلى “مرجعية منشئ المحتوى الرئيسي”.

ويمكن إرسال هذه المعلومات إلى محركات البحث من خلال استخدام مخطط الشخص.

يتضمن نوع المخطط هذا العشرات من الخيارات للخصائص التي سيتم إدراجها لتوفير المزيد من السياق حول الشخص، والعديد منها يدعم بقوة EAT، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

انتساب

alumniOf

جائزة

ماركة

hasCredential

hasOccupation

honificPrefix

honificSuffix

مسمى وظيفي

مثل

فكر في تضمين مخطط الشخص مع الخصائص المذكورة أعلاه مرة واحدة على الأقل حيث يتم إدراج مؤسسك و/أو منشئي المحتوى و/أو المساهمين الخبراء على موقعك.

(بافتراض أن هذه المعلومات معروضة أيضًا على الصفحة – وهو شرط أساسي للامتثال للبيانات المنظمة.)

تعتبر صفحة السيرة الذاتية للمؤلف مرشحًا جيدًا لعرض هذا النوع من المخططات.

تذكر أن أي محتوى تم ترميزه باستخدام المخطط يجب أن يكون مرئيًا أيضًا على الصفحة لتجنب حدوث خطأ الإجراء اليدوي للبيانات المنظمة غير المرغوب فيها.

هناك طريقة أخرى لتحسين استخدامك لمخطط الأشخاص وهي استخدامه لتوضيح اسم ذلك الفرد عن الأسماء المتطابقة الأخرى في الرسم البياني المعرفي لـ Google.

إذا كان هذا الشخص مدرجًا في الرسم البياني المعرفي (والذي يمكنك التحقق منه باستخدام هذه الأداة المفيدة)، فكر في الارتباط بعنوان URL للرسم البياني المعرفي الخاص بهم باستخدام خاصية SameAs.

يمكن أن يمنح هذا الجهد Google قدرًا إضافيًا من الثقة التي تحتاجها لضمان عرض لوحة المعرفة الخاصة بالفرد المناسب للاستعلامات الخاصة به.

بالرغم من أعلنت جوجل نظرًا لأنه تم إهمال ترميز SameAs لملفات التعريف الاجتماعية، فلا يزال بإمكانك استخدام SameAs لأغراض أخرى، مثل الارتباط بـ:

عنوان URL للرسم البياني المعرفي للفرد.

صفحة ويكيبيديا الخاصة بهم، أو ملف تعريف freebase أو Crunchbase.

مصادر أخرى حسنة السمعة حيث يتم ذكر الفرد عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عدد محركات البحث التي تستخدم المخطط أكثر من Google فقط، لذا فإن إدراج الملفات الشخصية الاجتماعية باستخدام نفس الاسم ربما لا يزال أسلوبًا جيدًا.

2. التنظيم

منظمة يعد المخطط بلا شك أحد أفضل أنواع المخططات لدعم جهود EAT.

يقدم نوع المخطط هذا مجموعة متنوعة من الخصائص التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا حول شركتك أو علامتك التجارية، على سبيل المثال:

عنوان

Duns

مؤسس

تاريخ التأسيس

hasCredential

يعرف عن

عضو في

ParentOrganization

تقوم العديد من الشركات بتنفيذ المخطط التنظيمي دون الاستفادة من هذه الحقول أو العديد من الخصائص الأخرى المتاحة باستخدام هذا النوع من المخطط.

فكر في دمج كل هذه المعلومات في الصفحة الأكثر صلة بمؤسستك (عمومًا صفحة “معلومات عنا” أو “اتصل بنا”) وترميز الصفحة وفقًا لذلك.

3. المؤلف (خاصية المخطط)

مؤلف هي خاصية مخطط يمكن استخدامها لأي نوع مخطط يندرج ضمن تصنيف العمل الإبداعي أو المراجعة، مثل المقالة أو المقالة الإخبارية.

يجب استخدام هذه الخاصية كتوصيف للخط الثانوي للمؤلف في جزء من المحتوى.

الأنواع المتوقعة لخاصية المؤلف هي إما شخص أو مؤسسة، لذلك إذا كان موقعك ينشر محتوى نيابة عن الشركة، فمن المهم إدراج المؤلف كمؤسسة وليس كشخص.

4. تمت المراجعة بواسطة (خاصية المخطط)

الملكية تمت مراجعته من قبل هي فرصة عظيمة لعرض EAT الجيد لموقعك على الويب.

إذا كنت تستعين بمراجعين خبراء في المحتوى الخاص بك، مثل المراجعين الطبيين أو القانونيين، ففكر في عرض أسمائهم على الصفحة باعتبارهم الشخص الذي قام بمراجعة المحتوى الخاص بك للتأكد من دقته.

بعد ذلك، يمكنك الاستفادة من الخاصية reviewBy لسرد اسم ذلك الشخص (أو المؤسسة).

يعد هذا أسلوبًا رائعًا للاستخدام إذا كان مؤلفوك يفتقرون إلى EAT أو تواجدًا قويًا عبر الإنترنت، لكن المراجعين هم الخبراء الحقيقيون الذين يتمتعون بحضور معروف عبر الإنترنت.

بالنسبة إلى WordPress لمواقع الويب التي تستخدم Yoast، تتوفر حاليًا ميزة reviewBy التي يجري النظر فيها لخريطة الطريق الخاصة بهم، والذي سيسمح لك بالإشارة إلى الشخص الذي قام بمراجعة المحتوى الخاص بك عن طريق الاختيار من بين مؤلفيك في WordPress.

5. الاستشهادات (خاصية المخطط)

باستخدام الاقتباس خاصية المخطط، يمكنك إدراج المنشورات أو المقالات أو الأعمال الإبداعية الأخرى التي يستشهد بها المحتوى الخاص بك أو روابط إليها.

هذه طريقة رائعة لإظهار محركات البحث أنك تشير إلى مصادر موثوقة وجديرة بالثقة لدعم عملك، وهي استراتيجية رائعة لـ EAT.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد إدراج الاستشهادات في ترميز المخطط في وضع علامتك التجارية فيما يتعلق بالعلامات التجارية الأخرى التي ترتبط بها، مما قد يزود Google بمعلومات نوعية حول مصداقيتك.

استخدم البيانات المنظمة لدعم مبادرات EAT

يتم توسيع مكتبة Schema.org باستمرار.

وعلى الرغم من أن البيانات المنظمة في حد ذاتها ليست عامل تصنيف مباشر، إلا أن Google توصي باستمرار باعتماد استخدامها واستخدام أكبر قدر ممكن منها لمساعدة محرك البحث الخاص بها على فهم موقعك.

من المفترض أنه من خلال مساعدة Google على فهم المحتوى الخاص بك والكيانات المضمنة في موقعك بشكل أفضل من خلال البيانات المنظمة، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تبسيط وتحسين جهودهم لتقييم جودة موقع الويب الخاص بك وEAT.

انتبه إلى مكتبة Schema.org المتطورة باستمرار واستفد من العديد من أنواع المخططات وخصائصها المدرجة هناك كدليل لكيفية تنظيم المحتوى الخاص بك.