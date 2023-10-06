Rewrite this title: كيفية استخدام الرياضيات البسيطة للحصول على رؤية أفضل – الجزء الثاني

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام الرياضيات البسيطة للحصول على رؤية أفضل – الجزء الثاني

في الجزء الأول من هذه السلسلة، سلطت الضوء على كيفية تقييم قيمة متوسط ​​مؤشرات الأداء الرئيسية لحملاتك وكيفية تحديد القيم المتطرفة للحصول على رؤى أفضل للحملة. واليوم، في الجزء الثاني، سأواصل عرض كيفية تحسين قيمة حملتك من خلال بعض النصائح الرياضية البسيطة. سنستمر في استخدام مثال إعداد مجموعة إعلانية جديدة للترويج لمكونات المدفأة.

إذا كنت تتذكر من مشاركتي الأخيرة، بعد أن حددنا أننا سنركز على الجودة والخدمة كنقاط بيع لهذه الحملة الإعلانية الجديدة، قمنا بتطوير شكلين مختلفين من نسخة الإعلان لتعكس عرض القيمة المختلفة لكل حملة. لقد أدرجت النتائج أدناه. الآن ما رأيك؟ هل يجب علينا إزالة نسخة الإعلان رقم 2 والاحتفاظ بنسخة الإعلان رقم 1 لأن متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور أعلى؟

المثال الأول: مقارنة أداء نسبة النقر إلى الظهور بين نسختين من الإعلانات

الخطوة الأولى: استخدم الانحراف المعياري لإزالة الخطوط الخارجية

وكما هو موضح في الجزء الأول من هذه السلسلة، قبل مقارنة المتوسطات، نحتاج إلى فصل القيم المتطرفة (أي القيم التي تقع خارج انحرافين معياريين عن المتوسط) عن بقية القيم. كما ترون، فإن نسبة النقر إلى الظهور في اليوم السادس من نسخة الإعلان رقم 1 تقع خارج النطاق المعقول، لذلك لا نقوم بتضمين اليوم السادس أثناء مقارنة الأداء بين نسخة الإعلان رقم 1 ونسخة الإعلان رقم 2.

المثال الثاني: استخدام الانحراف المعياري لإزالة القيم المتطرفة

الخطوة الثانية: استخدم اختبار T لتأكيد الفرق

بعد إزالة القيمة المتطرفة، فإن المتوسط ​​المحدث لنسخة الإعلان رقم 1 هو 4% مقابل 5% لنسخة الإعلان رقم 2. يمكننا استخدام اختبار T للإعلان بثقة عن اختلاف أداء نسختي الإعلان بشكل ملحوظ. (أنا على علم بأن أي مصطلحات تحتوي على كلمة “اختبار” قد تكون مخيفة، لذا اسمح لي أن أريحك قليلاً من خلال الكشف عن أن اختبار T تم تطويره في الأصل لاختبار جودة البيرة. أطلق عليه اختبار البيرة إذا كان ذلك يهدئك. J ) فيما يلي الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول هذا الاختبار البسيط:

اختبار T هو اختبار أحادي الاتجاه، إذا كانت النتيجة لا تدعم افتراضنا (أي أن نسختين من الإعلان تعملان بشكل مختلف)، فهذا لا يشير إلى أن العكس هو الصحيح (أي أن نسختين من الإعلان تؤديان نفس الشيء)

يمكنك استخدامه للتحقق من صحة النتائج من قبل/بعد الاختبار على مجموعة واحدة من الكائنات

يمكنك استخدامه للتحقق من صحة نتائج اختبار A/B على مجموعتين من الكائنات

بشكل عام، قيمة اختبار T > 0.05 تشير إلى أن افتراضك غير صحيح (أي احتمال أن يكون افتراضك غير صحيح > 5%)

الطريقة السهلة لإجراء اختبار T هي استخدام وظيفة Excel T-Test

المثال الثاني: وظيفة اختبار Excel T

الصفيف 1: مجموعة البيانات الأولى المصفوفة 2: مجموعة البيانات الثانية

يا ذيول

للتحقق من صحة استنتاج مجموعة بيانات واحدة يكون أداءها أفضل من الأخرى للتحقق من صحة استنتاج مجموعة بيانات واحدة تعمل بشكل مختلف عن الأخرى (أي يمكن أن تكون أفضل أو أسوأ)

س النوع

قبل/بعد الاختبار لاختبار A/B مع نفس الانحراف المعياري بالنسبة لاختبار A/B مع انحراف معياري مختلف (أي قد يكون أفضل أو أسوأ)

المثال الثالث: استخدم اختبار T للتأكد من اختلاف أداء نسبة النقر إلى الظهور بين نسختين من الإعلانات

لمقارنة نسختين من الإعلانات ذات انحرافات معيارية مختلفة، يجب أن نطبق 2 للأجزاء الخلفية و3 للنوع أثناء استخدام وظيفة T-Test في Excel، وستبدو الصيغة كما يلي “=ttest(صفيف الإعلان رقم 1 نسبة النقر إلى الظهور، صفيف نسخة الإعلان رقم 2″ نسبة النقر إلى الظهور، 2,3)” بنتيجة 0.4 مما يعني: لا يمكننا أن نعلن بثقة أن هاتين النسختين من الإعلان تعملان بشكل مختلف لأن فرصة افتراضنا الخاطئ هي 40%. هل لأنه لا يوجد فرق أم أننا بحاجة إلى المزيد من العينات؟ دعونا نضيف المزيد من القوة لتحليلنا.

الخطوة الثالثة: استخدام تحليل الطاقة لتحديد حجم العينة

في الاختبار الإحصائي، القوة هي احتمال أن تساعدنا نتيجة الاختبار في تأكيد تقييمنا بثقة، وتحليل القوة عبارة عن عملية حسابية بسيطة يمكننا استخدامها لحساب الحد الأدنى لحجم العينة والتي تمكننا من أن نقرر بثقة ما إذا كانت هاتان النسختان من الإعلان تعملان بشكل مختلف. قبل إجراء تحليل الطاقة، عليك أن تعرف:

• المعلمات المطلوبة

ذيول

ذيل واحد: للتحقق من صحة استنتاج مجموعة بيانات واحدة يكون أداءها أفضل من الأخرى

ذو ذيلين: للتحقق من صحة نتيجة مجموعة بيانات واحدة تعمل بشكل مختلف عن الأخرى

قيمة الاختبار: القيمة التي ترغب في مقارنتها بالعينة.

متوسط ​​العينة

حجم العينة

الانحراف المعياري للعينة

مستوى الثقة

• نتائج التحليل

نتيجة تحليل الطاقة تتراوح بين 0 و 1.

إمكانية 0:0% لتأكيد التقييم بناءً على المعلمات المحددة

1: إمكانية تأكيد التقييم بنسبة 100% بناءً على ما هو معطى

لإجراء اختبار T، نحتاج إلى نتيجة 0.8 أو أعلى من تحليل الطاقة لتأكيد معايير التقييم لدينا

توفر العديد من الجامعات والمعاهد البحثية أدوات تحليل الطاقة على مواقعها الإلكترونية لمساعدتنا في إجراء هذا التحليل بسهولة – على سبيل المثال، هنا هو واحد جيد من أبحاث DSS. بالنسبة لحالتنا (الذيل: 2، قيمة الاختبار: 4%، متوسط ​​العينة: 5%، الانحراف المعياري للعينة: 2%، مستوى الثقة: 95%)، بعد إدخال تلك المعلمات في أداة تحليل الطاقة الخاصة بها، تعلمت أن 32 عينة جيدة هي مطلوب لتأكيد تقييمنا بثقة. الخلاصة: دعونا نستمر في جمع البيانات في الوقت الحالي.

وفي الجزء الثالث من هذه السلسلة، سنعيد النظر في أداء هاتين النسختين الإعلانيتين. ولكن حتى ذلك الحين، فإن الوجبات السريعة اليوم هي:

1. يعد الحصول على العينات الصحيحة خطوة حاسمة لأي تحليلات. استخدم القاعدة التجريبية (المعروفة أيضًا باسم القاعدة 2-الانحراف المعياري، أنت خارج القاعدة) للتحكم في جودة العينة واستخدم تحليل القوة للتحقق من كميتها.

تحليل الطاقة للتحقق من كميتها.

2. لا تقفز إلى الاستنتاجات بناءً على القيمة الاسمية للأرقام. بدلاً من ذلك، قم بتطبيق اختبار T لتأكيد تقييماتك.

3. تؤكد نتائج اختبار T جانبًا واحدًا فقط من القصة (أي أن “مذاق هذه البيرة لا يختلف” لا يؤكد “مذاق هذه البيرة هو نفسه”)، لذا وضح تقييمك قبل إخضاعه للاختبار.