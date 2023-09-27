Rewrite this title: كيفية استخدام الكلمات الرئيسية المحلية للحصول على مرتبة أعلى على جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام الكلمات الرئيسية المحلية للحصول على مرتبة أعلى على جوجل

هل كنت تعلم هذا 76% من الأشخاص الذين يبحثون عن نشاط تجاري قريب على موقعهم smartphones زيارتهم في غضون يوم واحد؟

أو أن 28% من عمليات البحث هذه تنتهي بعملية شراء؟

هذه هي قوة تحسين محركات البحث المحلية – والبحث عن الكلمات الرئيسية المحلية.

يمكن أن يساعدك اختيار الكلمات الرئيسية المناسبة لنشاطك التجاري في الحصول على تصنيف أفضل للكلمات الرئيسية التنافسية المتعلقة بمنتجك وصناعتك.

في حين أن عمليات البحث المحلية قد تؤدي إلى أحجام بحث أقل، إلا أن الأمر يتعلق أكثر بالنية وجذب حركة المرور الجاهزة للتحويل.

يجب أن تسهل على المستهلكين العثور على نشاطك التجاري المحلي على Google ومحركات البحث الأخرى.

إذًا كيف يمكنك العثور على الكلمات الرئيسية واستخدامها للمساعدة في زيادة تصنيفات البحث المحلي لديك؟

تابع القراءة لمعرفة ذلك.

بحث الكلمات الرئيسية المحلية

تحتاج أولاً إلى معرفة استعلامات البحث التي تساعد الأشخاص في العثور على نشاطك التجاري.

سيكون تحسين موقع الويب الخاص بك مهمة أسهل بكثير بمجرد معرفة الكلمات الرئيسية التي تقوم بتصنيفها. يمكنك بعد ذلك تركيز جهودك على الكلمات الرئيسية الأخرى ذات الصلة.

على سبيل المثال، إذا كان متجر المخبوزات الخاص بك يحتل مرتبة جيدة بالفعل [bakery shop Lexington]، يمكنك البدء في العمل على مصطلحات بحث أخرى. يمكنك تحويل انتباهك إلى الترتيب لعمليات البحث مثل [Lexington bakery] أو [best bakery in Lexington].

من خلال تحسين نتائج البحث للعبارات الأخرى ذات الصلة، يمكنك زيادة وصولك إلى المزيد من العملاء المحتملين.

ما للبحث

أثناء قيامك بالبحث عن الكلمات الرئيسية المحلية، يمكنك استخدام أدوات مثل مخطط الكلمات الرئيسية من Google، وSemrush، وما إلى ذلك، للحصول على بيانات حجم البحث الخاصة بموقعك.

لا تقيد نفسك بموقعك فقط.

قم بتوسيع البحث ليشمل المواقع القريبة والمتميزة.

على سبيل المثال، يمكنك توسيع نطاق البحث من [most exclusive vineyards napa] لكي يتضمن [food and wine pairing napa] و [best wine tours South America]، أيضاً.

قد لا تبدو بيانات حجم البحث هذه لمناطق محددة كبيرة. ولكن بشكل تراكمي، يمكن لهذه البيانات توفير قدر معقول من حركة المرور مع نية شراء عالية.

فقط لا تبتعد كثيرًا عن موقعك الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك البحث عن الخطوات التي يتخذها منافسوك للحصول على تصنيف أفضل لعمليات البحث المحلية. أدخل عنوان URL لصفحة الاتصال الخاصة بهم في مخطط الكلمات الرئيسية من Google.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على الكلمات الرئيسية التي من المرجح أن يربطها Google بأعمالهم. اعمل على استهداف هذه الكلمات الرئيسية للحصول على ميزة تنافسية.

اختيار الكلمات الرئيسية المحلية للاستخدام

تعمل Google على إنتاج المزيد من نتائج البحث المحلية.

قبل بضع سنوات، كانت محركات البحث تعطي نفس النتائج للأشخاص الذين يجرون نفس البحث في أريزونا كما يفعلون في كاليفورنيا.

واليوم، تتخذ Google نهجًا محليًا أولًا عند ترتيب نتائج البحث. إنه يفضل الشركات ذات القائمة المحلية القريبة من الشخص الذي يجري البحث.

وهذا يعني أن الشركات المحلية يجب أن تكون قادرة على التصنيف لاستعلامات أكثر تنافسية وعامة ذات نية محلية، مثل [bakery] أو [florist].

ومع ذلك، لا تزال الشركات المحلية تواجه مستوى عالٍ من المنافسة على مساحة أقل.

يطلق عليه حزمة 3 المحلية.

ويبدو الأمر هكذا في صفحة نتائج محرك البحث (SERP):

يعد الحصول على لعبة تحسين محركات البحث المحلية (SEO) الخاصة بك أولوية مطلقة إذا كنت ترغب في الحصول على واحدة من تلك المراكز الثلاثة الأولى.

كيفية اختيار الكلمات الرئيسية المحلية الصحيحة

الآن بعد أن تناولنا أهمية الكلمات الرئيسية ودور توطين البحث، كيف يمكنك اختيار الكلمات الرئيسية المناسبة؟

إليك طريقة من ثلاث خطوات يمكن أن تساعدك في البحث عن الكلمات الرئيسية المحلية.

1. الاستفادة من الكلمات الرئيسية الصناعية

هدفك هو تحديد العبارات شائعة الاستخدام التي سيستخدمها الأشخاص للبحث عن عملك.

الخطوة الأولى هي تحديد الكلمات أو العبارات التي يستخدمها الأشخاص عند وصف منتجاتك أو خدماتك.

تضع نفسك في مكانهم. حاول أن تفكر فيما سيكتبونه في محركات البحث للعثور على عمل مثل عملك.

قم بالعصف الذهني وقم بتجميع قائمة بالكلمات الرئيسية والعبارات المحلية ذات الصلة بصناعتك.

تشكل هذه القائمة الأساس الأساسي للبحث عن كلماتك الرئيسية.

على سبيل المثال، باعتبارك مخبزًا، قد تحتوي قائمتك على مصطلحات مثل:

الرغيف الفرنسي.

كعك الزفاف.

معجنات.

الحلويات.

2. استخدم معدّلات الكلمات الرئيسية

الخطوة التالية للعثور على الكلمات الرئيسية المحلية الصحيحة هي تطوير المعدلات التي سيستخدمها الأشخاص في عمليات البحث الخاصة بهم.

تتضمن المعدلات الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف حدث، أو جودة، أو نوع منتج، أو كلمات أخرى مرتبطة.

تتضمن الأمثلة كلمات مثل:

حفلات الزفاف.

أفضل.

الزنابق.

التسليم ليوم واحد.

بالنسبة لمتجر زهور، يعني ذلك عبارات مثل أكاليل الجنازة، وباقات الزفاف، والزهور الغريبة، وأفضل بائعي الزهور، وما إلى ذلك.

3. البحث عن الكلمات الرئيسية المحلية

تريد تحديد الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث المحلية الخاصة بك والتي تتعلق بموقعك الجغرافي.

ضع في اعتبارك المواقع والمناطق المختلفة التي تخدمها ومن أين يأتي عملاؤك.

إذا كانت لديك خدمة توصيل، فقم بتضمين أسماء المناطق والمقاطعات والمدن وما إلى ذلك في منشورات مدونتك ومحتوى موقعك.

يميل الناس إلى البحث عن الشركات القريبة منهم أولاً. ضع في اعتبارك المكان الذي يعيش أو يعمل فيه جمهورك المستهدف عند اختيار هذه الكلمات الرئيسية المحلية.

على سبيل المثال، قد يستهدف بائع الزهور كلمات رئيسية مثل:

أفضل بائع زهور في دورهام.

محلات الزهور الغريبة في منطقة RDU.

بائع زهور بالقرب من طريق هيلزبورو، دورهام.

كيفية المضي قدمًا في لعبة SEO المحلية

إن عالم تحسين محركات البحث المحلي يتغير إلى الأبد، ولكن هناك بعض الطرق المؤكدة للبقاء في المقدمة وتأمين المرتبة الأولى.

فيما يلي بعض النصائح للمضي قدمًا.

1. جوجل عملي

من المستحيل التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية وجود قائمة نشاطي التجاري على Google. يمكن للشركات المحلية الاستفادة من نشاطي التجاري على Google لتعزيز استراتيجية تحسين محركات البحث المستندة إلى الموقع.

تستخدم Google أيضًا معلومات Google My Business في الرسم البياني المعرفي لـ Google. تعمل قاعدة بيانات المعلومات المخزنة في Google My Business على تحسين البحث المحلي.

2. المحتوى مع التركيز المحلي

يعد المحتوى الطويل والمعتمد على المدينة والغني بالمعلومات أمرًا ضروريًا تمامًا.

يمكن أن يتخذ المحتوى شكل عروض ترويجية وأخبار واتجاهات صناعية محلية اعتمادًا على مجال عملك ومكانتك.

الشيء المهم هو كتابة محتوى مفيد يبحث عنه السكان المحليون.

3. الاستشهادات

أحد المكونات الرئيسية لأي استراتيجية لتحسين محركات البحث هو الروابط وإشارات العلامة التجارية. تضيف كل من الروابط والإشارات الشرعية إلى عملك المحلي حيث يستشهد بك الأشخاص في المحتوى الخاص بهم.

يمكن أن تساعد الأدلة المحلية مثل Yelp أو Google Listings أو حتى غرفة التجارة المحلية في إنشاء ملف تعريف ارتباط محلي قوي.

أثناء الإشارة إلى العلامة التجارية على مواقع المراجعة مثل Yelp، وخرائط Google، Facebook، وتوفر مواقع الويب عالية الجودة أيضًا إشارات قوية لتحسين محركات البحث.

4. المراجعات

إعلم أن 88% من المرجح أن يثق من الأشخاص بالمراجعات عبر الإنترنت بقدر ما يثقون بالتوصيات الشخصية من أقرانهم.

على الرغم من أنك تريد تقييمات أكثر إيجابية من التقييمات السلبية، إلا أن الصعوبة تكمن في تحديد مصادر المراجعات.

شجع عملائك على مشاركة تجاربهم مع عملك.

5. مراقبة النتائج

كما هو الحال مع أي استراتيجية تسويق، فإن مراقبة نتائجك جزء أساسي من العملية.

بدون مراقبة نتائجك، لن تعرف ما إذا كانت أي من جهودك تؤتي ثمارها.

تتبع ما إذا كانت الكلمات الرئيسية التي تستهدفها قد أدت إلى تحسين تصنيفاتك المحلية.

ستتيح لك العديد من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) تتبع الكلمات الرئيسية المحلية “فقط”.

خاتمة

نأمل أن يساعد هذا الفصل في تحسين إستراتيجية الكلمات الرئيسية المحلية لديك.

ضع دائمًا كلماتك الرئيسية المحلية في الاعتبار عند العمل على جميع مبادرات تحسين محركات البحث الخاصة بك.

ستقطع هذه الكلمات الرئيسية المحلية شوطًا طويلاً نحو مساعدتك على الظهور في حزمة Google المحلية – ومساعدة المستهلكين في العثور عليك في اللحظة التي يحتاجون إليك فيها.