Rewrite this title: كيفية استخدام تعديلات عروض الأسعار لتحقيق المزيد من الاستفادة من حملاتك المحسّنة في AdWords

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام تعديلات عروض الأسعار لتحقيق المزيد من الاستفادة من حملاتك المحسّنة في AdWords

مع كل هذه الضجة حول الحملات المحسّنة، اعتقدت أن الوقت قد حان لبدء المضي قدمًا. لقد رأينا بالفعل أول 100 مشاركة حول كيفية ترقية حساباتك. ولكن ماذا يفترض بك أن تفعل بمجرد الترقية؟

من المهم الإشارة إلى أن الحملات المحسّنة تعني أن بعض الجوانب الرئيسية قد تغيرت وأضيفت مجالات جديدة. بعض الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام (إلى جانب روابط أقسام الموقع للمجموعة الإعلانية) هي خيارات تعديل عرض الأسعار الجديدة التي يمكنك الآن تنفيذها في إستراتيجية عروض الأسعار الخاصة بك.

بعض تعديلات عروض الأسعار المذكورة في هذا المنشور كانت موجودة منذ فترة، ولكن التوصيات المتعلقة بكيفية استخدامها خضعت لبعض التغييرات مع إضافة فرص أخرى لتعديلات عروض الأسعار.

ونظرًا لأن كل تعديل عرض أسعار يؤثر على بعضها البعض، فيجب عليك التفكير بشكل أكبر في كل تعديل عرض أسعار قبل إعداده.

كيف تؤثر النسب المئوية لتعديلات عروض الأسعار على عروض الأسعار الخاصة بي؟

يمكنك تعيين تعديلات عروض الأسعار من -90% إلى 300%. في ما يلي بعض الأمثلة لما سيحدث لعرضك عند تعيين تعديلات عروض الأسعار المختلفة:

10 دولارات عند -100% = 0 دولار

10 دولارات عند -90% = 1 دولار

10 دولارات عند -40% = 6 دولارات

10 دولارات في – = 10 دولارات

10 دولارات بنسبة +50% = 15 دولارًا

10 دولارات بنسبة +100% = 20 دولارًا

10 دولارات بنسبة +200% = 30 دولارًا

يمكن تطبيق تعديل عرض الأسعار على حملة بأكملها أو على مجموعات إعلانية فردية.

تسمح لك تعديلات عروض الأسعار المستندة إلى الموقع بإدارة الموقع المستهدف بشكل أكثر دقة

قبل أن يكون لديك خيار تعيين تعديلات عروض الأسعار للمواقع الفردية، يتعين عليك إلقاء نظرة على قائمة مثل القائمة أدناه وتحديد أنه يجب استبعاد ولايتي تكساس وكيبيك من حملتنا بسبب ضعف الأداء:

لا يسمح لنا عدد النقرات بإنشاء حملة منفصلة تمامًا لاختبار نصوص الإعلانات بشكل فردي لكل من كيبيك وتكساس، حيث إن المكافأة لن تكون كبيرة بما يكفي. إن الحصول على تحويلات أكثر بنسبة 100% أو حتى 300% لن يحرك الأمور حقًا في هذا الحساب.

ومع ذلك، يمكننا الآن أن نفعل شيئًا أبسط بكثير. ومن أجل تقليل تكاليف التحويل المرتفعة التي نواجهها في تكساس وكيبيك، يمكننا بدلاً من ذلك تعيين تعديل عرض الأسعار بنسبة -40%.

سيؤدي هذا إلى خفض عرض التسعير الخاص بنا بنسبة 40% ونأمل أن يؤدي إلى انخفاض تكلفة النقرة مع الاستمرار في القدرة على جذب النقرات التي سيتم تحويلها بتكلفة أقل من التكلفة غير المربحة التي تراوحت بين 400 و500 دولار والتي شهدناها حتى الآن.

كيفية تعيين تعديل عرض الأسعار على أساس الموقع

يتعين عليك أولاً إضافة المواقع المختلفة إلى حملتك في AdWords. إذا كنت قد استهدفت الولايات المتحدة بأكملها، كما هو موضح في المثال أعلاه، فيمكنك ببساطة إضافة الولاية أو المنطقة التي تريد تعيين التعديل لها ولكنك لا تحتاج إلى القيام بذلك لكل ولاية على حدة.

الخطوة الأولى هي إضافة المنطقة:

بعد إضافة المناطق، يمكنك تعيين تعديل عرض أسعار لكل منطقة على حدة:

Note أن النظام سوف يسألك عما إذا كنت تريد خفض عرض الأسعار أو زيادته. ليس من الضروري أن تكتب -40%، ولكن يمكنك بدلاً من ذلك اختيار خفض عرض السعر بنسبة 40%:

تعديلات عروض الأسعار لكل ساعة ويوم من الأسبوع (جدولة الإعلانات AKA)

لقد كان تعديل عروض أسعارك على أساس الساعة من اليوم بمثابة خطوة قوية لمعلني AdWords منذ فترة طويلة. تعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية خاصة بالنسبة لبعض الصناعات التي تشهد تدفقًا للنقرات ليلاً (لم يتم ذكر تفاصيل) أو للصناعات الأخرى الأكثر عمومية التي تزدهر فقط من خلال المكالمات الهاتفية.

إذا كنت تعلم أنه لا يمكن لأحد الرد على الهاتف الخاص بشركتك في مجال صناعة الأسقف بعد الساعة 8 مساءً، فمن الأفضل في معظم الحالات خفض إنفاقك في AdWords لتلك الأوقات من اليوم التي لن يتمكن فيها أحد من الرد على مكالمات العملاء على أي حال.

يمكن أن تكون تعديلات عروض الأسعار كل ساعة فعالة جدًا حيث يمكن أن تختلف معدلات التحويل كثيرًا في أوقات مختلفة من اليوم:

نصيحة: من السهل تفسير جدول مثل هذا إذا قمت بتحليله باستخدام Excel أو جداول بيانات Google.

ومع ذلك، لا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتلاحظ أنه من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا تكون تكلفة التحويل أعلى بكثير مما هي عليه في بقية اليوم.

والأهم من ذلك هو حقيقة أن هناك بعض الأوقات على مدار اليوم حيث يمكننا تقديم عطاءات أعلى. شريحة حملة AdWords هذه هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تميل إلى التحدث جيدًا عن حقيقة أننا نحصل على معظم التحويلات بأقل تكلفة في وقت الغداء، وفي وقت متأخر بعد الظهر وكذلك في المساء، وهو جدول زمني نموذجي للشركات الصغيرة مالك.

قد تساعدك زيادة عدد المشاهدين خلال هذه الأوقات في تأمين عدد أكبر من التحويلات مما قد تكون قادرًا على تحقيقه بخلاف ذلك:

(يوضح هذا المثال إعداد الضبط ليوم واحد فقط. تحتاج إلى إعداده لكل يوم حتى تعمل).

نصيحة: إذا لم تكن قد استخدمت جدولة الإعلانات من قبل، فمن المهم أن تتذكر أن تعيين تعديل عرض أسعار واحد فقط سيؤدي إلى إلغاء تنشيط حملاتك في جميع الأوقات الأخرى.

في المثال أعلاه حملتنا هي بالتالي لا يعمل من 00:00 صباحًا إلى 06:00 صباحًا. ما لا يمكنك فعله هو إعداد تعديل عرض الأسعار لجميع الأيام من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل فقط لأنك تريد “يُعدِّل“المزايدة الخاصة بك في هذا الإطار الزمني. إذا قمت بذلك، فسيتم إيقاف عرض حملتك في AdWords لجميع الأطر الزمنية الأخرى.

الشيء الثاني الذي عليك القيام به هو تعيين تعديل عرض الأسعار الذي يحدد اليوم أو الوقت الذي تحتاج فيه إلى تحديد الأوقات المحددة التي تريد تشغيل حملتك فيها – وليس فقط الأوقات التي تريد فيها زيادة عروض أسعارك أو خفضها.

تعديلات عروض أسعار الجوّال (الجهاز)

على الرغم من أن Google تطلق على هذا اسم تعديل عرض الأسعار “للجهاز”، إلا أنه لا يمكنك تعيين تعديلات عروض الأسعار لأية أجهزة أخرى غير الهاتف المحمول. ويمكننا أيضًا أن نسميها على حقيقتها – تعديلات عروض أسعار الجوّال.

سيختلف تعديل عرض الأسعار الذي ترغب في تعيينه وفقًا لمدى تحسين موقعك على الويب للجوال. على سبيل المثال، إذا تم تحسين موقع الويب الخاص بك لاستقبال زيارات الهاتف المحمول، فمن المرجح أن ترغب في زيادة عدد الزيارات التي يمكنك الحصول عليها من الهاتف المحمول إلى الحد الأقصى.

ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن لديك تصميم سريع الاستجابة أو موقع ويب للجوال، فيجب عليك خفض عروض أسعارك للجوال وسوف تقوم بذلك.

توصيك Google بخفض عروض أسعار الجوال بنسبة 20% تقريبًا، ولكن لا ينبغي عليك القفز على توصيتها العامة. ركز بدلاً من ذلك على ما تخبرك به بيانات موقع الويب الخاص بك. على سبيل المثال، إذا قمت بتخفيض عروض أسعار الهاتف المحمول لوكالة AdWords الاسكندنافية الخاصة بي، كنت سأفقد عدد الزيارات التي تم تحويلها بشكل جيد للغاية في حملاتي لتنزيل كتاب إلكتروني مجاني. تصميمي على PPCProfit.dk سريع الاستجابة، مما يعني أنه إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا، فسوف يتكيف التصميم مع شاشة الهاتف الأصغر وسيظل مقدمًا بطريقة لطيفة للقارئ (حاول فتح موقع الويب وجعل متصفحك أكبر وأصغر – ولا، اللغة ليست لاتينية، بل دنماركية J ).

قم بتحليل حملتك، واكتشف أفضل تعديل لعرض الأسعار لزيارات الجوال لديك، ثم قم بتعيين تعديل عرض الأسعار من هناك. سوف يمنحك المزيد من النجاح في المستقبل.

انتبه للمعلن: تؤثر تعديلات عروض الأسعار المتعددة على بعضها البعض

قبل أن أنهي هذه المقالة، من المهم الإشارة إلى أن جميع تعديلات عروض الأسعار هذه تؤثر على بعضها البعض. إذا قمت بتعيين تعديل عرض أسعار للموقع بنسبة 150% و سيؤدي تعديل عرض أسعار الجوّال بنسبة 150% إلى عرض سعر بقيمة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) إلى عرض سعر بقيمة 22.5 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية).

وذلك لأن العطاءات تتضاعف مع بعضها البعض. كن حذرًا عند تعيين العديد من تعديلات عروض الأسعار واعرف بالضبط مدى تأثيرها على عروض أسعارك. آخر شيء تريده هو أن يخرج عرضك عن نطاق السيطرة تمامًا.

الحملات المحسّنة موجودة لتبقى

ربما يمكننا إقناع Google بالسماح بعودة عروض الأسعار الخاصة بالأجهزة اللوحية إلى Google AdWords، ولكن في الصورة الكبيرة، لا أعتقد أن الحملات المحسّنة ستختفي.

كلما اكتشفت بشكل أسرع كيفية الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتضمنها الحملات المحسّنة، كلما كانت حملاتك أفضل في مواجهة منافسيك.

كتب زملائي المتحمسين لبرنامج AdWords، جيف ألين، من شركة Hanapin Marketing، مقالًا رائعًا عن تجربته مع ارتفاع تكاليف الاكتساب والحملات المحسّنة. إنه أمر يستحق القراءة قبل البدء في العمل مع تعديلات عروض الأسعار.

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