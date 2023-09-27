Rewrite this title: كيفية استخدام خرائط جوجل: ميزات للشركات

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام خرائط جوجل: ميزات للشركات

خرائط Google مليئة بالميزات لتحسين تجربة البحث المحلي للمستخدمين وكذلك الشركات التي تعتمد على النظام الأساسي للوصول إلى العملاء.

على مر السنين، أصبحت خرائط Google الأداة الأساسية التي يستخدمها الأشخاص للعثور على اتجاهات القيادة، والتحقق من ظروف حركة المرور، والبحث عن المواقع باستخدام ميزة التجوّل الافتراضي.

هناك الكثير الذي يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية القيام به باستخدام خرائط Google بخلاف هذه الميزات اليومية. فيما يلي نظرة على بعض أهم الميزات للشركات وكيف يمكن أن تكون جزءًا مفيدًا من استراتيجية التسويق الخاصة بك.

كيفية مراسلة العملاء من خرائط جوجل والبحث

توفر Google إمكانات المراسلة في الخرائط والبحث لتسهيل التواصل بين الأنشطة التجارية وعملائها.

يمكن الآن للشركات التي لديها ملف شخصي تم التحقق منه إرسال رسائل إلى العملاء مباشرةً من تطبيق خرائط Google. ستظهر الرسائل الواردة من العملاء في قسم رسائل الأعمال في علامة تبويب التحديثات.

يمكن تشغيل المراسلة أو إيقاف تشغيلها من لوحة الإعدادات في تطبيقي خرائط Google وتطبيقات Google My Business.

ستضيف Google قريبًا قدرة الشركات على رؤية العملاء والرد عليهم على سطح المكتب عن طريق إضافة الرسائل مباشرة في البحث.

يمكن للعملاء بالفعل الاستفادة من رسائل الأعمال من نتائج البحث عند عرض الملف الشخصي في نشاطي التجاري على Google.

بالإضافة إلى النقر على زر “رسالة” في الملف الشخصي للنشاط التجاري، يمكن للعملاء الآن بدء محادثة من أي مشاركة تم إنشاؤها في نشاطي التجاري على Google.

يوضح المثال أدناه كيف يبدو زر “الرسالة” الجديد في منشور تجاري.

كيفية عرض رؤى أداء خرائط جوجل

تتتبع Google مقاييس التسويق الرئيسية ضمن رؤى أداء نشاطي التجاري على Google.

تتتبع هذه الرؤى مدى جودة أداء النشاط التجاري من خلال قياس عدد تفاعلات العملاء التي بدأت من الخرائط والبحث.

راجع: تغييرات نشاطي التجاري على Google في الرؤى وتحميلات الفيديو

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر رؤى الأداء لأصحاب الأعمال الاستعلامات التي يستخدمها الأشخاص للعثور على قوائمهم في الخرائط والبحث.

تتتبع مجموعة البيانات المعلومات التالية:

إجمالي عدد عمليات البحث التي أدت إلى تشغيل ملفك التجاري.

سواء كان الأداء أعلى أو أقل من العام الماضي.

قائمة بمصطلحات البحث التي استخدمها الأشخاص للعثور على ملفك التجاري.

عدد المرات التي أدى فيها كل مصطلح بحث إلى تشغيل ملفك التجاري.

تتضمن الرؤى الأخرى بيانات حول عدد العملاء الذين يعثرون على نشاط تجاري عبر الخرائط وعدد العملاء الذين يعثرون عليه عبر بحث Google، وما إذا كان قد تم العثور على النشاط التجاري على جهاز محمول أو جهاز سطح مكتب.

جميع بيانات الأداء متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كيفية النشر على خلاصة مجتمع خرائط Google

تتيح خلاصة المجتمع في علامة التبويب “استكشاف” في خرائط Google للمستخدمين العثور على أحدث التقييمات والصور والمشاركات المضافة إلى الخرائط بواسطة الخبراء المحليين والأشخاص الذين يتابعونهم والشركات التي تقدم الأطعمة والمشروبات.

يمكن للشركات العاملة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المساهمة بالمحتوى في خلاصة المجتمع عن طريق نشر منشور Google أو تحديث ملفهم الشخصي بمعلومات جديدة.

وهذا سبب آخر لتحديث قوائم الأنشطة التجارية بانتظام إذا كنت تعمل في مجال الأغذية والمشروبات. كلما قمت بنشر منشور أو إضافة أنواع أخرى من المحتوى إلى ملفك الشخصي في كثير من الأحيان، كلما زاد ظهورك في موجز مجتمع الأشخاص.

كيفية إرسال الصور إلى Google Maps Street View

تتيح Google للمستخدمين العاديين المساهمة بالصور في ميزة Street View باستخدام هواتفهم فقط.

باستخدام تطبيق Street View، يمكن للمستخدمين تسجيل سلسلة من الصور المتصلة أثناء تحركهم في الشارع أو المسار.

بعد تسجيل اللقطات ونشرها باستخدام تطبيق Street View، سيقوم Google تلقائيًا بتدوير الصور ووضعها ووضع تسلسلها معًا.

قد تكون هذه الميزة مفيدة للشركات في المناطق التي لا تتمتع بأفضل تغطية للتجوّل الافتراضي. ويمكن استخدامه أيضًا لإرسال صور التجوّل الافتراضي المحدثة للجزء الخارجي من النشاط التجاري.

تتوفر ميزة الصور المتصلة بالتجوّل الافتراضي للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق مع جهاز Android متوافق مع ARCore في تورونتو، كندا، نيويورك، نيويورك، وأوستن، تكساس، إلى جانب نيجيريا وإندونيسيا وكوستاريكا.

يمكن إضافة المزيد من المناطق في المستقبل.

كيفية بناء السلطة كدليل محلي لخرائط Google

إحدى الطرق التي يمكن لأصحاب الأعمال من خلالها بناء سلطتهم وإظهار التزامهم بمساعدة المجتمع هي أن يصبحوا مرشدين محليين في Google.

تعتمد Google على المرشدين المحليين لكتابة التعليقات ومشاركة الصور والإجابة على الأسئلة وإضافة الأماكن أو تعديلها والتحقق من الحقائق على خرائط Google. تتم مكافأتهم بالنقاط والشارات الخاصة.

لا يمكن للشركات أن تصبح مرشدين محليين، ولكن يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية الانضمام إلى برنامج المرشدين المحليين باستخدام حساب Google شخصي. عندما يساهمون بنصائح في خرائط Google، سيظهر اسمهم مع شارة مرشد محلي مميزة بجوارها.

وبمرور الوقت، يمكن أن يساعد ذلك أصحاب الأعمال على التميز كأشخاص يهتمون حقًا بسوقهم المحلية.

لتصبح مرشدًا محليًا، ما عليك سوى الاشتراك باستخدام حساب Google واختيار موقعك الحالي. ثم تابع وابدأ في تقديم مساهمات إلى خرائط Google.

كيفية العثور على الطرق التي يمكن الوصول إليها للعملاء في خرائط جوجل

يجب أن يكون لدى أصحاب الأعمال دائمًا حلول جاهزة للعملاء ذوي احتياجات الوصول. يتضمن ذلك وجود طرق يسهل الوصول إليها لزيارة الموقع الفعلي للنشاط التجاري.

يمكن للعملاء البحث بسهولة عن الاتجاهات في خرائط Google، ولكن لا يتم تزويدهم على الفور بالاتجاهات التي يسهل الوصول إليها.

يمكن لأصحاب الأعمال المساعدة في هذا الصدد من خلال استخدام موقعهم الإلكتروني لإدراج الطرق التي يمكن الوصول إليها من مناطق مختلفة من المدينة.

باستخدام الإعدادات الصحيحة، يمكن استخدام خرائط Google للعثور على الاتجاهات التي يمكن الوصول إليها. للوصول إلى الطرق “التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة” في خرائط Google:

اكتب عنوان عملك في خرائط جوجل.

اضغط ثم حدد أيقونة النقل العام.

انقر وحدد كنوع طريق جديد.

ستعرض خرائط Google بعد ذلك قائمة بالطرق المحتملة التي تأخذ احتياجات التنقل في الاعتبار.

كيفية الاستفادة من الأسئلة والأجوبة في خرائط جوجل

يمكن لأصحاب الأعمال الإجابة على استفسارات العملاء في خرائط Google من خلال زيارة الملف التعريفي لأعمالهم والرد على أي طلبات يتم إرسالها.

إذا لم تكن هناك أسئلة مرسلة، فيمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ملء قسم الأسئلة والأجوبة بأنفسهم عن طريق طرح الأسئلة أثناء تسجيل الدخول إلى ملف شخصي آخر في Google. ما عليك سوى زيارة قائمة الأعمال والضغط على زر “طرح سؤال”.

لا تعرض خرائط Google أسماء الأشخاص الذين يطرحون الأسئلة، مما يعني أن أصحاب الأنشطة التجارية يمكنهم ملء هذا القسم بأنفسهم وسيبدو عضويًا للعملاء الآخرين.

كيفية استخدام مشاركات جوجل

هناك طريقة أخرى يمكن لأصحاب الأعمال من خلالها المساهمة بالمحتوى في خرائط Google وهي استخدام مشاركات Google. فكر في هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للخرائط والتي يراها العملاء عندما يشاهدون بطاقة بيانات النشاط التجاري.

يمكن نشر منشورات Google باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل.

تأكد من تسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي استخدمته للاشتراك في Google My Business.

افتح ملف تعريف عملك.

اضغط واضغط على نوع المنشور الذي تريد إنشاءه.

اختر العناصر التي تريد إضافتها إلى المنشور. تتضمن الخيارات الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص أو الأحداث أو العروض أو الأزرار.

انقر لرؤية الشكل الذي سيبدو عليه المنشور للمستخدمين الآخرين.

اضغط عندما تكون راضيًا عن شكل المنشور.

كيفية استخدام خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت

من المؤكد أن هذه النصيحة الأخيرة ستخرج أصحاب الأعمال من الازدحام إذا وجدوا أنفسهم في موقع به إشارة لاسلكية ضعيفة.

لا تدع نقص الاتصال بالإنترنت يعيق مقابلة العميل أو العميل. خطط للمستقبل عن طريق تنزيل اتجاهات خرائط Google لعرضها في وضع عدم الاتصال.

قبل التوجه إلى منطقة قد يكون بها أو لا يوجد بها اتصال موثوق، ابحث عن المنطقة في خرائط Google وانقر على الزر الموجود أسفل الشاشة.

سيؤدي هذا إلى تنزيل خريطة للمنطقة بأكملها على الجهاز، مما يجعل من الممكن الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

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