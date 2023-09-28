Rewrite this title: كيفية استخدام مؤشرات جوجل لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام مؤشرات جوجل لتحسين محركات البحث

ما هي واحدة من الأدوات الأكثر استخدامًا وقوية لتحسين محركات البحث؟

اتجاهات جوجل.

تعد Google Trends أداة لا تقدر بثمن لأي مسوق جاد.

ونظرًا لقوتها، فمن المهم أن تفهم كيفية استخدامها بشكل صحيح وليس “اكتشاف الاتجاهات” التي لا توجد فيها.

في هذه المقالة، ستتعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول مؤشرات Google، بالإضافة إلى 12 طريقة لاستخدامها في تحسين محركات البحث.

ما هي اتجاهات جوجل؟

مؤشرات Google هي أداة مجانية توفر بيانات ورسوم بيانية حول مدى شعبية مصطلحات بحث محددة مستخدمة على Google و YouTube.

تم تقديمه في الأصل في عام 2006 وتم إصدار أحدث إصدار في مايو 2018.

يمكنك استخدام مؤشرات Google من أجل:

على سبيل المثال، بدأت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترامب في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 29 سبتمبر 2020.

“بالصدفة” في الولايات المتحدة، بلغ اتجاه Google لمدة سبعة أيام لـ “الانتقال إلى كندا” ذروته في الساعة 10 مساءً من نفس اليوم:

هل أنت مستعد للتعمق في مؤشرات Google؟

فيما يلي 12 نصيحة حول كيفية استخدام Google Trends لتحسين محركات البحث.

1. البحث عن الكلمات الرئيسية

يمكنك إجراء بحث مجاني عن الكلمات الرئيسية في Google Trends عن طريق إدخال مصطلح بحث محدد في مربع البحث بالصفحة الرئيسية.

افتراضيًا، يؤدي هذا إلى إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا في Google، ولكن يمكنك أيضًا تغييره للبحث YouTube البحث عن البيانات بدلا من ذلك.

ستعرض مؤشرات Google رسمًا بيانيًا لشعبية مصطلح البحث خلال العام الماضي. يمكنك أيضًا تغيير الإطار الزمني عن طريق توسيع النطاق الزمني.

إن النظر إلى بيانات العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، مقابل العام الماضي فقط، يمكن أن يساعدك على التمييز بين البدع والاتجاهات الحقيقية.

تساعد ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية في تحديد الكلمات الرئيسية التي تتزايد شعبيتها و لتجنب الكلمات الرئيسية التي أصبحت أقل شعبية بمرور الوقت.

2. البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة

ما يجعل Google Trends فريدًا هو قدرته على التوصية بالكلمات الرئيسية ذات الصلة التي تتزايد شعبيتها حاليًا.

تعتبر هذه الميزة قوية لأنها تسمح لك بتحديد كلمات رئيسية أفضل وأكثر صلة بناءً على مصطلح البحث الأساسي الخاص بك.

عندما تكتب مصطلح بحث في الصفحة الرئيسية، يعرض الموقع قائمة بالكلمات الرئيسية التي يعتبرها وثيقة الصلة ببحثك.

تعرض لك مؤشرات Google هذه الكلمات الرئيسية مرتبة حسب شعبيتها، كما ستزودك بنسبة الزيادة الدقيقة في حجم البحث لكل كلمة.

في بعض الأحيان، سيتم استبدال حجم البحث % بكلمة “Breakout”.

وهذا يعني أن الكلمة الرئيسية زادت بنسبة تزيد عن 5000%.

من خلال تجربتي، تعد هذه الاتجاهات من أهم الاتجاهات التي يجب القفز عليها، لأنها لم تصبح تنافسية بعد – مما يعني أنه يمكنك الحصول على المركز الأول في صفحة بحث Google قبل أن تصبح الكلمة الرئيسية سائدة.

الجانب السلبي الوحيد لبناء إستراتيجيتك حول الكلمات الرئيسية “الرائجة” هو أنها يمكن أن تتحول في بعض الأحيان إلى موضة، وليست اتجاهات حقيقية.

على عكس المحتوى الدائم الخضرة، فإن المحتوى الذي تقوم بإنشائه حول مصطلحات البحث الشائعة هذه قد يصبح قديمًا في النهاية.

3. اكتشف الموضوعات ذات الصلة

بالإضافة إلى استخدام مؤشرات Google لاكتشاف مصطلحات البحث ذات الصلة، يمكنك أيضًا استخدامها للكشف عن الموضوعات ذات الصلة للمحتوى المستقبلي.

في الجدول الموجود على يسار ، يوجد جدول آخر يسمى .

بدلاً من عرض مصطلحات بحث محددة لك، يوفر لك هذا الجدول نظرة ثاقبة حول الموضوعات الأوسع التي يبحث عنها الأشخاص.

ستظل بحاجة إلى التركيز على كلمات رئيسية محددة لكل موضوع تختار الكتابة عنه – ولكن هذه التوصيات يمكن أن تساعدك في العثور على أفكار جديدة وشائعة للمحتوى المستقبلي.

هناك عدد لا يحصى من الطرق لاستخدام مؤشرات Google لتحقيق أفضل استفادة لك – ولكن كمسوق للمحتوى، فهذه بعض من أهم الطرق التي يجب أن تكون على دراية بها.

الآن، دعنا ندخل في بعض النصائح الأكثر تحديدًا لاستخدام Google Trends لتحسين إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

4. ابدأ بشكل كبير وصغير الحجم

طريقة رائعة للبدء بشكل كبير؟

أدخل كلمة رئيسية مهمة لموضوعك، ثم اضغط على .

ومن هناك، تدعوك مؤشرات Google إلى التعمق بالطرق التالية:

يساعدك الاستخدام على استهداف سوق محدد جغرافيًا. على سبيل المثال، ستشاهد ذروة كلمة “مظلة” في أوقات مختلفة عبر نصفي الكرة الأرضية المختلفين.

يتراوح من “2004 إلى الوقت الحاضر” وصولاً إلى “الساعات الأربع الماضية”. نصيحة محترف : استخدم تحديدات زمنية متعددة للحصول على فكرة عن الاتجاهات طويلة المدى مقابل الاتجاهات قصيرة المدى. المزيد عن ذلك لاحقًا.

ضروري. على الأقل إذا كنت تجري بحثًا عن “Celtic Thunder” ولا تريد القراءة عن أنماط الطقس الأيرلندية.

(بما في ذلك الويب والصور والأخبار وGoogle Shopping و YouTube) هي فئة حيوية أخرى، ولكن المزيد عن ذلك في البند رقم 3.

مع تقدير 6.3 مليار عمليات البحث يوميًا وما يقرب من 2.3 تريليون عملية بحث عالمية سنويًا، والنقطة الرئيسية هنا هي البدء بشكل كبير، ثم التصفية للحصول على المعلومات الأكثر صلة.

5. السياق، السياق، السياق

تعمل مؤشرات Google بطريقة نسبية للغاية.

لا تتم مقارنة نتائج اليوم بالشعبية الإجمالية لجميع الاتجاهات، بل بالارتفاعات السابقة للكلمات الرئيسية التي أدخلتها.

لنأخذ على سبيل المثال عبارة “رحلة بحرية في منطقة البحر الكاريبي” – ما قبل كوفيد-19، وهو مصطلح بحث شائع جدًا.

إليك ما ستراه في الإعدادات الافتراضية، والتي تتضمن “آخر 12 شهرًا”.

ربما ليس من المفاجئ أن تنخفض شعبية الرحلات البحرية في منطقة البحر الكاريبي.

ولكن ماذا لو قمنا بتغيير التاريخ إلى “2004 إلى الوقت الحاضر”؟

يبدو الاتجاه العام أكثر استقرارًا. يعد نمط “نبض القلب” المألوف هذا من سمات مصطلحات البحث الموسمية مثل رحلة البحر الكاريبي.

الوجبات الجاهزة: لا تتجاهل السياق أبدًا.

حاول أن تتخلص من نقاطك العمياء قبل أن تصدق أنك اكتشفت بصيرة لم يمتلكها أي شخص آخر.

تتضمن الطرق الأخرى لإضافة السياق ما يلي:

استخدام الأداة لإضافة كلمات رئيسية جديدة.

تصفية حسب البلد أو الفئة.

عمليات البحث على شبكة الإنترنت.

6. احصل على المزيد من التقدم باستخدام خيارات بحث محددة

يمكن أن يساعدك استخدام “الاستعلامات ذات الصلة” وخيارات البحث المحددة الأخرى في العثور على ما تبحث عنه جديد أفكار الكلمات الرئيسية – وحتى يسرق الأعمال من منافسيك.

إليك الطريقة.

ستلاحظ خمسة خيارات – العديد منها لا يستخدمها دائمًا حتى مستخدمو Google Trend الدائمون:

بحث الويب (افتراضي).

بحث في الصور.

بحث الأخبار.

جوجل للتسوق.

YouTube يبحث.

ستؤدي كل نقرة فردية إلى تحقيق نتائج بناءً على شرائح مختلفة من الأسواق المحتملة.

ستلاحظ أيضًا المزيد من الخيارات هنا لفرز المواضيع والاستعلامات الشائعة:

Note تم ضبط هذا على إعدادات افتراضية معينة: فهو يعرض لك الاتجاهات الصاعدة.

انقر وسيكون لديك أيضًا خيار عرض أهم الكلمات الرئيسية بشكل عام.

عادةً ما يكون هذا خيارًا أفضل إذا كنت تريد تحديد الاتجاهات الساخنة.

تعتبر هذه الاقتراحات مفيدة للغاية لتحسين محركات البحث لأنها يمكن أن تساعد في إلهام محتوى جديد يحتضن الاتجاهات الجديدة.

لا تخف من التعمق في الاستفسارات أيضًا – هناك فرصة جيدة أن تتمكن من القفز على اتجاه جديد قبل أن يصبح “اختراقًا” وتأمين موضع أعلى لأحدث منشوراتك.

7. الهدف حسب الموقع

سيركز الاستخدام الأكثر سرعة لمؤشرات Google حصريًا على الكلمات الرئيسية.

للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج أيضًا إلى دمج الموقع في المزيج.

باستخدام اتجاهات الكلمات الرئيسية المحلية، يمكنك أن ترى بالضبط المناطق والمناطق الفرعية التي تحتاج إلى منتجاتك أو خدماتك، مما يسمح لك باستهداف الليزر باستخدام إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

تسمح لك تصفية الموقع بالتركيز على المناطق الجغرافية ذات الطلب الأعلى على منتجاتك أو خدماتك.

باستخدام اتجاهات “الرحلات البحرية الكاريبية” السابقة، ستجد أن سكان فلوريدا – أو على الأقل الأشخاص الموجودين بالفعل في فلوريدا – هم الأكثر اهتمامًا:

خذ خطوة أخرى إلى الأمام بنقرة على فلوريدا، وستجد أن منطقة مترو أورلاندو-دايتونا بيتش-ملبورن هي الأعلى، تليها ميامي ثم نابولي.

8. توقعات الاتجاه

إنه أسهل شيء في العالم تسجيل الدخول إلى Google Trends وتحديد تلك الاتجاهات التي تترك بالفعل أثراً من مسارات التنقل.

المشكلة؟

يستخدم كل مسوق آخر نفس البيانات.

إذا كنت تريد رؤى إضافية، فحاول استخدام البيانات المتاحة للتنبؤ بالاتجاهات.

من أجل القفز على أحدث الاتجاهات قبل أن لا يفعل أي شخص آخر، تحتاج إلى إبقاء إصبعك على نبض الاتجاهات الموسمية والمحلية في جميع الأوقات.

بمساعدة Google Trends، يمكنك العثور على الموضوعات ذات الصلة الرائجة الآن…. وإنشاء محتوى عنها قبل أن لا يفعل أي شخص آخر.

منذ وقت ليس ببعيد، كانت ممارسة “اختطاف الأخبار” وسيلة أكيدة للاستفادة من القصص الساخنة الحالية. يمكن لـ Google Trends أن توضح لك بالضبط اتجاهات الأخبار الأكثر سخونة في اليوم.

هناك بضعة طرق لفعل هذا:

تحديد الاتجاهات من خلال التصفية حسب فئات أو بلدان محددة . اليوم أعلى قصة صحية قد لا تتصدر العناوين الرئيسية في مؤشرات Google، ولكنها يمكن أن تساعدك في تحديد المواضيع التي تريد مشاهدتها.

. اليوم أعلى قصة صحية قد لا تتصدر العناوين الرئيسية في مؤشرات Google، ولكنها يمكن أن تساعدك في تحديد المواضيع التي تريد مشاهدتها. قارن بين عبارتين رئيسيتين في اتجاه واحد. على سبيل المثال، شهد كل من “التصويت لترامب” (الأحمر) و”التصويت لبايدن” (الأزرق) اتجاهًا تصاعديًا على مدار الثلاثين يومًا الماضية. ماذا يعني ذالك؟ هذا سؤال رائع لبدء المحادثة (أي تعزيز المشاركة)

9. استخدم العبارات الرئيسية ذات الذيل الطويل لإلهام المحتوى

لا يزال الترتيب في الجزء العلوي من نتائج البحث عن “Caribbean Cruise” أمرًا صعبًا للغاية، ولكن لا يوجد سبب يمنعك من الوصول إلى أعلى نتائج بحث Google للحصول على مجموعة طويلة من عبارة الكأس.

لنفترض أنك تكتب مدونة موسيقية وتريد الاستفادة من حدث قادم؛ جوائز جرامي.

سيؤدي النقر على الاتجاه إلى ظهور أهم الأسئلة المطروحة على Google، وأفضل الفنانين الجدد الأكثر بحثًا، وحتى الأسئلة المتعلقة بمضيف جرامي – مثل “كم عمر جيمس كوردن”؟

لكنك تريد التعمق أكثر والعثور على محتوى مفيد حقًا.

حاول استخدام النصيحة رقم 3 للعثور على الاستعلامات المرتبطة التي تؤدي إلى مؤشرات Google – ولكن لا تتوقف عند هذا الحد.

قم بإجراء إحالة مرجعية لهذه الاستعلامات مع بعضها البعض (علاء النصيحة رقم 2) للحصول على سياق مناسب ومعرفة ما هو جوهر فضول العملاء.

10. استخدم البيانات لتحسين الفيديو

يمكن أن يساعدك عرض المواضيع ذات الصلة – وليس فقط الاستعلامات ذات الصلة – في تحسين محتوى الفيديو الخاص بك للبحث بشكل أفضل.

لنفترض أنك نشرت مقطع فيديو حول كيفية الحصول على خصومات على الرحلات البحرية في منطقة البحر الكاريبي.

أدخل في مصطلح البحث الخاص بك.

Switch من الى .

تحقق من و.

فرز حسب أو – إذا كنت تفضل ذلك.

من هنا، ستجد أن الأشخاص يبحثون عن الرحلات البحرية استنادًا إلى فئات السفن، وليس فقط من خلال البحث في السفن نفسها.

مسلحًا بهذه المعرفة، أنت في وضع أفضل لكتابة العناوين والأوصاف ذات الصلة.

وهذا يحسن فرصتك في الالتقاط YouTube حركة المرور، مع بدء موسم الرحلات البحرية.

قد تقرر أيضًا إنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو (أو محتوى مدونة) تشرح فئات السفن المختلفة المتوفرة على خط الرحلات البحرية الخاص بك.

11. استخدم الاتجاهات الدورية لتحديد موضع العلامة التجارية

لنفترض أنك تعمل على تحسين متجر الزفاف.

هل تأثر الاهتمام بحفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا؟

يكشف بحث بسيط عن “زفاف” على مدى السنوات الخمس الماضية أن الاهتمام بحفلات الزفاف تراجع في منتصف عام 2020، لكنه انتعش.

تاريخيًا، كان الاهتمام بحفلات الزفاف متساويًا على مدار العام.

من هذا، يمكنك استنتاج أن خطط الزفاف عادت إلى المسار الصحيح، بغض النظر عن الوباء، وتاريخيًا لا تتنافس مع العطلات.

هذا لا يعني أن حفلات الزفاف نفسها هي نفسها التي كانت عليها قبل عام. سيتطلب ذلك بعض الأبحاث الإضافية.

12. حدد النقاط العمياء ولا تخطئ في قراءة الاتجاهات

الاستخدام المتقدم لمؤشرات Google يعني أنك ستخطو خطوة أبعد مما تعتقد أن رؤيتك الحالية هي لمعرفة ما إذا كان لديك نقاط عمياء.

على سبيل المثال:

لا تثق أبدًا في لقطة واحدة. احصل دائمًا على رؤية أوسع للجدول الزمني لمعرفة ما يحدث أيضًا.

هل لا يزال الاتجاه المتزايد في عبارة رئيسية واحدة يتضاءل أمام العبارات الأكثر أهمية؟ ابحث دائمًا عن السياق.

أثناء بحثي عن حفلات الزفاف رقم 8، وجدت زيادة كبيرة في عددها YouTube اتجاهات حفلات الزفاف خلال صيف عام 2017 – أكبر بكثير مما كانت عليه في الصيف السابق – والتي تضاعفت أربعة أضعاف الاهتمام السابق تقريبًا. لم تتمكن الأبحاث الإضافية من تحديد كلمة رئيسية محددة، باستثناء إظهار زيادة كبيرة في الاهتمام بالزفاف في جنوب آسيا. يعد هذا الاتجاه المدفوع جغرافيًا مثالًا رائعًا للرؤية الفريدة التي تأتي من البحث الذي لا ينتهي عن فهم السياق.

بعد معرفة ما تفعله الآن، يمكنك استخدام مؤشرات Google لتخطيط تقويم المحتوى الخاص بك.

نظرًا لأنك على دراية بنقاطك العمياء (على الرغم من أن منافسيك قد لا يكونون كذلك)، يمكنك التعمق في نتائج البحث للحصول على بيانات أكثر تعقيدًا لإرشاد استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

ملخص

أصبحت بيانات مؤشرات Google أكثر أهمية وقيمة من أي وقت مضى.

هناك رؤى فريدة يمكن استخلاصها لأولئك الذين يرغبون في تجاوز البحث الأساسي.

المفتاح هو الالتزام باستفساراتك حتى تجد الأفكار – حتى لو لم تكن واضحة دائمًا.

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