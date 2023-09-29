Rewrite this title: كيفية استخدام Google My Business لتعزيز المحتوى الخاص بك وتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام Google My Business لتعزيز المحتوى الخاص بك وتحسين محركات البحث

إن معرفة كيفية استخدام Google My Business أمر قياسي لكل مسوق رقمي، أليس كذلك؟

في الواقع لا.

على الرغم من وجود الكثير من مستندات المساعدة المطولة ولكن الغامضة، إلا أن العثور على إجابات لمشاكل محددة قد يكون أمرًا صعبًا.

للقيام ببعض الخطوات العملية، قمنا بإنشاء ورقة عمل وأداة رسم بياني سهلة الاستخدام لتحديد أهليتك، وللمساعدة في فهم ما يجب فعله إذا كان لديك قوائم متعددة أو أنشطة تجارية لمنطقة الخدمة (SABs).

وسنساعدك أيضًا على فهم كيف يمكن لنشر المحتوى على قائمة نشاطي التجاري على Google أن يدعم نشاطك التجاري بعدة طرق.

اكتشف:

كيف يتناسب نشاطي التجاري على Google مع إستراتيجية المحتوى الخاصة بي؟

لماذا يجب أن أهتم ببرنامج Google My Business؟

هل يساعدني Google My Business في تحسين محركات البحث؟

كيف تساعدني منصة تسويق المحتوى في إدارة نشاطي التجاري على Google؟

أدوات:

دليل استكشاف أخطاء التحقق من نشاطي التجاري على Google وإصلاحها.

دليل لتحسين نشاطي التجاري على Google.

لماذا يجب عليّ تضمين Google My Business في استراتيجية توزيع المحتوى الخاصة بي؟

باعتبارنا مسوقين للمحتوى، غالبًا ما نفشل في الاعتراف بجزء كبير من مسؤوليتنا وهو ضمان تعرض جمهورنا المستهدف فعليًا للمحتوى الخاص بنا.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تحديث قائمة نشاطي التجاري على Google أسبوعيًا كقناة لمشاركة المحتوى الحالي الخاص بك.

المحتوى ذو الصلة بنشاطي التجاري على Google هو محتوى يركز على المستوى المحلي (على سبيل المثال، الأحداث أو العروض الخاصة).

لماذا أحتاج إلى Google My Business؟

هل تعلم، في المتوسط، تتلقى الأنشطة التجارية 943 مشاهدة بحث و317 مشاهدة خرائط كل شهر؟

هذه البيانات من BrightLocal لعام 2019 يذاكر من بين 45000 قائمة أنشطة تجارية محلية مجهولة، يُظهر أن هناك فرصة رائعة للحصول على المزيد من المشاهدات والنقرات والإجراءات نتيجة للمحتوى المترجم الخاص بك.

لرؤية الدليل، يمكنك الاطلاع على Google My Business Insights لجمع بيانات حول عدد الأشخاص الذين شاهدوا قائمتك، ورأوا منشورك، ونقروا عليه، وتفاعلوا معه.

ومع ذلك، قد لا تكون Google My Business Insights دقيقة دائمًا.

فكر في استخدام الروابط التي يتم تتبعها من Google في منشوراتك للإبلاغ بشكل أكثر دقة عن النقرات والتفاعلات مباشرة في Google Analytics.

يساعد Google My Business المسوقين الرقميين في الحصول على مشاهدات للمحتوى الخاص بهم دون الحاجة إلى انتظار Google لتصنيفه ضمن أفضل عشرة نتائج لمحركات البحث.

تتجاوز فوائد النشر على نشاطي التجاري على Google مجرد الحصول على مرات المشاهدة والنقرات على أحدث محتوى لديك.

يمكن أن يكسبك النشر المنتظم مكانًا مرغوبًا فيه في الحزمة الثلاثة المحلية، وهي أعلى 3 قوائم أعمال لمصطلحات البحث ذات الصلة، ويعد هذا الموضع وحده سببًا وجيهًا لإضافة منشور جديد كل 7 أيام على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نفس دراسة BrightLocal أيضًا أن النشاط التجاري النموذجي يتلقى ما يصل إلى 59 إجراء شهريًا على Google My Business.

يمكن أن تكون هذه الإجراءات عبارة عن نقرات للوصول إلى موقع الويب الخاص بك، أو طلبات للحصول على الاتجاهات، أو مكالمات هاتفية.

تتم معظم الإجراءات في شكل نقرات، ولكن ما لم يتم تحسين قائمة نشاطي التجاري على Google، فقد تفوت الكثير المكالمات الهاتفية الفعلية أو الزيارات داخل المتجر.

ييكيس!

تشير منشوراتك على “نشاطي التجاري على Google” إلى Google تشير إلى أن نشاطك التجاري هو النشاط المناسب لعرضه لعمليات البحث ذات الصلة محليًا.

تعد التعليقات على نشاطي التجاري على Google أمرًا بالغ الأهمية.

إنها تمثل بشكل فعال تأكيد عملائك على أن عملك يتمتع بسمعة طيبة، خاصة عندما تأخذ الوقت الكافي للرد على كل واحد منهم؛ إيجابية أو سلبية.

في الواقع، يمكن أن تكون الاستجابة السريعة والعاطفية والمفيدة للمراجعة السلبية أكثر قيمة من المراجعة الإيجابية.

نحن جميعا نرتكب الأخطاء.

يقدر المستهلكون تلك الشركات الراغبة في قبولها وإصلاحها في الوقت المناسب.

هناك نقطة مهمة، وربما الأهم من ذلك كله، وهي أن منشوراتك تُظهر للعملاء المحتملين الجديد في عملك في الوقت المناسب تمامًا – عندما يبحثون عنه.

أ دراسة 2019 أفاد Ben Fisher أن 17% فقط من الشركات التي تمت مراجعتها كان لديها منشور خلال آخر 7 أيام.

لذا، فإن أكثر من 80% من الشركات ليس لديها أي شيء جديد لمشاركته مع الباحثين الذين يبحثون بنشاط عن أعمالهم.

لا يمكن تصوره!

ما نوع المحتوى الذي يجب أن أقوم بإنشائه لـ Google My Business؟

حافظ على قائمتك كاملة ودقيقة

قبل إنشاء أي محتوى، تأكد من أن قائمة نشاطي التجاري على Google (GMB) كاملة (العنوان ورقم الهاتف وساعات العمل ونظرة عامة على النشاط التجاري والمنتجات/الخدمات وما إلى ذلك) ودقيقة (روابط إلى موقعك على الويب وحساباتك الاجتماعية ومصادر المعلومات الأخرى ذات الصلة).

قد يبدو هذا أمرًا أساسيًا، لكن عددًا كبيرًا جدًا من الشركات الصغيرة تهمل التفاصيل، وGoogle تهتم بالتفاصيل.

مشاركة العروض والعروض الخاصة

يمكنك تجربة إنشاء محتوى مخصص لقائمة نشاطي التجاري على Google.

من المهم أن تتذكر أن نية الشخص الذي يشاهد قائمتك هي على الأرجح معاملات أكثر.

وهذا يعني أنه يمكنك اتباع نهج مبيعات أكثر مباشرة: العروض أو العروض الخاصة أو ما يميز عملك عن منافسيك.

نشر المحتوى التشجيعي

إذا كان نشاطك التجاري يرى العملاء في موقعه، فيمكنك وصف التجربة التي تريد أن يتمتع بها عملاؤك عند وصولهم.

تعد مقاطع الفيديو والصور وحتى المقدمات لأعضاء الفريق الذين سيقابلونهم طرقًا رائعة لتشجيع العملاء على زيارتك.

اجعل صفحتك على Google My Business جذابة لعملائك. فكر في “العروض اليومية الخاصة” أو “العروض الموسمية” أو حتى المتعلقة بالطقس: “ساحتنا مفتوحة!”

قم بإنشاء قائمة غنية بالوسائط

استثمر في العمل مع أ محترف جولات افتراضية 360 درجة معتمد من Google ل إضافة مقاطع فيديو إلى قائمتك التي تم التحقق منها، أو قم بإنشاء مقطع فيديو خاص بك لتقديم نفسك وعملك.

(تأكد أيضًا من تحميل هذا إلى YouTube وتحسين قناتك للحصول على أفضل النتائج؛ موضوع مهم آخر في حد ذاته.)

أعرض الصور

ينبغي استخدام صور متجرك أو مكتبك أو عملك كصورة غلاف.

حاول تضمين صور لعملك أو عرض منتجاتك.

شارك المشاريع التي تفتخر بها أو التي حصلت على تقييم خاص.

في الواقع، يجب أن تأتي العديد من مساهماتك في Google My Business في شكل صور.

هناك دليل قاطع أن الأنشطة التجارية التي لديها أكثر من 100 صورة في قائمة نشاطي التجاري على Google تحصل على المزيد من النقرات.

أجب عن الأسئلة

تحقق لمعرفة الأسئلة التي يطرحها العملاء المحتملون حول عملك وأجب عنها في منشور مدونة تمت مشاركته في قائمتك.

هل يساهم Google My Business فعليًا في تحسين محركات البحث؟

نعم، هذا صحيح، على الأقل محليا. يمكن أن يساعد بعدة طرق.

لا يقتصر الأمر على أن الملف الشخصي في Google My Business الذي تم التحقق منه وتحسينه يتمتع بفرصة أفضل للتواجد في المجموعة المحلية الثلاثة، مما يضع تواجدك في أعلى نتائج البحث، بل يمكن أن يساعد أيضًا بشكل غير مباشر في ترتيب موقع الويب الخاص بك.

ويتم ذلك من خلال توفير إشارات اجتماعية إلى Google، ومن خلال توجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك، ومن خلال توفير دليل اجتماعي في شكل مراجعات.

جوجل يقول تعتمد نتائج البحث المحلية على “الملاءمة والمسافة والشهرة”.

ملاءمة: مدى توافق القائمة مع نية الباحث.

مدى توافق القائمة مع نية الباحث. مسافة: يقوم Google بإقران الباحثين بالأنشطة التجارية التي تم التحقق منها على مسافة قريبة.

يقوم Google بإقران الباحثين بالأنشطة التجارية التي تم التحقق منها على مسافة قريبة. الشهرة: مدى شهرة عملك.

هل يمكن لمنصة تسويق المحتوى مساعدتي في إدارة قائمة أعمالي على Google بشكل أفضل؟

يمكن أن تساعدك منصة تسويق المحتوى على إدارة كل المحتوى الخاص بك بشكل أفضل.

فهو يوفر التخطيط والوضوح لتقويم المحتوى الخاص بك ويضمن لك البقاء على اطلاع دائم بإنشاء منشورات منتظمة داخل نشاطي التجاري على Google، وهي مهمة يمكن نسيانها بسهولة.

إن وجود منصة لتسويق المحتوى يجلب الهيكلة والتركيز إلى خطة تسويق المحتوى الخاصة بك ويساعدك على الاستفادة من خبرات العديد من أعضاء الفريق مع ميزات تجعل التعاون سهلاً.

تمنحك منصة تسويق المحتوى عملية للعمل من خلالها وتحليلات لمساعدتك على فهم كيفية عمل أنشطتك بشكل أفضل.

إذا تمكنت من تحديد الأنشطة التي لها تأثير إيجابي، فيمكنك استخدام هذه الأفكار لعناصر المحتوى المستقبلية.

يبدو أن تخصيص المحتوى ليناسب Google My Business يتطلب الكثير من العمل – لماذا لا يكفي تحديث موقع الويب الخاص بي؟

يعد Google My Business أداة مجانية لها تأثير مباشر على الأنشطة التجارية المحلية الحالية.

كما هو الحال مع أي شيء، تحتاج إلى إطعامه لجعله ينمو. لن تقوم Google بربط النقاط نيابةً عنك.

الهدف من Google My Business هو تزويد الباحثين بمعلومات فورية ودقيقة.

يستغرق تحقيق التصنيف وقتًا، وهذا ليس مفيدًا لنقل المعلومات التي ستصبح قديمة بسرعة.

وبقدر ما هي أداة تقدمها جوجل، يجب على المرء أن يعتقد أن جوجل تضع مصلحة كبيرة على المحتوى الذي يتم الحفاظ عليه هناك.

فكر في تجربة “Google My Business” الخاصة بك

من المتوقع كثيرًا أن يصبح مديرو التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال الصغيرة ماهرين في Google My Business، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الأنشطة التسويقية الأخرى المطلوبة لتعزيز التواجد عبر الإنترنت.

نظرًا لوثائق المساعدة الغامضة من Google وأوقات الاستجابة الطويلة المحبطة من Google، قد يكون من المغري تركها ليوم آخر.

ومع ذلك، في النهاية، فكر في آخر مرة أجريت فيها بحثًا محليًا ومدى سهولة قيام نشاطي التجاري على Google بعملية اختيار المكان الذي تريد الذهاب إليه.

بمجرد التحقق من قائمتك بنجاح، من المحتمل أن يكون استثمار وقتك ساعة أو ساعتين فقط في الشهر، ونعتقد أن هناك العديد من الفرص الإضافية التي يمكنك الحصول عليها باستخدام أداة الأعمال المجانية الرائعة هذه.

ابحث عن الوقت في جدولك الزمني للتنقيب و”امتلاك” بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google حقًا.

استخدم ورقة العمل هذه للمساعدة في جمع المعلومات التي تحتاجها للبدء: دليل تحسين نشاطي التجاري على Google.

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