Rewrite this title: كيفية استخدام HREFLang بشكل صحيح: مقابلة مع بيل هانت

ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام HREFLang بشكل صحيح: مقابلة مع بيل هانت

يُعد تحسين محركات البحث (SEO) الدولي موضوعًا ساخنًا في التسويق الرقمي، وهو مجال لا يعرفه معظم مُحسني محركات البحث (SEO). في هذه المقابلة التي أجراها بوبكون مع بيل هانت، رئيس شركة Back Azimuth Consulting. جلس مع كيلسي جونز، المحرر التنفيذي لـ SEJ، للحديث عن HREFLang، وما يعنيه بالنسبة إلى تحسين محركات البحث الدولية، ومناقشة بعض المخاطر التي يواجهها كبار المسئولين الاقتصاديين عند تنفيذها.

بعض النقاط الرئيسية التي ذكرها بيل هي:

HREFLang هو رمز تم تطويره بواسطة Google ويسمح لك بتعيين لغة موقع الويب الخاص بك حتى تقوم Google بتسليم الموقع المناسب للمستخدمين الدوليين. وهذا مهم بشكل خاص لتحسين محركات البحث الدولية.

لا تفترض أن /uk تعني أنها النسخة البريطانية، فهي في الواقع مخصصة للغة الأوكرانية. تأكد من أنك تستخدم HREFLang بشكل صحيح باستخدام أداة للتحقق من ذلك.

لمعرفة اللغات التي يجب أن يظهر بها موقعك، انتبه إلى الأشخاص الذين يزورون موقعك اليوم، والسوق المستهدف، وما إذا كنت قادرًا على دعم موقع بلغة أخرى. ويشير بيل إلى أنك إذا أنشأت موقعًا باللغة الإسبانية، فإنك تخبر الجمهور الناطق بالإسبانية أن لديك طريقة للتواصل معهم. إذا لم تتمكن من تقديم الدعم أو المحتوى باللغة الإسبانية، فقد لا يكون ذلك مناسبًا لموقعك.

أدوات الفاتورة الموصى بها:

مدقق HREF

HREFLang منشئ

تعرف على المزيد حول HREFLang وSEO الدولي

شاهد هذه المقابلة مع أليدا سوليس لمعرفة المزيد حول تحسين محركات البحث الدولية والتحديات المحددة التي تواجهها العلامات التجارية عند تنفيذها.

اقرأ هذا المنشور الذي كتبه Saijo George بعنوان لفهم المزيد حول ماهية HREFLang ومتى يجب عليك استخدامه.