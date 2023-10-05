Rewrite this title: كيفية اكتشاف الروابط السيئة وتحديد ما إذا كنت تريد اتخاذ إجراء أم لا

ستساعدك المقالة التالية: كيفية اكتشاف الروابط السيئة وتحديد ما إذا كنت تريد اتخاذ إجراء أم لا

منذ إطلاق تحديث Google Penguin 1.0 في أبريل 2012 (والتحديث الأخير في 4 أكتوبر)، ظهرت لنا حقيقة مؤلمة: الروابط الواردة يمكن أن تؤثر سلبًا على تصنيفاتنا على Google.

قبل ذلك، كان أسوأ ما يمكن أن يفعله الارتباط الداخلي بموقعك هو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق. فجأة غيّرت شركة Google القواعد، وكان علينا أن نبحث عن الروابط التي يحتمل أن تكون “سامة” والتي تشير إلى مواقعنا. الأمر الذي يمكن أن يكون مخيفًا، لأن هذه الروابط غالبًا ما تكون خارجة عن سيطرتنا.

نظرًا لطبيعة بناء الروابط المجانية للجميع في ذلك الوقت، كانت العديد من المواقع تتراكم السموم بشكل أسرع من المدمن على الكحول الذي يدخن باستمرار. وفي غضون أسابيع قليلة، تحول الحديث من بناء الروابط إلى تنظيف ملفات تعريف الارتباط. لقد حان الوقت للتخلص من السموم والتخلي عن بناء الروابط العشوائية.

ماذا حدث منذ إصدار Penguin 1.0؟

كان هناك الكثير من التخمينات حول كيفية عمل Penguin فعليًا. بالطبع، خوارزمية جوجل عبارة عن صندوق أسود لا يمكننا الدخول إليه. نحن لا نعرف سوى شيئين:

متى جوجل تصدر تحديث Penguin النتيجة التغييرات في SERPs

إذا كان تصنيفي جيدًا، فهل هذا مهم؟

باختصار، نعم… لا يمكنك التحكم في من يرتبط بك، ولذلك يجب أن تكون دائمًا على دراية بأحدث الروابط الواردة التي قام Google بجمعها و”احتسابها”. قد تكون سببًا في سقوطك إذا لم تكن حذرًا.

بالطبع أن تكون مصابًا بجنون العظمة بشكل مفرط ليست فكرة جيدة، ولكن إذا كنت لا تعرف كيف يبدو ملف تعريف الارتباط الخاص بك، فلن تكون مستعدًا في حالة حدوث الأسوأ.

جانب Note:

Penguin هو في الواقع تحديث يتم تشغيله يدويًا، مما يعني أنه إذا تم اكتشافك بواسطة أحد التحديثات، فقد يستغرق الأمر أشهرًا قبل التحديث التالي وربما أشهر قبل أن ترى أي تأثير إيجابي من الإجراء العلاجي الذي اتخذته.

كيفية تتبع الروابط الخاصة بك

قبل أن تقلق بشأن اتخاذ أي إجراء، عليك أن تعرف الشكل الفعلي لملف الارتباط الخاص بك. هناك بعض الخيارات ولكنني أقترح البدء بأدوات مشرفي المواقع:

أولاً، قم بإعداد حساب أداة مشرفي المواقع

أضف موقع الويب الخاص بك وتحقق منه

انتقل إلى أدوات البحث > روابط إلى موقعك > المزيد

ضمن “من يقوم بالارتباطات الأكثر”، انقر فوق “تنزيل أحدث الروابط”

يمكنك بعد ذلك مشاهدة عرض جدول البيانات لأحدث الروابط الواردة

ضع في اعتبارك أن هذه مجرد الروابط التي يعرفها Google. إذا لم يفهرس Google الرابط بعد، فلن يظهر هنا. قامت Google بفهرسة معظم مواقع الإنترنت، ولكن ليس بالضرورة جميعها.

بالطبع لا يمكنهم معاقبتك على رابط لا يعرفون عنه شيئًا، لذا فإن الحصول على القائمة الكاملة من Google يجب أن يكون بقدر ما تحتاج إليه. تذكر أننا نريد أن نجعل العملية بسيطة حتى تتمكن من القيام بها بانتظام.

كيفية التعرف على الروابط السيئة

يعد تحديد الرابط السيئ أمرًا صعبًا لأنه لا توجد طريقة محددة نعرفها والتي ستقرر Google من خلالها ما إذا كان سيتم معاقبة موقع ما أم لا. في الواقع، قد تساعد بعض الروابط “المشكوك فيها” في تصنيفاتك، ولا يمكنك التأكد أبدًا.

ما لم يكن لديك بالفعل عقوبة معلقة عليك، أو تعلم أنك تفعل شيئًا لا ينبغي لك فعله (على سبيل المثال، إنشاء روابط غير مرغوب فيها) فمن الأفضل توخي الحذر والبحث فقط عن أسوأ الروابط في الوقت الحالي.

ومن الأفضل أيضًا أن تقوم بذلك يدويًا، لأن آخر شيء تريد القيام به هو البدء في محاولة إزالة الروابط التي تساعدك بالفعل. لسوء الحظ قد يستغرق ذلك بعض الجهد …

يبحث عن:

الدلائل غير المتخصصة مع عدم وجود تركيز أو معايير معينة

تعليقات مدونة غير حقيقية تحتوي على نص رابط غير مرغوب فيه (أي ليس اسمك)

يمكن أن تكون الروابط على مستوى الموقع علامة حمراء، لذا قم بالتحقيق أكثر

أي مواقع لا علاقة لها على الإطلاق وغير ذات صلة بموقعك

روابط الملف الشخصي وروابط المقالات منخفضة الجودة أو المغزولة

حاول العمل على قائمتك ووضع علامة على كل رابط بتقييم الجودة (على سبيل المثال، 4 جيد، 3 ليس جيدًا جدًا، 2 مراوغًا بعض الشيء و1 منخفض الجودة). بهذه الطريقة يمكنك التركيز على أسوأ الروابط في الوقت الحالي. قد يكون من المفيد أيضًا ملاحظة أنواع مختلفة من الروابط (الملف الشخصي، التعليقات الجيدة، التعليقات غير المرغوب فيها، المقالات، مشاركات الضيوف، إلخ…)

تأكد من الحصول على قائمة جديدة من WMT كل أسبوعين ومواصلة العمل. ركز دائمًا على أحدث الروابط لأنها الأكثر احتمالية للتأثير عليك. تذكر أن هذه يجب أن تكون مهمة مستمرة.

اتخاذ قرار بشأن اتخاذ الإجراء

لا تبالغ في هذا إلا إذا كان لديك سبب قوي للاعتقاد بأنك في خطر. تذكر أن الغالبية العظمى من المواقع تحتوي على عدد قليل من الروابط المراوغة على الأقل، وأن ملفات الارتباط السيئة للغاية فقط هي التي تجذب الانتباه.

مع ذلك، يعد الحفاظ على نظافة ملفك الشخصي فكرة جيدة

بمجرد قيامك بتعيين نقاط الجودة والفئة لجميع الروابط الخاصة بك (أو عينة عشوائية منها)، يمكنك إجراء المزيد من التحليل. انظر إلى النسبة الإجمالية للروابط ذات الجودة السيئة والروابط الجيدة وأنواع الروابط التي لديك الكثير منها.

إذا قمت بتتبع ذلك مع مرور الوقت، يمكنك معرفة ما إذا كان ملف تعريف الارتباط الخاص بك يتحسن أم أنه يسوء

لا توجد نتيجة محددة يجب أن تسعى لتحقيقها – فالأمر يعتمد حقًا على مكانتك، ولكن حاول تقييم ما إذا كنت تعتقد أن درجاتك مقبولة أم مشبوهة.

كيفية إزالة الروابط السيئة

إذن ماذا لو قررت اتخاذ إجراء؟ ماذا يجب أن تفعل بشأن الروابط الخاصة بك؟

أفضل طريقة لإزالة الرابط هي الاتصال بمسؤول الموقع الخاص بذلك الموقع. في معظم الحالات، ستجد نوعًا ما من نموذج الاتصال على الموقع، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك التحقق من Whois. إذا لم تكن هناك طريقة للاتصال بالمالك، فما عليك سوى تقديم ملاحظة والمضي قدمًا.

عند الاتصال بالمواقع، فقط كن مهذبًا واستخدم أسلوبًا قياسيًا لكل دليل وموقع مقال وما إلى ذلك… سيوفر هذا الكثير من الوقت.

قم بتدوين من تتصل به وإذا لم تتلقى ردًا بعد بضعة أيام، فحاول مرة أخرى. المثابرة غالبا ما تصنع الفارق.

استخدام أداة التنصل من Google

تسمح لك أداة التنصل بفصل موقعك عن المواقع منخفضة الجودة. يمكنك استخدام هذه الأداة عن طريق تسجيل الدخول إلى Google Webmasters، ثم زيارة الموقع صفحة أداة التنصل – هناك، يمكنك إنشاء ملف نصي يدرج جميع عناوين URL التي تريد التنصل منها.

من المهم تدوين ملاحظات في هذا الملف النصي لتوضيح المواقع التي اتصلت بها والمواقع التي لا يمكنك الاتصال بها.

زوجان من التحذيرات:

لا تعتمد بشكل كبير على هذه الأداة. ابذل قصارى جهدك لإزالة أي روابط سيئة يدويًا واستخدم أداة التنصل كحل أخير. قالت Google صراحةً إنها تنظر إلى هذه الأداة على أنها “طلب”. لذلك ليس هناك ما يضمن أنهم سيحترمون طلبك بالفعل.

علاوة على ذلك، تفضل Google إزالة الروابط السيئة، كما أن إدراج قائمة طويلة من الروابط التي سيتم التنصل منها دون محاولة إزالتها أولاً ينعكس بشكل سيء عليك كمشرف موقع. باختصار، لا تقم بإزالة أسوأ الروابط إلا باستخدام هذه الأداة، وذلك فقط بعد تجربة الخيارات البديلة.

بعض النصائح الإضافية

لجعل عملية “تطهير الارتباط” بأكملها سريعة قدر الإمكان، كن منظمًا.

الاتساق هو المفتاح: قم بمراجعة الروابط الخاصة بك مرة أو مرتين في الشهر وركز على جودة الروابط التي تكتسبها.

إذا رأيت المزيد والمزيد من الروابط الجديدة ذات الجودة المنخفضة، فستحتاج إلى معالجة استراتيجيات بناء الروابط الحالية قبل القلق بشأن الإزالة.

استخدم نموذج بريد إلكتروني يمكنك إرساله لطلبات إزالة الارتباط واحتفظ بملاحظات حول تقدمك.

حاول بناء بعض الروابط عالية الجودة. الروابط الجديدة ذات الجودة العالية هي أفضل طريقة لتخفيف الروابط القديمة ذات الجودة المنخفضة. قد لا تحتاج إلى القيام بأي عمليات إزالة على الإطلاق!

هل موقعك مقاوم لهجمات البطريق؟

ومن المؤسف أنه لا توجد ضمانات. لكن التحقق من الروابط الخاصة بك هو أفضل وسيلة لحماية موقعك. في الواقع، قد تجد أن موقعك يكتسب تصنيفًا لأن منافسيك لا يشاركون في هذا التمرين.

هل تأثر موقعك بتحديث Penguin؟ هل التحقق من ملف تعريف الارتباط الخاص بك يساعد؟ أحب أن أسمع عن تجاربك في التعليقات!