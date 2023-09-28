Rewrite this title: كيفية الاستفادة من تعيين الكلمات الرئيسية لنجاح تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الاستفادة من تعيين الكلمات الرئيسية لنجاح تحسين محركات البحث

تعيين الكلمات الرئيسية هو الفن الخفي لتلبية هدف البحث.

نية البحث هي السبب لماذا شخص ما يبحث على جوجل.

العبارة الرئيسية هي ماذا يدخلون في شريط البحث.

إذا كنت أفضل إجابة على هدف البحث الخاص بهم، فسوف يجدك Google الأكثر صلة ويكافئك بالتصنيفات وحركة المرور التي تريدها.

ما هو تعيين الكلمات الرئيسية؟

تعيين الكلمات الرئيسية هو عملية تعيين كل صفحة لمجموعة كلمات رئيسية مستهدفة.

يتم تصنيف Google على أساس عناوين URL محددة.

يجب تحسين كل عنوان URL وأن يكون ملائمًا للكلمات الرئيسية المستهدفة من أجل التصنيف.

تتكون مجموعة الكلمات الرئيسية المستهدفة اليوم عادةً من الكلمة الرئيسية (الكلمة الرئيسية للتركيز) التي تصف بوضوح موضوع الصفحة بالإضافة إلى سلسلة من أشكال الكلمات الرئيسية والكلمات الرئيسية الداعمة.

لماذا يعتبر تعيين الكلمات الرئيسية مهمًا؟

الآن، ما الذي تغير مؤخرًا ولماذا يرتبط تعيين الكلمات الرئيسية بنجاح تحسين محركات البحث لعام 2021؟

التحذير هو الجزء الثاني من الجملة الأخيرة: .

فاز أحد عملاء البرنامج مؤخرًا بالصفحة الأولى مع إحدى صفحاتنا المستهدفة للربع الرابع. تم نشر المقال في أغسطس 2020.

الكلمة الرئيسية الآن هي نوفمبر، حيث تحتل المرتبة الثانية وبدأت حركة المرور العضوية في الارتفاع.

ما رأيك: ما هو عدد الكلمات الرئيسية والأشكال الداعمة التي تم تصنيفها؟

باختصار: قد يكون هناك المئات من الكلمات الرئيسية الداعمة لتصنيف صفحتك.

تعيين المواضيع الفرعية والكلمات الرئيسية الداعمة

وهذا سبب للاحتفال.

ولكن هذا هو أيضًا سبب أهمية تعيين الكلمات الرئيسية كثيرًا.

لماذا؟

منشور مدونة عميل البرنامج الخاص بي، والذي ذكرته في القسم السابق، هو منشور مدونة تعليمي حول موضوع ما (ادارة اعمال).

تتضمن الكلمات الرئيسية الداعمة التي يتم تصنيفها اليوم أشكالًا مختلفة مثل:

ما هو [topic]

يُعرِّف [topic]

[Topic] تعريف

هدف [topic]

[Topic] إدارة

[Topic] أمثلة

[Topic] مبادئ

[Topic] إستراتيجية

[Topic] أنظمة

[Topic] أفضل الممارسات

باختصار: تتناول المقالة كل سؤال قد يطرحه شخص جديد على الموضوع.

مثال مماثل هو هذا شرط حول نصائح إدارة الوقت من شركة Toggl (غير تابعة لها). التحقق منها في أداة SEO الخاصة بك. يتم تصنيفها لـ 1.600 كلمة رئيسية، وأكثر من 400 كلمة رئيسية في الصفحة 1.

هل كان من الممكن أن تميل إلى تغطية هذه المواضيع الفرعية في سلسلة من المقالات بدلاً من دليل طويل واحد؟

وإذا كان الأمر كذلك، فهل من المحتمل أن تكون قد فاتتك هدف البحث وفرصة التصنيف القوية؟

أو، الأسوأ من ذلك، هل كنت ستنشئ تفكيكًا للكلمات الرئيسية حيث تتقاتل مجموعة من مقالاتك من أجل نفس الكلمات الرئيسية، بحيث لا تنتهي أي مقالة بالتصنيف أو تتغير التصنيفات دائمًا؟

تبدو عملية تفكيك الكلمات الرئيسية كما يلي:

على الجانب الأيسر، يمكنك رؤية موضع الترتيب. 100 في الأسفل وأفضل موضع (1) في الأعلى.

كل سطر عبارة عن صفحة واحدة في نفس الموقع. الخط هو تطور ترتيب تلك الصفحة مع مرور الوقت.

في هذا المخطط، تتغير صفحة التصنيف باستمرار. لا يستطيع Google ببساطة تحديد الصفحة الأكثر صلة بالموضوع.

لذلك تستمر الصفحات في الدخول والخروج من الفهرس دون أن تلتصق أبدًا.

وهذا يضر بتغييرات الترتيب والأداء العضوي.

لا تلعب بجد للحصول عليها.

اعمل على تعيين الكلمات الرئيسية الخاصة بك ووضح لـ Google أي صفحة يجب أن يتم تصنيفها للكلمة الرئيسية المستهدفة.

وأخيرًا، يعد تعيين الكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا لأن Google يتحسن فهم هدف البحث والمواضيع الفرعية ذات الصلة اللازمة لتلبية هدف البحث.

الصفحة الأولى من “نصائح إدارة الوقت” مليئة بمقالات ويكيبيديا الطويلة التي تغطي جميع المواضيع الفرعية في دليل واحد.

“الهدف… هو فهم نوع المحتوى الذي تتطلع Google إلى تقديمه للمستخدمين بناءً على ما تعرفه Google عن نية المستخدم”، كما يقول كين جاميسون من Content Harmony – وأنا لا أستطيع أن أتفق معه أكثر من ذلك.

إن تعيين الكلمة الرئيسية المستهدفة وحدها لا يكفي لتحسين محركات البحث.

خذ الوقت الكافي للتعمق في الصفحة 1 للتعرف على الكلمات الرئيسية الداعمة اللازمة لتغطية الموضوع بالكامل وتلبية هدف البحث.

تجنب نشر الكلمات الرئيسية عبر العديد من الصفحات وإنشاء مقالات منافسة وبذل جهودك في محتوى رائع ودائم يلبي حقًا هدف البحث واحتياجات الشخص الذي يبحث.

كيفية تجنب تفكيك الكلمات الرئيسية

لذا، ماذا لو كان لديك مجموعة من الكلمات الرئيسية والمواضيع الفرعية المتشابهة ولم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب تعيينها لنفس الصفحة أم لصفحات مختلفة؟

الطريقة النوعية (بدون أدوات) لمعرفة ذلك هي مراجعة الصفحة 1.

انتقل إلى وضع التصفح المتخفي في متصفحك وقارن بين صفحات نتائج البحث لمختلف أشكال الكلمات الرئيسية.

إذا وجدت نفس نتائج البحث أو متشابهة جدًا، فهذا يعني أنه يجب عليك تعيين الكلمة الرئيسية إلى نفس الصفحة.

إذا كانت نتائج البحث تبدو مختلفة جذريًا وكان لدى منافسيك صفحات مميزة بوضوح تغطي صيغ الكلمات الرئيسية المختلفة، فهذا يشير لك إلى أنه يجب تعيينهم إلى عناوين URL مختلفة.

يمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث (SEO) مثل Ahrefs.

يحتوي مستكشف الكلمات الرئيسية في Ahrefs على وظيفة تسمى “مشاركة حركة المرور حسب الصفحات”.

دعنا ندخل كلمتين رئيسيتين مستهدفتين متشابهتين جدًا في Keyword Explorer:

“إدارة الوقت”

“”نصائح لإدارة الوقت””

يمكنك أن ترى أن 8 من أول 10 نتائج بحث تستهدف هاتين الكلمتين الرئيسيتين في نفس الصفحة – كما ينبغي لك.

الآن، دعونا نتحقق من:

“”حيل إدارة الوقت””

“مهارات إدارة الوقت”

يمكنك أن ترى أن الصفحات التي تتحدث عن “مهارات إدارة الوقت” لا تميل إلى التصنيف ضمن “الاختراقات في إدارة الوقت”.

يشير هذا إلى أنه يجب عليك إنشاء صفحتين للموضوعين.

ربما يكون الأشخاص الذين يبحثون عن الاختراقات والاختصارات مختلفين، مع اختلاف الاحتياجات ونوايا البحث عن الأشخاص الذين يتطلعون إلى إتقان المهارة.

باختصار:

مالحصول على نية البحث + تعيين الكلمات الرئيسية الرائعة = الصفحات المستهدفة ذات أفضل فرص نجاح التصنيف.

ملخص: استخدام تعيين الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث

الآن دورك.

أدخل بعضًا من صفحاتك الأفضل أداءً في أداة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لمعرفة عدد الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها لها. أراهن أنه سيكون بالمئات.

ثم اعتد على التحقق من تفكيك الكلمات الرئيسية عند التخطيط للمحتوى للتأكد من أن تعيين الكلمات الرئيسية الخاصة بك محكم للغاية.

ترتيب سعيد!

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