Rewrite this title: كيفية الاستفادة من توفير الوقت الدلالي للإعلان عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الاستفادة من توفير الوقت الدلالي للإعلان عبر الإنترنت

التكنولوجيا الدلالية هي مصطلح سمعناه جميعًا، ولكن هل يعرف أحد حقًا ما يعنيه؟ لقد تم التبشير به من قبل أمثال Google و Facebookولكن كمسوقين أو حتى مستخدمين نهائيين، كيف يؤثر ذلك على طريقة تفاعلنا مع المحتوى على الويب؟

للبدء في فهم ذلك، من المهم معرفة أن محركات البحث التقليدية عن الكلمات الرئيسية تشير فقط إلى الكلمات الرئيسية في البيانات الوصفية. حيث أن البحث الدلالي يعمل بشكل أشبه بالعقل البشري. إن الأمر يتجاوز مجرد النظر إلى عنوان رئيسي على الصفحة. وبدلاً من ذلك، يقوم البحث الدلالي بتحليل سياق المقالة أو الصورة أو الفيديو بأكمله لفهم وتحديد تصور ومشاعر المحتوى.

هذا المستوى من الذكاء الآلي له آثار كبيرة على المعلنين. يمكن للحلول الدلالية أن تساعد المعلنين على إنشاء حملات أفضل وأكثر كفاءة وتسهيل اكتشاف المحتوى.

يحتاج المعلنون إلى تقنيات جديدة

يعد مكتب البريد سابقة في سبب الحاجة إلى هذا النوع من الأتمتة. خدمة البريد الأمريكية مقابض 16.5 مليار بطاقة ورسالة وطرود بين عطلات عيد الشكر ورأس السنة الجديدة. قد يكون حجمه منخفضًا، لكن شركات البريد اعتمدت عليه الميكنة منذ الخمسينيات. ليس هناك عودة إلى أساليب الحقبة الاستعمارية. ويمر المعلنون عبر الإنترنت بلحظة حاسمة مماثلة: الإعلان عبر الإنترنت متوقع لتنمو بمعدل سنوي متوسطه 15 بالمائة بين عامي 2013 و2015. ويحتاج المعلنون إلى تقنيات جديدة.

من العدل أن نلاحظ أن الإعلان عن الكلمات الرئيسية قد قطع شوطًا طويلًا. هناك أدوات وممارسات قوية لإدارة الحملات الإعلانية للاستهداف والاستثناءات وإدارة الكلمات الرئيسية السلبية. لقد خدم الإعلان بالكلمات الرئيسية غرضه جيدًا – لفترة من الوقت. هناك حاجة إلى الأتمتة للمضي قدما.

تعتبر حلول الإعلانات الدلالية تنبؤية وتحدد المعنى المقصود للكلمات بحيث تصبح عمليات البحث واستهداف الإعلانات أكثر ملاءمة. ويتم تحقيق ذلك من خلال خوارزميات معقدة مجهزة بقدرات التعلم المستمر. توفر هذه المنصات الإعلانية التنبؤية للمعلنين وأصحاب الأعمال وقتًا ثمينًا للعمل من خلال التخلص من الحاجة إلى إدارة الكلمات الرئيسية، وهو أمر غير ضروري.

الحملات الإعلانية والمواضع

إن إنشاء حملة إعلانية في Google أو Bing أو أي فرصة إعلانية أخرى مدعومة بالبحث، يتطلب تقليديًا إعداد الكلمات الرئيسية وإدارة الكلمات الرئيسية بشكل مستمر. وهذا يعني اختيار الكلمات المناسبة، وتجنب الارتباطات السلبية بالعلامة التجارية، واستخدام أدوات متخصصة لإدارة الحملات. وحتى في هذه الحالة، قد ينتهي الأمر بالإعلانات في أماكن غير مناسبة.

يعد وضع الإعلان السيئ أمرًا شائعًا جدًا لدرجة أن هناك ملفًا كاملاً Pinterest لوحة مخصصة لها تسمى “فشل موضع الإعلان“حيث سترى أمثلة مثل لاعب وسط فريق فيلادلفيا إيجلز مايكل فيك الذي يتم إقرانه بشكل مقيت بجانبه إعلانات طعام الكلاب. العديد منها عبارة عن إعلانات تعتمد على الكلمات الرئيسية. يستغرق الرد على تلك الحوادث وقتًا، وقد يلحق الضرر بسمعة الشركة. يزداد خطر وقوع حوادث محرجة مع زيادة حجم حملات الكلمات الرئيسية.

فوائد التكنولوجيا الدلالية

تستخدم التكنولوجيا الدلالية علم الوجود – مثل القاموس، ولكن مع السياق – لكل قطاع بحيث يتمكن النظام من معرفة الفرق بين “علاج” الهالوين والطبيب “الذي يعالج” مريضًا. وبالتالي، من غير المرجح أن يظهر إعلان طعام الكلاب في سياق كرة القدم.

الشبكات الاجتماعية

تعمل علم الدلالة أيضًا على توسيع نطاق الإعلانات الاجتماعية. إن قدرتها على مراعاة المحتوى وسياق المعلومات عبر الويب وعلى الشبكات الاجتماعية تتيح تنفيذ الحملة المحلية.

يمكن للمعلنين قضاء المزيد من الوقت في تطوير حملات إبداعية استنادًا إلى نقاط بيانات خارجية (الجمهور، والعمر، وإبداءات الإعجاب بالعلامة التجارية، والتفضيلات الفردية، وما إلى ذلك). تعمل المحركات الدلالية في الوقت الفعلي، لذلك لم يعد المعلنون بحاجة إلى القلق بشأن إنفاق الكثير من الوقت والموارد استجابةً للاتجاهات.

يمكن للناشرين توفير الوقت وبناء علاقات أقوى مع قرائهم من خلال تقديم محتوى ذي صلة أثناء قيام المستخدم بتصفح مقالة أو مقطع فيديو مطابق. تقدم التقنيات الدلالية توصيات مخصصة بناءً على المحتوى الذي تتعامل معه بالفعل. لا توجد مدخلات يدوية مطلوبة لبناء توصيات قوية للمحتوى؛ تقوم الآلات بالعمل من خلال قراءة وفهم طبيعة المحتوى في الوقت الفعلي.

محركات الإجابة

سيستفيد المستخدمون النهائيون من العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع. تتحول محركات البحث إلى محركات إجابات حيث تتبنى شركات البحث الرائدة، بما في ذلك Bing وGoogle وغيرهما، البحث الدلالي لتراكب المعلومات فوق نتائجها التقليدية. يتم استباق النتائج المستندة إلى الكلمات الرئيسية ببطء من خلال الإجابات، ومن الأفضل للمعلنين أن ينتبهوا. كانت Hakia وLexxe وNTENT أيضًا في طليعة تكنولوجيا البحث الدلالي.

إن ميكنة الإعلان عبر الإنترنت وتقنيات البحث التي تمكنه تحدث الآن. إن الكلمة الرئيسية، نهج التصنيف، ليست مناسبة تمامًا للنمو مع سوق الإعلانات اليوم، وهناك حاجة إلى حلول جديدة لضمان استمرار النمو السريع.