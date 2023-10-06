Rewrite this title: كيفية الانفصال عن جوجل في 3 خطوات سهلة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الانفصال عن جوجل في 3 خطوات سهلة

بناء العلاقات مع شركة عملاقة ونائية وقوية للغاية. من يريد حقا أن يفعل ذلك؟ إن تنمية العلاقات مع أناس حقيقيين أمر صعب بما فيه الكفاية. لكن كل شركة لديها موقع على شبكة الإنترنت تكون في وضع بناء علاقات مستمر مع الشركة العملاقة البعيدة والقوية للغاية والتي تسمى Google. ماذا يخبرك ذلك؟ إنها علاقة غير متوازنة إلى حد ما. هناك جوجل، ثم هناك بقيتنا. جوجل ليست مخصصة لك. مُطْلَقاً. لذا احفظ أساليب بناء العلاقات الخاصة بك لشخص يهتم! تفريق والمضي قدما، أليس كذلك؟

للأسف، الأمر ليس بهذه البساطة. أنت بحاجة إلى جوجل. إذا قمت بإيقافه غدًا، فلن يفتقدك Google ولو قليلاً. ما لم تكن تدفع الكثير من الأموال مقابل حملة إعلانية بنظام الدفع مقابل النقرة، ففي هذه الحالة، تكون علاقتك مع Google أكثر توازنًا. إذا كنت تدير حملة PPC بملايين الدولارات، فسوف تبذل Google بعض الجهد في بناء العلاقات. وحتى في هذه الحالة، يمكن أن يقرر Google أنهم لا يحبون إعلانك أو كلمتك الرئيسية أو أي شيء آخر ويستبعدونك. لكن بالنسبة للشركات الصغيرة، فإن حملة الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بك هي مجرد قطرة في بحر. يمكنك فقط أن تنسى أي تواصل من Google لبناء العلاقات. لماذا هذا عادل؟ لماذا تنخرط في بناء العلاقات مع هذا الشيء الذي لا يهتم بك؟

ما هو البديل؟ بنج؟ ياهو؟ هيا، أنت لا تريد أن تقبل بالمرتبة الثانية. أو الثالث. Google هي شركة تكنولوجيا المعلومات وعليك العمل على بناء هذه العلاقة ومعرفة كيفية إنجاحها. يعد بناء العلاقات مع Google جزءًا ضروريًا من الحياة لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة.

المشكلة هي أن Google لديها القدرة على الانفصال عنك! وسيفعلون ذلك إذا لم تلعب وفقًا للقواعد. كنت لا تريد أن! بمجرد أن تتضرر تلك العلاقة مع Google، فإن العودة تتطلب مستوى جديدًا تمامًا من بناء العلاقات والذي عادةً ما يتجاوز قدرات أحد هواة تحسين محركات البحث.

ما الذي يمكن أن يجعل Google تنفصل عنك؟ انها بسيطة جدا!

ممارسة الألعاب – يُسمح لـ Google بممارسة الألعاب ولكنك لست كذلك. لا تهتم بمحاولة الإفلات من الأشياء التي يمكن أن تسبب شقاقًا بينك وبين Google. عدم معرفة القواعد أو القول بأن قواعد Google غامضة جدًا…عديمة الفائدة. إلقاء اللوم على مزود خدمة تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك لا يعمل أيضًا. يتعين عليك أن تعرف ما الذي يفعله مزود خدمة تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك! لا أستطيع أن أقول ما يكفي عن أهمية الشفافية والمساءلة عندما يتعلق الأمر بخدمات تحسين محركات البحث. ابحث عن مزود تحسين محركات البحث (SEO) الذي سيكتب محتوى عالي الجودة ويعرض لك هذا المحتوى ويتحقق من نشر هذا المحتوى.

قم بإدراج المواد التابعة لك والترويجية والإعلانية والتسويقية في إرسال أخبار Google الخاص بك – سوف ترى Google من خلالك مباشرةً وسوف تقوم بإيقافها على الفور. ستتم إزالة مقالتك وكل ما فعلته لبناء العلاقات يمكن أن يتم طمسه بهذا الخطأ الوحيد. أرسلت جوجل مؤخرًا أ تحذير بشأن الصحافة الترويجية والتجارية ومن الأفضل أن تأخذ الأمر على محمل الجد.

تجنب تسويق المحتوى – غالبًا ما تكون Google غامضة بشأن ما تريده، ولكن عندما يتعلق الأمر بتسويق المحتوى، يكون الأمر واضحًا تمامًا. يعد تسويق المحتوى، الذي تم تنفيذه بشكل جيد، أحد أفضل أساليب بناء العلاقات على Google! لذا افعل ذلك جيدًا وافعله كثيرًا. إذا لم تكن قادرًا على كتابة محتوى رائع ومتابعة وضع المحتوى، فابحث عن شخص للقيام بذلك نيابةً عنك. إذا كان عليك أن تدفع لشخص ما للقيام بذلك نيابةً عنك، فهذا المال يُنفق بشكل جيد. يعد تسويق المحتوى جزءًا ضروريًا من التواجد القوي على الويب.

الحديث عن تسويق المحتوى: على جدول أعمال مارس 2013 مؤتمر SES في مدينة نيويورك: “بناء الروابط اللولبية، يُسمى بناء العلاقات”

في البداية، اعتقدت أن الجلسة كانت حول بناء العلاقات مع Google ولكن ملخص هذه الجلسة لا يذكر شيئًا عن Google. يتعلق الأمر ببناء العلاقات للتدوين الضيف:

يعد التدوين الضيف طريقة رائعة للحصول على الروابط والمحتوى، ولكن المدونين غارقون في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعروض التقديمية. للعثور على العملاء المحتملين والوصول إليهم قبل منافسيك، توقف عن التركيز على الرابط وابدأ في التركيز على العلاقة.

في حين أنه من المهم بناء العلاقات للتدوين الضيف، إلا أنه يجب علينا ألا نستبعد أهمية الجودة وبناء الروابط ذات الصلة. لا يزال بناء الروابط أمرًا بالغ الأهمية لتحسين محركات البحث. ولكن ما يعنيه هذا هو أن الحصول على رابط من مدونة ضيف لا يجب أن يكون الهدف الوحيد أو حتى الهدف الأساسي. يمكن أن يكون تسويق المحتوى وسيلة لتحقيق غاية، ولكن في معظم الأحيان، سيعطيك المدون رابطًا لموقعك على الويب. ربما لا رابط النص مرساة، ولكن الرابط مع ذلك. لذا اعمل على بناء علاقتك مع المدونين وأصحاب مواقع الويب ذوي الصلة الذين يمكنهم نشر المحتوى عالي الجودة الخاص بك. وعندما تفعل ذلك، قد يمنحك جوجل القليل من الحب.