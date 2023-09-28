Rewrite this title: كيفية البحث عن فرص الربط الداخلي

ستساعدك المقالة التالية: كيفية البحث عن فرص الربط الداخلي

هل فعلت كل ما يمكنك التفكير فيه لتحسين موقعك، ولكن يبدو أنك لا تستطيع الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى لاستعلامات معينة؟

يعد هذا تحديًا مألوفًا يواجه مالكي مواقع الويب ومُحسنات محركات البحث على حدٍ سواء – وهو نوع من الاستقرار الذي يمكن أن يتطور إلى دورة راكدة من تكرار نفس الشيء على الرغم من أنه لا يعمل.

في 9 سبتمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية Search Engine Journal قدمتها جيني هالاس، رئيس التسويق في JLH والسفيرة في OnCrawl.

لقد شاركت كيفية استخدام الارتباط الداخلي لاختراق مستوى تحسين محركات البحث (SEO) ومواصلة إحراز التقدم على موقعك.

وهنا ملخص للعرض التقديمي.

في SEO، هناك نوعان رئيسيان من الروابط:

الارتباط الخارجي: روابط من مواقع أخرى تشير إلى موقع الويب الخاص بك.

الربط الداخلي: الربط بين الصفحات الموجودة على موقع الويب الخاص بك.

الجميع يعرف عن الروابط الخارجية.

تشير الروابط الواردة من مصادر “موثوقة” والتي تشير إلى موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث إلى أن موقعك ذو جودة عالية.

فيما يتعلق بالربط الداخلي، فأنت تريد نفس الإشارات داخل موقع الويب الخاص بك.

يعد العمل على الارتباط الداخلي أيضًا طريقة رائعة لإنشاء بنية وبنية أفضل لموقع الويب.

مكونات “قوة الارتباط” الداخلية

لفهم أهمية الارتباط الداخلي بشكل أفضل، سنستخدم طريقة Kevin Indig نموذج تيبر والذي يستخدم الروابط الواردة للتأثير على قوة الروابط الداخلية.

هناك ثلاثة مجالات رئيسية يجب مراعاتها عندما نتحدث عن “قوة الارتباط” الداخلية:

انقر فوق العمق.

هيكل URL.

التصنيف.

التصنيف

يتكون التصنيف من ثلاثة أجزاء رئيسية.

اثنان منهم الحكم و الخدمات اللوجستية والتي لا تهتم بها محركات البحث.

ما يهمهم هو الكلمات الرئيسية التي تستخدمها بالفعل لوصف العناصر الخاصة بك.

يجب عليك التأكد من اختيار الكلمات الرئيسية الصحيحة لأنها تلعب دورًا مهمًا في بنية الارتباط الداخلي لديك.

هيكل URL

تغطي بنية عنوان URL القواعد الأساسية وnofollows المخصصة للتحكم في الزحف.

انقر فوق العمق

هناك قول مأثور قديم في تحسين محركات البحث مفاده أن كل صفحة يجب ألا تزيد عن ثلاث نقرات من الصفحة الرئيسية.

انها لا تعمل حقا بهذه الطريقة.

روابط فقط يهم من حيث العمق من الرابط السابق.

أما بالنسبة للنص الرابط الموجود على هذا الرابط، فإننا نعود إلى الكلمات الرئيسية في التصنيف.

إذا كان لديك بنية تنقل تستخدم كلمات رئيسية خاطئة، فمن المحتمل أن يستخدم النص الأساسي كلمات رئيسية خاطئة.

القوائم الضخمة: لماذا تمثل مشكلة؟

يمكن أن تكون القوائم الضخمة مشكلة.

هناك مواقع إلكترونية ضخمة اليوم – مثل eBay، Amazonو Home Depot – التي تستخدم القوائم الضخمة بشكل فعال.

تنشأ المشكلة عندما تكون قوائمك غير متوازنة.

ضع في اعتبارك هذا – إذا كنت تقوم بالربط بكل صفحة من كل جزء من موقعك في التنقل، فأنت تقوم بالربط بكل صفحة من كل صفحة.

أنت تخبر Google بشكل أساسي أن أياً من هذه الصفحات ليست مهمة.

إذا كنت ستقوم بإجراء تدقيق وتعمق أكثر، فسوف ترى أن هناك مشكلة عدم تكافؤ هيكل القيمة.

يتمركز عمق الزحف في الغالب عند المستوى الثاني.

يمكن أن يمثل ذلك مشكلة إذا كان لديك موقف حيث ترتبط كل صفحة بكل صفحة أخرى – لا توجد صفحة مهمة.

هناك أيضًا عدد قليل جدًا من الكلمات الرئيسية القيمة.

يستخدم هذا الموقع نفس مجموعة الكلمات الرئيسية في كل صفحة وفي معظم روابطها.

يمكنك أن ترى في سحابة الكلمات النصية المرساة حيث لا يوجد مكان للتركيز عليه.

هناك طريقة أخرى لفشل ذلك وهي إذا كان لديك قالب يستخدم الارتباط المتكرر.

في المثال أعلاه، يحدد موقع الويب امتدادات الملفات المختلفة.

إنه مفيد إذا كنت تريد إجراء بحث سريع لمعرفة ما هو امتداد الملف وكيفية استخدامه ومن قام بإنشائه.

ولكن في هذه الحالة، تم إنشاء معظم الامتدادات بواسطة نفس المطور – Adobe Systems Incorporated – وأنت تقوم بالربط بتلك الصفحة عشرات المرات ضمن عشرات الصفحات.

أنت تقوم بإنشاء موقف حيث يوجد الكثير من الضجيج في القالب من خلال هذا الارتباط المتكرر مما يجعل الأمر صعبًا

مرة أخرى لحواف البحث لفهم ما هو مهم.

هل يجب عليك تغيير بنية موقعك لتكون أقل “مسطحة”؟

من الناحية المثالية، نعم.

تريد أن يتمتع موقع الويب الخاص بك ببنية جيدة وملاحة واضحة.

لكن من الناحية الواقعية، لا يمكن تنفيذ مثل هذه التغييرات في لحظة.

ومع ذلك، هناك أشياء يمكنك القيام بها في هذه الأثناء.

فيما يلي مثال لموقع ويب ذو بنية مسطحة وارتباط داخلي جيد.

هذا مخصص للأعمال التي تقدم خدمات تنفيذ تابعة لجهات خارجية للشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية.

من خلال تشغيل تقرير OnCrawl في متوسط ​​التصنيف حسب العمق، يمكنك أن ترى أن كل شيء في المستوى 2 و3 – وليس الكثير من أي شيء آخر.

على اليمين، يمكنك أن ترى أن الارتباط الداخلي يعوض ذلك حقًا. كل تلك الخطوط الملونة هي عبارة عن وصلات بين الأقسام المختلفة للموقع.

ومع ذلك، من المؤكد أن هناك المزيد من أعمال الربط الداخلي التي يتعين القيام بها – خاصة في فئة التنفيذ التي تضم 23.95% من الروابط الداخلية.

الهدف هو توضيح ذلك أكثر لأنه على الرغم من أن الإنجاز هو بالتأكيد ما يفعله العميل، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون ذا صلة بكل صفحة على حدة.

وبعد 4-5 أشهر من التنفيذ، انخفضت نسبة الروابط إلى فئة التنفيذ من 23.95% إلى 14.32%.

يرجع بعض ذلك إلى تصنيف الصفحات بشكل مختلف.

ولكن في الغالب، كان الأمر يتعلق بضبط التنقل الأساسي والثانوي على الموقع ليكون أكثر توجيهًا.

إليك ما حدث بعد إضافة المزيد من الأقسام لتقسيم الموقع بطريقة أكثر فائدة.

في بداية انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، أراد العميل تحسين أدائه فيما يتعلق بالكلمات الرئيسية مثل “بديل لـ”. Amazon FBA.” (FBA تعني “Fulfilled by Amazon”. “)

وذلك لأنه عندما بدأ الوباء لأول مرة، Amazon كان يعطي الأولوية للمنتجات الأساسية (مثل الأقنعة ومعقمات اليد).

الشركات التي لم توفر أيًا من تلك المنتجات الأساسية كانت تواجه الكثير من المشكلات في التوصيل وكان الكثير منها يبحث عن بدائل.

ما وجدوه هو أنه يمكن استخدام الارتباط الداخلي لتصنيف أفضل للكلمات الرئيسية التي تريد تصنيفها.

بعد النظر في أنماط حركة المرور المثالية في Google Analytics ومتوسط ​​Inrank في OnCrawl، تمكنت Jenny من العثور على الفرص الكبيرة والإخفاقات.

وكان العميل “Amazon صفحة “Fulfillment Alternative” التي تحتوي على Inrank رائع ولكنها لم تحصل على عدد كبير من الزيارات من البحث.

لأنه كان هناك صفحة أخرى، “هل Amazon FBA مناسب لعملك؟”، التي كانت تتنافس على تلك الكلمة الرئيسية.

الحل؟

هم:

استخدم هذه الصفحة الحالية لتحسين الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تم دمج الصفحة الثالثة المدرجة بالصفحة الجديدة.

تمت إضافة رابط إلى صفحة “كيفية البيع”.

لماذا لا تتمتع المجموعة العليا من الصفحات لحركة المرور بأعلى قوة ارتباط؟

إذا كانت مجموعتك الأعلى من الصفحات من حيث عدد الزيارات لا تتمتع بأعلى قوة رابط داخلي، فأنت تضيع فرصة كبيرة.

وبالبحث بشكل أعمق، وجدوا صفحة تحتوي على Inrank رائعة حقًا ومجموعة من الروابط الواردة إليها.

بالعودة إلى فكرة قوة الارتباط التي تحدث عنها Indig، فإن الروابط الواردة لها تأثير كبير على كيفية عمل بنية الارتباط الداخلي لديك.

قرروا استخدام هذه الصفحة لنقل قوة الارتباط إلى صفحات أخرى.

ومن خلال ربط هذه الصفحة بشكل أفضل ببقية الموقع، فقد شهدوا تحسنًا كبيرًا في تصنيف تلك الصفحة.

بدأ كل شيء أيضًا في التوازن من حيث كيفية عمل Inrank مع جلسات تحسين محركات البحث.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها مع الارتباط الداخلي

قطع القيمة

يوضح تقرير تفاصيل رموز الحالة أن هناك انقطاعات كبيرة في القيمة تحدث داخل موقع الويب.

في هذا المثال، يمتلك العميل موقع مستشفى وكان الكثير من الصفحات خلف حاجز تسجيل الدخول.

حوالي 90% من الروابط من الصفحة الرئيسية كانت متجهة إلى رمز 403 الذي كان يتطلب تسجيل الدخول.

عندما يحدث ذلك، فإنك تقوم بشكل أساسي بقطع القيمة عن جميع الأقسام الأخرى بالموقع.

إنه يخلق موقفًا حيث لا يكون لدى محرك البحث أي مكان يذهب إليه وليس لديهم أي طريقة لفهم القيمة بناءً على ما هو موجود في الصفحة الرئيسية.

روابط كثيرة جدًا إلى المكان الخطأ

بالنظر إلى الموقع من خلال قابلية الفهرسة، هناك الكثير من الصفحات غير القابلة للفهرسة والتي تأتي من أقسام مختلفة.

يمكن أن تساعد إعادة هيكلة الأشياء قليلاً في تحسين كيفية عرض الموقع في البحث.

لا تتجاهل الصفحات الحرجة

وبالنظر إلى مجموعات الصفحات حسب العمق، وجدوا أن الكثير من هذه الصفحات العميقة (البحرية) هي صفحات البحث عن الأطباء.

تعتبر هذه الصفحات مهمة لتحقيق النجاح، لأنه عندما يذهب الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بالمستشفى، فإنهم لا يبحثون عن منشورات مدونة حول أشياء معينة.

من المحتمل أنهم يبحثون عن هذا الطبيب بالتحديد الذي أخبرهم عنه صديقهم.

لذا، إذا نظرت إلى الصفحات التي لا تحصل على ما يكفي من قوة الارتباط، فقد تكون هذه طريقة رائعة لإضافة العمق.

على سبيل المثال، سترى أن هذا الطبيب لديه 5 وصلات داخلية على عمق 11.

في الواقع، الدكتور ويست هو طبيب يحظى بمراجعة جيدة في الطب الباطني.

لإصلاح ذلك، يجب عليك مراجعة صفحة علاج الطب الباطني لمعرفة سبب تركها.

حدد موقع المشكلات الفنية

تريد أيضًا التأكد من تحديد موقع الصفحات التي لا تحصل على أي حركة مرور لإصلاحها.

سيساعدك تقرير الصفحات النشطة لتحسين محركات البحث (SEO) على القيام بذلك:

يرتبط هذا بوحدة تحكم بحث Google الخاصة بك ويحدد الصفحات داخل بنيتك التي لا تحصل على أي نقرات من بحث Google.

يمكنك أيضًا تصفية هذا حسب الصفحات القابلة للفهرسة.

وقد ساعد هذا التركيز على الارتباط الداخلي هالاس في تحقيق النجاح لعملائها.

الوجبات الجاهزة

هناك العديد من الطرق لاستخدام الارتباط الداخلي لتعزيز SEO الخاص بك. أنت تستطيع:

التحديثات الأساسية المقاومة للمستقبل.

البحث عن الفرص.

استكشاف الاخطاء.

وفي النهاية تحسين الأداء.

[Slides] الارتباط الداخلي: كيفية فتح الإمكانات المخفية لموقعك

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