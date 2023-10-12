Rewrite this title: كيفية البحث عن مؤلفي الإعلانات في Rockstar وتوظيفهم وإدارتهم

ستساعدك المقالة التالية: كيفية البحث عن مؤلفي الإعلانات في Rockstar وتوظيفهم وإدارتهم

من السهل الاستمرار في تكرار شعار تحسين محركات البحث “المحتوى هو الملك”، ولكن في نهاية المطاف، قد يكون من الصعب أحيانًا إنتاج محتوى مذهل ومحسّن على أساس يومي. من المؤكد أن بعض الشركات تتمتع بفريق كتابة الإعلانات والعلاقات العامة الذي يمكنه إنتاج المحتوى بضغطة زر، ولكن ماذا عن الشركات والاستشاريين الذين لا يفعلون ذلك؟

يستحق مؤلف الإعلانات العظيم وزنه بالذهب، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات للعثور على كاتب يمكنه تحويل ما تعلمه في مدرسة كتابة الإعلانات (إن وجد) إلى كتابة نصوص على غرار تحسين محركات البحث (SEO) وكتابة منشورات المدونة؛ مثل وجود كاتب مقال مكون من 1000 كلمة يحول أفكاره إلى عالم مقيد Twitter المشاركات أو نسخة AdWords.

بالنسبة لبقيتنا، فإننا نميل إلى الدخول إلى الويب وتجربة خدمات مثل eLance أو Odesk، والتي يمكن أن توفر أشخاصًا جيدين، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من التجربة والخطأ وإهدار الأموال للعثور على هؤلاء الأشخاص الجيدين بعد استنفاذ أموالك. من خلال مئات من السيئة.

إذًا، كيف يمكنك العثور على مؤلف إعلانات جيد؟ سأقوم بمراجعة بعض الأساليب التي نجحت معي ومع آخرين، إلى جانب بعض الموارد التي من المفترض أن تساعدك على طول طريقك.

للبدء، إليك بعض النصائح التي ناقشناها في IM Spring Break حول توظيف مؤلفي النصوص وتصنيفهم:

لا تدفع أبدًا مقابل مقالك الأول : إذا كنت تمثل مجلة أو صحيفة أو أي منشور آخر، فمن المحتمل أنك ستطلب من مؤلف الإعلانات أن يقدم لك مقالًا جديدًا وفقًا للمعايير التي تريدها. على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع لتحسين المنزل، فامنح مؤلف الإعلانات فكرتين أو ثلاث أفكار لمقالة وموعد نهائي وكمية الكلمات والمعلومات الأساسية الأخرى وشاهد ما سيعودون به. إذا كان المحتوى رائعًا، فقم بصياغة اتفاقية كتابة الإعلانات. إذا لم تكن جيدة على الإطلاق، فانتقل إلى كاتب آخر. على الأقل بهذه الطريقة، إذا استعدت محتوى سيئًا، فسوف تخسر المال فقط في الوقت المناسب، ولن تدفع للكاتب. علاوة على ذلك، سيكون لديك فكرة عن كيفية وصولهم إلى المواعيد النهائية والتحول.

: إذا كنت تمثل مجلة أو صحيفة أو أي منشور آخر، فمن المحتمل أنك ستطلب من مؤلف الإعلانات أن يقدم لك مقالًا جديدًا وفقًا للمعايير التي تريدها. على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع لتحسين المنزل، فامنح مؤلف الإعلانات فكرتين أو ثلاث أفكار لمقالة وموعد نهائي وكمية الكلمات والمعلومات الأساسية الأخرى وشاهد ما سيعودون به. إذا كان المحتوى رائعًا، فقم بصياغة اتفاقية كتابة الإعلانات. إذا لم تكن جيدة على الإطلاق، فانتقل إلى كاتب آخر. على الأقل بهذه الطريقة، إذا استعدت محتوى سيئًا، فسوف تخسر المال فقط في الوقت المناسب، ولن تدفع للكاتب. علاوة على ذلك، سيكون لديك فكرة عن كيفية وصولهم إلى المواعيد النهائية والتحول. هل لديهم فهم SEO؟ : لذلك بمجرد حصولك على نموذج المقالة الأول من مؤلف الإعلانات المحتمل، انظر إلى أسلوب كتابته وبنيته. هل لديهم SEO في الاعتبار؟ لا أستطيع أن أخبرك بمقدار الوقت الذي أمضيته في إعادة كتابة مقالة جيدة بدون تحسين محركات البحث على الإطلاق. إذا وجدت مؤلفًا جيدًا، فتأكد من تعريفه بأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية، وإرشادات تحسين محركات البحث الأساسية، والاستخدام السليم للعناوين. لن يؤدي هذا إلى توفير وقت التحرير فحسب، بل سيساعد أيضًا في زيادة حركة المرور الخاصة بك على المدى الطويل.

: لذلك بمجرد حصولك على نموذج المقالة الأول من مؤلف الإعلانات المحتمل، انظر إلى أسلوب كتابته وبنيته. هل لديهم SEO في الاعتبار؟ لا أستطيع أن أخبرك بمقدار الوقت الذي أمضيته في إعادة كتابة مقالة جيدة بدون تحسين محركات البحث على الإطلاق. إذا وجدت مؤلفًا جيدًا، فتأكد من تعريفه بأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية، وإرشادات تحسين محركات البحث الأساسية، والاستخدام السليم للعناوين. لن يؤدي هذا إلى توفير وقت التحرير فحسب، بل سيساعد أيضًا في زيادة حركة المرور الخاصة بك على المدى الطويل. صياغة هيكل الدفع : هذه واحدة كبيرة إلى حد ما في كتابي. إذا كنت تستعين بمصادر خارجية لمؤلف الإعلانات بغرض إنشاء محتوى جيد بسعر منخفض، فلا تدفع لهم أكثر من اللازم. أقترح أنه إذا كنت تتعاقد مع الهند أو الفلبين أو باكستان أو روسيا أو حتى نيوزيلندا؛ احصل على فهم لهياكل الدفع المحلية والأجور المشتركة. من المحتمل أنك ستدفع الكثير إذا لم تفعل ذلك. إذا كان متوسط ​​الدخل اليومي هو 5 دولارات وكنت تدفع لشخص ما 10 دولارات في الساعة مقابل وقته، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الصورة. بالتأكيد، إذا كان المقاول يقدم محتوى وخدمة جيدة، فإن المكافآت هي المفتاح، ولكن ابدأ بمستوى معقول ويمكن التحكم فيه حتى تتمكن من رفع سلم الرواتب عند الحاجة، وعدم الدفع الزائد في البداية. أود أيضًا أن أضيف أن الدفع لكل مشاركة مدونة أو لكل كلمة أمر جيد، ولكن الدفع لكل ساعة وتوقع عدد معين من المشاركات في الساعة يمكن أن يوفر لك الكثير من المال، وتبا، ألا يحصل معظمنا على أجر بالساعة على أي حال؟

: هذه واحدة كبيرة إلى حد ما في كتابي. إذا كنت تستعين بمصادر خارجية لمؤلف الإعلانات بغرض إنشاء محتوى جيد بسعر منخفض، فلا تدفع لهم أكثر من اللازم. أقترح أنه إذا كنت تتعاقد مع الهند أو الفلبين أو باكستان أو روسيا أو حتى نيوزيلندا؛ احصل على فهم لهياكل الدفع المحلية والأجور المشتركة. من المحتمل أنك ستدفع الكثير إذا لم تفعل ذلك. إذا كان متوسط ​​الدخل اليومي هو 5 دولارات وكنت تدفع لشخص ما 10 دولارات في الساعة مقابل وقته، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الصورة. بالتأكيد، إذا كان المقاول يقدم محتوى وخدمة جيدة، فإن المكافآت هي المفتاح، ولكن ابدأ بمستوى معقول ويمكن التحكم فيه حتى تتمكن من رفع سلم الرواتب عند الحاجة، وعدم الدفع الزائد في البداية. أود أيضًا أن أضيف أن الدفع لكل مشاركة مدونة أو لكل كلمة أمر جيد، ولكن الدفع لكل ساعة وتوقع عدد معين من المشاركات في الساعة يمكن أن يوفر لك الكثير من المال، وتبا، ألا يحصل معظمنا على أجر بالساعة على أي حال؟ مقاييس الأداء والنجاح : الرابط الذي أشرت إليه أعلاه، استخدم مقاييس النجاح لتقييم كتابك. قم بإعداد مقاييس قابلة للقياس مثل عدد الروابط الواردة والإشارات المرجعية والأصوات وحركة المرور التي تتلقاها كل منشوراتهم. بهذه الطريقة، سيكون لديك بعض الأرقام وراء الأداء وسيحفز هذا أيضًا كتابك على نشر المحتوى الخاص بك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الاتصال مثل Twitter. امنح كتابك الذين ينتجون مكافآت مختلفة ذات عائد أكبر واحتفظ بمن ينتجون حولك. وإذا لم يكن البعض كذلك، فلا تخف من السماح لهم بالرحيل لأنك قد تفتح مكانًا لنجم Rockstar المستقبلي التالي.

إذًا، من أين نبدأ في العثور على مؤلفي النصوص؟

وكما ذكرت من قبل، أوديسك هو مكان جيد للبدء. أحد الجوانب التي أحبها حقًا في Odesk هو أنه يستخدم لقطات الشاشة لتتبع ساعات العمل التي يقوم بها المستقلون. لذا، إذا كنت تدفع مقابل 20 ساعة عمل أسبوعيًا، و5 منها لا ترى شيئًا يتم إنجازه أو أن الموظف المستقل يلعب لعبة World of Warcraft، فيمكنك اللحاق بهم وإما إصلاحهم أو السماح لهم بالرحيل.

علاوة على ذلك، تعمل Odesk في جو احترافي للغاية، وتعمل تقريبًا مثل خدمة التوفيق، وتساعدك على إجراء مقابلات واختيار أفضل الأشخاص لعملك. بعد ذلك، باستخدام Odesk، يمكنك أيضًا إدارة فريق التطوير عن بعد، بحيث يحتوي على جميع الخدمات التي تحتاجها تقريبًا في خدمة واحدة فيما يتعلق بإدارة فريق كتابة النصوص.

بالإضافة إلى Odesk، أنا أيضًا من أشد المعجبين باستخدام Craigslist كأداة لتجنيد مؤلفي النصوص. من خلال استخدام Craigslist، يمكنك استهداف المحترفين المتمرسين في مختلف المجالات الموجودين في منطقتك المحلية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع تحسين المنزل الخاص بك، فلماذا لا تبحث عن مقاولين عاطلين عن العمل يمكنهم الكتابة أيضًا؟ هناك الكثير من الأشخاص العاطلين عن العمل في الوقت الحالي والذين يحتاجون إلى أموال إضافية ويعيشون في الفناء الخلفي لمنزلك. لا تعرف أبدًا، قد لا تتمكن فقط من العثور على بعض الكتاب المحليين الجيدين حقًا عبر Craigslist، ولكن يمكنك أيضًا إحضارهم إلى المكتب للعمل بدوام جزئي أو بدوام كامل إذا تبين أنهم نجم Rockstar الذي تريده.

علاوة على ذلك، على المستوى الشخصي، أشعر بالفخر والإنجاز لأنني أعرف أنني أستطيع مساعدة شخص ما في منطقتي المحلية يتمتع بمؤهلات عالية، ويمكنه بصراحة إنجاز المزيد من العمل في ساعة واحدة بسعر تنافسي (في المكتب أو ستاربكس). ) مما قد يتقاضاه مؤلف الإعلانات الخارجية مقابل مقال واحد فقط.

من خلال تعيين مقاول بدوام جزئي، يمكنني أن أمنحهم أهدافًا تتمثل في إنتاج مقال أو مقالتين أو منشورات في الساعة، وحثهم على التعليق على منشورات الآخرين وكذلك استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للمساعدة في مشاريعنا. هؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين أقاموا شبكات في مجال الأعمال المحلية، وربما يمكنهم جذب عملاء جدد أو إجراء اتصالات ممتازة. إنهم يعرفون أشخاصًا محليين آخرين متشابهين في التفكير ويمكنهم جذب الطلاب والمتدربين الآخرين إلى أعمالنا ومستخدمي تويتر الآخرين عبر TweetUps.

خدمة أخرى أود أن أذكرها اليوم هي TextBroker، وهي مختلفة قليلاً وأبسط عن الطرق المذكورة أعلاه للعثور على مؤلفي النصوص وتوظيفهم. TextBroker هو سوق لتوليد المحتوى يطابق أفكارك مع مؤلفي النصوص ذوي الجودة (مع نقاط قوة في فئات مختلفة) الذين يقبلون الوظائف ويسلمونها إليك في الوقت المناسب، بما يتوافق مع السعر الذي تطلبه على جزء المحتوى.

يعتبر هيكل التسعير الخاص بـ TextBroker رخيصًا إلى حد ما، وإذا لم يعجبك المحتوى الذي قدمه كاتبك، فيمكنك رفضه أو طلب إعادة كتابته. إذا أعجبك ذلك، يمكنك وضع مؤلف الإعلانات في المفضلة والعمل معه عبر نظام TextBroker في المستقبل. يوفر TextBroker سعرًا ثابتًا للكلمات أو مفاوضات مباشرة للحصول على أفضل سعر ممكن. لن تحصل على أفضل عمل من هذه الخدمة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى إنتاج 100 مقالة أو منشور لموقع ما وتحتاج إلى محتوى أصلي (يتم فحص جميع المقالات للتأكد من عدم وجود محتوى مكرر عبر Copyspace)، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا خيار أو بديل.

أنا فقط أدير مؤلفي النصوص لعدة مشاريع، ولكنني متأكد من أن هناك العديد من القراء الذين يديرون أكثر من ذلك بكثير.