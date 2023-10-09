Rewrite this title: كيفية: البحث في Google بكفاءة في 3 خطوات سهلة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية: البحث في Google بكفاءة في 3 خطوات سهلة

قد يكون العثور على ما تبحث عنه بالضبط عبر Google تجربة مرهقة إلى حد ما. نحن نميل إلى اختيار مصطلحات بحث واسعة وعشوائية على أمل أن نجد شيئًا قريبًا من هدفنا. نبدأ بعد ذلك في النقر على النتائج، ثم النقر على اقتراحات البحث، ثم عمليات البحث ذات الصلة، وهكذا… حتى ننسى من أين بدأنا ونصبح في حيرة بشأن كيفية المضي قدمًا.

يهدف هذا المنشور إلى تقديم نظام جيد قابل للتنفيذ من خلال ثلاث خطوات محددة للعثور على ما تحتاجه:

الخطوة 1. اخدش السطح: استخدم مصطلح البحث الأكثر وضوحًا

في دراسة الحالة المكونة من ثلاث خطوات حول كيفية استخدام Google على أفضل وجه لتلبية احتياجاتك البحثية، سأستخدم تجربتي الواقعية كمثال. في أحد الأيام، قررت أن أكتب مقالًا عن كيفية استخدام الشركات لوسائل التواصل الاجتماعي لتغيير مفهوم العلامة التجارية.

المشكلة الأولى التي واجهتها هي العثور على مصطلح البحث الفعلي. لقد ذهبت بشكل غريزي مع الفكرة الأكثر وضوحًا التي تبادرت إلى ذهني لأول مرة:

(التغيير) تصور العلامة التجارية

المشكلة في مصطلحات البحث العامة هي أنها إما تنتج عددًا كبيرًا جدًا من الكلمات غير المحتوى النتائج (صفحات الشركة وملفاتها الشخصية)، أو أنها تعرض نتائج بعيدة كل البعد عن ما تحتاجه.

في حالتي كان الأمر الأخير – كانت النتائج التي تم إرجاعها إما عامة جدًا (لتغيير تصور العلامة التجارية) أو تحتوي على الكثير من الأمثلة السيئة. ما كنت أحتاجه حقًا هو ثلاث دراسات حالة قوية على الأقل.

من الواضح أنه يمكنك أيضًا محاولة تضييق نطاق استعلام البحث الأولي الخاص بك باستخدام بعض الكلمات الأكثر تحديدًا. في حالتي كانت هذه:

(التغيير) دراسة حالة تصور العلامة التجارية

(التغيير) مثال على تصور العلامة التجارية

(التغيير) دراسة حالة تصور العلامة التجارية Twitter

المصطلحات المحتملة التي قد تظهر مع مصطلحك الرئيسي بين الحين والآخر – ستسمح لك بتضييق نطاق البحث.

المواقع المحتملة التي تستحق التعمق فيها.

الخطوة 2. تضييق نطاق البحث: حدد وابحث ضمن مصادر المعلومات الضخمة

على الرغم من العديد من التحسينات، لا يزال Google يواجه صعوبة في غربلة الموارد الهائلة لتحديد الصفحة الأكثر صلة التي تناسب احتياجاتك. يحتوي على حد أقصى لإرجاع صفحتين من نفس النطاق – مما قد يؤدي إلى فقدان بعض النتائج الرائعة.

طريقتي المعتادة للتعامل مع هذه المشكلة هي تحديد 3-5 موارد ضخمة ذات صلة باستعلامي الأولي واستخدام SITE – عامل تشغيل متقدم للبحث فيها بشكل أعمق.

في حالتي كانت هذه:

الموقع: mashable.com (تغيير) تصور العلامة التجارية

الموقع:http://www.womma.org/casestudy/ (تغيير) تصور العلامة التجارية

الموقع: socialmediaexaminer.com (تغيير) تصور العلامة التجارية

انتبه جيدًا للمفردات – قد يستخدم المدونون كلمات مختلفة لوصف ما يدور في ذهنك.

من المفترض أن تساعدك الخطوتين أعلاه في تحديد مصطلحات البحث الأخرى ذات الصلة التي تناسب احتياجاتك. لا تحتاج إلى اكتشاف العشرات منهم. كقاعدة عامة، أتمكن من تحديد 2-3 مصطلحات إضافية ستكون ذات صلة بما أحتاج إليه.

في دراسة الحالة الخاصة بي، كانت هذه مصطلحات البحث التالية:

إدارة أزمات العلامة التجارية

إعادة تعريف العلامة التجارية

ماذا بعد؟ اشطف و كرر!

انتبه جيدًا للمفردات – قد يستخدم المدونون كلمات مختلفة لوصف ما يدور في ذهنك.