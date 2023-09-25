Rewrite this title: كيفية البقاء على اطلاع دائم بتحسين محركات البحث: أفضل المدونات والبودكاست والمنتديات والمزيد

ستساعدك المقالة التالية: كيفية البقاء على اطلاع دائم بتحسين محركات البحث: أفضل المدونات والبودكاست والمنتديات والمزيد

يعد تحسين محركات البحث (SEO) مجالًا صعبًا. بمجرد أن تعتقد أنك قد تمكنت من التعامل مع الأمر، يقوم Google بتغيير الخوارزمية وما كان يعمل لم يعد يعمل بشكل جيد بعد الآن. أو هناك عنصر جديد يمكنك إضافته إلى حقيبة تحسين محركات البحث الخاصة بك.

على الرغم من أنك قد ترغب في شطب ذلك على أنه “تكلفة ممارسة الأعمال التجارية” في تحسين محركات البحث، إلا أن هذه التغييرات المستمرة هي في الواقع لسبب وجيه: تحاول Google دائمًا تطوير فهم أفضل لكيفية استخدام الأشخاص للإنترنت.

يتم إجراء التغييرات على خوارزميات البحث بهدف توفير معلومات أفضل وأكثر صلة بالمستخدمين.

وعلى الرغم من أن هذا يعد أمرًا رائعًا للمستخدمين، إلا أنه يعني أيضًا أنه يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) البقاء على اطلاع دائم بأحدث التغييرات وأفضل الممارسات. ويمكن أن يكون هذا التزامًا كبيرًا بالوقت في حد ذاته.

لكن لا تخف أبدًا، فنحن هنا للمساعدة.

نصائح للبقاء على اطلاع على اتجاهات تحسين محركات البحث

سواء كنت من ذوي الخبرة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو بدأت للتو في حياتك المهنية، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها البقاء على اطلاع بما يحدث في الصناعة.

اشترك في مدونات SEO الرائدة والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

ليس سراً أن Google هي الأفضل في مجال محركات البحث.

اعتبارًا من فبراير 2022، يمثل هذا عددًا هائلاً 92% من حصة سوق محركات البحث – وهو ما تتوقعه على الأرجح من شركة أصبح اسمها فعلًا يعني “البحث عن”.

ولأن جوجل شركة عملاقة في هذا المجال، فإن أي محترف في مجال تحسين محركات البحث (SEO) يستحق أن يتأكد من التحقق من ذلك مدونة بحث Google المركزية على أساس منتظم.

يديرها عملاق محركات البحث نفسه؛ فهو المكان الذي يمكنك من خلاله العثور على التحديثات الرسمية لخوارزمية Google Search Core، والإعلانات حول ميزات البحث الجديدة، والمقالات حول أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

على الرغم من أن مدونة Google هي الجهة التي يتم من خلالها تحسين محرك البحث، إلا أن هناك العديد من الموارد القيمة الأخرى على الإنترنت التي كتبها خبراء التسويق الرقمي.

سنكون مقصرين، بطبيعة الحال، إذا لم ندرج أنفسنا أولا. توجد مجلة محرك البحث لغرض وحيد هو إبقاء الأشخاص المشغولين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) في الحلقة.

وبينما نعتبر أنفسنا بكل تواضع مصدرًا رئيسيًا، إلا أن هناك مدونات أخرى ورسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني يجب أن تقرأها كيفن إنديج, موز، فومو كبار المسئولين الاقتصاديين و زبادي.

من أجل راحتك، قمنا بتجميع قائمة تضم 38 مصدرًا آخر قد تجدها مفيدة.

انضم إلى المجتمعات والمنتديات

SEO هو مجتمع ويحب المحترفون مشاركة معارفهم. لقد كانت مشاركتي في مجتمعين أو ثلاثة مجتمعات هي التي أدت إلى إطلاق SEJ منذ ما يقرب من 19 عامًا.

إن جمع أكبر قدر ممكن من المعرفة يضمن فعالية استراتيجياتك ويمنحك تصنيفات الصفحات التي تريدها.

إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي القراءة والمشاركة في المنتديات حول هذا الموضوع.

أحد المجتمعات الأكثر شعبية لتحسين محركات البحث (وكل شيء آخر تقريبًا) قيد التشغيل رديت. يمكن للمستخدمين إنشاء منشورات وطرح الأسئلة ومشاركة المقالات.

يتم “التصويت الإيجابي” أو “التصويت السلبي” على المحتوى الموجود على هذه المنصة الاجتماعية، اعتمادًا على رأي المجتمع فيه. وهذا يشجع المشاركات عالية الجودة على الصعود إلى القمة، بينما تختفي المشاركات ذات الجودة الرديئة بسرعة.

يمكن استخدام موقع SEO الفرعي في كل شيء بدءًا من البحث عن وظيفة وحتى استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ليكون بمثابة لوحة صوت إستراتيجية لتتبع التطورات الجديدة في هذا المجال.

للأشخاص الذين لديهم أسئلة محددة، كورا هو مورد ممتاز.

تم تصميمه كمكان لمشاركة المعرفة، فهو يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة، والتي يتم الرد عليها بدورها من قبل المجتمع.

قم بتحديث موجز الأخبار لديك وتابع قادة الفكر على وسائل التواصل الاجتماعي

أحبها أو أكرهها، ليس هناك شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت العالم.

وعلى الرغم من أن الجانب السلبي هو أنه يسمح لعمك الملتوي بمشاركة أفكاره حول العلاقة بين الساسكواتش والكائنات الفضائية واغتيال جون كنيدي، فإنه يسمح لك أيضًا بالتواصل مع الأشخاص بشكل لم يسبق له مثيل.

وإذا كنت لا تستخدم هذا بشكل احترافي، فإنك تضيع فرصة كبيرة.

Twitter, ينكدين، ونعم، حتى Facebook، يمنحك وصولاً لا مثيل له إلى المحترفين الذين بنوا حياتهم المهنية من خلال مشاركة خبراتهم.

ببضع نقرات، يمكنك البدء في تلقي أفكار تحسين محركات البحث للأشخاص الذين يحبونهم داني سوليفان و جون مولر. بالإضافة إلى Danny & John، يوجد 202 من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) الذين نشعر أنه يجب عليك متابعتهم Twitter وغيرها من القنوات الاجتماعية.

من خلال تحديث ملف الأخبار الخاص بك ليشمل هؤلاء الأشخاص، لن تستفيد فقط من المستوى الهائل من المعرفة التي يشاركونها، ولكنك ستضمن أيضًا البقاء على اطلاع بأي تطورات في عالم تحسين محركات البحث (SEO).

من أجل راحتك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل خبراء تحسين محركات البحث (SEO) الذين يجب عليك متابعتهم هنا.

الاستماع إلى البودكاست

هل لديك الكثير من الالتزامات الأخرى، وليس لديك دائمًا ساعات لتخصيصها لتصفح الإنترنت للبقاء على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات؟

مرة أخرى، التكنولوجيا الحديثة للإنقاذ.

تُعد المدونات الصوتية طريقة رائعة للحصول على نصائح جديرة بالثقة مباشرة من خبراء الصناعة البارزين.

ويمكنك استهلاكها في أي مكان، بدءًا من القطار أثناء تنقلاتك الصباحية وحتى جهاز المشي أثناء التمرين.

لست متأكدًا من ملفات البودكاست التي يجب أن تستمع إليها؟ لا تقلق، لقد قمنا بتجميع قائمة سهلة الاستخدام تضم 17 من أفضل ملفات البودكاست الخاصة بتحسين محركات البحث في هذا المجال.

ولن تكتمل أي قائمة دون ذكر معرض مجلة محرك البحث الخاص بنا، حيث نتحدث عن كل ما يتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى والتسويق الرقمي مع كبار خبراء وسلطات الصناعة.

يشاهد YouTube مقاطع الفيديو وندوات تحسين محركات البحث عبر الإنترنت

هل أنت كبير بما يكفي لتتذكر كيف كانت الحياة قبل الإنترنت؟

إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك تتذكر الإحباط الناتج عن اكتشاف الأشياء بنفسك، بدلاً من سحب هاتفك ومشاهدة مقطع فيديو تعليمي سريع.

لحسن الحظ، لقد مرت الأيام الخوالي السيئة، وأصبح لدينا الآن إمكانية الوصول إلى كمية غير مسبوقة من المعلومات، بما في ذلك مقاطع الفيديو المفيدة على منصات مثل YouTube والندوات عبر الإنترنت التي يستضيفها الخبراء.

العديد من القادة في مجال تحسين محركات البحث لديهم YouTube القنوات حيث يقومون بتحميل المحتوى بانتظام.

تُعد مقاطع الفيديو القصيرة عادةً طريقة ممتازة للحصول على نصائح سريعة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها.

تشمل القنوات التي تستحق المتابعة عرض فيديو SEO, أهريفس, مات ديجيتي (يبدو الأمر غير رسمي أكثر، كما يشعر السيد بيست) وبالطبع، مجلة محرك البحث.

إذا كان لديك المزيد من الوقت لتخصيصه لتعليم تحسين محركات البحث، فإن الندوات عبر الإنترنت هي طريقة رائعة لتوسيع معرفتك.

للحصول على تعلم تحسين محركات البحث عالي الجودة، هناك ثلاثة مساهمين رئيسيين: سمرش, برايت ايدج و، كما خمنت، مجلة محرك البحث.

تتوفر عادةً عند الطلب إذا فاتتك العرض التقديمي المباشر، وهي طريقة فعالة للبقاء على اطلاع بما يحدث في الميدان.

حضور المؤتمرات وبناء شبكتك

المورد الأكثر قيمة لأي منظمة هو شعبها. ولهذا السبب يوجد قسم كامل يسمى “الموارد البشرية”.

ولكن، ليس عليك العمل في نفس المكتب أو المنظمة أو حتى البلد للاستفادة من معرفة محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الآخرين.

لضمان استمرار نجاحك في مجال تحسين محركات البحث، من المهم توسيع شبكتك.

من خلال التعرف على أشخاص آخرين في الصناعة، يمكنك محاكاة استراتيجياتهم الناجحة، والتعلم من إخفاقاتهم، والبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات – وأحد أفضل الأماكن للقيام بذلك هو مؤتمرات تحسين محركات البحث (SEO).

في عالم ما قبل الوباء، لم تكن هناك طريقة أفضل لوضع إصبعك على نبض عالم تصنيفات محركات البحث والتواصل مع قادة الصناعة من التواجد على أرضية القمة أو في ساعة الكوكتيل المسائية. وكانت طريقة رائعة لتكوين صداقات جديدة أيضًا.

على الرغم من أن Covid-19 وضع حدًا مؤقتًا للتجمعات الشخصية، إلا أنها بدأت في التحسن مرة أخرى، مما يعني أن الحاضرين أصبحوا قادرين مرة أخرى على توسيع شبكاتهم واكتساب فهم أعمق لكيفية حصول كبار المتخصصين في تحسين محركات البحث على النتائج.

افكار اخيرة

إذا كنت قد قرأت هذا حتى الآن، نأمل أن نكون قد أوضحنا لك أهمية البقاء على اطلاع دائم بعالم تحسين محركات البحث المتغير باستمرار ومنحناك بعض الموارد التي يمكنك استخدامها للقيام بذلك.

ولكن حتى لو كنت شخصًا يحب عملك، فلا شك أن لديك التزامات أخرى في حياتك.

والبقاء على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات يمكن أن يبدو وكأنه وظيفة بدوام كامل في حد ذاته.

ببساطة ليس لديك الوقت الكافي لقضاء اليوم كله في تتبع أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات كل يوم. وحتى لو استطعت، فإن ذلك لن يمنحك النطاق الترددي لتنفيذ هذه الاستراتيجيات الجديدة.

ولكن لهذا السبب أنشأنا هذه المقالة: لنوضح لك الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها تعلم ومتابعة ما يحدث في تحسين محركات البحث.

ربما يكون ذلك جزءًا من روتينك الصباحي، حيث بعد التحقق من بريدك الإلكتروني، تقضي بعض الوقت في قراءة أحدث المقالات.

ربما تستمع بشكل روتيني إلى البودكاست الخاص بنا أثناء وجودك في حركة المرور. أو ربما تفضل الغداء والتعلم، حيث تشاهد ندوات عبر الإنترنت أثناء أخذ استراحة الغداء.

هناك ثروة من معلومات تحسين محركات البحث (SEO) المتوفرة من الكثير من الخبراء الذين يمكنهم مساعدتك في الارتقاء بتصنيفاتك إلى المستوى التالي.

الأمر متروك لك لكيفية استخدام معلوماتهم ونصائحهم وحيلهم لتحقيق أقصى استفادة منها.

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