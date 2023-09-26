Rewrite this title: كيفية التجسس على المنافسين باستخدام Python وData Studio

ستساعدك المقالة التالية: كيفية التجسس على المنافسين باستخدام Python وData Studio

يعد التحقيق في الانخفاضات العشوائية في تصنيفات الكلمات الرئيسية مجرد جزء من تجارة تحسين محركات البحث.

هناك العديد من الطرق للتحقق من الكلمات الرئيسية المستهدفة التي ربما تم إسقاطها، ولكن استخدام Python وData Studio معًا سيغير قواعد اللعبة!

إخلاء سريع للمسؤولية: لم أقم بإنشاء هذا البرنامج النصي بنفسي. تعاون معي زميل في مجال تحسين محركات البحث والمطور، إيفان من شركة Architek، لحل مشكلة معينة كانت لدي. كان إيفان العقل المدبر وراء إنشاء السيناريو.

لقد كان دائمًا عرض مجموعة كبيرة من نتائج Google على نطاق واسع هدفًا لي. ومع ذلك، فقد سئمت من الاضطرار إلى إجراء عمليات البحث هذه يدويًا، واحدًا تلو الآخر.

ذكر إيفان أن بايثون قد تكون الحل الأمثل لتلبية احتياجاتي في مجال تحسين محركات البحث.

كيف ترتبط بايثون بـ SEO؟

كما تعلم العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في السنوات الأخيرة، فإن لغة Python هي لغة برمجة قوية بشكل لا يصدق يمكنها فعل أي شيء تقريبًا. أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لـ Python هو أتمتة المهام اليومية الرتيبة.

أحد أروع الأشياء في بايثون هو أن هناك عدة طرق مختلفة لإنجاز نفس المهمة. ومع ذلك، فإن هذا يضيف أيضًا مستوى جديدًا من الصعوبة.

يمكن أن تكون معظم نماذج نصوص بايثون القديمة قديمة بعض الشيء، لذلك ستجد نفسك تقوم بالكثير من التجارب والأخطاء.

لدى Python العديد من التطبيقات لتحليل بيانات تحسين محركات البحث. مفتاح النجاح هو أن يكون لديك الفكرة الصحيحة.

إذا كانت لديك فكرة لأتمتة مهمة ما، فمن المحتمل أن يكون هناك برنامج نصي يمكن إنشاؤه لها.

للبقاء على اطلاع بأحدث حالات استخدام Python في تحسين محركات البحث، نشر الراحل الكبير هاملت باتيستا بعض المقالات الرائعة هنا في Search Engine Journal.

ما يفعله وما لا يفعله برنامج بايثون النصي

تشير معظم أدوات تصنيف الكلمات الرئيسية إلى متوسط ​​تصنيف الكلمة الرئيسية خلال إطار زمني محدد. يقوم برنامج Python النصي بتشغيل عملية زحف واحدة في الوقت الذي تقوم فيه بتشغيله من عنوان IP الخاص بك.

ليس المقصود من هذا البرنامج النصي تتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية.

كان الغرض من هذا البرنامج النصي هو حل مشكلة كنت أواجهها أثناء التحقيق في الانخفاض المفاجئ في التصنيف عبر عميلي ومنافسيه.

ستخبرك معظم أدوات تصنيف الكلمات الرئيسية بالصفحات التي يقوم نطاقك بتصنيفها، ولكنها لن تخبرك بالصفحات الأعلى تصنيفًا لدى منافسيك لكل كلمة رئيسية.

فلماذا هذا مهم؟

في هذا السيناريو، لا نقوم بتتبع أداء الصفحة على المدى الطويل. نحن نحاول ببساطة الحصول على بيانات سريعة.

يتيح لنا هذا البرنامج النصي تحديد الاتجاهات بسرعة عبر المشهد العضوي ومعرفة الصفحات التي تحقق أفضل أداء.

كيف تبدأ

إذا كنت جديدًا في لغة بايثون، فإنني أوصي بمراجعة ملف البرنامج التعليمي الرسمي لبايثون أو موقع أتمتة Boring Stuff.

في هذا البرنامج التعليمي، أستخدم PyCharm CE، ولكن يمكنك استخدام Sublime Text أو Jupyter Notebook أو أي بيئة تطوير مفضلة لديك.

تمت كتابة هذا البرنامج النصي بلغة Python 3 وقد يكون متقدمًا بعض الشيء للأشخاص الجدد في لغة البرمجة هذه.

إذا لم تجد مترجمًا فوريًا أو لم تقم بإعداد بيئتك الافتراضية الأولى بعد، هذا الدليل يمكن أن تساعدك على البدء.

بمجرد إعدادك لبيئة افتراضية جديدة، ستحتاج إلى المكتبات التالية:

الآن بعد أن انتهيت من كل شيء، دعنا نتعمق في بعض الأبحاث معًا.

1. اجمع كلماتك الرئيسية للتحقيق

سنستخدم بعض نماذج البيانات للتحقق من بعض الكلمات الرئيسية التي نتظاهر بتتبعها.

لنفترض أنك نظرت إلى برنامج تتبع الكلمات الرئيسية الخاص بك ولاحظت أن الكلمات الرئيسية التالية انخفضت بأكثر من خمسة مواضع:

نصائح لتحسين محركات البحث.

نصائح تحسين محركات البحث المحلية.

تعلم تحسين محركات البحث.

مقالات تحسين محرك البحث.

مدونة تحسين محركات البحث.

أساسيات تحسين محركات البحث.

تنصل: قد يؤدي البحث عن عدد كبير جدًا من الكلمات الرئيسية إلى حظر عنوان IP الخاص بك مؤقتًا. قد يبدو اختبار اتصال Google بهذه النتائج العديدة في وقت واحد غير مرغوب فيه وسيستنزف مواردها. استخدم بحذر واعتدال.

أول شيء سنفعله هو وضع هذه الكلمات الرئيسية في ملف نصي بسيط. يجب فصل الكلمات الرئيسية بفاصل أسطر، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

2. قم بتشغيل البرنامج النصي للتحقيق في تصنيف بايثون

TL;DR لهذا البرنامج النصي هو أنه يقوم بثلاث وظائف أساسية:

يحدد موقع ملف searches.txt ويفتحه.

يستخدم هذه الكلمات الرئيسية ويبحث في الصفحة الأولى من Google عن كل نتيجة.

يقوم بإنشاء ملف CSV جديد وطباعة النتائج (الكلمات الرئيسية وعناوين URL وعناوين الصفحات).

لكي يعمل هذا البرنامج النصي بشكل صحيح، سوف تحتاج إلى تشغيله في أقسام. أولاً، سنحتاج إلى طلب مكتباتنا.

انسخ والصق الأمر أدناه.

من urllib.parse استيراد urlencode، urlparse، parse_qs من lxml.html استيراد fromstring من طلبات الاستيراد الحصول على استيراد ملف CSV

بعد ذلك، ستتمكن من إدخال الوظيفة الرئيسية لهذا البرنامج النصي في إجراء نسخ/لصق واحد.

يقوم هذا الجزء من البرنامج النصي بتعيين الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها، لكنه لن ينفذ الأمر حتى الخطوة الثالثة.

def Scrape_run(): مع open(‘searches.txt’) كعمليات بحث: للبحث في عمليات البحث: userQuery = search Raw = get(“https://www.google.com/search?q=” + userQuery).text page = fromstring(raw) links =page.csselect(‘.r a’) csvfile=”data.csv” للصف في الروابط: Raw_url = Row.get(‘href’) title = Row.text_content() if Raw_url. يبدأ بـ(“/url؟”): url = parse_qs(urlparse(raw_url).query)[‘q’]

csvRow = [userQuery, url[0]، العنوان]مع فتح (csvfile، ‘a’) كبيانات: الكاتب = csv.writer(data)writer.writerow(csvRow)

أنت الآن جاهز لتشغيل الأمر. الخطوة الأخيرة هي نسخ/لصق الأمر أدناه والنقر فوق مفتاح العودة.

سكراب_رن ()

هذا كل شيء!

3. استخدم سحر استوديو البيانات لتحليل النتائج

من خلال تشغيل هذا الأمر، قد تلاحظ أنه تم إنشاء ملف CSV جديد يسمى data.csv.

هذه هي النتائج الأولية التي سنحتاجها في الخطوة النهائية.

أنشأت وكالتي نموذجًا مفيدًا لـ Data Studio لتحليل نتائجك. لاستخدام هذا التقرير المجاني، ستحتاج إلى لصق نتائجك في جداول بيانات Google.

تحتوي الصفحة الموجودة في الرابط أعلاه على تعليمات تفصيلية حول كيفية إعداد تقرير Data Studio.

كيفية تحليل نتائجنا في استوديو البيانات

الآن بعد أن تم تنفيذ تقرير Data Studio الجديد، فقد حان الوقت لفهم كل هذه البيانات.

ما نبحث عنه هو الأنماط. نعم، يمكنك العثور على أنماط في البيانات الأولية، ولكن قالب Data Studio هذا يحتوي على ميزة مفيدة تتيح لنا التعرف سريعًا على الصفحات التي يتم تصنيفها بشكل متكرر لكلماتنا الرئيسية المستهدفة.

وهذا مفيد لأنه يسمح لنا بمعرفة المنافسين الذين يقدمون أداءً جيدًا، والصفحات المحددة التي تحقق أداءً جيدًا.

كما ترون في لقطة شاشة Data Studio أعلاه، فإن Moz وAhrefs هما أفضل اثنين من المنافسين في ترتيب الكلمات الرئيسية التي تم البحث عنها.

ومع ذلك، فإن هذا لا يساعدنا حقًا في معرفة ما يفعلونه بالضبط لتصنيف تلك الكلمات الرئيسية.

هذا هو المكان الذي يكون فيه الرسم البياني الثاني مفيدًا. يعرض هذا كل صفحة تصنيف وعدد مرات حدوثها لجميع استعلامات البحث لدينا. نحن قادرون بسرعة على تحديد الصفحات الثلاث الأفضل أداءً لكلماتنا الرئيسية.

هل تحتاج إلى التصفية وصولاً إلى صفحة أو مستوى خاص بالكلمات الرئيسية؟

لقد قمنا بتضمين عوامل التصفية في الجزء العلوي من قالب Data Studio لتبسيط ذلك.

بمجرد إنشاء قائمة بالصفحات ذات الأداء الأفضل، يمكنك إجراء المزيد من التحليل داخل الصفحة وخارجها لمعرفة سبب الأداء الجيد لتلك الصفحات.

هل تتعثر؟

إذا واجهتك مشكلة، يمكنك التواصل مع مخترع هذا البرنامج النصي للحصول على نصائح أو حلول برمجة مخصصة.

ما هي فكرتك؟

نأمل أن يكون هذا قد أثار بعض الأفكار الإبداعية حول كيفية استخدام Python للمساعدة في أتمتة عمليات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

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