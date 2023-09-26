Rewrite this title: كيفية التحقق & إزالة الروابط الخلفية السامة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية التحقق & إزالة الروابط الخلفية السامة

1. الروابط الخلفية السامة تأتي من مواقع غير مرغوب فيها

يتمتع معظم الناس بالذكاء الكافي ليعرفوا أن الأمير النيجيري لا يريد حقًا منحهم 10 ملايين دولار، ولكن هل أنت ذكي تمامًا عندما يتعلق الأمر بملاحظة الروابط الخلفية غير المرغوب فيها؟

هناك مواقع ويب كاملة مخصصة لبيع منتجات غير قانونية أو غير ذات صلة، وعادةً ما تكون هذه المواقع مليئة بروابط خلفية غير مرغوب فيها، وأحيانًا إلى موقعك.

هذه ليست مزعجة فحسب، بل يمكن أن تكون ضارة تمامًا لموقعك على الويب.

وهذا ليس لأنك لا تريد ربطها بعلامتك التجارية – إذا كان لديك عدد كبير جدًا من الروابط الخلفية من مواقع البريد العشوائي، فيمكن لمحركات البحث معاقبتك، على الرغم من أنك قد تكون بريئًا تمامًا من أي مخالفة.

في الواقع، في كثير من الأحيان قد لا تعرف حتى أن المواقع غير المرغوب فيها مرتبطة بموقعك على الويب.

لذا، من المهم أن تكون دائمًا على اطلاع على الروابط الخلفية السيئة وغير المرغوب فيها.

2. غالبًا ما تنتج مصانع الروابط المدفوعة روابط خلفية سامة

مدفوع مخططات الارتباط لقد كانت موجودة تقريبًا مثل محركات البحث، منذ المرة الأولى التي أدرك فيها شخص ما أن الروابط الخلفية تساهم في التصنيف.

الطريقة التي تعمل بها أنظمة الروابط المدفوعة واضحة ومباشرة: تُباع الروابط إما بمفردها أو كجزء من حزمة، لتوفير روابط خلفية لأصحاب المواقع الذين يبحثون عن طريقة سريعة للارتقاء بالتصنيفات.

لكن محركات البحث تدرك هذا التكتيك.

إنهم لا يريدون أن تذهب أهم نتائج محركات البحث إلى من اشترى أكبر عدد من الروابط الخلفية، لذا فإن عمليات تبادل الروابط هذه تتعارض بشكل واضح مع إرشادات مشرفي المواقع من Google.

بمجرد اكتشاف محركات البحث لمطحنة ارتباط جديدة، فإنها تبدأ في تطبيق عقوبة على المواقع التي تستخدمها.

3. يمكن أن تأتي الروابط الخلفية السامة من روابط تعليقات المنتدى أو المدونة (خاصة الأجنبية منها)

لنبدأ بالقول: ليست كل روابط المنتدى سيئة.

تعتبر المواقع ذات الجودة العالية التي تضم مستخدمين معروفين وذات محتوى ذي صلة مفيدة.

ومع ذلك، كما هو الحال مع مصانع الروابط، إذا كان لديك المئات من الروابط منخفضة الجودة الواردة من منتديات المناقشة الأجنبية، فستحتاج إلى التنصل منها قبل أن تلحق الضرر بالتصنيف الذي تعمل جاهدًا على بنائه.

4. الروابط الخلفية السامة مخفية في بعض الأحيان

من المحتمل أن يكون أول تكتيك لكبار المسئولين الاقتصاديين تم تطويره، حيث لا يزال مشرفو المواقع عديمي الضمير يحاولون خداع محركات البحث باستخدام روابط خلفية مخفية، والتي هي بالضبط ما تبدو عليه.

باستخدام معالجة النص أو ألوان الخلفية أو وسائل أخرى، يتم إخفاء الروابط الخلفية عن المستخدمين ومحركات البحث.

ويعد هذا انتهاكًا واضحًا لسياسات Google.

من المهم التأكد من أن أي روابط تؤدي إلى موقعك واضحة ومرئية وضمن سياسات Google.

5. الروابط المدفوعة أو الدعائية التي تتجاوز نظام تصنيف الصفحات تعتبر سامة

تم تمرير رابط خلفي آخر رتبة صفحة لمشتري الإعلان.

على الرغم من أن شراء أو بيع إعلانات الدفع لكل نقرة يعد ممارسة مشروعة تمامًا، إلا أن Google تستهجن الروابط التي يتم الدفع مقابلها، وليس الروابط العضوية.

يجب عليك دائمًا استخدام السمات المؤهلة (على سبيل المثال rel=”برعاية”) لتحديد هذه الروابط وتجنب التعرض للعقوبات.

تأكد من التحقق من صحة سمات الرابط للبقاء ضمن سياسات Google.

كيفية التحقق من الروابط الخلفية السامة وإزالتها

لذا، فقد توصلنا إلى كل ذلك الآن: الروابط الخلفية الآمنة جيدة، والروابط الخلفية السامة سيئة. ولكن الآن ماذا؟

ما هي أفضل طريقة للتحقق من الروابط الخاصة بك وإزالة الروابط الضارة؟

يمكنك قضاء ساعات في تمشيط كل صفحة من صفحات حسابك في Google Analytics، لتحديد كل رابط على حدة وزيارته والتحقق منه.

أو يمكنك القيام بذلك بالطريقة السهلة، مع WebCEO مدقق الارتباط السام.

تم دمج WebCEO، وهو أداة فحص الروابط غير المرغوب فيها الأقوى والأكثر موثوقية في مجال تحسين محركات البحث، مع Majestic، أكبر قاعدة بيانات لفهرس الروابط في الصناعة، والتي تتيح لنا الوصول إلى البيانات من أكثر من 2,371,111,956,878 عنوان URL، مع إضافة المزيد يوميًا.

إنه سهل الاستخدام:

1. شاهد جميع الروابط الخلفية الخاصة بك بسرعة: قم بتحليل ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك في لمحة سريعة

بمجرد الاشتراك في WebCEO، ستحصل على قائمة كاملة بالنطاقات المرتبطة بموقعك على الويب في تقرير ربط النطاقات.

يساعدك WebCEO Backlink Checker على تحديد عدد الروابط الخلفية التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة، وتحديد النصوص الأساسية الشائعة، والتحقق من تنوع وسلطة ربط المجالات، وعرض نسبة الروابط السامة/غير السامة.

لقطة شاشة من WebCEO، فبراير 2022

2. اكتشف بسهولة الخير مقابل الخير الروابط الخلفية السامة: تحديد الجودة

يسهل تقرير الصفحات السامة الخاص بـ WebCEO تحديد الروابط الخلفية التي تساعد في مصداقية بحثك – وتلك التي لها تأثير معاكس.

يمكنك تقييم كل رابط خلفي على حدة باستخدام مقاييس التحليل مثل نصوص الربط، وتدفق ثقة المجال، وتدفق استشهاد المجال، وتصنيف حركة مرور Alexa لتحديد الروابط التي يجب الاحتفاظ بها.

لقطة شاشة من WebCEO، فبراير 2022

3. شاهد على الفور الروابط الضارة: ما هي الروابط التي تتسبب في فقدان موقعك للتصنيفات؟

من خلال صيغة السمية الخاصة، والتي يمكن ضبطها بدقة حسب احتياجاتك، يساعدك WebCEO على اكتشاف الروابط السيئة حتى تتمكن من التنصل منها والقضاء على التأثير السلبي الذي تحدثه على تصنيفك.

لقطة شاشة من WebCEO، فبراير 2022

4. إزالة الروابط الضارة ومنعها من الإضرار بموقعك: التنصل منها بسهولة

لم يكن إنشاء ملفات disavow.txt واستيرادها وتصديرها أسهل من أي وقت مضى.

يحتوي WebCEO على وظائف متكاملة، مما يسمح لك بالقيام بذلك ببضع نقرات فقط.

لقطة شاشة من WebCEO، فبراير 2022

5. احصل على تنبيهات عند ظهور روابط خلفية سامة جديدة: قم بجدولة الفحص الآلي وضبط التنبيهات

بمجرد الانتهاء من تنظيف كل تلك الروابط الخلفية السيئة المزعجة، فأنت تريد التأكد من عدم ظهورها مرة أخرى.

وإذا فعلوا ذلك، يجب أن تكون على استعداد للتنصل منهم.

WebCEO لديه ميزة التنبيه التلقائي للارتباط السام والتي يمكن أن تنبهك عند اكتشاف روابط جديدة لموقعك على الويب.

لقطة شاشة من WebCEO، فبراير 2022

يمكنك ضبط WebCEO ليقوم تلقائيًا بفحص مواقع الويب التي تريد مراقبتها.

يمكنك أيضًا تعيين تنبيهات البريد الإلكتروني للمهام، حتى تعرف التغييرات على الفور.

بين إدارة موقع الويب الخاص بك والبقاء مطلعًا على خوارزميات تحسين محركات البحث المتغيرة، لديك ما يكفي للقيام به.

قم بإزالة تقييم الروابط الخلفية وإزالة الروابط الضارة من قائمة المهام الخاصة بك وجرب Backlink Checker الخاص بـ WebCEO. أفتح حساب الأن وجربه مجانًا لمدة 14 يومًا.