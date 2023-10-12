Rewrite this title: كيفية الترويج للأداة بشكل فعال

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الترويج للأداة بشكل فعال
كان يجب أن تلاحظ أنه يمكن أن يُطلق عليّ اسم مدمن الأدوات بأمان. أنا لست خبيرًا ولا أحب انتقاد الأداة سيئة الإنشاء، مفضلاً العثور على بعض المفاهيم الفريدة والمجالات الممكنة للتنفيذ لأي أداة أجدها. على أية حال، أنا أحب الأدوات وبالتالي أتعامل مع أدوات جديدة يوميًا تقريبًا. الاستنتاجان المهمان اللذان توصلت إليهما هما:
- تعتبر الأداة من أقوى الطرق للترويج لموقع ما؛
- مع التسويق السيئ، حتى الأداة الرائعة قد لا يتم ملاحظتها أبدًا.
فكيف يمكن الترويج لأداة جيدة لنشر الكلمة وكسب المال؟
- قم بدعوة مختبري النسخة التجريبية، سيكون من الرائع أن يكون مختبري النسخة التجريبية هؤلاء خبراء معروفين يقومون بالتدوين حول الموضوع ذي الصلة. كثيرًا ما يُطلب مني إجراء اختبار تجريبي للأدوات الجديدة وأنا أوافق دائمًا على ذلك لأنني أستمتع باختبار الأدوات الجديدة – وبصرف النظر عن مجرد حب اللعب بالتطبيقات، فإن هذا يمنحني أيضًا المزيد من الإلهام والأفكار. وبالمثل، عادةً ما يوافق العديد من الأشخاص المتخصصين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الذين أعرفهم على عرض الاختبار التجريبي.
- قم بتشغيل الأداة مجانًا أولاً. حتى إذا كنت لن تجعلها مجانية بعد ذلك، فستحصل بالتالي على المزيد من الدعاية (تتم مراجعة الأدوات المجانية بشغف أكبر) وتشجع المزيد من الأشخاص على الاشتراك وتجربتها (سيكون هؤلاء عملائك ومروجينك بعد ذلك). عندما تكون الأداة لا تزال مجانية، فهذا هو أفضل وقت للترويج لها من خلال النشرات الصحفية ومنشورات الضيوف التي تعلن عنها.
- اتصل بالمدونات ذات الصلة بالخطة الصحيحة: لا تضغط عليها واستمع إلى ما سيقوله لك هؤلاء المدونون. أنا غالبًا ما أعرض عرضًا تقديميًا مباشرًا يضم جميع خيارات الأدوات. عادةً ما أرفض العرض لأنني أحب استكشاف أدوات جديدة من الصفر: إذا لم يكن من الممكن العثور على أفضل الميزات دون عرض تقديمي، فإن الأداة ليست جيدة على الإطلاق. إذا بدأ المطور بقصفي برسائل البريد الإلكتروني التي تشرح لماذا لا أزال بحاجة إلى العرض التقديمي، فلا بد لي من التوقف عن الرد.
- قم بإنشاء حساب تجريبي للسماح للمدونين والخبراء بتسجيل الدخول على الفور والتحقق بسرعة من جميع الميزات.
- قم دائمًا بتقديم نسخة تجريبية مجانية أو حساب مجاني أساسي. إذا لم يتمكن الناس من تجربته، فلن يشتروه بغض النظر عن مقدار الدعاية الإيجابية التي يصادفونها.