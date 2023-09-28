Rewrite this title: كيفية التعامل مع المنتجات غير المتوفرة في المخزون على منصات التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: كيفية التعامل مع المنتجات غير المتوفرة في المخزون على منصات التجارة الإلكترونية

مع اقتراب عام 2020 من نهايته، يدخل المسوقون الرقميون أيضًا إلى ربع الفرص العظيمة.

هناك إمكانية كبيرة لزيادة عدد زوار الموقع والمبيعات مع عيد الشكر، والجمعة السوداء، وإثنين الإنترنت، و”أسبوع الإنترنت”، والفترة التي تسبق عيد الميلاد.

على الرغم من أن التخطيط لاستراتيجية تسويقية شاملة كان من المفترض أن يبدأ منذ بضعة أشهر، إلا أنه من المهم أن تكون مواقع التجارة الإلكترونية لدينا في أفضل شكل تقني.

تظهر الأبحاث أن جائحة كوفيد-19 وقد تسارعت يتحول المستخدم من التسوق دون الاتصال بالإنترنت إلى التسوق عبر الإنترنت لمدة خمس سنوات.

وهذا يعني أنه مع دخولنا فترة البيع بالتجزئة المزدحمة عادةً، هناك عدد أكبر من المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.

ونظرًا للتطورات والأنظمة التي وضعتها الشركات أثناء الوباء، فقد تم رفع المعايير التي يحدد المستهلكون توقعاتهم من خلالها.

وفي هذه البيئة التنافسية الجديدة، سيركز المستهلكون بشكل أكبر على أجزاء من التجربة مثل توفر المنتج.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تقوم فيه صفحة المنتج غير المتوفر ببناء أو كسر أي علاقة محتملة بين العلامة التجارية والمستهلك.

التعامل مع توافر المخزون وإيقاف المنتج

يجب اعتبار الإستراتيجية المتعلقة بما يجب فعله عندما يكون المنتج غير متوفر مؤقتًا، أو يتم إيقافه تمامًا، كجزء من النطاق الأولي لموقع الويب.

يجب أن يتم التعامل معها بنفس المستوى من الأهمية مثل التخطيط لرحلة المستخدم ورسم خرائط الشخصيات.

ومع ذلك، عادةً ما تكون هذه فكرة لاحقة لأهواء منصة التجارة الإلكترونية المختارة، أو قرار تطوير الأسهم.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد “طريقة صحيحة” واحدة للتعامل مع المنتجات التي نفدت مخزونها أو تم سحبها من الخدمة.

إن بذل قصارى جهدك لتخفيف وإزاحة أكبر قدر ممكن من السلبية من تجربة المستهلك الشاملة يجب أن يكون الهدف النهائي لأي استراتيجية تختار تنفيذها.

قد تختلف عملية الحل والمعالجة بشكل كبير اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تستخدمه (وقيوده).

من المهم أخذ ذلك في الاعتبار وموازنة فوائد الاستثمار التنموي الكبير المحتمل مقابل العائد من حل هذه المشكلة (إذا كانت مشكلة لموقع الويب الخاص بك).

دع عنوان URL يعرض رمز الحالة 200

يعد هذا أمرًا شائعًا عبر عدد من الأنظمة الأساسية، ولكن من خلال تجربتي، أجد هذا شيئًا عبر غالبية مواقع Salesforce Commerce Cloud.

عند إزالة المنتج من الكتالوج (متقاعد) وطلب عنوان URL للمنتج، فإنه يستجيب برمز الحالة 200 ويعيد رأس وتذييل موقع الويب لكن لا يحتوي على

للتحميل.

ثم يعتبر ناعمًا 404.

في بعض عمليات تثبيت SFCC، يمكنك استخدام الاستخراج المخصص على Screaming Frog لتحديد هذه الصفحات من الارتباط الداخلي، ولكن في حالات أخرى يتم تحميلها على أنها فارغة.

مرة أخرى، يمكنك تصفية الزحف حسب عناصر الجسم الشائعة مثل علامات H لتحديد صفحات المنتج 404 الناعمة هذه.

خارج Salesforce Commerce Cloud، من الشائع أن تقوم الأنظمة الأساسية بإرجاع عنوان URL ورمز الحالة 200 – ولكن مع قالب مخصص يشير إلى أن المنتج غير متوفر في المخزون ويدرج البدائل.

يمكن أن يسبب هذا تجربة مستخدم محبطة ومربكة.

خلال أوقات المنافسة الشديدة، من المحتمل أن يضغط المستخدم على زر الرجوع وينتقل إلى نتيجة بحث أخرى – وفي كثير من الأحيان لا يتم فصل تجربة المستخدم السلبية عن علامتك التجارية.

200 + سوفت 404

ومن الممارسات الشائعة أيضًا تضمين مقتطف نصي أو عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لتوضيح أن المنتج غير متوفر في المخزون وجمع عنوان بريدهم الإلكتروني حتى تتمكن من إعلامهم عندما يعود المنتج إلى المخزون (وبالتالي قصفهم برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعروض).

ومع ذلك، فإن تضمين مقتطف من النص مثل “المنتج غير متوفر حاليًا” يمكن أن يؤدي إلى تعامل Google مع الصفحة مثل soft-404، لأنها تدرك أن المستخدمين الذين يبحثون عن منتج معين من المحتمل أن يكون لديهم نية قوية للشراء.

عمليات إعادة التوجيه

هناك طريقة شائعة أخرى للتعامل مع المنتجات غير المتوفرة في المخزون أو المتوقفة عن العمل وهي تنفيذ عملية إعادة التوجيه.

إلى حد ما (وبشكل منفرد)، يعد هذا القرار منطقيًا نظرًا لأن الصفحة (ومحتواها) لم تعد موجودة، لذلك قد ترغب في إعادة توجيهها ودمجها.

تقوم الكثير من منصات التجارة الإلكترونية بإنشاء عمليات إعادة توجيه تلقائية إلى الصفحة الرئيسية لموقع الويب أو صفحة فئة المنتج المخصصة.

يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء تجربة سلبية حيث قد يتوقع المستخدمون رؤية صفحة المنتج، ولكن ينتهي بهم الأمر في صفحة الفئة.

ليس من المؤكد أن المستخدم سينتقل بعد ذلك بنفسه إلى المنتجات الأخرى ذات الصلة على موقع الويب الخاص بك.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عمليات إعادة التوجيه الشاملة – أو عمليات إعادة التوجيه التي لا تذهب إلى خط منتج/منتج مشابه جدًا – يمكن تفسيرها بمرور الوقت على أنها soft 404.

ما قاله جوجل

لقد اتخذت Google موقفًا علنيًا بشأن ما يجب فعله بالمنتجات التي نفدت مخزونها أو تم سحبها من الخدمة، ويأتي كلا الجزأين من النصائح من عام 2018.

المنتجات المتقاعدة

إذا تم إيقاف المنتج، توصي Google بالسماح لعنوان URL بإرجاع الرقم 404.

سيسمح هذا لـ Google بمعالجة حالة الصفحة الجديدة وإسقاطها من الفهرس.

يعد هذا أيضًا تذكيرًا جيدًا آخر بأن عنوان URL الذي يعرض 404 يؤثر فقط على عنوان URL هذا وأن موقع الويب الذي يحتوي على أخطاء 404 لا يضر بتحسين محركات البحث لديك (ما لم يكن عنوان URL المعني غير مقصود إلى 404).

ومع ذلك، حذر جون مولر من أنه يمكنك إعادة النظر في إعادة توجيه عنوان URL إذا كان يحتوي على روابط خلفية خارجية تشير إليه.

المنتجات التي نفدت مخزونها مؤقتًا

عندما يكون المنتج غير متوفر مؤقتًا فقط، توصي Google بما يلي:

ترك الصفحة كما هي.

التواصل حول توفر المخزون مع المستخدم.

استخدام البيانات المنظمة للإشارة إلى أن المنتج غير متوفر حاليًا (حتى تتمكن Google من معالجته والتصرف وفقًا لذلك).

التواصل مع المستهلكين

من أجل القيام بالتنبؤ ودرء أي مفاجآت غير مرغوب فيها في المستقبل، تحتاج إلى:

احصل على إستراتيجيتك للتعامل مع مخزون المنتجات بشكل صحيح وتنفيذها قبل الفترة المزدحمة.

فهم الوظائف الحالية لموقع الويب الخاص بك وكيف يمكن أن تؤثر على أدائك.

يمكنك أيضًا تخطيط وتنفيذ استراتيجيات معالجة جديدة.

على سبيل المثال، يمكنك الإشارة إلى أن أحد المنتجات غير متوفر في المخزون عبر ترميز المخطط إلى Google، أثناء استخدام ذلك كخطاف لإدخال تراكب JavaScript على الصفحة عبر Cloudflare Workers.

بهذه الطريقة، يتم إبلاغ المستخدمين بوضوح بتوفر المنتج ويكون لديهم خيار عرض المنتجات الأخرى ذات الصلة أو الطلب المتأخر أو تلقي إشعارات عندما يعود المنتج إلى المخزون.

يجب أن تعكس الإستراتيجية المطبقة عددًا من المتغيرات بشكل أفضل، وبعضها خارج عن سيطرتك، بما في ذلك احتمالية رغبة المستخدم في انتظار عودة المنتج إلى المخزون.

المزيد من الموارد: