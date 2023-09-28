Rewrite this title: كيفية التعاون بسلاسة مع مزود SEO ناجح عن بعد

ستساعدك المقالة التالية: كيفية التعاون بسلاسة مع مزود SEO ناجح عن بعد

إذا أردنا إعداد قائمة “بالسنوات التي تغير فيها العالم”، فمن المؤكد أن عام 2020 سيكون هناك.

في غضون أشهر قليلة فقط، اندفعت الشركات والمستهلكون على حد سواء نحو المشهد الرقمي، مما أدى إلى تغيير عادات التسوق والعمليات في غمضة عين تقريبًا.

إذا كان هذا يبدو مبالغة، ففكر في هذا:

في بداية عام 2020، فقط حوالي 4% من العمال في الولايات المتحدة قاموا بتسجيل الدخول عن بعد.

خلال كوفيد-19، ارتفع هذا الرقم إلى 77%. وتعتقد شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن حوالي 55% من العاملين سيستمرون في البقاء بعيدًا على الأقل بدوام جزئي.

وبالمثل، تشير ماكينزي إلى أن “رحلة إلى الانترنت“هو أكثر من مجرد رد فعل على الإغلاق. إنها طريقة جديدة للتفاعل مع العلامات التجارية وهي موجودة لتبقى.

أصبح العمل عن بعد والعمليات الرقمية الآن هو المعيار الجديد، وهما شيئان ستكافح العديد من الشركات للتكيف معهم. لكن النمو في هذا الاتجاه أثبت بالفعل أنه أمر بالغ الأهمية إذا كنت تأمل في الحصول على أي فرصة للبقاء على قيد الحياة.

بدءًا من وضع علامتك التجارية على الإنترنت وحتى رقمنة عملياتك، فإن عملك جاهز لك. أنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة بقدر ما تحتاج إلى الأشخاص المناسبين ذوي الخبرة المناسبة.

وإليك السبب، وكيف تحب المنصات أعمال فيفير استطيع المساعدة.

لماذا أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية من أي وقت مضى؟

هل تتذكر كل معلمي الإنترنت الذين كانوا يزعمون ذات مرة أن “تحسين محركات البحث قد مات”؟ يا فتى، هل أصبحوا كذلك ميت خطأ!

سوف يتوقف تحسين محركات البحث (SEO) عندما تتوقف محركات البحث عن العمل، وإذا كان هناك أي شيء أكثر أهمية في حياتنا الآن، فهو Google.

شهدنا في عام 2020 تحولاً هائلاً نحو الأعمال الرقمية بسبب العديد من الأحداث التي وقعت.

جوجل الذي يتعامل 92% من إجمالي حركة البحث، يقال إنه تم التعامل معها بمعدل متوسط 3.5 مليار عملية بحث كل يوم (أو 1.25 تريليون عملية بحث سنويًا) في أبريل 2020. وبالمضي قدمًا حتى سبتمبر 2020، تضاعف هذا العدد – لقد أنهينا العام بما يقدر 2.5 تريليون عملية بحث.

ما الذي تبحث عنه كل تلك العيون على Google؟

عملك – ومحتواه.

لماذا استراتيجية المحتوى واستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) استراتيجية الأعمال

إن المحتوى – مدوناتك، وصفحاتك على الويب، وحتى العناصر الجذابة مثل كتبك الإلكترونية – يتمتع منذ فترة طويلة بسمعة كونه مشغولاً بالعمل. لسنوات عديدة، كانت هذه هي الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع الأمر: بلا نهاية قوائم المواضيع والكلمات الرئيسية والتقويمات التحريرية… وكل ذلك من أجل ماذا، مرة أخرى؟

حسنًا، لأن الجميع كانوا يفعلون ذلك.

وبينما الجميع يكون وما زلت تفعل ذلك، فإن حقيقة أن الأشخاص يلجأون في المقام الأول إلى Google للحصول على إجابات تعني أن المحتوى هو مفتاحك ليتم اكتشافك. وبدون ذلك، ليس لديك أي أمل في النجاة من هذا الواقع الرقمي الجديد.

الإحصائيات لا تكذب.

ينشئ المحتوى:

المزيد من الفرص للعثور عليها. العلامات التجارية مع بلوق لديها 434% عدد الصفحات المفهرسة على Google أكثر من تلك التي لا تحتوي على واحدة.

العلامات التجارية مع بلوق لديها 434% عدد الصفحات المفهرسة على Google أكثر من تلك التي لا تحتوي على واحدة. المزيد من الأسباب التي تدفع الآخرين إلى الارتباط بك (وزيادة حركة المرور). العلامات التجارية التي تحصل عليها المدونة بانتظام 97% روابط خلفية أكثر من تلك التي لا تحتوي على رابط خلفي.

العلامات التجارية التي تحصل عليها المدونة بانتظام 97% روابط خلفية أكثر من تلك التي لا تحتوي على رابط خلفي. المزيد من المستهلكين سبب للشراء منك. يتم إنشاء العلامات التجارية التي تنشر 16 مدونة أو أكثر كل شهر 5x المزيد من العملاء المحتملين.

باختصار، تعني المدونات المزيد من المواقع على Google، والمزيد من الأشخاص الذين يتحدثون عنك، والمزيد من العملاء المحتملين. يساعدك المحتوى الخاص بك على العثور على محركات البحث، ولكن لا يزال يتعين عليك مساعدة محرك البحث في العثور عليه.

هذا هو دور كبار المسئولين الاقتصاديين.

إذا كنت لا تزال تعتقد أن تحسين محركات البحث يتعلق فقط بإنشاء صفحات مليئة بالكلمات الرئيسية، فأنت متأخر بحوالي 15 عامًا.

في هذه الأيام، يرتبط تحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى ارتباطًا وثيقًا. في الواقع، تؤكد استراتيجيات تحسين محركات البحث الجيدة على بناء العلامة التجارية – ولا يمكنك بناء علامة تجارية إلا من خلال تطوير سمعة جيدة لطرح محتوى عالي الجودة وموثوق وجدير بالثقة يضعك كخبير في مجال ما.

انظر الى اين ستذهب هذه؟

في هذا العصر الجديد حيث أصبح كل شيء رقميًا، يجب عليك استخدام المحتوى بشكل استراتيجي، لتضع نفسك كإجابة موثوقة يبحث عنها جمهورك المستهدف في Google.

إذا كان ذلك مفيدًا، ففكر في الأمر بهذه الطريقة: محتوى الويب المُحسّن الخاص بك هو الطريقة التي تضع بها نفسك في المسار الرقمي المباشر لعملائك. عليك أن تفعل ذلك الآن، لأن…

ليس لديك الوقت للانتظار أشهر حتى يتم اكتشافك

الحقيقة أن حجم البحث اليومي على جوجل تضاعف في أربعة أشهر فقط يخبرنا بوجود معيار جديد. يمكن أن يساعدك تحديث المحتوى الخاص بك وتحسين محركات البحث الخاصة بك للفوز بهذه المواقع العضوية في SERPs على الاستفادة من ذلك.

ولكن عليك أن تفعل ذلك الآن. ليس في سنة أخرى. ولا حتى في أربعة أشهر أخرى. وهذا يعني تسمير:

الكلمات الرئيسية الصحيحة. ستحتاج إلى البحث عن كلمات رئيسية محددة وطويلة ذات منافسة منخفضة، وهي الكلمات التي غاب عنها منافسوك.

ستحتاج إلى البحث عن كلمات رئيسية محددة وطويلة ذات منافسة منخفضة، وهي الكلمات التي غاب عنها منافسوك. المحتوى الصحيح. مثل ترك انطباع أول قوي، أكد على المحتوى الموثوق للغاية منذ البداية.

مثل ترك انطباع أول قوي، أكد على المحتوى الموثوق للغاية منذ البداية. الفريق المناسب. من فريقك الأساسي إلى الموظفين المستقلين المساعدين، فإن تجميع الفريق المناسب يمنحك الأدوات والخبرة التي تحتاجها.

هل تعتقد أن هذا كثير من العمل؟

تخيل أنك تدفع آلاف الدولارات مقابل إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) كل شهر – فقط لتتمكن من قبولها الجميع من حركة المرور الخاصة بك معهم في اللحظة التي تتوقف فيها عن الدفع.

تخيل الآن إنشاء جزء واحد وشامل من المحتوى الأساسي الذي يتم حوله تطوير بقية المحتوى الخاص بك والذي يحتل المركز الأول في SERPs لمدة عامين – وعدد العملاء المحتملين الذين يمكن أن يولدهم هذا الجزء الواحد – دون أن تحرك إصبعك.

هذا هو الوضع الطبيعي الجديد الذي يجب أن تتبناه. هيريس كيفية القيام بذلك.

كيفية الحصول على تعاون سلس مع مزود تحسين محركات البحث عن بعد

إن تبني هذا الواقع الرقمي الجديد قد يتطلب جلب مواهب جديدة.

بالنسبة للكثيرين، هذا هو مزود كبار المسئولين الاقتصاديين من يمكنه المساعدة في توجيه علامتك التجارية نحو الظهور في محركات البحث.

ولكن قبل التواصل مع هذا المتخصص، تأكد من أنك مستعد لدعم التعاون السلس مع موفر خدمة تحسين محركات البحث (SEO) عن بعد والأعضاء الآخرين في فريقك.

فيما يلي خمس طرق للعمل بسلاسة مع المزود الرقمي.