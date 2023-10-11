Rewrite this title: كيفية التنبؤ بحركة المرور من جوجل

ستساعدك المقالة التالية: كيفية التنبؤ بحركة المرور من جوجل

تمنحك Google الكثير من الأدوات الجيدة حقًا في الوقت الحالي للتنبؤ بعدد الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك من تصنيفات Google.

سأوضح لك في هذا المنشور كيف يمكنك إجراء تقدير ضيف للنسبة المئوية لحركة المرور التي سيمنحك إياها تصنيف معين، وهذا شيء كنت أحاول اكتشافه منذ وقت طويل الآن، وباستخدام أدوات Google الغنية المتاحة يمكننا استخدامها للحصول على تقديرات عادلة تماما (حسنا، أعتقد ذلك على أي حال.). إذن ماذا تحتاج للقيام بذلك:

أداة الكلمات الرئيسية لجوجل Adwords حزمة التحليلات الخاصة بك تقارير التصنيف اليومية اتجاهات جوجل للبحث

أولاً بعض التحذيرات،

هذه أداة تقدير، تذكر ذلك ولا تقدم أي وعود بناءً على النتائج، يمكن أن تعتمد النتائج على العديد من العوامل الأخرى غير هذه فقط، مثل مدى جاذبية نتيجتك للباحث، لا تأخذ النتائج في الاعتبار عدد القوائم المدعومة على الصفحة أو نتائج البحث المحلية والخرائط معها ومربع البحث في الوقت الفعلي ونتائج التسوق.

جمع البيانات

تقع الورقة التي قمت بجمع كافة البيانات فيها في http://bit.ly/81IQ0c، يمكنك استخدام هذا لاختباره باستخدام كلماتك الرئيسية/بياناتك. الأماكن الوحيدة التي تحتاج إلى إدخال البيانات فيها داخل الورقة هي الخلايا الرمادية.

أولاً، نحتاج إلى اختيار كلمة رئيسية لإجراء الاختبار عليها. لقد استخدمت كلمة رئيسية ذات تنافسية معتدلة تحوم حول المواضع القليلة السفلية في الصفحة 1 على Google. تحتاج إلى التأكد من أن لديك حركة مرور لتلك الكلمة الرئيسية وتصنيفًا يوميًا لتلك الكلمة الرئيسية.

أداة الكلمات الرئيسية في Adwords

أولاً، انتقل إلى أداة الكلمات الرئيسية في Google Adwords على الرابط أعلاه واحصل على إجمالي عمليات البحث العالمية عن الكلمة الرئيسية التي تستخدمها، وتذكر الشهر المستخدم كهذا الشهر. إذا ظهر شهر أكتوبر في العمود المحلي، فسيكون شهر أكتوبر العالمي هو شهر أكتوبر أيضًا.

بهذه القيمة نحتاج إلى وضعها في مربع إجمالي حركة المرور في الجزء العلوي الأيسر من ورقة Excel. سيكون هذا أساسًا للعديد من الحسابات.

حزمة التحليلات الخاصة بك

نظرًا لأن أداة الكلمات الرئيسية من Google ستمنحك فقط أرقام الشهر التقويمي الأخير، فسنحتاج إلى فعل الشيء نفسه مع كل شيء آخر. لذلك، في حزمة التحليلات الخاصة بك، تحتاج إلى الحصول على حركة المرور اليومية لهذه الكلمة الرئيسية في الشهر المختار في مهمة Google أعلاه. قم بتصدير هذا كملف CSV أو قم بتدوين حركة المرور اليومية للكلمات الرئيسية.

نحتاج بعد ذلك إلى وضع هذه القيم في العمود المسمى مرور.

اتجاهات جوجل للبحث

نقوم الآن بإدخال رؤى البحث ونرى كيف كان اتجاه الكلمة الرئيسية للشهر الذي تقوم بمقارنته. في النطاق الزمني، سنحدد تاريخًا مخصصًا ونتأكد من مطابقته للشهر الذي استخدمته لحركة مرور Analytics وبيانات أداة الكلمات الرئيسية.

عند تحديد النطاق الزمني الخاص بك، تحتاج إلى النقر فوق بحث لرؤية الاتجاه.

الآن، لا تمنحك رؤى بحث Google وظيفة تصدير، لذا يتعين علينا تدوين جميع القيم التي تراها عند المرور فوق الأيام ونقلها إلى ورقة Excel في عمود اهتمامات G Insights. الطريق طويل بعض الشيء لفعل الأشياء ولكن هذه القيم جزء مطلوب بشدة من الحساب بأكمله.

تصنيفات جوجل

الآن كل ما تحتاجه هو التصنيف اليومي للكلمات الرئيسية التي اخترتها لهذا الشهر في Google. أدخل كل واحد منها في عمود التصنيف G لذلك اليوم بالذات.

إنشاء التقديرات

في اللحظة التي تقوم فيها بإدخال جميع البيانات، ستتمكن أيضًا من رؤية النسبة المئوية لإجمالي عدد الزيارات التي اكتسبتها الكلمة الرئيسية في هذا الموضع في ذلك اليوم في عمود النسبة المئوية لعدد الزيارات.

عند الانتهاء، يجب أن يكون لديك الجدول المحوري الخاص بك مع متوسط ​​النسبة المئوية لحركة المرور في الشهر لكل موضع، كما هو موضح أدناه.

هذا مجرد مثال واحد، للحصول على نسبة مئوية أكثر شمولاً، من الأفضل أن نفعل ذلك مع العبارات الرئيسية المتعددة التي تظهر على الصفحة الأولى في مواضع مختلفة للحصول على متوسط ​​أفضل.

يبدو كل هذا طويلًا بعض الشيء ولكني أعتقد أنه حل قابل للتطبيق لمساعدتك في تقدير حركة المرور وإبقاء رؤسائك / عملائك سعداء. اسمحوا لي أن أعرف نتائجك أود أن أرى النسب المئوية التي تحصل عليها للاختبار الخاص بك. أعتقد أن هذا الأمر يستحق المناقشة وأود أن أعرف كيف حاولت القيام بذلك في الماضي.

اتطلع لملاحظاتك في المستقبل.