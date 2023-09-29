Rewrite this title: كيفية الجمع بين بيانات تحسين محركات البحث (SEO) وبيانات الدفع لكل نقرة (PPC) للحصول على نتائج أكثر قوة

ستساعدك المقالة التالية: كيفية الجمع بين بيانات تحسين محركات البحث (SEO) وبيانات الدفع لكل نقرة (PPC) للحصول على نتائج أكثر قوة

يعد SEO و PPC بمثابة قنوات تسويقية منفصلة لكل منها أدوار وأغراض فريدة.

لكن هذا لا يعني أن عليك الاختيار بين SEO وPPC.

يمكنك الاستفادة من كلاهما تحسين محركات البحث والدفع لكل نقرة (PPC).

لم يكن دمج بيانات تحسين محركات البحث (SEO) وبيانات الدفع لكل نقرة (PPC) أكثر أهمية من أي وقت مضى

لدى كل من SEO وPPC هدف مشترك: جذب الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك.

أ نهج شمولي للبحث سوف تساعدك على التنقل في المناظر الطبيعية المعقدة بشكل متزايد.

من خلال الجمع بين القوى، لديك فرصة ل:

شارك الدروس.

تحسين كفاءة الميزانية.

ساعد في دفع النمو المتبادل للعلامات التجارية التي تديرها.

الحقيقة هي أن هذا يحدث لا يحدث بما فيه الكفاية في الممارسة العملية.

خذ على سبيل المثال هذا مناظرة قبل بضعة أشهر حول الحاجة إلى تقديم عروض أسعار للعلامة التجارية للحفاظ على الظهور في البحث بسبب عروض أسعار المنافسين.

يمكن أن تكون إعلانات العلامات التجارية في الواقع أكثر فعالية من القوائم العضوية، مما يسمح للعلامات التجارية بالتحكم الكامل في الرسائل الإبداعية والصفحات المقصودة لكل مصطلح بحث ذي صلة.

إن بناء فهم أعمق لكيفية تكامل كل من تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) لتقديم أداء متبادل المنفعة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

مشاركة البيانات الإستراتيجية عبر البحث العضوي والمدفوع

تبدأ القدرة على مشاركة الدروس المستفادة عبر البحث العضوي والمدفوع من خلال إنشاء لوحات معلومات متكاملة تعرض بيانات أداء البحث الرئيسي (SEO وPPC)، مع التركيز في المقام الأول على الاتجاهات على مستوى الكلمات الرئيسية.

تستخدم الأمثلة التي سأغطيها في هذا المنشور لوحات التحكم التي تم إنشاؤها باستخدام Google Data Studio، ولكن يمكن تحقيق نفس النتائج باستخدام أي نظام أساسي لإدارة البيانات.

الهدف الأساسي هو تصدير ودمج مقاييس الأداء العضوية مثل:

الانطباعات العضوية.

متوسط ​​موضع الترتيب من Google Search Console (أو برامج تتبع الكلمات الرئيسية ذات الصلة).

نسبة النقر إلى الظهور العضوية.

ومن ثم دمج هذه البيانات مع مقاييس الدفع لكل نقرة (PPC) مثل:

تكلفة النقرة.

نسبة النقر إلى الظهور.

بيانات التحويل.

بمجرد الانتهاء من معالجة البيانات، يمكنك البدء في إنشاء بعض المخططات المفيدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين الأداء لكل من نشاط PPC وSEO.

يعد استخدام الرسوم البيانية المبعثرة طريقة مرئية للغاية اكتشاف القيم المتطرفة، مع القدرة أيضًا على الانتقال إلى مستوى الكلمة الرئيسية لإجراء مزيد من التحقيق.

على سبيل المثال، تحديد الكلمات الرئيسية ذات تكلفة النقرة المرتفعة المدفوعة والرؤية العضوية المنخفضة حقًا (يتم قياسها بمتوسط ​​الموضع/التصنيف).

ومع ذلك، فإن البيانات دون البصيرة هي مجرد مجموعة من الأرقام.

لذلك، من الضروري الجمع بين هذا وبين الرؤية والتحليل البشري لتقديم المدخلات والمشورة قبل اتخاذ أي إجراء.

كيف يمكنني استخدام هذه البيانات عمليا؟

السيناريو الأول: أحتاج إلى خفض الميزانيات، أين يجب أن أبدأ؟

لقد اضطر الكثير منا إلى اتخاذ قرارات صعبة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع أ الركود العالمي لا مفر منه الآن، فمن المحتمل أن يُطلب منا خفض ميزانيات التسويق بشكل أكبر.

في مارس 2020، قامت Statista باستطلاع رأي المسوقين في مجال B2B في الولايات المتحدة ووجدت ذلك 61% نتوقع أنهم سيحتاجون إلى خفض الميزانيات.

المفتاح لضمان عدم تعرض علامتك التجارية لأضرار طويلة الأمد هو:

خفض الميزانيات حيث يمكنك الحفاظ على الانكماش.

دعم الأداء من خلال رؤية عضوية قوية.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك مع تقليل الضرر في تحديد الكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) التي تستخدم الميزانية حيث تهيمن على النتائج العضوية مع القليل من المنافسة المدفوعة.

على سبيل المثال، يمكننا البحث عن تحديد أي كلمات رئيسية تحتل المرتبة الأولى (في المتوسط) والبدء في تجميع إجمالي أي إنفاق مدفوع مرتبط بهذه الكلمات الرئيسية.

سيساعدك هذا على تحديد المناطق المباشرة حيث يمكنك البدء في التوقف مؤقتًا داخل حسابات الدفع لكل نقرة (PPC)، مع مراقبة التأثير الإجمالي على حركة المرور والمبيعات.

السيناريو 2: أين يمكنني توفير المزيد من الميزانية على المدى المتوسط؟

هل تحتاج إلى تحقيق المزيد من التوفير؟

ثم عليك أن تبدأ في تحديد الفرص حيث:

لا تؤدي أداءً جيدًا عضويًا.

ينفقون حاليًا المزيد من الأموال الكبيرة على PPC.

على سبيل المثال، قد نتطلع هنا إلى تحديد:

الكلمات الرئيسية مرتبة خارج أعلى 3 نتائج عضوية.

متوسط ​​تكلفة النقرة أعلى من متوسط ​​الحساب.

ستكون المبالغ التي ستتمكن عادةً من توفيرها باستخدام هذا النوع من المرشحات أكبر بكثير.

لكن التأثير المحتمل على اكتساب حركة المرور والمبيعات بشكل عام سيؤثر بالتأكيد على أداء الأعمال أكثر من السيناريو أ إذا تم تنفيذه على الفور.

هذا هو المكان الذي انتهى فيه عمل فريق تحسين محركات البحث (SEO)!

إذا كان توفير الميزانية أمرًا ضروريًا، فنحن بحاجة إلى كتابة بعض المحتوى الذي يمكننا من تصنيف هذه الاستعلامات من خلال البحث العضوي بدلاً من محاولة استعادة بعض هذه الزيارات.

بالنسبة لممارسي تحسين محركات البحث، يعني هذا تحديد مجموعات من الكلمات الرئيسية ذات الصلة وكتابة محتوى مفيد يتعلق بهذه العبارات المصممة لاستهداف بعض حركة المرور التي كانت مدفوعة سابقًا من خلال الدفع لكل نقرة (PPC).

من المؤكد أن هذه منطقة لا ترغب في إيقاف PPC مؤقتًا على الفور إذا تم إعطاؤها الخيار، ولكن ما يمكنك فعله هو إنشاء حالة عمل حول هذه البيانات.

وخلال الشهر التالي، على سبيل المثال، اكتب محتوى يهدف إلى استهداف الموضوعات ذات الصلة من خلال البحث العضوي.

ربما يمكنك بعد ذلك البدء في إيقاف بعض الكلمات الرئيسية PPC مؤقتًا بمجرد حصولك على مزيد من الرؤية العضوية.

السيناريو 3: ما هي الصفحات التي يمكنني تعديلها لإحداث أكبر تأثير على المبيعات العضوية؟

تعتبر التصنيفات القوية مهمة لتحسين محركات البحث، ولكن الأهم من ذلك هو الحصول على نقرات من نتائج البحث.

يمكنك قياس نسبة النقرات التي تتلقاها مقارنة بعدد مرات الظهور التي تحصل عليها لكلمات رئيسية مختلفة عن طريق قياس نسبة النقر إلى الظهور العضوية.

ينصب تركيز هذا التمرين على تحديد المجالات التي يمكننا فيها تعزيز نسبة النقر إلى الظهور العضوية.

نتطلع هنا إلى معرفة الكلمات الرئيسية التي تولد نسبة نقر إلى ظهور عضوية منخفضة مقارنةً بنسبة نقر إلى ظهور PPC أعلى من المتوسط.

بشكل أساسي، نحن نحدد نسخة إعلانية عالية الأداء يمكن استخدامها لإثراء جهودنا في تحسين محركات البحث على الصفحة.

على سبيل المثال، يمكننا تحديد نسخة الإعلان المرتبطة بالكلمات الرئيسية ذات نسبة النقر إلى الظهور العضوية المنخفضة ونسبة النقر إلى الظهور المرتفعة للنقرة ثم دمج ذلك في العناصر الأساسية التي تشكل قوائم محرك البحث مثل عناوين الصفحات والأوصاف التعريفية.

يمكن أن يؤدي التركيز على عناصر تحسين محركات البحث الأساسية نسبيًا لمصطلحات البحث ذات الحجم الكبير إلى تحسينات كبيرة في حركة المرور، لذا فإن التركيز على هذا كتمرين منتظم يعد أمرًا لا يحتاج إلى تفكير.

خاتمة

هذه مجرد أمثلة قليلة تسلط الضوء على قوة النهج الموحد للبحث.

إن دمج بياناتك معًا وتحليلها مع مراعاة كيفية تكامل كل قناة مع بعضها البعض سيسمح لك باتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات حول استراتيجية البحث الخاصة بك.

وهذا بدوره ينبغي أن يؤدي إلى تحسين النتائج المقدمة من خلال كلتا القناتين.

من المحتمل جدًا أن يُطلب من الكثير منا إجراء تخفيضات خلال الأشهر المقبلة بسبب الظروف الاقتصادية.

ليس هناك وقت أفضل للبدء في تسليح نفسك بهذا النوع من البيانات.

استعد للمحادثة الحتمية حول المكان الذي يمكن من خلاله تحقيق التوفير بدلاً من إيقاف كل شيء مؤقتًا وإعادة نفسك إلى المربع الأول عندما يبدأ كل شيء في التعافي مرة أخرى.

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